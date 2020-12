Oroscopo di oggi 17 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'atmosfera di oggi riguarda la ricerca di modi nuovi e interessanti per connettersi e collaborare con individui e gruppi. Trarrai vantaggio dalla creazione di alleanze con persone responsabili, laboriose e marciare al ritmo dei propri tamburi. Gli Acquari saranno sulla tua lunghezza d'onda.

Amore / Amicizia: oggi Saturno entra nell'Acquario lungimirante e nel regno che governa l'amicizia e i gruppi. Fino all'inizio del 2023, sarai incaricato di creare legami con individui non convenzionali e di essere coinvolto con gruppi che condividono i tuoi ideali. Questo potrebbe rivelarsi più impegnativo di quanto immagini. A volte potresti chiederti dove ti adatti. Alcune amicizie finiranno durante questo periodo. Entrerai anche in amicizie destinate a durare una vita. Potresti preferire la compagnia di individui più anziani e maturi.

Carriera / Finanza: potresti essere un po 'confuso sui tuoi obiettivi a lungo termine mentre lo stratega Pallade e il disorientante Nettuno si scontrano. Con Venere nel mix, potresti essere appassionato di una grande idea, solo per scoprire che non sei sicuro che sia possibile realizzarla. Molte cose sono in fase di transizione ora, quindi è troppo presto per dire cosa puoi o non puoi fare. Sii paziente per ora.

Crescita personale / spiritualità: ricerca un'idea che ti interessa e poi parlane con qualcuno che possa offrire una prospettiva illuminante. La loro conoscenza potrebbe essere preziosa per pianificare i tuoi prossimi passi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non si sa cosa potresti fare. A volte, è bene far indovinare le persone. Prontamente li dissuade da qualsiasi idea su chi pensano che tu sia e su cosa credono che tu possa fare. Un Acquario non saprà cosa pensare di te.

Amore / amicizia: con lo stratega Pallade che si scontra con il disilluso Nettuno nel tuo settore sociale, un amico potrebbe farti dubitare di te stesso e sentirti scoraggiato riguardo ai tuoi sogni. Non tutti sono abbastanza esperti per arrivare dove stai andando. Tutti i segnali indicano che ci aspettano grandi cose. Per ora, probabilmente è saggio mantenere i tuoi piani per te. Non lasciare che nessuno spenga la tua passione. Stai facendo qualcosa. Continua e guarda come si svolge.

Carriera / Finanza: l' ambizioso Saturno che entra nel regno che governa la carriera e lo stato suggerisce che la tua stella è in ascesa. Fino all'inizio del 2023, ti verrà chiesto di andare il più lontano possibile nella tua professione. Si spera che stabilirai un nome per te stesso all'interno della tua cerchia, se non nel tuo campo. La scalata in cima richiederà molto da te. Il duro lavoro e le lunghe ore potrebbero essere davanti. La buona notizia è che le ricompense potrebbero essere commisurate ai tuoi sforzi.

Crescita personale / spiritualità: sei dappertutto, ma va bene. Hai bisogno di spazio per sperimentare e provare cose nuove. Passa da un'idea all'idea finché non arrivi a qualcosa che vuoi portare a termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: stai seriamente allargando i tuoi orizzonti, e questa è una buona cosa. L'istruzione, i viaggi e la spiritualità stanno per diventare attività molto serie. Se hai bisogno di una guida per il viaggio, un Acquario intelligente e sofisticato è la persona che vorrai portare con te per il viaggio.

Amore / Amicizia: con la Luna dell'Acquario umanitaria che aspira al guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale, potresti trovare difficile perdonare un amico. Oggigiorno non è sempre facile andare d'accordo con gli altri. Tuttavia, non puoi permetterti di arrabbiarti con qualcuno per una piccola lamentela. Ci vogliono coraggio e compassione per lasciare che il passato sia passato. Tutti i segni indicano che ce l'hai in te.

Carriera / Finanza: Saturno disciplinato che entra in Acquario e la tua casa di istruzione superiore è una chiamata per fare sul serio l'apprendimento. Fino all'inizio del 2023, ti verrà assegnato il compito di aggiornare ciò che sai. Ciò potrebbe significare tornare a scuola, perseguire una formazione professionale o richiedere licenze o certificazioni. Per alcuni, potrebbe comportare l'impegno in un corso di studio indipendente. Trarrai vantaggio dal diventare più esperto di tecnologia e rimanere aggiornato con i progressi più all'avanguardia nel tuo campo. È ora di colpire i libri.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi istinti sono morti. Soprattutto quando si tratta di questioni che riguardano la spiritualità o il mondo accademico. In queste aree, porti una prospettiva illuminante che le persone troveranno rinfrescante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: alcuni individui (come un eccentrico Toro) possono essere molto imprevedibili. Può essere una buona cosa quando ti sfida a essere più flessibile e a coltivare un punto di vista più illuminato. Rilascia le tue aspettative e segui il flusso.

Amore / Amicizia: oggi Saturno entra in Acquario e nella tua casa di intimità. Fino all'inizio del 2023, farai scelte molto più mature e sensate intorno alle quali legarti emotivamente o sessualmente. In alcuni casi, questo potrebbe significare allontanarsi del tutto dall'intimità per dare il tempo di rivalutare il modo in cui ti impegni. Avrai voglia di capire come sei influenzato dai valori del tuo partner e dai sacrifici che fai in nome dell'amore. In futuro, solo gli adulti responsabili lo faranno.

Carriera / Finanza: il regno che governa l'intimità governa anche il denaro degli altri. Con Saturno restrittivo qui, potresti avere meno accesso al supporto esterno. Potrebbe includere limitazioni al credito, prestiti, sovvenzioni o fondi che condividi con un partner (innamorato o d'affari). In alcuni casi, un partner potrebbe subire difficoltà finanziarie che, a loro volta, influiscono su di te. Il vantaggio è che coltiverai una maggiore intraprendenza e indipendenza finanziaria, fornendo un maggiore controllo sulla tua vita.

Crescita personale / spiritualità: c'è uno spirito di generosità e dolcezza nelle tue relazioni con i bambini e nel tuo interesse amoroso. Quando ti connetti con coloro che ami, aumenta il tuo ottimismo e la fiducia nella bontà della vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: potresti scoprire che alcuni individui (come un imprevedibile Toro) non sono chi pensavi che fossero. Questo può essere uno scossone o una rivelazione piacevolmente sorprendente. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Sii aperto e guarda cosa si svolge.

Amore / Amicizia: Saturno responsabile che entra nella tua zona di partnership fa presagire un grande periodo di adulti nelle relazioni. Questa atmosfera "fai-da-te" metterà alla prova la forza di alleanze impegnate fino all'inizio del 2023. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe essere più esigente e potresti avere maggiori responsabilità nella tua relazione. Una relazione stabile sarà rafforzata da questa fase, mentre un legame più debole potrebbe non sopravvivere alla pressione. Per i single, incontrare la tua coppia ideale può essere difficile perché solo gli adulti maturi lo faranno; tuttavia, è probabile che gli impegni assunti durante questa fase siano di lunga durata.

Carriera / Finanza: un ottimistico allineamento Giove / Giunone segnala il culmine di un obiettivo importante. Potresti finire un grande progetto. O, forse, potresti essere sul punto di ottenere una posizione o un incarico prugna. I tuoi risultati possono fornire i mezzi per occuparti di una questione cruciale sul fronte interno. Tutti i segni indicano che questa sarà una relazione gioiosa.

Crescita personale / spiritualità: è meglio essere strategici quando si coordina un appuntamento o un'uscita divertente con bambini o amici. Le cose andranno più lisce quando avrai un piano. Anche le attività indoor o online possono trarre vantaggio dalla struttura.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: alcune attività potrebbero non andare secondo i piani. Se ciò accade, dovrai tornare al tavolo da disegno e tracciare un approccio più strategico. Un Toro può avere un'idea brillante, ma potrebbe rivelarsi impraticabile. Fai ulteriori ricerche prima di impegnarti.

Amore / Amicizia: c'è una dolcezza e ottimismo nei rapporti con le persone che ami, grazie ad un armonioso allineamento Giove / Giunone. È un momento opportuno per dire a qualcuno come ti senti, che si tratti del tuo interesse amoroso, di un amico o di tuo figlio. La tua dichiarazione potrebbe inaugurare una nuova e felice fase della tua relazione. Tutti hanno bisogno di sentire che sono apprezzati e amati.

Carriera / Finanza: Saturno che entra nella tua zona di lavoro fa presagire un periodo di pesanti responsabilità e duro lavoro. All'inizio del 2023, potresti scoprire che stai lavorando più a lungo e più duramente di quanto tu abbia mai fatto prima. Durante questo periodo, l'obiettivo sarà quello di aumentare di livello le tue competenze e aggiungere nuove abilità al tuo set di abilità. I datori di lavoro possono essere più esigenti. Quindi, dovrai essere pronto a portare di più in tavola. Alla fine di questa fase, probabilmente avrai raggiunto un livello di padronanza che espande le tue opzioni di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: con Saturno nella tua zona benessere, la cura di sé deve essere una priorità e non solo un'opzione. Più lavoro può significare più stress. Quindi, è fondamentale che tu abbia una routine quotidiana che soddisfi le tue esigenze.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: preparati a migliorare le tue idee su ciò che costituisce un buon momento. Un individuo con interessi non convenzionali (un eccentrico Toro, forse) potrebbe trasformarti in qualcosa di eccitante e nuovo. Sarà divertente provare qualcosa di diverso.

Amore / amicizia: con il maestro Saturno che entra nella tua quinta casa, il romanticismo può sembrare più un lavoro di routine che un piacere perché lavorerai sodo per farlo bene. Fino all'inizio del 2023, adottare un approccio più maturo alla tua vita amorosa può significare rallentare le cose ed essere più consapevole delle scelte che fai. Di conseguenza, potresti occasionalmente provare solitudine e sentire che la maggior parte delle persone che incontri non sono la tua tazza di tè. Tuttavia, ne uscirai con una comprensione di chi e cosa ti porta gioia.

Carriera / Finanza: Giove di buon auspicio che aspira alla devota Giunone nella tua zona dei guadagni indica che hai le capacità per pagare i conti. La forza trainante del tuo successo è il desiderio di vivere comodamente e provvedere a te stesso e ai tuoi cari. È un momento opportuno per fare un investimento significativo nella tua casa e nella tua vita familiare. Sta per iniziare una nuova fase.

Crescita personale / spiritualità: che si tratti di arti e mestieri, giochi, sport o qualcos'altro che ti piace, Saturno nella tua zona di espressione personale è pronto a darti abilità magistrali. Negli anni a venire, il duro lavoro e la dedizione ripagheranno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: alcuni individui (come un imprevedibile Toro) potrebbero non seguire e fare ciò che hanno promesso. Non dovrebbe essere una grande sorpresa poiché tendi ad attrarre tipi irregolari. Non ha senso lamentarsi. Sii flessibile e segui il flusso.

Amore / Amicizia: con un buon allineamento Giove / Giunone in atto, interpretare il ruolo di partner ti porta una straordinaria sensazione di gioia. È una parte di cui ti senti ottimista perché sai di essere completamente all'altezza del compito. Se single, è un eccellente punto di forza. Non essere timido nel far sapere a un potenziale partner cosa porti in tavola. Esaltare le tue virtù potrebbe farli desiderare di conoscersi meglio.

Carriera / Finanza: hai nuove priorità. Quindi, dovrai aumentare di livello il tuo gioco di lavoro in modo da poter incassare. La Luna dell'Acquario che aspira al guaritore ferito Chirone nel tuo settore di lavoro potrebbe ispirarti ad acquisire abilità all'avanguardia.

Crescita personale / spiritualità: Saturno che entra nel tuo regno domestico può portare ulteriori responsabilità alla vita domestica e familiare. Fino al 2023, ti verrà assegnato il compito di mettere in ordine la tua vita privata e di costruire una solida base per il tuo futuro. Ciò potrebbe significare assumersi le responsabilità dei genitori o prendersi cura degli anziani. Potrebbe anche comportare la costruzione di una nuova casa o l'esecuzione di riparazioni e ristrutturazioni sostanziali. Le soluzioni rapide non funzioneranno. Dovrai prendere decisioni che serviranno i tuoi interessi a lungo termine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è bene avere un piano. È anche utile avere un'alternativa, in particolare quando hai a che fare con un Toro imprevedibile. Il toro irregolare potrebbe lanciare una chiave inglese nei lavori. Potrebbe fornire un'opzione entusiasmante che non avevi considerato in precedenza.

Amore / Amicizia: l'allineamento di Giove / Giunone di oggi suggerisce che non c'è fine a quanto lontano andrai per aiutare qualcuno che sta attraversando un momento difficile. La tua generosità è encomiabile, ma dovresti stare attento a non esagerare. Tutti i segnali indicano che presto rinuncerai a questo ruolo. Andando avanti, sarà fondamentale coltivare relazioni con persone più indipendenti e pronte, disponibili e in grado di restituire ciò che dai.

Carriera / Finanza: Saturno che entra nell'Acquario lungimirante e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi richiederà che affini le tue capacità mentali. Fino all'inizio del 2023, potresti avere responsabilità aggiuntive che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico, l'apprendimento e la condivisione di idee. Di conseguenza, sarai più disciplinato e circospetto riguardo al modo in cui acquisisci e diffondi le informazioni. Sarai meno loquace e più studioso, dandoti un'aria di maturità e serietà.

Crescita personale / spiritualità: un problema con un bambino o il tuo interesse amoroso potrebbe essere facilmente risolto attraverso una comunicazione aperta. Sei noto per essere schietto. Puoi far rotolare la palla aprendoti e dicendo cosa hai in mente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: per le questioni relative al denaro e ai beni, devi solo fare scelte sensate. Tuttavia, non puoi controllare come le azioni degli altri (come un imprevedibile Toro) possono influenzare i tuoi affari. Sarà richiesta flessibilità. Sii aperto all'esplorazione di alternative.

Amore / Amicizia: Con l'auspicio Giove nel tuo segno che aspira alla devota Giunone nel tuo settore sociale, l'amicizia è una cosa bellissima. Sarai profondamente investito nella felicità dei tuoi compagni più cari. Potresti essere ispirato a esprimere il tuo affetto in modo esagerato. Non c'è niente di sbagliato nel diventare un po 'zampillante ogni tanto. Fa sapere a una persona di essere amata e apprezzata, e questa è una buona cosa.

Carriera / Finanza: soldi! I soldi! I soldi! Con il tuo sovrano, Saturno, nella tua casa di beni fino all'inizio del 2023, lavorerai estremamente duramente per acquisire il denaro e i beni che desideri. Potresti avere ulteriori responsabilità finanziarie. Questo potrebbe essere ciò che ti spinge a far salire di livello il tuo gioco di prosperità. Lavorare duramente per i soldi sarà la norma. La buona notizia è che è probabile che le tue ricompense siano uguali ai tuoi sforzi. Sarai super responsabile e farai di più con meno, aumentando in definitiva i tuoi profitti.

Crescita personale / spiritualità: a poco a poco, inizierai a sentire come se un tremendo fardello fosse stato tolto dalle tue spalle. Mettiti a tuo agio con meno responsabilità e avendo un po 'più di tempo per te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: inizierai a vedere te stesso sotto una luce diversa. Non tutti (come un Toro è pronto a gestire il nuovo te che stai dando alla luce. Alla fine dovranno salire a bordo. Non c'è modo di tornare indietro nel tempo con la crescita personale.

Amore / Amicizia: Saturno disciplinato che entra nel tuo segno annuncia un periodo di intenso sviluppo personale. Fino all'inizio del 2023, potresti avere molte responsabilità. Potrebbe sembrare che tu stia portando il peso del mondo sulle tue spalle. È tutto al servizio della maturazione e della scoperta di ciò che puoi fare. Di conseguenza, un partner potrebbe scoprire che sei meno disponibile, sia fisicamente che emotivamente. A volte, una relazione può sembrare un altro fardello. Durante questo periodo, avrai bisogno di più tempo per te stesso.

Carriera / Finanza: essere sposato con il tuo lavoro potrebbe sembrare una benedizione poiché gli aspetti di Giove di buon auspicio hanno dedicato Giunone nel tuo settore professionale. È improbabile che la tua dedizione passi inosservata. In effetti, potrebbe ispirare qualcuno a lavorare in silenzio dietro le quinte per tuo conto. Se hai bisogno di un favore dal tuo capo o da una figura influente nella tua cerchia, è un buon momento per chiedere.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di fare sul serio per scoprire i tuoi punti di forza. Il dubbio e l'apprensione che provi suggeriscono che temi che non esistano. Sei molto più vicino a scoprirli di quanto pensi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il corpo e lo spirito richiedono un completo rilassamento. Eppure non c'è riposo per chi è stanco quando ci sono così tante idee eccitanti che vuoi esplorare. Qualcosa che dice un pensatore non convenzionale (come un Toro) farà girare le ruote nella tua testa.

Amore / amicizia: è un bel giorno per l'amicizia poiché il buon auspicio Giove nel tuo settore sociale si allinea con la devota Giunone. Questa dolce energia indica che sarai completamente devoto a una persona sulla tua lunghezza d'onda intellettuale o spirituale. È perché c'è un supporto reciproco per i tuoi sforzi e ti incoraggia a vicenda a crescere. È una giornata eccellente per incontrare nuove persone e unirti a gruppi che rappresentano i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: Saturno che entra nella tua dodicesima casa nascosta inaugura un periodo di profonda introspezione. Entro l'inizio del 2023, la tua ambizione potrebbe raggiungere un nuovo minimo. È tutto nell'ordine naturale delle cose. Questo periodo è tutto incentrato sul risolvere i problemi e portare a termine un ciclo di vita significativo. Indaga sulle paure e le insicurezze che ti trattengono e ti impediscono di realizzare ciò che hai deciso di fare. In questo modo, ti sentirai come se avessi più controllo quando inizierà il ciclo successivo.

Crescita personale / spiritualità: la tua dedizione all'apprendimento potrebbe presto essere ripagata. Che si tratti di un corso di studi formale o di qualcosa di più indipendente, i frutti del tuo lavoro attireranno presto l'attenzione e potranno elevare il tuo profilo.