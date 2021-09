Oroscopo di oggi 16 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 16 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Panoramica generale: mantieni un profilo basso al mattino. Ti sentirai nervoso con la luna vuota, ovviamente. Più tardi, quando la luna si sposterà nel distaccato Acquario, sarai di umore più dolce. Questo è il momento di affrontare le preoccupazioni di una Bilancia ossessiva.

Amore/Amicizia: con l'esigente Sole Vergine che si scontra con Giove nel tuo settore sociale, potresti chiederti se stai mettendo troppo o troppo poco in un'amicizia. Provare troppo può farti sembrare disperato e creare un'atmosfera imbarazzante. Mentre fare troppo poco può farti sembrare disinteressato. Invece di metterti in testa, ascolta il tuo cuore. Lascia che ti informi su ciò che è richiesto.

Carriera/Finanza: un allineamento tra la strategica Vergine Sole e l'ambizioso Plutone nelle tue zone di lavoro può farti diventare il capo che vuoi essere o trasformarti in un signore tirannico. Il potere è tuo, ma possiedi la saggezza e la maturità per gestirlo? Le persone stanno osservando le tue azioni, quindi non puoi permetterti di fare un passo falso. Interrompi un impulso assetato di potere agendo per il bene di tutti i soggetti coinvolti invece di spingere un'agenda personale.

Crescita personale/spiritualità: invece di mandare SMS o e-mail a un amico o a una persona cara, trova il tempo per la conversazione. Può essere informativo ed emotivamente gratificante mentre la Luna in Acquario e il Nodo Nord si allineano. Non dormire sul valore della connessione umana.

Panoramica generale: le distrazioni abbondano al mattino quando la luna è vuota, naturalmente. Potresti essere nervoso senza una ragione apparente. Non preoccuparti. Tornerai in forma quando la luna entrerà nell'Acquario distaccato. Un Gemelli può aggiornarti su ciò che sta accadendo.

Amore/Amicizia: con il metodico Sole Vergine che si scontra con l'entusiasta Giove, può essere difficile decidere quanto sforzo dovresti fare per essere notato da qualcuno che ti piace. Fare un grande gioco e attirare l'attenzione su di te può essere imbarazzante. Tuttavia, stare seduti ad aspettare che accada qualcosa potrebbe significare che l'amore ti passa accanto. Non c'è una scelta sbagliata. Ciò che conta è che non ti penti di ciò che fai o non fai.

Carriera/Finanza: mentre il Sole Vergine nella tua zona di espressione personale si allinea con il magistrale Plutone, il tuo genio creativo traspare quando condividi le cose in cui eccelli. La tua passione per quello che fai può catturare l'attenzione di un vasto pubblico. Abbandona il tuo basso profilo e preparati a salire di livello. È un momento eccellente per insegnare, perseguire opportunità di pubblicazione o commercializzare i tuoi progetti e le tue idee a un gruppo di persone più ampio di quello a cui hai avuto accesso in precedenza.

Crescita personale/spiritualità: con l' attuale allineamento Sole/Plutone, perseguirai hobby, artigianato, sport e giochi come se fosse un lavoro da svolgere. Questo perché miri alla maestria. Preparati a mostrare loro come si fa.

Panoramica generale: al mattino, quando la luna è vuota, le emozioni intense possono distrarti. Quando la luna si sposta nello spassionato Acquario, questa atmosfera tagliente perderà la sua presa su di te, rendendo più facile trattare con qualcuno (uno Scorpione, forse) che ha bisogno di attenzione.

Amore/Amicizia: un formidabile allineamento Sole/Plutone conferisce la forza emotiva e la resilienza per affrontare un serio problema di relazione. Farai quello che serve per andare a fondo delle cose e spingere per la risoluzione. Il modo in cui lo gestisci potrebbe avere un profondo effetto sulla tua relazione. In alcuni casi, potrebbe segnalare una fine. Se è così, aprirà la strada a una connessione più affermativa. I gemelli single possono arrivare a capire qualcosa di importante sul loro potere sessuale e su come usarlo.

Carriera/Finanza: il Sole Vergine che si allinea con l'espansivo Giove può farlo sembrare un momento di grande o di ritorno a casa. Sei pronto a portare un progetto a un pubblico più ampio di quello che hai raggiunto prima? Trova il tuo punto debole tra non fare abbastanza rumore per essere notato e superare il segno. Se i tuoi nervi non riescono a gestirlo, conserva il grande raggio d'azione per un altro giorno.

Crescita personale/spiritualità: stanotte, quando la luna quadra Venere, non avrai voglia di fare molto. Attenzione a non confondere il bisogno di riposo con l'ozio. Non tutte le ore della tua giornata devono essere dedicate alla cultura.

Panoramica generale: è meglio evitare importanti problemi di partnership al mattino. Con il vuoto lunare, ovviamente, la rabbia e le vibrazioni di controllo possono colorare le tue interazioni. Quando la luna si sposta nell'Acquario distaccato, puoi connetterti con la mente fredda. I Capricorno saranno più piacevoli allora.

Amore/Amicizia: un'intensa discussione potrebbe essere il punto di partenza per una trasformazione significativa nella vostra relazione. Un allineamento sole/Plutone che influisce sulla comunicazione mette un enorme potere dietro le tue parole. Li dirige verso il cuore della questione. La franchezza può sembrare conflittuale, ma se hai intenzione di andarci, potresti anche portarla. Vorrai che il tuo ascoltatore sappia che non stai scherzando. Se sei single, una conversazione sul tuo amore potrebbe cambiare la tua visione delle relazioni in modo significativo.

Carriera/Finanza: il cauto Sole Vergine che si scontra con lo stravagante Giove nella tua casa di risorse condivise può far sorgere domande sui contributi che tu e le parti correlate contribuite agli accordi finanziari congiunti. C'è un sano equilibrio tra dare e avere in una relazione romantica o professionale? Un istituto finanziario ti sta fornendo il supporto di cui hai bisogno e le condizioni che meriti? Pesa tutte le variabili prima di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale/spiritualità: divertirsi non deve sempre implicare preparazioni elaborate. Stasera, quando la Luna in Acquario quadra la pigra Venere, potresti essere dell'umore giusto per qualcosa di discreto. Calmati.