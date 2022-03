Oroscopo di oggi 16 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 16 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 16 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nell'ordinata Vergine e la tua zona di produttività sono un invito a mantenere le cose semplici. Questo non è il momento per grandi avventure e grandi progetti. Invece, trarrai vantaggio dal mettere ordine nella tua vita e occuparti delle attività di routine. Non lasciare che un Pesci confonda il tuo processo.

Amore/Amicizia: il tuo coraggio e la tua lucidità potrebbero subire un duro colpo quando il guerriero Pallade e il guaritore ferito Chirone si fondono nel tuo segno. Quando non sei sicuro di te stesso, può farti dubitare degli altri e mettere in discussione le tue relazioni. Puoi fare la vittima e piangere per le ferite che hai subito. Oppure le tue esperienze possono spingerti ad appoggiarti alla compassione e ad essere più comprensivo degli altri. Le tue lotte potrebbero non essere le stesse, ma la sofferenza è un'esperienza universale.

Carriera/Finanza: la paura per ciò che ci aspetta potrebbe mettere un freno a un piano a lungo termine poiché il tuo sovrano, Marte, si scontra con lo scoraggiante Nettuno. All'improvviso potresti chiederti se sai in cosa ti stai cacciando o se ciò che stai cercando è davvero ciò che desideri. Affronta le tue preoccupazioni, continua e modifica il tuo piano se necessario. È naturale che sorgano dubbi quando ti muovi in ​​una nuova direzione. Non dovresti lasciare che l'insicurezza saboti i progressi che hai fatto finora.

Crescita personale/Spiritualità: non essere riluttante a chiedere ciò di cui hai bisogno. Un allineamento sole/Cerere suggerisce che una persona premurosa ascolterà. Rivolgiti a una persona cara fidata.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la realizzazione emotiva si troverà nelle persone e nei passatempi che ti portano gioia mentre la Luna Vergine attraversa il regno che governa la creatività, il romanticismo, la ricreazione e i bambini. Non lasciare che un Pesci complichi il tuo godimento di piaceri semplici.

Amore/Amicizia: tu e un amico potete esprimere il vostro affetto in modi tangibili mentre l'empatico Sole Pesci e Cerere nutriente si allineano. Un pasto cucinato in casa o un regalo premuroso possono fare molto per fornire assistenza e incoraggiamento. Un piccolo, ma significativo gesto farà capire al destinatario di essere amato.

Carriera/Finanza: Con Marte intraprendente nel tuo settore professionale, sei determinato a far salire di livello la tua carriera e guadagnare il rispetto e il riconoscimento che brami. Anche se Marte è in contrasto con lo scoraggiante Nettuno, potresti chiederti se il raggiungimento di ciò che stai cercando varrà lo sforzo che hai fatto. Completerà il quadro del tuo futuro ideale? O non riuscirà a fornire la soddisfazione che cerchi? Il successo e lo status non saranno sufficienti per soddisfarti senza uno scopo più grande.

Crescita personale/Spiritualità: potresti sentirti paralizzato dai traumi che hai subito quando Pallade e Chirone si fondono nel tuo regno subconscio. Le ferite non riconosciute e non cicatrizzate possono essere debilitanti. Invece di aggrapparti al dolore, lascia che attivi la tua compassione per te stesso e per gli altri. Parla con un terapeuta, una guida spirituale o un amico fidato, se necessario. Aiuta sapere che non sei solo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: nidificare, riposare e mettere in ordine la tua casa saranno all'ordine del giorno con la luna nella Vergine organizzata e nel tuo regno domestico. Essere in un ambiente familiare con le tue persone preferite (come un eccentrico Toro) sarà confortante.

Amore/Amicizia: il nutritore in te sarà risvegliato quando l'empatico Sole Pesci si allineerà con Cerere nel tuo segno, spingendoti a trovare modi unici per esprimere la cura. Dare il dono della tua totale attenzione può essere un tonico per questi tempi stanchi. Sapere che qualcuno si preoccupa abbastanza da ascoltare le tue preoccupazioni può essere immensamente incoraggiante. Anche tu otterrai qualcosa dallo scambio. È bello sapere che la tua azienda è apprezzata.

Carriera/Finanza: mentre il veloce Marte si scontra con il nebuloso Nettuno, potresti chiederti se non stai andando da nessuna parte velocemente. C'è una spinta ad acquisire conoscenze e ampliare le tue abilità, ma ammonterà a qualcosa che migliorerà la tua carriera? Al momento è difficile dirlo. Tuttavia, aggiungere ulteriori talenti al tuo set di abilità è sempre una buona idea. Può migliorare le tue prospettive, anche se non necessariamente nel modo in cui pensi. Persevera nelle attività educative e sii attento alle porte che si aprono lungo la strada.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentire una disconnessione tra te e i tuoi amici mentre Pallade e Chirone si fondono nella tua zona comunitaria. Concentrarsi sulle differenze può allargare il divario. Rivolgi la tua attenzione ai valori condivisi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potrebbe essere una giornata frenetica piena di comunicazioni, commissioni e incontri improvvisati. Puoi aspettarti progressi ordinati quando sei vicino a casa. Tuttavia, le cose possono andare di traverso al di fuori della tua zona. Le informazioni confuse da un Pesci possono complicare le cose.

Amore/Amicizia: ti prenderai cura delle persone che soffrono proteggendo la loro privacy mentre il compassionevole Sole Pesci si allinea con Cerere nel tuo regno dietro le quinte. Sei sensibile a coloro che stanno incontrando difficoltà e vorrai fare il possibile per aiutare. Cerca un modo creativo per prestare assistenza. La tua sensibilità alla loro situazione sarà apprezzata.

Carriera/Finanza: Con Marte intraprendente in disaccordo con il sognatore Nettuno, potresti chiederti cosa stai davvero guidando così tanto da raggiungere. È facile rimanere così coinvolti nella corsa al successo da perdere di vista ciò che dovrebbe aspettarti al traguardo. Se ti senti disilluso, prenditi un momento per ridefinire i tuoi obiettivi. Sii specifico. Per rimanere motivato, devi sapere cosa stai cercando. Hai anche bisogno di uno scopo al di là del successo e del guadagno materiale.

Crescita personale/Spiritualità: chi sei e come vieni percepito? Potresti avere domande sulla tua immagine pubblica mentre Pallade e Chirone si fondono in cima al tuo grafico. Sei considerato una persona inefficace? O come qualcuno che ha le carte in regola per superare i difetti?