Oroscopo di oggi 17 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 17 febbraio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 17 febbraio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un nervoso allineamento Saturno / Urano genera tensione per te e per gli altri. Aggiungi la testarda luna nel Toro al mix ed è super emozionante. Amicizia, denaro e beni possono essere fonte di conflitto. Amici e colleghi dell'Acquario e del Toro possono essere difficili da affrontare.

Amore / amicizia: uno scontro su valori o denaro potrebbe metterti in disaccordo con una persona nella tua cerchia sociale. Questo probabilmente non è un nuovo numero, ma un problema che è in corso da un po 'di tempo. Perché improvvisamente è diventato intollerabile? Potrebbe essere che stai cercando una comoda scusa per cancellare un amico? Pensaci bene prima di recidere i legami.

Carriera / Finanza: criptovaluta, industrie tecnologiche e altre tendenze all'avanguardia potrebbero sembrare un modo infallibile per incassare. Saturno guidato dalla realtà che quadratura Urano lungimirante nel tuo settore finanziario avverte che realizzare un profitto su un'impresa rischiosa non è del tutto facile come sembra. È naturale desiderare il futuro luminoso e brillante che questi e altri investimenti promettono di offrire, ma devi pagare per giocare. Se non puoi permetterti di prendere un colpo, è meglio che tieni i soldi in tasca.

Crescita personale / spiritualità: il tuo sovrano, Marte, che si scontra con Chirone ferito nel tuo segno, mette in guardia dall'essere autodistruttivo. Stai attento alle cose che innescano l'auto-sabotaggio. Cogli l'opportunità di trasformare un comportamento impotente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova in Acquario nella parte superiore del grafico segnala che è il tuo momento di brillare. Quali sono le tue aspirazioni professionali per il prossimo anno? I semi che pianterai nelle prossime settimane potrebbero determinare cosa fiorisce. Chiedi a un Acquario un vantaggio.

Amore / amicizia: una conversazione su questioni intime potrebbe essere super illuminante. Con il chiacchierone Mercurio in aspetto asteroide Giunone, potrebbero essere rivelati alcuni dettagli piuttosto succosi. Questa non è la tua tariffa standard da boudoir. Sembra che qualcuno (forse tu) sia pronto per fare una passeggiata nel lato selvaggio. Una persona con una cultura, un paese o un background diverso o, forse, diverso dal tuo solito tipo potrebbe riaccendere la tua passione. Sii aperto a qualcosa di eccitante e nuovo.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che si fonde con l'auspicio Giove in Acquario lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per la tua carriera. Questi pianeti si incontrano in questo segno visionario circa ogni dodici anni. È un momento opportuno per fare progressi verso il raggiungimento di un traguardo. È anche ottimo per perseguire un'opportunità che può far avanzare la tua carriera. Tutti vogliono attaccare il loro carro a una stella nascente. Quindi, le persone (comprese le figure influenti (sono più inclini ad aiutarti a ottenere ciò che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: tutti cercano idee visionarie. Non lasciare che un caso di sindrome di eccessivo controllo ti renda timido nel condividere ciò che sai. Credi in te stesso come fanno gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un nervoso allineamento Saturno / Urano genera tensione per te e per gli altri. Aggiungi la Luna in Toro al mix e diventa una giornata emozionante. Le questioni che riguardano la legge, il governo, la religione e l'istruzione possono essere problematiche. Gli Acquari aggiungeranno solo carburante al fuoco.

Amore / amicizia: se cerchi problemi in un'amicizia, sei destinato a trovarli mentre Marte ostile si scontra con Chirone ferito nel tuo settore sociale. Sicuramente hai cose più importanti da fare? Nessuna relazione è perfetta. In amicizia, prendi il duro con il liscio.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante a collaborare con i colleghi. Soprattutto se temi di non ricevere credito per il tuo contributo. Non puoi semplicemente ritirarti se ci si aspetta che faccia parte della squadra. Non c'è mai una buona scusa per non dare il meglio in quello che fai. Fai il tuo lavoro adesso. Se necessario, puoi combattere per un trattamento equo in seguito.

Crescita personale / spiritualità: in questi giorni presti molta attenzione alle tue visioni del mondo, incluso il tuo punto di vista sulla politica, la religione e altre questioni di attualità. Saturno intransigente nella zona delle vostre convinzioni, quadrare Urano ribelle nel vostro regno subliminale suggerisce che le vostre opinioni potrebbero essere più illuminate o più estreme di quanto pensiate. Prima di firmare un programma particolare, controlla per vedere in cosa credi veramente. Potrebbe non essere proprio quello che pensi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: è probabile che il riconoscimento che brami arriverà sulla tua strada mentre la vivace Luna dell'Ariete attraversa il tuo settore pubblico. Non dimenticare di riconoscere le persone intelligenti dietro le quinte che ti aiutano a brillare. Gli Acquari potrebbero rivelarsi i tuoi più grandi sostenitori.

Amore / amicizia: l' intimità non riguarda solo il sesso. L'allineamento di Venere con il Nodo Nord suggerisce che la connessione emotiva e la profonda conoscenza di chi è veramente il tuo partner giocano parte integrante del programma. Non dare per scontato di sapere tutto quello che c'è da sapere su di loro. Invece di accontentarti di battute superficiali, fai domande significative. La tua richiesta potrebbe rivelare qualcosa di nuovo. Il tuo interesse amoroso potrebbe essere piacevolmente sorpreso dal tuo desiderio di saperne di più su di loro.

Carriera / Finanza: la luna nell'intraprendente Ariete e la tua zona di carriera contattando i pianeti nell'inventivo Acquario possono suscitare un sacco di idee lungimiranti. È un giorno eccellente per fare ricerche e parlare con persone che possono fornire indicazioni su un compito. Potresti scoprire che alcuni colleghi sono più che felici di condividere ciò che sanno. Prenditi un momento per riconoscere la loro genialità e ringraziarli per quello che fanno. Crea buoni rapporti.

Crescita personale / spiritualità: potresti preoccuparti per qualcuno che ti fraintende mentre il premuroso Mercurio e la premurosa Cerere si scontrano. Potrebbe non essere che siano antipatici, ma che tu sia troppo riservato o vago perché loro capiscano cosa sta succedendo. Prova ad aprirti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: uno spigoloso allineamento Saturno / Urano prepara il terreno per i fuochi d'artificio. Aggiungi la testarda luna nel Toro al mix e ti aspetta una giornata emozionante. Potrebbe esserci tensione in una relazione o nella tua carriera. Gli Acquari, in particolare, difficilmente ti renderanno le cose facili.

Amore / amicizia: una relazione potrebbe essere messa alla prova. L'impegno non è privo di sfide poiché il responsabile Saturno nella tua casa di collaborazione si scontra con il ribelle Urano. Tu (o, forse, il tuo interesse amoroso) vuoi la sicurezza che offre una relazione. Tuttavia, potresti sentirti oppresso dai tuoi obblighi verso il tuo partner. Essere responsabile nei confronti dell'altra persona è parte integrante dell'accordo. Non puoi aspettarti che una persona tenga fermo il forte mentre ti liberi e fai le tue cose.

Carriera / Finanza: lo spigoloso allineamento Saturno / Urano di oggi può anche avere un impatto sulla tua vita lavorativa. Questa energia segnala che vuoi distinguerti dalla massa ed essere visto come un influencer e un creatore di cambiamento. Non rubare il tuono a nessuno. Tutti i segnali indicano che non sei arrivato da solo. Non è intelligente alienare collaboratori e alleati. Devi dare credito dove è dovuto.

Crescita personale / spiritualità: tutti gli occhi sono su di te, Leone. Se non sei consapevole delle tue azioni, potresti essere visto in una luce sfavorevole. Comportati come se le persone stessero osservando tutto ciò che fai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: uno spigoloso allineamento Saturno / Urano può innescare tensione per te e per gli altri. Aggiungi la Luna in Toro al mix e diventa una giornata emozionante. Le questioni lavorative possono essere difficili, specialmente se un Acquario è coinvolto nei tuoi affari.

Amore / amicizia: con il potente Marte in contrasto con Chirone ferito nella tua zona di intimità, potresti essere coinvolto in una battaglia interiore tra il vincitore e la vittima. Aggrapparsi al dolore o fantasticare sulle ritorsioni provoca autolesionismo. È una situazione di sconfitta quando indulgi a questa energia depotenziante. Lascia andare i pensieri e le emozioni che ti fanno stare male. Ricalibra il tuo cuore in un'atmosfera più edificante.

Carriera / Finanza: un incarico di routine potrebbe diventare più difficile di quanto dovrebbe essere poiché il comandante Saturno nella tua zona di lavoro si scontra con Urano irregolare. Linee guida complesse o un improvviso cambiamento di direttiva potrebbero gettare una chiave nel lavoro. Anche i problemi tecnici potrebbero rallentarti. In una nota diversa, esprimere opinioni personali su politica, religione o altre preoccupazioni di attualità può creare conflitti sul posto di lavoro. Ciò che ti sembra accettabile potrebbe colpire i nervi degli altri. Con argomenti controversi, è meglio chiudere le labbra.

Crescita personale / spiritualità: vuoi avere ragione o essere felice? È un dilemma che potresti dover affrontare oggi. Pensa attentamente prima di inscenare una battaglia. Potrebbe non essere una guerra che vale la pena combattere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: uno spigoloso allineamento Saturno / Urano può innescare tensione per te e per gli altri. Aggiungi la testarda luna nel Toro al mix e diventa una giornata emozionante. Possono sorgere problemi con i soldi o con la tua vita sentimentale, in particolare se è coinvolto un Acquario.

Amore / Amicizia: trattenere Saturno che sfida il jolly Urano segnala che non puoi aspettarti che il tuo interesse amoroso faccia quello che vuoi che faccia, né si comporti in un modo che ritieni accettabile. Più cerchi di metterli in riga, più è probabile che si ribellino. Tutti (te compreso) hanno bisogno di maggiore libertà di azione e di autoespressione. Non c'è modo di impedire a una persona di evolversi nel modo in cui ha bisogno di evolversi. Lo stesso vale per i bambini. Dai spazio a tutti.

Carriera / Finanza: alcune questioni finanziarie (come tasse, prestiti, debiti, eredità e fondi che condividi con un partner) potrebbero essere fuori dalla tua portata a causa dell'allineamento Saturno / Urano di oggi. Più cerchi di esercitare il controllo su queste questioni, più ti sfuggono. A meno che non ti trovi in ​​una situazione che richiede un'azione urgente, è meglio evitarli. Avrai bisogno di tempo per capire come adattarti alle mutevoli circostanze.

Crescita personale / spiritualità: non puoi sempre ottenere ciò che vuoi quando vuoi, è una lezione che può essere difficile da imparare. Lasciati andare e abbi fiducia che ciò che è destinato a te non ti sfuggirà.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: un allineamento tagliente Saturno / Urano può innescare tensione per te e gli altri. Aggiungi la testarda luna nel Toro al mix e renderà la giornata emozionante. Le relazioni sono un campo minato, soprattutto quando si ha a che fare con gli Acquario. Procedi con cautela.

Amore / amicizia: con la famiglia e le relazioni sentimentali, il cambiamento è inevitabile. Qualcuno potrebbe tentare di contrastare la loro evoluzione mentre Saturno inflessibile e Urano ribelle si scontrano nei tuoi regni domestici e di coppia. Troppe responsabilità potrebbero spingere te o una persona cara a liberarti. Oppure le restrizioni imposte al movimento o all'espressione di sé potrebbero preparare il terreno per un ammutinamento. Non importa da che parte stai, non sarà facile. Saranno necessarie flessibilità e tolleranza per mantenere intatte le relazioni.

Carriera / Finanza: uno scenario vincitore / vittima potrebbe minacciare la tua vita lavorativa mentre Marte ostile nella tua zona di collaborazione si scontra con Chirone ferito. La buona notizia è che questo dramma si svolge solo nella tua testa. Non metterti contro un collega. Perché configurarlo come una situazione in cui devi competere o essere in conflitto? L'insicurezza può creare problemi e rovinare un rapporto professionale se glielo permetti. Frena l'impulso all'auto-sabotaggio.

Crescita personale / spiritualità: le persone potenti come te devono essere consapevoli di come usano la loro energia. Ci vuole tanto impegno per essere positivi quanto per essere distruttivi e soffermarsi sul negativo. Scegli ciò che ti eleva.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: un allineamento tagliente Saturno / Urano può innescare tensione per te e gli altri. Aggiungi la testarda Luna in Toro al mix e renderà una giornata carica di emozioni. Il lavoro può essere fonte di stress, soprattutto se hai a che fare con un Acquario. Prenditi cura di te stesso.

Amore / amicizia: con Marte frettoloso in contrasto con Chirone ferito nella tua zona romantica, dovrai stare attento a non spararti ai piedi. Saltare a conclusioni sbagliate o fare una mossa intempestiva potrebbe creare difficoltà inutili. Perché non sbagliare dalla parte della cautela? Non permettere che l'insicurezza o la rabbia dettino ciò che dici o fai. Non fare nulla è la strada da percorrere. Gioca bene.

Carriera / Finanza: la necessità del cambiamento incontra la resistenza mentre il rigido Saturno nel tuo regno mentale si scontra con l'innovativo Urano nella tua casa di disoccupazione. Ottenere con il programma può essere difficile anche se si accetta che un cambiamento abbia un disperato bisogno che si verifichi. Cerca di non intralciarti a modo tuo. Hai a che fare con uno scenario in evoluzione che, per ora, è fuori dal tuo controllo. Un incarico potrebbe essere ribaltato o il tuo stesso lavoro potrebbe essere sottosopra. Sii flessibile e di mentalità aperta.

Crescita personale / spiritualità: quello che dici e quello che non dici la dicono lunga. La tua energia è potente quanto le tue parole. Sii consapevole dell'atmosfera che mandi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: uno stressante allineamento Saturno / Urano può innescare tensione per te e gli altri. Aggiungi la testarda luna nel Toro al mix e renderà una giornata carica di emozioni. Amore e denaro metteranno alla prova i tuoi valori, in particolare quando hai a che fare con un Acquario.

Amore / Amicizia: le azioni affrettate possono innescare insicurezza quando Marte invadente nella tua zona romantica si scontra con Chirone ferito. Non è il momento di essere impazienti per quello che sta succedendo nella tua vita amorosa. È probabile che una mossa inopportuna sia una fonte immediata di rimpianto. L'allineamento planetario di oggi è super volatile. Fai attenzione a non fare nulla che possa rendere una situazione incerta più incerta di quanto non sia già.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci una curva di apprendimento difficile con questioni finanziarie poiché Saturno cauto e Urano che assumono rischi si scontrano. Più ti aggrappi, più il controllo ti sfugge. In alternativa, più cerchi di bloccare il sistema, più respingimenti ricevi. Potrebbe essere intelligente sedersi in disparte e osservare come viene giocato il gioco prima di tentare una grande mossa. Ciò che impari può aiutarti a fare scelte sensate nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: la lezione della tua vita implica accettare che gli adulti non debbano giocare secondo le tue regole. Può essere una pillola difficile da ingoiare quando qualcuno ti sfida e fa le cose a modo suo. Vivi e lascia vivere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sembra che ci siano molte cose in mente. Quindi, probabilmente c'è molto che vorresti dire. Toglilo dal petto prima di cena. La conversazione può andare di traverso mentre la luna è vuota, ovviamente, specialmente se stai discutendo di un Ariete.

Amore / Amicizia: con l'adorabile Venere nel tuo segno, il tuo fattore attrattore è alle stelle. Forse lo stai usando per segnare collegamenti bonus? Venere che si scontra con Vesta nella tua casa di intimità suggerisce che c'è una cosa come il troppo divertimento. In tal caso, prova a conoscere meglio qualcuno fuori dalla camera da letto. Alcuni Acquario potrebbero negare la loro desiderabilità. È bello se non sei solo incentrato sul sesso, ma hai bisogno di amore e intimità.

Carriera / Finanza: sii consapevole della tua lingua. Con il messaggero Mercurio nel tuo segno che sembra guerriero Eris nel tuo settore della comunicazione, le tue parole possono essere puro fuoco. Quello che dici può bruciare ponti o accendere un fuoco sotto gli altri che li ispira a fare del loro meglio. Non importa quanto sia controverso l'argomento, sappi che puoi influenzare il flusso della conversazione in modo positivo. Mercurio retrogrado dice che hai già percorso questa strada. Prendi nota degli errori del passato.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi pensieri possono diventare un po 'folli quando la Luna in Ariete, Eris e Plutone si scontrano. La buona notizia è che non devi credere a tutto ciò che pensi. Puoi sempre cambiare canale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: uno stressante allineamento Saturno / Urano può innescare tensione per te e per gli altri. Con l'ostinata luna nel Toro a bordo, è una giornata carica di emozioni. Fai attenzione a ciò che nascondi e riveli, specialmente a un Acquario.

Amore / Amicizia: Con il sovrano del tuo settore romantico, la luna, coinvolta nello stressante allineamento planetario di oggi, il tuo interesse amoroso potrebbe avere difficoltà a capirti. Sei sfuggente e selvaggiamente imprevedibile. Non si sa cosa potresti dire o fare. Ricevere segnali contrastanti da te può creare confusione. Se non riesci a rimanere sul messaggio, probabilmente dovresti evitare le interazioni romantiche. Prenditi un momento per chiarire i tuoi sentimenti e le tue intenzioni.

Carriera / Finanza: hai un sacco di idee brillanti. Sebbene con il cauto Saturno che combatte contro Urano lungimirante nel tuo regno mentale, potresti essere riluttante a metterli là fuori. Chi non risica non rosica. L'unico modo per superare l'insicurezza è correre il rischio. Questa potrebbe essere la tua opportunità per distinguerti dalla massa e affermarti come un innovatore. Incontrerai resistenza e il percorso da seguire potrebbe essere impegnativo. Tuttavia, ciò non significa che non varrà la pena lottare.

Crescita personale / spiritualità: un accumulo di pianeti nel tuo regno subconscio segnala che sei all'oscuro di una serie di questioni importanti. Fortunatamente, è qui che entra in gioco la tua intuizione. Quando ti mancano i fatti, fidati del tuo istinto.