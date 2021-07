Oroscopo di oggi 16 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 16 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 16 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la Luna in Bilancia che transita nella tua casa di coppia, il desiderio di una compagnia significativa è reale. Portalo dove puoi ottenerlo piuttosto che tenerlo ostinatamente per il tuo scenario ideale. Non dipendere da Leone o Pesci. Potrebbero non consegnare.

Amore/Amicizia: potresti trovarti a lottare per discernere la fantasia dalla realtà mentre Venere nella tua zona di vita amorosa si scontra con Nettuno losco. C'è qualcosa che si sta sviluppando tra te e il tuo interesse amoroso in cui puoi riporre la tua fiducia? O le vibrazioni romantiche che senti sono semplicemente il prodotto di un'immaginazione iperattiva? Che tu sia scettico o ottimista, non stai vedendo l'intera immagine. Potresti aver bisogno della chiarezza che solo una lettura può fornire. Contatta il tuo sensitivo preferito, pronto!

Carriera/Finanza: con il Sole Cancro che quadra la risentita Eris nel tuo segno, ci sono buone probabilità che ci sia qualcosa di cui vorresti lamentarti. La tua lamentela potrebbe essere del tutto legittima. Ma, se vuoi che venga preso sul serio, devi essere consapevole di come esprimi le tue preoccupazioni. Sei un ariete dignitoso, non il proverbiale toro nel negozio di porcellane che corre selvaggio e scatena il caos ovunque tu vada. Agire in accordo con.

Crescita personale/spiritualità: fortunatamente non sei tutto ciò che pensi e provi. C'è una differenza tra i tuoi pensieri e le tue azioni e la tua essenza. Tuttavia, nel tempo, le tue parole e azioni possono avere un impatto e colorare chi diventi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna che transita nella tua zona di produttività segnala che sei la persona con un piano. Non sarai soddisfatto finché non sarai impegnato e non avrai eliminato alcuni elementi dalla tua lista di cose da fare. Un Acquario sarà impressionato dai tuoi sforzi e può offrire indicazioni se necessario.

Amore/Amicizia: gli amici o la famiglia potrebbero sembrare annacquati quando Venere e il traballante Nettuno si scontrano. Tuttavia, potresti essere quello che sembra non riuscire a prendere una decisione. O una persona è la tua anima gemella platonica, o non sei sicuro di poterti fidare di lei. Potresti essere un po' troppo vicino alla situazione per avere una visione obiettiva. Non prendere decisioni sulla tua relazione in base ai tuoi sentimenti attuali. La chiarezza arriva nei prossimi giorni.

Carriera/Finanza: potresti pensare di essere d'accordo con una situazione folle. Anche se quando il Sole Cancro nel tuo settore della comunicazione quadra lo scontento Eris nel tuo regno subconscio, la rabbia repressa potrebbe essere rilasciata. Potrebbe essere solo dopo aver spifferato qualcosa che inizi a riconoscere come ti senti. Non c'è modo di ritirare le tue parole una volta che sono là fuori. Potrebbe essere saggio essere sinceri con te stesso riguardo a una situazione preoccupante prima che le circostanze ti riportino in un angolo.

Crescita personale/spiritualità: sei emotivamente più stabile di quanto pensi. Non lasciare che le situazioni esterne e le altre persone ti facciano dubitare di te stesso. Toro, sei solido come una roccia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna in Bilancia in transito nella tua giocosa quinta casa crea un'atmosfera spensierata. Ne avrai bisogno per sopportare momenti stressanti e uscirne illeso. Un Acquario apprezzerà il tuo comportamento distaccato. Sanno un paio di cose sul giocare alla grande.

Amore/Amicizia: se hai intenzione di metterti in gioco e far sapere a qualcuno cosa c'è nel tuo cuore, devi essere preparato ad andare fino in fondo. Con l'affettuosa Venere nella tua zona di comunicazione in aspetto al torbido Nettuno, oscillerai tra credere che le tue parole saranno ben accolte e temere che i tuoi sentimenti non saranno ricambiati. Nel bene e nel male, il tuo desiderio è destinato a colorare la tua prospettiva. Il feedback di un amico fidato può aiutarti a determinare la tua mossa migliore.

Carriera/Finanza: il futuro non è ancora arrivato, ma non lascerai che questo ti impedisca di inveire e delirare su come le cose non andranno per il verso giusto. Potresti mettere le tue mutande in una svolta su una questione finanziaria mentre il sole nel Cancro attento alla sicurezza si scontra con Eris scontenta nella tua casa di piani a lungo termine. Il destino e l'oscurità possono essere una profezia che si autoavvera, quindi fai attenzione a non scrivere il fallimento nel tuo futuro.

Crescita personale/spiritualità: la tua fiducia in te stesso e in ciò che sai potrebbe mancare quando il Sole in Cancro si scontra con il Nodo Nord nel tuo segno. Sei molto più intelligente e pieno di risorse di quanto pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti farà sentire bene rilassarti a casa quando puoi e goderti i tuoi comfort preferiti. Con la luna in transito nel tuo regno domestico, desidererai nutrire e la compagnia di persone con cui puoi essere te stesso. Bilancia e Acquario saranno una buona compagnia.

Amore/Amicizia: mentre Venere si allinea con il fantasioso Nettuno, può essere facile farsi coinvolgere in una grande storia romantica. È bello a patto che tu capisca che la fantasia che stai intrattenendo è probabilmente diversa dalla realtà. In altre parole, goditi le vibrazioni folli, amorevoli e appassionate che provi con qualcuno, ma non aspettarti che la tua connessione continui su questa nota. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

Carriera/Finanza: potresti offenderti per quello che ritieni essere un trattamento ingiusto mentre il sole nel tuo segno si scontra con Eris scontenta nella tua zona di carriera. Potresti sentire che il tuo contributo è trascurato dai superiori. O, forse, ci sono circostanze che ti impediscono di andare avanti nella tua professione. Prima di scatenarti, valuta se le tue rimostranze sono giustificate. Se lo sono, aspetta che la tua atmosfera sia più tranquilla prima di affrontarli. Hai bisogno di cooperazione, non di conflitto.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento Cerere/Plutone presenta un'opportunità per una profonda trasformazione di una relazione nutritiva. È un'opportunità per rafforzare il tuo legame con un giro o un amico morto. L'atmosfera sarà reciprocamente potenziante, curativa e di supporto.