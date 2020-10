Oroscopo di oggi 15 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 15 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo desiderio di compagnia significativa non può essere negato. C'è qualcosa o qualcuno (una Vergine, forse) del passato che devi lasciare andare per fare spazio a qualcosa di nuovo? La pulizia della casa segnala all'Universo che sei pronto per il cambiamento.

Amore / amicizia: sei molto sensibile a come vieni percepito dal tuo appuntamento o partner. Le insicurezze possono essere innescate mentre l'idealistica Luna della Bilancia si oppone a Chirone ferito nel tuo segno. Non essere così veloce nel saltare alle conclusioni. In questo momento, l'autocritica può essere molto più dannosa di quello che pensa qualcun altro. Sii gentile con te stesso e afferma che sei perfettamente amabile esattamente come sei.

Carriera / Finanza: uno scontro tra il Sole della Bilancia nel tuo settore di partnership e il prepotente Plutone nel regno che governa la carriera e la reputazione può renderti difficile giocare bene con gli altri. Forse pensi che qualcuno stia per rubarti il ​​fulmine? Invece di cercare modi per collaborare, potresti sentirti obbligato a far sapere ai colleghi che sei tu ad avere il controllo. Questo è destinato a creare problemi nei rapporti di lavoro. Ci vorrà cooperazione, non concorrenza, per ottenere ciò che ti sei prefissato di fare.

Crescita personale / spiritualità: l'oscurità della luna è un momento di riposo e contemplazione. Quali sono stati i successi e gli errori dell'ultimo mese? Decidi cosa lasciare andare e cosa portare avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Vergine nella tua casa di autoespressione che attiva Urano ribelle nel tuo segno, sei pronto a far sventolare la tua bandiera strana. Quando sei così a tuo agio con te stesso, a chi importa cosa pensano gli altri. A una Vergine potrebbe piacere quello che vede.

Amore / amicizia: sei pronto per un replay mentre Mercurio diventa retrogrado in Scorpione e nella tua zona di collaborazione. Fino al 3 novembre rivedrai le conversazioni recenti e, si spera, acquisirai una comprensione più profonda. La tua relazione può sembrare regredire, anche se ciò che sta realmente accadendo è che ti viene data l'opportunità di dare uno sguardo approfondito alla tua connessione e apportare modifiche dove necessario. I tori single potevano sentire l'ex coniuge o l'ex convivente. Visitare il vicolo dei ricordi è divertente, ma c'è una ragione per cui hai lasciato il quartiere.

Carriera / Finanza: una giornata tesa potrebbe essere in serbo poiché il Sole Bilancia nella tua zona di lavoro si oppone ostinatamente a Marte. Potresti sentirti sfidato a fare qualcosa che va oltre le tue capacità. Di conseguenza, possono sorgere frustrazione, rabbia e risentimento. Allo stesso modo, uno scenario che si verifica sul posto di lavoro potrebbe scatenare una rabbia che hai represso. Quando vedi una bandiera rossa, cerca di non dare le corna a nessuno.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto pazzo appaia in superficie, non dovresti scartare un'idea insolita. Agire potrebbe essere liberatorio e aiutarti a esprimere i tuoi doni in un modo unico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nella Vergine terrena e nella tua zona natale, non vedrai l'ora di rilassarti e rilassarti. Sebbene con Urano nel mix, è più probabile che l'atmosfera sia stimolante che fredda. Se c'è un Toro in giro, sicuramente scuoteranno le cose.

Amore / Amicizia: con un'opposizione sole / Marte sul tuo asse vita sentimentale / vita sociale, sorgono difficoltà quando una persona vuole trascorrere del tempo con il proprio interesse amoroso mentre l'altra preferirebbe uscire con i propri amici. Non importa da che parte stai, è una situazione scomoda. Il compromesso è il modo per risolverlo. Se non riesci a raggiungere un accordo, potresti avere problemi più grandi di quello che sta accadendo in questo momento.

Carriera / Finanza: tutte le cose che possono andare storte andranno storte con Mercurio retrogrado in Scorpione e nella tua zona di lavoro. Fino al 3 novembre, dovrai esaminare e rivedere attentamente le attività quotidiane. È un ottimo momento per rilanciare un progetto abbandonato. Si tratta di rifare; tuttavia, non è fantastico lanciare un nuovo importante incarico perché i tuoi progressi potrebbero essere ostacolati da errori e ritardi. È comprensibile se non puoi premere pausa. Se devi procedere, fai attenzione.

Crescita personale / spiritualità: l'insetto della decorazione potrebbe morderti mentre la perfezionista Luna Vergine incontra Venere nella tua zona natale. Se non stai attento, potresti rimanere sveglio fino a tutte le ore cercando di ottenere il tuo spazio giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'oscurità della luna può essere un momento molto emozionante. Quindi, vorrai essere in un ambiente familiare e confortevole, circondato da persone di cui ti fidi. Rivolgiti a un saggio Pesci che ti aiuti a dare un senso a ciò che sta accadendo nella tua vita.

Amore / Amicizia: uno scontro tra il Sole Bilancia alla ricerca dell'armonia e il controllo di Plutone può creare conflitto tra te e il tuo partner, compagno di stanza o familiare. Sembra che una delle parti voglia dire all'altra cosa fare. Si può essere tentati di chiedere l'aiuto del proprio partner o di un membro della famiglia per forzare una questione con un altro membro della tribù. Fare squadra è un modo sicuro per peggiorare le cose. A nessuno piace essere armato.

Carriera / Finanza: giocare per andare avanti potrebbe non essere qualcosa per cui sei dell'umore giusto poiché la Luna della Bilancia si oppone a Chirone ferito nella tua zona di carriera. È scoraggiante quando i tuoi talenti e le tue esigenze individuali si perdono nella mischia. Fai un passo indietro e pensa a cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Riconnettersi con il tuo scopo può aiutarti a ricalibrare e portare la tua carriera sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: le persone possono essere strane e inaffidabili quando l'indecisa Luna della Bilancia e Urano irregolare si scontrano. Può essere inquietante; tuttavia, questa turbolenza emotiva è temporanea, quindi non è un motivo per cancellare qualcuno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'oscurità della luna può essere mentalmente estenuante. La buona notizia è che questo ciclo è agli sgoccioli e sei sul punto di ricominciare da capo. Una conversazione con un Gemelli sensibile può fornire un cambio di prospettiva ben necessario.

Amore / amicizia: potresti diventare cupo mentre la Luna della Bilancia nel tuo regno mentale si oppone a Chirone ferito. Quindi, potresti non provare speranza per una relazione o per le tue prospettive romantiche. I tuoi sentimenti non sono necessariamente un riflesso della realtà. È solo un po 'di turbolenza emotiva che scatena le tue insicurezze. Mantieni le distanze dalle persone negative che giocano sulle tue paure.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, il sole, che si scontra con il potente Plutone, potrebbe costringerti a chiamare un collega prepotente. Non sei uno da respingere. Non resterai seduto a guardare mentre qualcuno tenta di maltrattarti o cerca di controllare come svolgi il tuo lavoro. Se questo accade da un po ', oggi potrebbe essere il tuo punto di rottura. Sii strategico quando hai a che fare con una persona che vuole avere il controllo. Allo stesso modo, faresti bene a rimanere nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: quando cerchi troppo le risposte, non puoi vedere la foresta per gli alberi. Metti le tue domande là fuori nell'Universo e poi lasciale andare. Abbi fiducia che ciò che devi sapere verrà rivelato quando sarà il momento giusto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: probabilmente non sarai dell'umore giusto per seguire il solito programma mentre la luna nel tuo segno è in contrasto con Urano irregolare. L'irrequietezza può farti passare da un progetto all'altro. Non preoccuparti. C'è molta eccitazione davanti. Nel frattempo, lasciati divertire da un Toro.

Amore / Amicizia: potresti mettere in dubbio la tua desiderabilità mentre la Luna della Bilancia si oppone all'insicuro Chirone nella tua casa di intimità. Oppure potresti chiederti se il tuo partner fa galleggiare ancora la tua barca. È naturale esaminare questi argomenti di tanto in tanto; tuttavia, non dovresti saltare a conclusioni basate su uno stato d'animo fugace. Ci sono un certo numero di cose con cui stai affrontando la sessualità. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre ti prendi del tempo per capire le cose.

Carriera / Finanza: uno scontro tra l'indeciso Libra Sun nella tua zona monetaria e l'invadente Plutone nella tua casa di imprese speculative ti consiglia di prestare attenzione quando si tratta di gioco d'azzardo e investimenti rischiosi. Se hai fame di una grande vittoria, potresti essere disposto a sfidare la fortuna. Tutti i segnali indicano che il mazzo è probabilmente impilato contro di te. Non lasciare che l'avidità o l'ossessione prevalgano sul buon senso. Non è il momento di passare al potere.

Crescita personale / spiritualità: l'oscurità della luna può essere fisicamente estenuante ed emotivamente drenante. Prendi le cose con calma e impegnati in attività che riempiranno il tuo corpo, la tua mente e il tuo spirito.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nel segno, ti sentirai più sicuro di te stesso di quanto non ti sia sentito negli ultimi giorni. Non significa che avrai tutte le risposte. Significa che non sarai preso dal panico per non sapere cosa è cosa. Un saggio Gemelli può avere intuizioni utili.

Amore / Amicizia: mentre la luna nel tuo segno si oppone a Chirone ferito nella tua zona di collaborazione, sei profondamente consapevole di ciò che non funziona in una relazione. Se sei accoppiato, potresti chiederti se la persona con cui stai è tagliato per essere il partner di cui hai bisogno che sia. Se sei single, potresti chiederti se avere una relazione sana sia una possibilità reale. La partnership richiede lavoro. Non solo qualche volta, tutto il tempo. Sei pronto per farlo?

Carriera / Finanza: potresti non essere sicuro di come ti senti riguardo alla tua attuale situazione lavorativa. Si spera che oggi non dovrai prendere nessuna decisione di fare o morire. Osserva in silenzio cosa sta succedendo. Può darti chiarezza su una situazione che si presenterà nei giorni a venire.

Crescita personale / spiritualità: il sole nel tuo segno, sfidando il potente Plutone nel tuo regno domestico, contrappone i tuoi interessi a un membro della famiglia prepotente, compagno di stanza o proprietario. Probabilmente sei stanco di questa persona che cerca sempre di dirigere lo spettacolo e vuoi solo che i tuoi desideri vengano riconosciuti. Ci vorrà uno sforzo considerevole per arrivare su un piano di parità; tuttavia, se vuoi che avvenga un cambiamento, devi iniziare da qualche parte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: nell'oscurità della luna, ci sono strane vibrazioni nell'aria. E con la Luna in Bilancia nella tua mistica dodicesima casa, sei particolarmente sensibile alle vibrazioni energetiche. Trascorrere del tempo con un amico Vergine ragionevole può aiutarti a rimanere con i piedi per terra.

Amore / amicizia: non sei il tipo che accetta un no come risposta. Con il Sole in Bilancia che sfida il tuo sovrano, Plutone, nel tuo regno mentale, potresti essere tentato di ricorrere alla manipolazione e ai giochi mentali per convincere qualcuno a fare quello che vuoi. Ammettiamolo: sei un esperto in questo. Sai esattamente cosa dire per spezzare o piegare la volontà di qualcuno. Non è qualcosa di cui dovresti essere orgoglioso. E non è qualcosa che dovresti provare su una persona che ami. Rispetta il diritto di qualcuno di dire "no".

Carriera / Finanza: con l'opposizione di Luna / Chirone che influisce sulla tua vita lavorativa, potresti non avere l'energia necessaria per svolgere i tuoi compiti. Soprattutto se ti senti scoraggiato per la tua situazione attuale. Evita incarichi complicati se puoi. Per ora, è meglio concentrarsi sulle attività di routine. Dopo il lavoro, rifocillati con un pasto nutriente e una buona notte di sonno. Domani vedrai le cose diversamente.

Crescita personale / spiritualità: cosa ti porta gioia? Che si tratti di una pratica spirituale, un hobby o un'attività preferita, è qualcosa per cui dovresti trovare il tempo per oggi. È un modo eccellente per riempire il tuo serbatoio emotivo e spostare il tuo umore verso il positivo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: se non puoi affrontare le circostanze presenti, pensa al futuro. Puoi ricominciare da capo dopo la luna nuova di domani. Una conversazione con una Bilancia può aiutarti a concretizzare i tuoi piani. È emozionante avere qualcosa da guardare avanti.

Amore / Amicizia: un appuntamento o un evento sociale potrebbe non essere così divertente come sembra essere come la Luna della Bilancia si oppone a Chirone frammentato. Forse non hai voglia di socializzare? Se ti aspetti che la serata sarà un disastro, è probabile che vada secondo i piani. Non sottovalutare l'effetto che la tua energia e le tue aspettative possono avere su ciò che accade.

Carriera / Finanza: uno scontro tra il socievole Sole della Bilancia nella tua casa di amicizia e il potente Plutone nella tua zona di denaro e valori suggerisce che potresti pagare un prezzo elevato per la tua relazione con un amico o la tua fedeltà a un gruppo. Nel tentativo di impressionare le persone benestanti, potresti vivere al di sopra delle tue possibilità. Oppure mantenere la connessione potrebbe richiedere di compromettere i tuoi valori. Il cameratismo è molto importante per te, ma vale il costo che sei tenuto a pagare?

Crescita personale / spiritualità: per qualcuno facile come te, puoi anche essere incredibilmente ostinato. Osservare la tua energia e il modo in cui gli effetti cambiano il tuo mondo può aprirti gli occhi. Lascia che ti ispiri a canalizzare il tuo potere creativo in modo più costruttivo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: potresti trovare difficile stabilirti con l'indecisa Luna della Bilancia che si scontra con Urano irregolare. Mantieni le cose semplici e concentrati sulle attività di routine che puoi completare con facilità. Una Vergine può aiutarti a risolvere i problemi e portare a termine un progetto.

Amore / amicizia: nella tua professione, tutti pensano che tu sia una star. Mentre la Luna della Bilancia si oppone a Chirone ferito nel tuo regno domestico, potresti sentire che la tua grandezza è persa per le persone a cui sei più vicino. Le relazioni familiari possono essere complicate. Richiedono cure costanti. Se vuoi che i tuoi cari ti vedano come i tuoi colleghi, dedica lo stesso impegno alle relazioni personali che dedichi alle connessioni professionali.

Carriera / Finanza: il Sole della Bilancia nella tua zona di carriera, che combina la mente Plutone nel tuo segno, amplifica la tua spinta al successo. Non sarai soddisfatto di essere nella media. Vuoi dominare e distinguerti dalla massa con qualunque cosa tu faccia e sei disposto a raggiungerlo con ogni mezzo necessario. Non c'è niente di sbagliato nell'essere ambiziosi, ma essere spietati non ti farà guadagnare la reputazione che desideri. Abbi fiducia che la determinazione e il duro lavoro saranno sufficienti per ottenere i riconoscimenti che desideri.

Crescita personale / spiritualità: essere sicuri di ciò che puoi fare è una buona cosa; tuttavia, ci vuole saggezza per esercitare il tuo potere nel modo giusto. Prima di agire, considera l'impatto delle tue scelte sugli altri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei pronto per tutto ciò che verrà dopo. Prima di saltare avanti, prenditi un momento per risolvere le questioni in sospeso. L'oscurità della luna è un momento di risoluzione e contemplazione. Il completamento di affari incompiuti con una Vergine ti preparerà a ricominciare da capo.

Amore / amicizia: non ti accontenterai di stare seduto a casa con la luna nella tua zona di esplorazione in contrasto con l'irrequieto Urano. Contatta un amico o un familiare avventuroso e pianifica di fare qualcosa di diverso. Non renderlo eccessivamente complicato. Attenersi a uno schema semplice. Un po 'di eccitazione farà molto per sollevare il tuo morale.

Carriera / Finanza: con la diplomatica Bilancia Luna che si oppone all'insicuro Chirone nel tuo regno mentale, la comunicazione non sarà il tuo forte. Puoi dire quello che pensi che gli altri vogliano sentire per evitare conflitti. Ciò può significare che le preoccupazioni urgenti non vengono affrontate. Se ti senti vulnerabile, è intelligente non metterti in gioco. Prometti a te stesso che parlerai quando ti sentirai più sicuro.

Crescita personale / spiritualità: l'indeciso Sole della Bilancia nella tua zona di spiritualità che quadrata con Plutone nel regno del subconscio scopre le paure e le frustrazioni che sfidano la tua fede. Avere una relazione con lo Spirito significa rinunciare alla tua volontà? O sarà un'esperienza che dà potere? Potrebbe essere necessario lasciare andare qualcosa per ottenere la connessione che cerchi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: l'atmosfera può essere super intensa durante l'oscurità della luna. Cosa hai bisogno di rilasciare in modo da poter incontrare la Luna Nuova di domani con una tabula rasa? Legare questioni in sospeso con una Vergine a cui sei vicino potrebbe avere un ruolo nel programma.

Amore / Amicizia: il sole diplomatico della Bilancia che si scontra con il controllo di Plutone potrebbe innescare un conflitto con un amico o un gruppo. Le relazioni sono accompagnate da aspettative e alleanze. Sotto questa atmosfera tagliente, ottenere ciò che vuoi dagli altri potrebbe avere un prezzo elevato. Riesamina la tua relazione con una persona o un gruppo che è diventato troppo controllante o esigente. La rinuncia alla propria autonomia non dovrebbe far parte dello scambio. Invece, dovresti riprendere il tuo potere da qualcuno che esercita troppa influenza su di te.

Carriera / Finanza: non importa quanti soldi hai, non ti sembrerà abbastanza perché il Libra Sun si oppone all'insicuro Chirone nel tuo settore finanziario. Confrontarti con gli altri e desiderare ciò che hanno è sicuro di suscitare sentimenti negativi. Non sai mai il prezzo karmico che qualcuno paga per quello che ha. Cambia la narrativa sull'abbondanza contando le tue benedizioni piuttosto che amplificare ciò che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: non c'è nessun filtro tra il tuo cervello e la tua bocca mentre la luna si scontra con Urano nel tuo settore di comunicazione. Quello che dici può essere sia illuminante che scioccante allo stesso tempo.