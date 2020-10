Oroscopo di oggi 16 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 16 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 16 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo desiderio di compagnia significativa non può essere negato. C'è qualcosa o qualcuno (una Vergine, forse) del passato che devi lasciare andare per fare spazio a qualcosa di nuovo? La pulizia della casa segnala all'Universo che sei pronto per il cambiamento.

Amore / amicizia: sei molto sensibile a come vieni percepito dal tuo appuntamento o partner. Le insicurezze possono essere innescate mentre l'idealistica Luna della Bilancia si oppone a Chirone ferito nel tuo segno. Non essere così veloce nel saltare alle conclusioni. In questo momento, l'autocritica può essere molto più dannosa di quello che pensa qualcun altro. Sii gentile con te stesso e afferma che sei perfettamente amabile esattamente come sei.

Carriera / Finanza: uno scontro tra il Sole della Bilancia nel tuo settore di partnership e il prepotente Plutone nel regno che governa la carriera e la reputazione può renderti difficile giocare bene con gli altri. Forse pensi che qualcuno stia per rubarti il ​​fulmine? Invece di cercare modi per collaborare, potresti sentirti obbligato a far sapere ai colleghi che sei tu ad avere il controllo. Questo è destinato a creare problemi nei rapporti di lavoro. Ci vorrà cooperazione, non concorrenza, per ottenere ciò che ti sei prefissato di fare.

Crescita personale / spiritualità: l'oscurità della luna è un momento di riposo e contemplazione. Quali sono stati i successi e gli errori dell'ultimo mese? Decidi cosa lasciare andare e cosa portare avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La nuova luna ti invita a riunire la tua vita dall'interno. Migliorare il lavoro e il benessere dovrebbe essere parte dei tuoi piani. I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Chiedi consiglio a una Bilancia.

Amore / amicizia: è un momento opportuno per fare progetti per fare qualcosa di divertente ed eccitante con il tuo interesse amoroso. Con Venere in aspetto strategico Pallade nella tua zona di avventura, sarai ispirato a inventare qualcosa di grande. I single dovrebbero essere alla ricerca di un individuo super intelligente che proviene da un paese diverso o, forse, da un prefisso diverso. Questo potrebbe diventare interessante!

Carriera / Finanza: la luna nuova in Bilancia è pronta per dare una ripresa alla tua vita lavorativa. Per ricominciare da capo potrebbe essere necessario soddisfare esigenze specifiche. Alcuni tori potrebbero aver bisogno del sigillo ufficiale di approvazione che solo una laurea, una licenza o una certificazione possono conferire. Una cosa è certa: dovrai espandere le tue conoscenze e abilità prima di poter avanzare. Superare le tue paure e lasciar andare il risentimento farà parte del processo. Quello che è successo in passato non ha importanza. Ciò che conta è quello che fai dopo.

Crescita personale / spiritualità: la conoscenza spirituale che possiedi è una benedizione o un peso? Potresti chiederti quando la vita ti spinge a parlare con te. Discernere la differenza tra devozione e dogma è fondamentale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nella Vergine terrena e nella tua zona natale, non vedrai l'ora di rilassarti e rilassarti. Sebbene con Urano nel mix, è più probabile che l'atmosfera sia stimolante che fredda. Se c'è un Toro in giro, sicuramente scuoteranno le cose.

Amore / Amicizia: con un'opposizione sole / Marte sul tuo asse vita sentimentale / vita sociale, sorgono difficoltà quando una persona vuole trascorrere del tempo con il proprio interesse amoroso mentre l'altra preferirebbe uscire con i propri amici. Non importa da che parte stai, è una situazione scomoda. Il compromesso è il modo per risolverlo. Se non riesci a raggiungere un accordo, potresti avere problemi più grandi di quello che sta accadendo in questo momento.

Carriera / Finanza: tutte le cose che possono andare storte andranno storte con Mercurio retrogrado in Scorpione e nella tua zona di lavoro. Fino al 3 novembre, dovrai esaminare e rivedere attentamente le attività quotidiane. È un ottimo momento per rilanciare un progetto abbandonato. Si tratta di rifare; tuttavia, non è fantastico lanciare un nuovo importante incarico perché i tuoi progressi potrebbero essere ostacolati da errori e ritardi. È comprensibile se non puoi premere pausa. Se devi procedere, fai attenzione.

Crescita personale / spiritualità: l'insetto della decorazione potrebbe morderti mentre la perfezionista Luna Vergine incontra Venere nella tua zona natale. Se non stai attento, potresti rimanere sveglio fino a tutte le ore cercando di ottenere il tuo spazio giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'oscurità della luna può essere un momento molto emozionante. Quindi, vorrai essere in un ambiente familiare e confortevole, circondato da persone di cui ti fidi. Rivolgiti a un saggio Pesci che ti aiuti a dare un senso a ciò che sta accadendo nella tua vita.

Amore / Amicizia: uno scontro tra il Sole Bilancia alla ricerca dell'armonia e il controllo di Plutone può creare conflitto tra te e il tuo partner, compagno di stanza o familiare. Sembra che una delle parti voglia dire all'altra cosa fare. Si può essere tentati di chiedere l'aiuto del proprio partner o di un membro della famiglia per forzare una questione con un altro membro della tribù. Fare squadra è un modo sicuro per peggiorare le cose. A nessuno piace essere armato.

Carriera / Finanza: giocare per andare avanti potrebbe non essere qualcosa per cui sei dell'umore giusto poiché la Luna della Bilancia si oppone a Chirone ferito nella tua zona di carriera. È scoraggiante quando i tuoi talenti e le tue esigenze individuali si perdono nella mischia. Fai un passo indietro e pensa a cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Riconnettersi con il tuo scopo può aiutarti a ricalibrare e portare la tua carriera sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: le persone possono essere strane e inaffidabili quando l'indecisa Luna della Bilancia e Urano irregolare si scontrano. Può essere inquietante; tuttavia, questa turbolenza emotiva è temporanea, quindi non è un motivo per cancellare qualcuno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: ci sono un sacco di cose da considerare quando si fanno nuovi piani. In che modo ciò che vuoi fare influirà sulle persone a cui sei più vicino? Fai attenzione che le tue scelte non pesino troppo su un Capricorno. Hanno già molto da fare.

Amore / Amicizia: tu e il tuo partner potreste essere impegnati a pagare le bollette e ad occuparvi delle faccende mentre Venere si allinea con la strategica Pallade nella vostra sesta casa produttiva. Non è affascinante; tuttavia, occuparsi degli affari apre la strada per concentrarsi sul romanticismo e sul divertimento senza distrazioni. Se sei single, potresti aver bisogno di trovare dei modi per fare spazio nella tua vita frenetica per una relazione e la ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: le tue idee e strategie, e il modo in cui le comunichi, vengono riavviate a causa della Luna Nuova in Bilancia. Tuttavia, potresti scoprire che tu e i tuoi colleghi non parlate la stessa lingua. Allo stesso modo, potresti chiederti se i tuoi talenti sono ben accetti e adeguatamente utilizzati nel tuo posto di lavoro. È importante che la tua voce unica venga ascoltata. Queste sono cose da considerare nelle prossime settimane. I semi che pianti possono determinare quali idee e progetti daranno frutti nel prossimo anno.

Crescita personale / spiritualità: non ci vorrà molta provocazione per farti salire il nervoso. Forse potrebbe essere più utile ascoltare piuttosto che difendere la tua causa? Potresti sentire qualcosa che cambia la tua opinione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: apprezzerai la possibilità di stabilire nuovi obiettivi finanziari. Dopo tutto, sei il tipo di persona che ha sempre uno scopo e un piano. Qualcuno che è coinvolto nei tuoi affari (forse un Ariete) potrebbe non essere d'accordo con le tue decisioni, spingendoti ad agire in modo indipendente.

Amore / Amicizia: un appuntamento o un'attività divertente può sembrare piuttosto gravoso poiché la Luna Nuova piazza i pianeti chiedendo il Capricorno nel regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento. Può essere difficile rilassarsi e divertirsi quando sei sotto pressione per soddisfare le aspettative. Se non lo senti, non seguire il programma. Perché invece non uscire con un amico a bassa manutenzione?

Carriera / Finanza: La luna nella Bilancia è pronto per dare un riavvio alle tue finanze. Prima di iniziare a spendere, esamina i modi in cui potresti sprecare denaro. Stringere la cintura può aiutarti ad alleviare i problemi e ad avere una base più solida per il futuro. Date, hobby, intrattenimento e bambini potrebbero aumentare le tue spese. Cerca modi più convenienti per soddisfare le tue esigenze. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare il modo in cui le tue finanze prospereranno nell'anno a venire, quindi agisci con attenzione.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non trasformare un'attività piacevole in un compito da svolgere. Non dovresti lavorare così duramente in tutto ciò che fai. Impara quando ritagliarti un po 'di flessibilità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la luna nuova nel tuo segno ti sfida a onorare i tuoi impegni con te stesso mantenendo relazioni armoniose con gli altri. Se qualcuno può farcela, sei tu. Anche se avere a che fare con un ardente Ariete potrebbe lasciarti a chiederti se puoi andare d'accordo.

Amore / amicizia: la luna nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Offre un'altra opportunità per fissare nuovi obiettivi personali. Una formazione planetaria tagliente suggerisce che il tuo partner o la tua famiglia potrebbero avere problemi con te che dedichi tempo a te stesso e ai tuoi interessi. Ti si oppongono davvero? O ti senti in colpa per aver fatto ciò che devi fare per te stesso? I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare se raggiungerai i tuoi obiettivi personali nel prossimo anno. Fai quello che devi fare.

Carriera / Finanza: cosa ti aspetta, Bilancia? Senza pianeti che attualmente attraversano la tua casa della carriera, hai una lavagna vuota con cui lavorare. Ciò significa che puoi riscrivere la narrazione e determinare da solo cosa vuoi ottenere. È ora di iniziare a pensare al tuo prossimo traguardo professionale e a dove vuoi prendere le cose da qui.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità può essere una potente forza guida poiché la luna nel tuo segno si allinea con il nodo nord nella tua casa di coscienza superiore. Stai alla ricerca di nuove idee o di un insegnante esperto che risuoni con te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sederti in secondo piano e goderti un po 'di tranquillità nelle settimane a venire ti ricaricherà e ti preparerà a ricominciare da capo dopo il tuo prossimo compleanno. Trascorrere del tempo di qualità con un Gemelli rilassato può essere la cosa giusta per aiutarti a rilassarti.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico può aiutarti a risolvere i tuoi sentimenti su ciò che sta accadendo nella tua vita. Con l'affettuosa Venere che si allinea con lo stratega Pallade nella tua zona di comunicazione, è utile parlare con qualcuno che può aiutarti a elaborare un piano. Una persona che ti conosce bene può relazionarti al tuo punto di vista e offrire consigli che ti sembrano veri. Puoi anche rivolgerti al tuo sensitivo preferito per avere una guida.

Carriera / Finanza: la Luna Nuova in Bilancia e la tua riposante dodicesima casa suonano l'allarme per il ringiovanimento. L'esaurimento mentale e fisico può avere un impatto negativo. Prendersi cura del proprio corpo, mente e spirito deve essere una parte permanente del programma e non solo qualcosa a cui si tende quando le cose si fanno difficili. Che tu sia occupato o che lavori a malapena, tutti i segnali indicano che la tua situazione lavorativa potrebbe aumentare il tuo stress. Metti in pausa in modo da poter escogitare una strategia per affrontare lo squilibrio.

Crescita personale / spiritualità: non sei uno che evita le interazioni intense. Potresti scoprire di poter andare anche più in profondità di quanto pensi. La tua forza emotiva e la tua resilienza possono essere molto rassicuranti per gli altri.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna nuova in Bilancia ti farà pensare al futuro e fare piani per ciò che ci aspetta. Amici e gruppi a cui appartieni possono dare forma alle tue idee, ma il contributo di tutti non sarà utile. Affidati a un cancro per fornire una prospettiva oggettiva.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova in Bilancia è pronta per dare una svolta alla tua vita sociale; tuttavia, prima di iniziare a trascorrere notti folli in città, potrebbe essere necessario occuparsi dei bambini o delle finanze. Non puoi scatenarti quando hai delle responsabilità; tuttavia, ciò non significa che non puoi goderti il ​​tempo con gli amici e incontrare nuove persone. I passi che intraprendi nelle prossime due settimane per creare equilibrio nella tua vita possono determinare il modo in cui la tua vita sociale prospererà nell'anno a venire. Non deve essere tutto o niente.

Carriera / Finanza: hai un piano per il futuro? Con un allineamento Venere / Pallade che influisce sul lavoro e sul denaro, potresti attirare il supporto di cui hai bisogno per raggiungere il tuo prossimo traguardo. Qualcuno che apprezza il modo in cui pensi possa offrire assistenza. Se non hai tracciato i tuoi prossimi passi, non c'è tempo come il presente. L'opportunità arriva a coloro che si preparano per il futuro.

Crescita personale / spiritualità: non sei l'unico a beneficiare quando ti rivolgi agli altri. Tutti hanno bisogno di sentirsi necessari e che c'è un ruolo essenziale da svolgere per loro. Mira a una felice interdipendenza con amici e familiari.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La luna nuova può farti entusiasmare per la tua carriera e per quello che ti aspetta. Può anche farti dubitare se puoi gestire con successo tutte le tue responsabilità. Perché non delegare compiti ad altri? Chiedete a un Cancro utile di riprendervi.

Amore / amicizia: una relazione stabile o un'amicizia intima possono supportarti in innumerevoli modi. Ecco perché è fondamentale dedicare tempo alle persone che svolgono ruoli vitali nella tua vita. Puoi trarre vantaggio dall'avere un ascoltatore, un sostegno e una compagna di aiuto. È anche utile condividere i tuoi doni con qualcuno desideroso di ricevere ciò che solo tu puoi dare. Entra in contatto con una persona speciale.

Carriera / Finanza: La luna nuova in Bilancia preme il pulsante di ripristino nella tua carriera. Stabilire nuovi obiettivi e ricominciare da capo potrebbe richiedere di togliere gli oggetti dal piatto piuttosto che aggiungerne altri. Sei in grado di gestire molte responsabilità, ma ci sono solo così tante ore in un giorno. Inoltre, ci sono questioni domestiche, familiari e personali da sbrigare. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nella tua carriera nell'anno a venire. Agisci consapevolmente.

Crescita personale / spiritualità: come si inserisce la cura di sé nei tuoi piani per conquistare il mondo? Gli alti successi come te devono essere al meglio. Fai qualcosa per ricostituire corpo, mente e spirito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sei pronto per tutto ciò che verrà dopo. Prima di saltare avanti, prenditi un momento per risolvere le questioni in sospeso. L'oscurità della luna è un momento di risoluzione e contemplazione. Il completamento di affari incompiuti con una Vergine ti preparerà a ricominciare da capo.

Amore / amicizia: non ti accontenterai di stare seduto a casa con la luna nella tua zona di esplorazione in contrasto con l'irrequieto Urano. Contatta un amico o un familiare avventuroso e pianifica di fare qualcosa di diverso. Non renderlo eccessivamente complicato. Attenersi a uno schema semplice. Un po 'di eccitazione farà molto per sollevare il tuo morale.

Carriera / Finanza: con la diplomatica Bilancia Luna che si oppone all'insicuro Chirone nel tuo regno mentale, la comunicazione non sarà il tuo forte. Puoi dire quello che pensi che gli altri vogliano sentire per evitare conflitti. Ciò può significare che le preoccupazioni urgenti non vengono affrontate. Se ti senti vulnerabile, è intelligente non metterti in gioco. Prometti a te stesso che parlerai quando ti sentirai più sicuro.

Crescita personale / spiritualità: l'indeciso Sole della Bilancia nella tua zona di spiritualità che quadrata con Plutone nel regno del subconscio scopre le paure e le frustrazioni che sfidano la tua fede. Avere una relazione con lo Spirito significa rinunciare alla tua volontà? O sarà un'esperienza che dà potere? Potrebbe essere necessario lasciare andare qualcosa per ottenere la connessione che cerchi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la luna nuova in Bilancia ti invita a lasciar andare tutto ciò di cui hai bisogno per creare equilibrio e armonia nella tua vita. Fai un inventario dei tuoi attaccamenti e sradica ciò che non ti serve più. Può cambiare il modo in cui tu e un Cancro vi relazionate.

Amore / amicizia: coltivare una relazione o un'amicizia felice richiede lavoro. Con Venere e lo stratega Pallade che si allineano nelle tue zone popolari, non ti dispiacerà fare uno sforzo per mantenere le cose in carreggiata. C'è un'atmosfera di reciproca disponibilità che è vantaggiosa per entrambe le parti. È un momento opportuno per lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune,

Carriera / Finanza: la luna nuova in Bilancia nella tua casa di risorse condivise può riaccendere la tua determinazione a saldare i debiti e ottenere solide basi finanziarie. La lotta alla spesa fuori controllo avrà un ruolo nel programma. È tutto al servizio del tuo futuro. Ripulire le cose nel qui e ora crea il ponte che ti porterà da dove sei a dove vuoi essere. Sviluppa una strategia che lasci un po 'di spazio per finanziare attività divertenti. Devi avere gioia nella tua vita.

Crescita personale / spiritualità: la comprensione che hai dei membri della famiglia aiuta a migliorare il modo in cui ti relazioni. Mettersi nei panni di qualcuno può aiutarti a vedere le cose dal loro punto di vista. Potrebbe cambiare il modo in cui percepisci cosa sta succedendo.