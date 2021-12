Oroscopo di oggi 17 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 17 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il giorno si illumina con una Luna in Toro fissa che ti aiuta a soddisfare i bisogni della giornata. Prenditi cura delle cose presto, prima che la luna scompaia, ovviamente. Questa sera, il tuo pianeta dominante, Marte, si oppone alla Luna Gemelli. Se ti senti ansioso ed emotivamente turbato, puoi ringraziare questo transito. La cosa migliore che puoi fare è trasformare quel disagio in espressione fisica, quindi considera di andare a correre o di passare un po' di tempo in palestra. Ti sentirai meglio dopo e anche la Vergine che hai invitato a unirsi a te.

Amore/Amicizia: il primo mattino della luna in trigono a Venere e la congiunzione della prima serata con Cerere risvegliano il bisogno di far sapere alla persona amata quanto significano per te. Anche i più fiduciosi tra noi hanno bisogno di ascoltare parole d'amore e di affermazione, quindi sii generoso con le tue.

Carriera/Finanza: la tua decima casa di carriera e successo è piena di pianeti Capricorno che fissano un livello elevato. Il trigono della luna sia a Venere che a Plutone ti assicura di dare il meglio di te nel gioco, anche se è una sfida. Sali a tavola e consegna il tuo pasto, le persone presenti hanno bisogno di ciò che hai da offrire.

Crescita personale/spiritualità: quando affronti un ostacolo, consideralo un trampolino di lancio; continuare ad andare avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il trigono tra la Luna Gemelli e Saturno in Acquario è un'influenza radicante e stabilizzante che torna utile in questo periodo dell'anno in cui le persone sono sottoposte a molto stress da vacanza. Va bene se ti muovi con un po' più di cautela e preoccupazione di quanto faresti altrimenti. Un Capricorno sta attraversando un periodo difficile con la stagione. Se hai la possibilità, dagli uno squillo.

Amore/Amicizia: il sole illumina la tua ottava casa dell'intimità, armonizzandosi con il tuo pianeta dominante, Venere. Sei più sensibile oggi, ma la tua creatività ne beneficia. Questo transito apre il cuore e ti incoraggia a condividere i tuoi sentimenti. La tua amata vorrebbe sapere cosa provi per loro. Anche se lo sanno, non fa mai male dirlo ad alta voce.

Carriera/Finanza: Saturno attiva la tua decima casa di carriera e successo, trigono la Luna Gemelli e attiva le tue capacità imprenditoriali. Questo è un grande giorno per mettere in atto le strutture di cui hai bisogno per far avanzare la tua carriera e brillare nella tua vita professionale. Il duro lavoro oggi ripaga a palate.

Crescita personale/spiritualità: non sentirti in colpa per aver liberato la tua vita dal peso morto. La potatura crea nuova crescita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti svegli allegro oggi con la Luna Gemelli che brilla nella tua prima casa del sé. Il trigono con Saturno in Acquario può sembrare che tu abbia dei pesi alla caviglia, ma la cosa grandiosa di quei pesi è che costruiscono muscoli, velocemente! Saturno attiva la tua nona casa della mente superiore e dell'istruzione superiore, creando un'energia stabilizzante e radicante che ti aiuta a concentrarti. Se stai considerando un corso, un seminario o un corso di formazione, questo transito ti incoraggia a iscriverti. Se vuoi compagnia, scoprirai che una Vergine adorerebbe portare la classe con te.

Amore/Amicizia: il sole illumina la tua settima casa di collaborazione e impegno, armonizzandosi con Plutone nella tua ottava casa di intimità. Le tue emozioni sono intense e la tua relazione è al centro dei tuoi pensieri. Non puoi costringere il tuo partner ad essere in un certo modo, non importa quanto lo desideri. Tuttavia, puoi cambiare te stesso, il che sarà molto più produttivo e gratificante.

Carriera/Finanza: Pallade in Pesci attiva la tua decima casa della carriera, quadrando la Luna dei Gemelli. Questo transito sottolinea il conflitto che hai tra la tua mente, le emozioni, i pensieri e i sentimenti. Se senti una mancanza di fiducia in te stesso, puoi fare qualcosa al riguardo.

Crescita personale/spiritualità: il dialogo interiore ti creerà o ti distruggerà. La tua scelta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la giornata inizia con un trigono tra la Luna Gemelli nella tua dodicesima casa della spiritualità e Saturno in Acquario nella tua ottava casa dei misteri nascosti. Questa è un'influenza radicante e stabilizzante che ti aiuta a prendere i nobili principi spirituali e metafisici e ad applicarli alla vita quotidiana. È utile parlare di queste cose con qualcuno che capisce la lingua; un altro Cancro sarebbe una scelta perfetta.

Amore/Amicizia: Giunone mette in evidenza la tua settima casa di coppia, scontrandosi con la luna e evocando sentimenti di insicurezza e gelosia. A volte questi sentimenti ti fanno sapere che qualcosa non va nella tua relazione, a volte ti fanno sapere che qualcosa è rotto dentro di te. In ogni caso, un buon consulente può aiutarti ad arrivare dall'altra parte del dolore.

Carriera/Finanza: Chirone in Ariete attiva la tua decima casa della carriera, sestilando la sensibile Luna Gemelli. Se ti ritrovi a scontrarti con le donne oggi, è un'opportunità per guarire la tua energia femminile interiore. Ricorda, il mondo è uno specchio; se vedi qualcosa che non ti soddisfa devi fare i conti con la fonte del riflesso.

Crescita personale/spiritualità: ama te stesso e non avrai bisogno dell'approvazione di nessun altro.