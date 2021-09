Oroscopo di oggi 15 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 15 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un giorno senza grandi allineamenti planetari significa che non puoi incolpare le stelle del tuo destino. Dovrai assumerti la piena responsabilità delle tue azioni, in particolare con i Bilancia nella tua vita. Meritano più da te delle scuse.

Amore/Amicizia: c'è un nuovo ritmo nelle tue relazioni. Potrebbe volerci un minuto per abituarsi alle cose che procedono a un ritmo così frenetico. Per te va bene perché ti piace fare le cose in fretta. Tuttavia, al tuo partner o a qualcuno che stai inseguendo potrebbe non piacere la sensazione di essere frettoloso. Con Marte nel tuo settore di partnership, vuoi accelerare, ma devi sapere quando rallentare.

Carriera/Finanza: potresti avere idee insolite sul denaro mentre la Luna in Capricorno si allinea con il rivoluzionario Urano nella tua casa dei guadagni. Sei libero di giocare in modo sciolto e veloce con i tuoi soldi, ma potresti incontrare problemi se corri un rischio con le risorse condivise. Un partner (in amore o in affari) o un cliente potrebbe non essere d'accordo con i tuoi modi anticonformisti quando la luna e il Mercurio mentale si scontrano. Parlane prima di fare una mossa che qualcuno non capisce o con cui non è d'accordo.

Crescita personale/spiritualità: "Non possiamo semplicemente andare d'accordo?" sarà un ritornello costante nelle tue relazioni più strette nelle prossime settimane. Prima di puntare il dito, controlla come il tuo comportamento potrebbe causare il caos.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con gli allineamenti planetari in gioco, è una giornata tranquilla. Ti sentirai come se potessi fare quello che ti pare senza soddisfare qualche imperativo cosmico. Avere la libertà di esprimersi sarà liberatorio. I Vergine adoreranno vedere la tua gioia.

Amore/Amicizia: la Luna Capricorno nella tua zona di avventura che si allinea con il ribelle Urano nel tuo segno segnala che sei pronto per qualcosa di nuovo e diverso. Anche il toro tipicamente prevedibile a volte si diverte a cambiare le cose. Mentre la luna si allinea con il Sole Vergine nella tua zona romantica, ti sentirai piuttosto a tuo agio nel tuo ruolo di eccentrico. La tua atmosfera sicura, giocosa e disinibita può renderti incredibilmente attraente. Non sorprenderti se attira persone incuriosite nella tua orbita.

Carriera/Finanza: il recente ingresso di Marte nella tua casa di lavoro ti rende pronto a tuffarti a capofitto con un incarico di lavoro. La gara è appena iniziata, quindi faresti meglio a camminare con te stesso. Anche se sei dell'umore giusto per uno sprint, è meglio che ti muovi in ​​modo da poter andare lontano. Un ritmo frenetico può stancarti ed essere un fastidio per i tuoi colleghi. Lascia che la tua motivazione lavori per te, non contro di te.

Crescita personale/spiritualità: ti piace quando ti connetti con una persona che parla la tua lingua spirituale e ti stimola a nuove idee. Tieni gli occhi aperti per un'anima affine quando la Luna in Capricorno si allinea con il mistico Nettuno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: senza grandi allineamenti planetari oggi, potrebbe essere una caduta libera o un libero flusso di emozioni. Può essere impossibile per te non analizzare ciò che accade ma cercare di passare dalla tua testa al tuo cuore. Ti aiuterà a capire meglio una Vergine.

Amore/Amicizia: con la luna in saldo Capricorno che si avvicina ad un allineamento con il Sole Vergine, sei più che capace di sostenere una profonda intimità emotiva. Sentirai quello che senti, ma con un quadrato al comunicatore Mercurio, potresti trovare difficile esprimere la tua esperienza in parole. Va bene. Non tutto deve essere spiegato. Goditi la connessione che senti con qualcuno di speciale e lascia che trasformi il tuo cuore.

Carriera/Finanza: Venere nella tua casa di lavoro ti incoraggia a identificare ciò che ti appassiona di più e a perseguirlo con tutto il tuo cuore. Nelle prossime settimane, l'atmosfera sarà perfetta per acquisire nuove competenze che ti interessano e immergerti in profondità in progetti intriganti. Non tutto deve essere una questione di soldi o consensi. Sarai ugualmente entusiasta di dedicarti a un lavoro d'amore. Stai alla ricerca di compiti che ti porteranno gioia.

Crescita personale/spiritualità: che tu venga educato all'università o alla scuola della vita, sarai uno studente dedicato con Giove e Saturno nella tua casa di istruzione superiore. Ripassa le lezioni apprese di recente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: senza grandi aspetti planetari, l'atmosfera può essere sommessa o selvaggia e indomita. Puoi gestire qualunque cosa accada a patto di avere il compagno giusto al tuo fianco. I segni di Terra - Toro, Vergine e Capricorno - saranno i tuoi migliori amici.

Amore/Amicizia: quando la Luna in Capricorno si allinea con il ribelle Urano nelle zone della tua gente, sarai attratto da tipi non convenzionali. Un quadrato a Mercurio suggerisce che potresti non arrivare sempre da dove provengono. Fa parte dell'intrigo che ti fa venir voglia di conoscerli meglio. Stanotte, quando la luna aspetti il ​​Sole Vergine nel tuo settore di comunicazione, avrai una migliore comprensione e troverai più facile avere una conversazione soddisfacente.

Carriera/Finanza: fare affidamento sulle abilità in cui sei esperto e ricorrere a routine che puoi gestire con facilità può essere l'impostazione predefinita con il Nodo Sud legato all'abitudine nella tua zona di lavoro. Ci vuole impegno e coraggio per cimentarsi in cose che non sei sicuro di saper fare. È bello se non sei pronto per un grande salto. I piccoli passi in una nuova direzione possono aiutarti a coltivare abilità che sono essenziali per la crescita professionale.

Crescita personale/spiritualità: con Nettuno e Pallade nella tua zona di coscienza superiore, sei attratto dagli studi spirituali e metafisici. Ciò che impari può dare al tuo intuito la struttura di cui ha bisogno per svilupparsi adeguatamente. Trovare un insegnante può aiutare.