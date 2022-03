Oroscopo di oggi 17 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ciò che non hai finito ieri, lo concluderai oggi mentre la luna continua il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua zona di produttività. Avrai successo a condizione di non sopravvalutare ciò che puoi fare. Il Toro può essere d'aiuto. Pesci, non così tanto.

Amore/Amicizia: non esiterai a parlare per una persona cara poiché il tuo sovrano, Marte, si allinea con il Cerere nella tua zona di comunicazione. Che si tratti di un amico, di un familiare o di un gentile sconosciuto che incrocia la tua strada, non permetterai a nessuno di dire una parola dura contro di loro. Se qualcuno ha bisogno di una presa in giro, sarai la sua più grande cheerleader. Con te dietro di loro, il loro coraggio e la loro sicurezza sono destinati a prendere il sopravvento.

Carriera/Finanza: un sogno, un'intuizione o una strana sincronicità potrebbero dirti qualcosa che devi sapere sul denaro. Il messaggero di Mercurio nel tuo regno subconscio, sincronizzandosi con il rivelatore Urano nella tua casa dei beni, potrebbe aprire gli occhi. Le informazioni che ricevi potrebbero sembrare completamente pazze, ma non giudicare un libro dalla copertina. Mantieni una mente aperta e cerca opportunità uniche. Un sensitivo fidato può aiutarti a decifrare il messaggio e pianificare i tuoi prossimi passi.

Crescita personale/Spiritualità: quando il Nodo Nord si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno, ti verrà chiesto di mettere i tuoi soldi dove si trova la tua bocca. Non puoi essere solo chiacchiere e nessuna azione. Sei pronto a fare un passo avanti?

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua ricerca della felicità continua mentre la Luna della Vergine illumina il regno che governa la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo. Con un Pesci, spingerai la busta per vedere quanto piacere puoi avere. E perché no? Si vive solo una volta.

Amore/Amicizia: un amico potrebbe trovarti inaffidabile con il volubile Sole Pesci nel tuo settore sociale che si scontra con il jolly Urano. In questi giorni, fai quello che vuoi fare quando vuoi farlo. Aggiungi imprevedibilità alla tua leggendaria testardaggine e può essere impossibile affrontarla. Non ti piacerebbe se i tavoli fossero invertiti. Sii una persona di parola e porta a termine i tuoi impegni.

Carriera/Finanza: uno schema insolito potrebbe non sembrare così folle quando qualcuno vede la genialità dietro le tue idee. L'astuto Mercurio allineato con l'inventivo Urano nel tuo segno potrebbe portare a un incontro delle menti con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda. Chiedi un consiglio che possa aiutarti a modellare il tuo schema in un piano praticabile. Con un po' di indicazioni e molto incoraggiamento, avrai il potere di metterlo in atto. Chissà? Questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di eccitante.

Crescita personale/Spiritualità: metterai i tuoi soldi dove è la tua bocca mentre Marte si allinea con Cerere nel tuo settore finanziario. Se prendersi cura dei bisogni di una persona cara significa scavare nelle tue tasche, li hai. È così che fai le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni domestiche e familiari continueranno a essere una priorità mentre la Luna della Vergine organizzata viaggia attraverso il tuo regno domestico. Non lasciare che nessuno (come un Pesci esigente) ti convinca a fare più di quello che puoi gestire. Esercita il tuo diritto di dire di no.

Amore/Amicizia: quando dici che ti stai prendendo cura dei tuoi cari, non è solo un discorso a parole. Sarai pronto a offrire le cure e la protezione di cui qualcuno ha bisogno mentre il guerriero Marte si sincronizza con Cerere nel tuo segno. Sei estremamente orgoglioso di essere lì per le persone che ami. È importante per te che abbiano ciò di cui hanno bisogno e sappiano che sei una persona su cui possono fare affidamento.

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo settore professionale che si allinea con l'innovativo Urano può stimolare idee lungimiranti. Arricchisci le tue conversazioni con il gergo tecnico e ti imbatterai in un esperto. Sei destinato a impressionare colleghi e superiori se sai di cosa stai parlando. È un momento opportuno per entrare in contatto con un innovatore nella tua cerchia professionale. Solo le persone più lungimiranti avranno le tue idee. Il sostegno della persona giusta può aiutarti a fare il passo successivo con i tuoi piani.

Crescita personale/spiritualità: quando l'astuto Mercurio si scontra con il persuasivo Plutone, farai pressione quando le cose non andranno per il verso giusto. Attento, Gemelli. La manipolazione, le minacce sottili e le vibrazioni di controllo possono ritorcersi contro. Sii consapevole di come ti imbatti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se non sei riuscito a connetterti con qualcuno ieri, potresti riprovare oggi. C'è molto da recuperare con la Luna Vergine nel tuo settore delle comunicazioni. Un'interazione prolissa con un Pesci potrebbe farti sentire esausto.

Amore/Amicizia: devi avere solide basi finanziarie per prenderti cura dei tuoi cari. Con Marte guidato nella tua zona di risorse condivise allineato con Cerere che si prende cura, sarai motivato a saldare i debiti e ad affrontare difficoltà finanziarie. In una nota diversa, potresti essere chiamato a offrire segretamente supporto a qualcuno che ha bisogno. Hanno le loro ragioni per richiedere discrezione. Anche tu potresti scoprire che è meglio mantenere riservate le tue azioni.

Carriera/Finanza: porterai enormi capacità intellettuali a progetti che si basano su tecnologie avanzate e idee lungimiranti mentre Mercurio mentale si allinea con l'innovativo Urano. Anche se sei un principiante, potresti trovare facile afferrare concetti e tecniche che in genere sono sopra la tua testa. Se sei un tipo esperto di tecnologia, sarai nella zona quando guidi un progetto di squadra. Sarai bravo a informare i tuoi colleghi sugli ultimi sviluppi nella tua area di competenza.

Crescita personale/spiritualità: può sorgere frustrazione quando non riesci a capire come andare avanti con un piano folle. Sotto uno stressante allineamento Sole/Urano, potresti mettere in discussione le tue idee. È genio? O completamente pazzo?