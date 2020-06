Oroscopo di oggi 15 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 15 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 15 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei di buon umore con la luna nel tuo segno. Spero che la tua vibrazione energetica funzioni per te e non contro di te. Probabilmente non è tua intenzione mescolare le cose con un Toro. Tuttavia, non avrai nessuno da incolpare se non te stesso se prendi le corna del toro.

Amore / Amicizia: mentre Venere espressiva in Gemelli si allinea con Giunone impegnato nella tua zona di associazione, potresti essere ispirato a riempire il tuo partner in ciò che immagini per la tua relazione. Le tue parole possono piantare un seme che, nel tempo, dà alla luce ciò che desideri. Allo stesso modo, per i single, parlare delle tue intenzioni all'universo attraverso il raccontare o condividere i tuoi pensieri con un amico può gettare le basi energiche per attrarre la tua relazione ideale. Mettilo là fuori e guarda cosa succede!

Carriera / Finanza: è difficile aspettare su una questione finanziaria. Con il Sole comunicativo dei Gemelli in contrasto con Urano irregolare nella tua zona di denaro, è allettante dire qualcosa che scuoterà le cose. Non sei fuori a causare problemi. Vuoi semplicemente muovere le cose; tuttavia, non pagherà per essere impazienti. Te ne pentirai se le tue parole lanciano una chiave inglese nelle opere.

Crescita personale / spiritualità: sarai piuttosto infuocato quando la luna incontra la dea guerriera Eris nel tuo segno. Aggiungi un cenno di Plutone al mix e sei decisamente spietato. Considera le conseguenze delle tue azioni prima di fare qualcosa di drastico.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mentre la luna nella tua dodicesima casa nascosta si presenta come il sole intelligente dei Gemelli, potresti trovare un modo per realizzare un sogno segreto. La fortuna è dalla tua parte. E con sforzo, è praticamente un affare fatto. Una Bilancia che supporta il Team Toro può dare una mano.

Amore / Amicizia: non sei un pazzo, ma potresti venire in quel modo se esprimi idee per metà. Puoi dare la colpa al chiacchierone Gemini Sole in contrasto con l'eccentrico Urano nel tuo segno. Tuttavia, devi assumerti la responsabilità delle tue parole. Forse questo è il tuo modo di testare il tuo interesse amoroso. Forse vuoi scoprire esattamente quanta follia sono disposti a sopportare?

Carriera / Finanza: la tua dedizione al tuo lavoro può ripagare in modo tangibile quando l'attrattore Venere si allinea con Giunone impegnato nella tua zona di lavoro. Probabilmente troverai il favore di qualcuno che vede quanto tempo e fatica hai messo. Questo potrebbe spianare la strada a un rilancio o a una nuova opportunità. Il fatto che persone come te funzioneranno anche a tuo vantaggio. Tutti vogliono essere in compagnia di qualcuno a cui piace stare.

Crescita personale / spiritualità: la luna ardente dell'Ariete che squarcia Giove e Plutone nella tua casa di credenze potrebbe far emergere il fanatico in te. Non è un bell'aspetto, toro. Abbassa la retorica e sii disposto ad ascoltare opinioni diverse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando hai fiducia in te stesso, senti che non c'è quasi nulla che non puoi fare. Tuttavia, è utile discernere cosa puoi fare da ciò che dovresti fare. Può salvarti dall'entrare in acqua calda con un Capricorno nel tuo cerchio.

Amore / Amicizia: porterai il massimo delle vibrazioni romantiche ad un appuntamento o ad un incontro con il tuo interesse amoroso mentre l'incantatore Venere nel tuo segno si allinea con Giunone impegnato. Se sei alla ricerca di qualcuno, potrebbero finalmente rallentare e darti una possibilità. Quando sei così adorabile, è difficile non notarlo. Sia che tu vada in città o che organizzi una piacevole serata, sarà sicuramente una serata da ricordare!

Carriera / Finanza: mentre l'egoista Luna di Ariete raduna Giove e Plutone nella tua casa di risorse condivise, non puoi ottenere abbastanza denaro dagli altri. Ciò potrebbe significare fare un profondo tuffo nei fondi che condividi con il tuo partner o utilizzare una carta di credito per effettuare un acquisto importante. L'autocontrollo non è esattamente il tuo punto forte adesso; tuttavia, ti stupirebbe trovarlo per non mettere a rischio una relazione o il tuo credito.

Crescita personale / spiritualità: mentre la Luna Ariete nella tua casa dei piani futuri affronta il sole nel tuo segno, avrai fiducia nella tua capacità di far andare le cose sulla tua strada. La positività è una buona cosa!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con il Sole Gemelli nella tua dodicesima casa solitaria, a volte ti senti invisibile. Quindi, coglierai l'occasione per far notare alla gente e cosa puoi fare. La creazione di un brusio potrebbe invitare la concorrenza di un Capricorno. Sei sicuro di essere pronto per una sfida?

Amore / Amicizia: i tuoi sogni di essere una diva domestica o di afferrarla potrebbero essere a portata di mano mentre l'attrattore Venere si allinea con Giunone impegnato. Suonare la casa non è mai stato più soddisfacente di quanto non sia in questo momento. Intrattenere a casa tua, viziare i tuoi cari con i loro cibi preferiti di conforto o dare al tuo spazio un mini restyling sono alcune delle attività che potrebbero essere presenti nei tuoi piani. Come un nido nato in natura, sai già che la felicità che desideri inizia a casa.

Carriera / Finanza: con la luna in cima alla tua carta, vuoi essere notato. Con l'impetuosa Luna dell'Ariete che squadra Giove e Plutone, ciò che potrebbe attirare l'attenzione è un'atmosfera invadente tra te e un collega. Fai attenzione ai confini e cerca di evitare di aspettarti troppo. Se i ruoli sono invertiti, rispondi con calma a un conflitto piuttosto che aggiungere carburante al fuoco. Non sai mai chi potrebbe essere a guardare.

Crescita personale / spiritualità: pensare alla prossima pietra miliare che speri di raggiungere può essere d'ispirazione. Dopo il tuo prossimo compleanno, sarai pronto a puntare su una nuova sfida.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: stai guardando al futuro e stai pianificando. Sei pronto per far accadere grandi cose. Non così in fretta, Leo. Dovrai guardare prima di saltare per evitare di mescolare le cose con un Capricorno che si aspetta che tu faccia cose dal libro.

Amore / Amicizia: con Venere che parla dolcemente nella tua zona della comunità in attesa dell'asteroide Giunone, saprai esattamente cosa dire per forgiare le connessioni sociali che desideri. Non avrai paura di metterlo a strati. Anche se qualcuno mette in dubbio la tua sincerità, potrebbero comunque trovarti irresistibile. I tuoi amici, tuttavia, possono fidarsi che il tuo affetto sia autentico anche se la tua consegna è esagerata. Dopotutto, sei un artista nato naturale e non riesci a smettere di essere un prosciutto.

Carriera / Finanza: Oh, le cose che farai! Tutto sembra possibile con l'ottimista Giove e il magistrale Plutone nella tua zona di lavoro. Un cenno dell'impulsivo Ariete avverte che ti entrerai in testa se non ci pensi bene. È probabile che tu stia sopravvalutando ciò che può essere realizzato.

Crescita personale / spiritualità: prima di saltare sul carrozzone, dovresti dare uno sguardo più approfondito a ciò su cui tutti stanno lavorando così tanto. Con il Sole dei Gemelli in contrasto con Urano, la partecipazione alla causa potrebbe avere conseguenze indesiderate. Per ora, potrebbe essere saggio rimanere nella tua corsia. Se la questione ti riguarda, puoi sempre essere coinvolto in un secondo momento.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei sfruttato per il tuo potere. Quindi, le persone ti vedono come resiliente e forte. Se non lo senti del tutto, fingilo finché non lo fai. Una Bilancia probabilmente non noterà la differenza, e sono quelli che dovrai impressionare oggi.

Amore / Amicizia: con l'Ariosa Luna appassionata che squadra Giove e Plutone nella tua zona di vita sentimentale, diventerai forte. Sembra giustificato quando il tuo desiderio è così travolgente. Non lasciare che il tuo bisogno ti accechi ai confini di qualcuno. Il rispetto farà molto per guadagnare punti con una persona che ti piace. A meno che non siano attivati ​​dal tipo aggressivo, stai sbagliando tutto.

Carriera / Finanza: la popolarità apre le porte e il fascino ti offre nuove opportunità mentre un allineamento Venere / Giunone illumina la tua carriera e le tue zone monetarie. Quando sei così impegnato ad essere il capofamiglia, farai di tutto per avanzare nei tuoi interessi. È un momento opportuno per negoziare con qualcuno che ti vede in una luce favorevole. I privilegi sono spesso estesi a una persona che è benvoluta. Non c'è da vergognarsi di alzare una gamba. Dopo tutto, hai le bollette da pagare.

Crescita personale / spiritualità: con il volubile Gemelli Sole in contrasto con l'irratico Urano, potresti chiederti se le tue credenze sono un po 'troppo là fuori. Tutti i segni indicano che probabilmente non è questo il momento di provare a convertire qualcuno nel tuo percorso verso la felicità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: che tu stia viaggiando nel regno fisico o mentale, stai sicuramente andando in posti. In questa fase, sarà divertente avere un assistente per il viaggio. Potresti divertirti a condividere una nuova esperienza con un intrepido Ariete.

Amore / Amicizia: l' amore è un'avventura che stai cercando. Con Venere nella tua zona di esplorazione che aspira a commettere Giunone nel tuo segno, sei pronto ad andare lontano per trovare l'amore o mantenere eccitante la tua relazione. Se single, qualcuno che incontri da una cultura o un background diversi potrebbe condividere le tue opinioni sull'impegno. Perché non mantenere una mente aperta? Per i Bilancia accoppiati, è importante che tu e il tuo partner cresciate insieme. Esplora attività che ti tengono connesso mentre vivi qualcosa di nuovo.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di chiedere a qualcuno di finanziare le tue attività, è meglio avere un piano solido. Con il volubile Gemini Sole in contrasto con l'irratico Urano nella tua casa di risorse condivise, potresti sentire che probabilmente non è il momento giusto per richiedere un sostegno finanziario. Potrebbe essere più facile ottenere il supporto di cui hai bisogno dopo aver punteggiato i tuoi i e aver incrociato i tuoi. Torna al tavolo da disegno e ordina le cose.

Crescita personale / spiritualità: il tuo viaggio spirituale è piuttosto eccitante in questo momento. Ci sono molti percorsi interessanti da esplorare. Fai attenzione agli insegnamenti che risuonano con te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: hai competenze legittime e lo sai. Non è qualcosa di cui devi vantarti, specialmente per un Capricorno che ammiri. Non è necessario sopravvalutare i tuoi talenti. Metti il ​​naso sulla mola e lascia che il tuo lavoro parli da solo.

Amore / Amicizia: un ammiratore dovrà avventurarsi avvicinandosi a te per scoprire di cosa ti occupi. Stai giocando le tue carte vicino al petto. Con un potente allineamento Venere / Giunone che eccita le tue case di intimità ed emozione, ciò che hai da offrire è più intenso della tariffa standard. Sei pronto ad esplorare desideri segreti e connetterti in un modo profondamente profondo. Spero che ci sia qualcuno nella tua vita in grado di gestire la tua intensità.

Carriera / Finanza: con la luna nell'Ariete intraprendente, sei pronto per saltare subito e fare le cose. Gli aspetti della luna per l'entusiasmo di Giove e il magistrale Plutone mettono in guardia contro la promessa più di quanto tu possa offrire. Forse stai sopravvalutando quello che puoi fare? Potresti scoprire che ti manca il tempo o, cieli proibiti, le abilità necessarie per ottenere i risultati desiderati. Aspetta di vedere cosa succede prima di iniziare a fare promesse.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la noia o la curiosità su come qualcuno possa reagire, ti spinga a suscitare le cose con qualcuno solo per il gusto di farlo. Rafforza solo il brutto rap che faresti bene per cercare di dissipare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la tua atmosfera giocosa sarà divertente per la maggior parte. Anche se un Toro potrebbe non trovare le tue buffonate così divertenti. Tuttavia, quando si tratta della tua vita amorosa, vuoi essere preso sul serio in modo da trattare le cose dandogli il peso che meritano.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di collaborazione che aspira a Giunone impegnato nella tua casa di piani futuri, ci sei dentro per il lungo raggio. Farai capire che non sei venuto a giocare. Se accoppiato, è un momento opportuno per discutere dove vuoi portare la tua relazione da qui. Se sei single, potresti trovare un potenziale partner nella tua cerchia sociale che condivide i tuoi obiettivi di relazione. Chiedi ai tuoi amici se conoscono qualcuno che potrebbe adattarsi al conto.

Carriera / Finanza: se la tua situazione lavorativa è un po 'folle in questo momento, perché aggiungere confusione e caos? Con il curioso Sole dei Gemelli in contrasto con Urano nella tua zona di lavoro, anche il commento più benevolo potrebbe essere dirompente. Prima di condividere ciò che hai in mente, controlla se le tue parole sono vere, gentili e necessarie. In caso contrario, è probabilmente una buona idea tenerli per te.

Crescita personale / spiritualità: quando lavori duro, vuoi giocare anche duro, ma non bruciarti. Superare i tuoi limiti può prosciugarti di energia e mettere un freno al tuo flusso di cassa. Tutto con moderazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: dopo una giornata di lavoro impegnativa e produttiva, non vedrai l'ora di rilassarti e rilassarti a casa. Godere delle comodità della tua creatura preferita sarà rigenerante. Sarà una serata fredda, a condizione che non lasci che un Ariete sconvolga la tua mente pacifica.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa è abbastanza folle senza che tu abbia agitato le cose. Con il sole in Gemelli irriverenti in contrasto con Urano, un commento disinvolto potrebbe provocare un trambusto con il tuo interesse amoroso. Anche prima di dirlo, probabilmente sentirai che le tue parole sono fuori limite. Perché non ascoltare la piccola voce che ti sente che probabilmente dovresti tenere i tuoi pensieri per te?

Carriera / Finanza: quando il tuo lavoro ti offre vantaggi e piacere, non ti dispiace essere sposato con il tuo lavoro. Con un potente allineamento Venere / Giunone che dà energia alle tue zone di lavoro, il tuo impegno traspare. È improbabile che passi inosservato da colleghi e superiori. In effetti, potrebbe aprire la porta a privilegi speciali o nuove opportunità. A tutti piace una persona appassionata di ciò che fanno. È il tipo di energia che aumenta il morale ed eleva l'atmosfera sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: quando l'arrogante luna in Ariete piazza Giove e Plutone nel tuo segno, sei in pericolo di promettere più di quanto tu possa offrire. Le tue abilità sono totalmente legittime, ma non lasciarti ingannare dal credere che non c'è nulla che non puoi fare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nell'Ariete individualista e il sole nei Gemelli comunicativi, l'espressione di sé è estremamente importante. Diario, scrittura creativa e conversazione sono alcuni dei modi in cui puoi raccontare la tua storia. Un Ariete potrebbe essere desideroso di scoprire di più su di te.

Amore / Amicizia: mentre Venere si allinea con Giunone impegnato nella tua casa di esplorazione, sei aperto a esplorare tutte le possibilità con una storia d'amore. Se tu e il tuo interesse amoroso condividete gli stessi ideali di relazione, un bel futuro potrebbe essere in serbo. Sii coraggioso e inizia a pianificare in anticipo. Per i single, la tua migliore corrispondenza sarà con una persona che condivide la tua visione spirituale o la vita con un simile codice etico. Il romanticismo è ancora più dolce quando sei sulla stessa pagina.

Carriera / Finanza: fai attenzione che le tue parole non ti inciampino. Con l'impulsiva Luna dell'Ariete nella tua zona di comunicazione che squadra Giove e Plutone, sei in pericolo di dire qualcosa che non dovresti. Le tue parole potrebbero essere troppo rivelatrici o potrebbero sembrare sinistre e manipolative. La cosa più sorprendente è che potresti non essere consapevole dei tuoi veri sentimenti fino a quando le parole non sfuggiranno alle tue labbra. Pensa prima di parlare.

Crescita personale / spiritualità: è bello che tu voglia affermare la tua individualità. Tuttavia, non puoi negare che la tua famiglia e l'educazione abbiano un'influenza su chi sei. Anche la parte più bizzarra della tua storia aggiunge alla tua unicità e fascino.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: prenderai le giuste decisioni sulla tua casa e sulla vita familiare, anche se sembrano un po 'impulsive. Fidati di essere sintonizzato e sai cosa è necessario per mettere le cose in ordine. Una Bilancia sarà lì per offrire supporto se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: vorrai coltivare la tua idea di beatitudine mentre Venere nella tua zona natale si allinea con Giunone impegnato. Sotto questa influenza, vuoi l'intero quadro: passione, domesticità e comodità della vita. Se tu e il tuo partner condividete la stessa visione, è in serbo un giorno super accogliente, rassicurante e romantico. Per i single, cogli l'opportunità di rendere il tuo spazio più invitante, in particolare la tua camera da letto. Segnala all'Universo che sei pronto per l'amore.

Carriera / Finanza: hai grandi progetti per il futuro. E i grandi piani richiedono un sacco di soldi e un'attenta pianificazione finanziaria. Potresti risentirti dei sacrifici che fai mentre la Luna Ariete nel momento squadra Giove e Plutone nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Consentire a te stesso di sfoggiare un po 'può aiutare a prevenire il saccheggio dei tuoi fondi. È fantastico che tu sia così responsabile, ma devi anche vivere un po '.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole dei Gemelli tutto in contrasto con l'urto shock Urano, sapere cosa dire e cosa non dire è cruciale. Sei noto per la tua compassione. Non soffiarlo dicendo qualcosa di poco gentile.