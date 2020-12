Oroscopo di oggi 16 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 16 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 16 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Può catapultarti verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, è probabile che implichi l'ampliamento dei tuoi orizzonti fisici o mentali. Un Sagittario avrà probabilmente un ruolo nell'immagine.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera seducente è un faro che attira ammiratori nella tua orbita mentre l'attrattore Venere e l'auspicio Giove si allineano. Se vuoi essere notato, mettiti in gioco. Maschera e socializza in modo sicuro. Dovresti anche aggiornare il profilo della tua app di appuntamenti. Per gli arieti in coppia, potrebbe essere in serbo una serata romantica. Tutta l'attenzione che ricevi potrebbe spingere il tuo partner a trattarti come il tesoro che sei.

Carriera / Finanza: l'eclissi solare che si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno è destinata a scatenare il coraggio necessario per inseguire un grande sogno. Non c'è più seduto sulla panchina e guardare la vita che ti passa accanto. Sarai motivato a metterti in gioco e ad andare dietro a ciò che desideri. Potrebbe comportare l'istruzione, i viaggi o portare qualcosa che stai facendo a un livello superiore. Avrai i tuoi dubbi al riguardo, ma non dovresti lasciare che la paura ti trattenga.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che l'arroganza sulla conoscenza che possiedi diventi un ostacolo per aumentare di livello la tua saggezza. Anche se hai raggiunto lo status di esperto, c'è sempre molto di più che puoi imparare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è più importante avere ragione o essere felici? È una domanda che dovresti porci quando blocchi le corna con un Capricorno. Siete entrambi personaggi piuttosto testardi. Quindi, un disaccordo tra voi potrebbe trascinarsi per un po 'di tempo. Lascialo andare.

Amore / amicizia: quando si tratta di partnership, stai giocando sul serio. Che la tua connessione sia romantica o strettamente lavorativa, hai dei limiti e delle linee guida per mantenere la tua relazione nella giusta direzione. E con Venere che si allinea con il determinato Saturno, farai tutto il necessario per mantenere te e il tuo partner sulla buona strada. Se stai entrando in una nuova partnership, non dare per scontato che l'altra persona capisca le tue esigenze. Stabilisci le regole di base in modo che ogni persona sappia cosa si aspetta.

Carriera / Finanza: con le finanze, non tollererai un trattamento ingiusto, che sia tu o qualcun altro a ottenere la parte corta del bastone. Con Mercurio nella tua casa di risorse condivise, allineandoti al guerriero Eris, avrai il potere di dichiarare il tuo caso e richiedere un trattamento equo. Il problema potrebbe riguardare tasse, prestiti, debiti, eredità o fondi condivisi con un partner. Assicurati di avere i fatti chiari prima di parlare.

Crescita personale / spiritualità: oggi sei dogmatico come loro. Essere ottimista non ti renderà caro agli altri. Cerca di mantenere una mente aperta riguardo ai punti di vista a cui non sei iscritto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Può catapultarti verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, riguarda il modo in cui gestisci le tue relazioni più importanti. Potrebbe essere necessario ripensare a come vi relazionate con un Sagittario.

Amore / amicizia: l'eclissi solare nella tua casa di coppia potrebbe segnalare un cambiamento significativo nel tuo stato di relazione. Ciò che accade potrebbe, in definitiva, darti qualcosa che ritieni di essere stato finora negato. Un nuovo inizio di solito richiede una fine. Il tuo stato unico potrebbe volgere al termine. Una relazione potrebbe andare in una direzione diversa o, in alcuni casi, finire. Non ci sono ostacoli al cambiamento.

Carriera / Finanza: sia che tu sia profondamente immerso in un compito lavorativo o che ti stia impegnando in un lavoro d'amore, è probabile che sia una ricerca gioiosa. L'attrattore Venere nella tua zona di produttività che si allinea con il generoso Giove potrebbe fornire le risorse di cui hai bisogno. Con assistenza e consulenza, potresti completare il tuo progetto o portarlo al livello successivo. Non essere timido nel richiedere ciò di cui hai bisogno. I cooperatori sono pronti a dare una mano.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Luna Nuova / Marte / Eris indica che sei eccitato per il futuro. Sei appassionato di seguire quello che vuoi. Realizzerai la tua missione molto più velocemente se collabori con un amico o un gruppo che condivide i tuoi obiettivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti trovare alcune persone (come un Capricorno esigente) incredibilmente difficili da affrontare. Sarà necessaria pazienza per evitare di perdere la pazienza. Una pubblica dimostrazione di rabbia sarebbe probabilmente sconsiderata. Non prendere l'esca.

Amore / Amicizia: Con Venere in aspetto Saturno maturo nella tua zona di collaborazione, non sei qui per divertimento e giochi. Preparati per determinare se una storia d'amore ha quello che serve per andare lontano. Sei a un punto che determinerà cosa ci aspetta. Metti le carte in tavola e sii in anticipo sui tuoi desideri. C'è una possibilità che tu possa vincere questa mano. Se perdi, saprai con cosa hai a che fare e potrai pianificare il tuo futuro di conseguenza.

Carriera / Finanza: con un allineamento Mercurio / Eris che dà energia alle tue zone di lavoro, la franchezza può essere un vantaggio o una responsabilità. Dipende tutto da quello che dici e a chi lo dici. Quando parli di una questione urgente, tratta il tuo ascoltatore con il dovuto rispetto. Parlare con la bocca ai superiori è una cattiva idea. Anche con i colleghi, è meglio essere gentili e rispettosi. Esprimi il tuo punto senza diventare ostile.

Crescita personale / spiritualità: in alcune aree della tua vita, potresti scoprire che è arrivato il momento di metterti al lavoro. In questo post, dovresti sapere cosa vuoi ed essere pronto a elaborare un piano per ottenerlo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sei super determinato a prenderti cura degli affari. Prima di procedere, assicurati di aver compreso le linee guida che riguardano i tuoi affari. Se superi il limite, possono sorgere problemi tra te e una persona (forse un Ariete) che vuole che le cose siano fatte secondo le regole.

Amore / amicizia: sarai nel tuo elemento quando ti connetti con una persona che vede il mondo come te. Con Mercurio espressivo nella tua zona di vita amorosa che aspira a Eris sfrenato, devi sentirti abbastanza libero da esprimere la tua opinione su questioni che sono importanti per te. La religione, la politica e altri argomenti di attualità potrebbero essere argomenti di cui sei ansioso di discutere. Sapere dove si trova l'altra persona può aiutarti a valutare la tua compatibilità.

Carriera / Finanza: con Venere che aspira al laborioso Saturno nella tua sesta casa produttiva, la tua passione può portarti al traguardo con un progetto importante. Una fase significativa della tua vita lavorativa volge presto al termine. Ora è il momento di risolvere le questioni in sospeso e prepararsi a chiudere un capitolo. Nelle settimane a venire, potresti scoprire che stai lavorando con meno interferenze interne e meno ostacoli esterni, rendendo l'esperienza più rilassata tutto intorno.

Crescita personale / spiritualità: l'attivista che è in te è ben informato e pronto a difendere ciò in cui credi. Essere una persona che segue i suoi discorsi può farti guadagnare rispetto e ammirazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: tutto va bene nel tuo mondo, a condizione che tu abbia la libertà di fare ciò che intendi fare. Gli animi possono divampare quando qualcuno (forse un Ariete) ostacola i tuoi progressi o si rifiuta di acconsentire alle tue richieste. Facile, Vergine. Hai bisogno di alleati, non avversari.

Amore / Amicizia: il panorama della tua vita amorosa sta cambiando, non un momento troppo presto. Saturno sta terminando il suo lungo viaggio attraverso la tua zona romantica. Prima che se ne vada, fa un ballo finale con Venere, invitando a valutare lo stato attuale delle cose. Negli ultimi anni hai imparato lezioni difficili e, forse, hai salutato in lacrime. In che modo questo influenzerà le scelte che farai in futuro? Una cosa è certa: porterai la maturità guadagnata duramente e il buon senso nelle decisioni che prendi.

Carriera / Finanza: non accetterai un no come risposta con questioni finanziarie. Con il persuasivo Mercurio che si allinea con la sfrenata Eris nella tua casa di risorse condivise, non si sa cosa dirai per ottenere la tua giusta quota. Sarai diretto e al punto quando avrai a che fare con tasse, prestiti, debiti, eredità e risorse che condividi con un partner. Assicurati solo di sapere di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: la determinazione che porti in attività piacevoli è progettata per assicurarti che ti diverta. Stai attento a non farne un lavoro ingrato. Ricorda che dovresti divertirti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: non c'è riposo per chi è stanco con la luna che incontra i pianeti nel laborioso Capricorno e nel tuo regno domestico. Ottenere il riposo e il comfort che desideri potrebbe richiedere prima di mettere insieme le parti in sospeso. Chiedi a un Capricorno di darti una mano.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio in aspetto guerriero Eris nella tua casa di coppia, non sarai timido nel dare voce alle tue preoccupazioni relazionali. La tua onestà e franchezza potrebbero essere rinfrescanti per alcuni, ma altri potrebbero trovare la tua franchezza inquietante. Prendi la temperatura del tuo ascoltatore prima di iniziare a scaricare. Scegliere il momento appropriato per esprimersi è fondamentale. Determinerà la risposta che riceverai.

Carriera / Finanza: Saturno che termina il suo viaggio attraverso il tuo regno domestico suggerisce che sono state gettate le basi per il futuro. Con Venere nel mix, una transizione bella e, forse, prospera è a portata di mano. È un momento eccellente per concludere l'affare su una questione legata alla casa. Potrebbe comportare la firma di un contratto di locazione, ottenere un mutuo o investire in oggetti d'antiquariato e arredi senza tempo per la tua casa. Hai fatto il lavoro. Preparati per raccogliere le benedizioni e iniziare una nuova fase della vita.

Crescita personale / spiritualità: negli ultimi anni, hai sperimentato crescenti dolori intorno alle faccende domestiche e familiari. Non è sempre stato facile affrontarlo, ma sei sopravvissuto. Col senno di poi, potresti sentire che ciò che hai sopportato ti ha reso una persona più forte e più intraprendente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, significa migliorare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza. Le tue visualizzazioni potrebbero essere troppo ristrette. Rivolgiti a un Gemelli esperto di soldi per fornire una nuova prospettiva.

Amore / amicizia: è facile essere elogi quando ti senti bene con te stesso. Con Venere nel tuo segno, metterai il tuo miglior piede in avanti. Quindi, sei sicuro dell'impressione che fai. Un cenno al benevolo Giove nella tua zona di comunicazione dice che la tua gentilezza e generosità eleveranno quasi tutti quelli che incrociano il tuo cammino. Anche la persona più burbero non può resistere alla tua atmosfera solare. È il giorno perfetto per far sapere a una persona speciale come ti senti.

Carriera / Finanza: l'eclissi solare nella tua casa dei guadagni segnala un cambiamento epocale con questioni finanziarie. Le circostanze possono spingerti a fare le cose in modo diverso. Un cenno al guerriero Marte ed Eris nella tua zona di lavoro suggerisce che i cambiamenti legati all'occupazione potrebbero avere un ruolo nel quadro. Raduna i tuoi più stretti alleati e sostenitori. Avranno un ruolo fondamentale nel guidarti attraverso i cambiamenti futuri.

Crescita personale / spiritualità: fascino e grazia ti renderanno caro agli altri. Non ti costa nulla essere gentile. Fai solo attenzione a non ricorrere a falsità o insincerità ed evita di dire cose che non intendi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: hai lavorato duramente per i tuoi soldi. Riconosci tutti i guadagni che hai ottenuto. Presto, troverai più facile guadagnare; tuttavia, prima che ciò accada, dovrai risolvere un problema con qualcuno (forse un Ariete) che ha la mano in tasca.

Amore / Amicizia: la schietta onestà per cui sei famoso sarà in piena mostra quando il comunicatore Mercurio si allineerà con il guerriero Eris. Deve esserci un sentimento ardente che vuoi condividere sulla tua vita amorosa. Si spera che il tuo ascoltatore possa gestire ciò che hai da dire. Non tutti possono affrontare la verità. Non importa quanto credi di avere ragione, dovresti essere aperto ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire.

Carriera / Finanza: hai mantenuto con successo i tuoi desideri al ribasso. Ora stai cominciando a sentire che meriti il ​​desiderio del tuo cuore e sei pronto per andare dietro a quello che vuoi. Non è un momento troppo presto. L'attrattore Venere in aspetto determinato Saturno mentre si prepara a lasciare la tua casa delle risorse segnala che questa potrebbe essere la tua ultima possibilità. Fai quello che puoi per concludere una questione finanziaria o acquisire un bene prezioso. Una volta ottenuto, ti sentirai pronto per passare ad altre questioni.

Crescita personale / spiritualità: tutti i segni indicano che sei abbastanza eccitato. Prendere posizione per qualcosa può essere più efficace che usare la tua energia semplicemente per esprimere opposizione. Concentrati sulla costruzione piuttosto che sulla demolizione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: stai compiendo gli ultimi passi di una fase importante del viaggio della tua vita. Dopo tanto duro lavoro, tirerai presto un sospiro di sollievo. Anche se non prima che qualcuno (forse un Ariete) abbia cercato di accumulare più responsabilità nel tuo piatto.

Amore / amicizia: sei apprezzato perché sei la voce matura della ragione per cui le persone a volte hanno bisogno di sentire. Anche se di tanto in tanto qualcuno potrebbe lamentarsi della tua pioggia durante la loro parata, confida che tu glielo dai direttamente. Con la premurosa Venere che si allinea con il risoluto Saturno nel tuo segno, potresti, ancora una volta, essere chiamato a offrire una guida equilibrata e supporto. Andando avanti, probabilmente lascerai che tutti facciano il proprio adulto. Ci sono altre cose che richiedono la tua attenzione.

Carriera / Finanza: in questo momento, attirare attenzioni non necessarie non fa per te. Quindi, eviterai i riflettori a favore di lavorare silenziosamente dietro le quinte. Ci sono alcune questioni che devi risolvere in privato. Il tuo successo può dipendere dalla tua capacità di tenere ciò che stai facendo da occhi indiscreti. Poco dopo l'inizio del nuovo anno, sarai pronto per uscire in un modo nuovo e audace.

Crescita personale / spiritualità: prenditi un momento per contemplare il viaggio che hai fatto negli ultimi due anni e mezzo. Non è sempre stato facile, eppure hai ottenuto molto. Un nuovo capitolo inizia domani quando il tuo sovrano, Saturno, lascia il tuo segno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le notti trascorse a rigirarsi e rigirarsi a causa delle continue preoccupazioni potrebbero presto essere un ricordo del passato. Presto ti sentirai come se avessi un maggiore controllo sulla tua realtà; tuttavia, ciò non impedirà a un Ariete di sfidare il tuo punto di vista.

Amore / amicizia: la tua popolarità non è solo dovuta al tuo fascino o attrattiva. Emani forza e ti rende super attraente. Con l'attrattore Venere che si allinea con il costante Saturno nella tua misteriosa dodicesima casa, emani un sex appeal concreto che è difficile da descrivere. Con questo tipo di magnetismo, puoi aspettarti di attirare più attenzione del solito. Fortunatamente, possiedi la maturità e la saggezza per conoscere la differenza tra un vero ammiratore e qualcuno che ti adula perché vuole qualcosa.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio che si allinea con il guerriero Eris, sei destinato a essere schietto. Quando lavori con gli altri, non starai a guardare e lascerai le tue idee inascoltate. Si spera che sarai bravo ad ascoltare quanto a far capire il tuo punto di vista. Collaborare con i colleghi richiederà che la comunicazione sia una strada a doppio senso. Le persone saranno più consapevoli delle tue preoccupazioni quando darai loro la stessa fatturazione.

Crescita personale / spiritualità: è stato un viaggio lungo e difficile per possedere le insicurezze che ti trattengono. Con Saturno che lascia il tuo regno subconscio, puoi considerarlo una lezione appresa. Ciò che hai scoperto sarà il catalizzatore per lo sviluppo di nuovi punti di forza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: negli ultimi anni hai imparato molto dai tuoi amici e dai gruppi a cui partecipi. Alcune delle connessioni che hai stabilito dureranno per sempre, mentre altre potrebbero finire. È un momento opportuno per decidere se qualcuno (forse un Ariete) può rimanere sull'isola dell'amicizia.

Amore / amicizia: una persona intrigante che non è il tipo che normalmente sceglieresti potrebbe attirare la tua attenzione. Potresti essere colpito dalle loro opinioni mondane e mature sulla vita. Con l'attrattore Venere che si allinea con il costante Saturno, ti divertirai a stare vicino a persone che sono informate su argomenti che ti interessano e ti aiutano a vedere le cose sotto una luce diversa. Che la connessione sia romantica o platonica, sarà divertente conoscere un individuo intelligente e sofisticato.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nel tuo settore professionale che si allinea con il guerriero Eris nella tua zona di guadagni, catturerai l'attenzione di tutti quando parli di una questione di lavoro o finanziaria. Faresti meglio a sapere di cosa stai parlando se hai intenzione di fare tante storie. Affrontare il trattamento ingiusto o l'esclusione da determinate opportunità potrebbe figurare nella tua agenda. Ricorda solo che stai cercando la cooperazione, non il conflitto.

Crescita personale / spiritualità: che si tratti di accademici, spiritualità o attivismo, sei stato totalmente devoto alla causa. Preparati a portare avanti le tue conoscenze e inizia a usarle in un modo più pubblico.