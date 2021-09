Oroscopo di oggi 17 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 17 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario in transito nella tua casa dell'amicizia, ti divertirai a far parte della banda. Un po' di cameratismo può fare molto per farti sentire di appartenere. Estendi l'atmosfera accogliente a un Toro che si sente fuori posto.

Amore/Amicizia: rovinerai il momento se lasci che le paure per il futuro ti distraggano dal presente. Con Venere in quadratura prudente Saturno, si è tentati di trattenere l'affetto finché non si hanno rassicurazioni su dove sono diretti le cose. Non c'è da vergognarsi nel bisogno di sentirsi al sicuro. Tuttavia, con questa forte atmosfera in gioco, è improbabile che anche la più sincera espressione di devozione ti soddisfi. Per i single è bene avere degli standard, ma non essere troppo esigente. Altrimenti, potresti essere sempre solo.

Carriera/Finanza: mentre il Sole Vergine nel tuo settore lavorativo si scontra con Eris scontenta nel tuo segno, potresti chiederti se sei giustificato a mettere le mutande in una svolta per un fastidio sul posto di lavoro. Non puoi arrabbiarti ogni volta che le cose non vanno per il verso giusto. Il lavoro spesso implica dover sopportare situazioni che non sono di tuo gradimento. Metti in pausa la tua rabbia per ora e vedi se la situazione ti infastidisce ancora domani.

Crescita personale/spiritualità: non dormire sul valore della gentilezza. Le tue parole possono essere un balsamo calmante mentre la Luna in Acquario si allinea con la premurosa Cerere e la guarigione di Chirone. Allo stesso modo, anche il dialogo interiore edificante può essere terapeutico.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: brami il riconoscimento quando la luna transita nel tuo settore pubblico. Gli spigolosi allineamenti planetari di oggi suggeriscono che potresti attirare l'attenzione per tutte le ragioni sbagliate. Potrebbe essere intelligente volare sotto il radar per paura che un autorevole Acquario ti marchi come ribelle.

Amore/Amicizia: essere l'adulto nella vostra relazione significa dettare legge. Che tu sia il disciplinatore o quello che dovrebbe rispettare la linea, non c'è carta per uscire dalla prigione quando il tuo sovrano, Venere, si scontra con il severo Saturno. Qualcuno sarà ritenuto responsabile se oltrepassa una linea. Se le regole della tua relazione stanno limitando il tuo stile, è necessaria una revisione. Se single, la tua lista di rompicapi potrebbe essere troppo restrittiva. Forse è ora di rilassarsi?

Carriera/Finanza: un teso allineamento tra la risentita Eris nel tuo regno dietro le quinte e il cinico Sole della Vergine nella tua casa di auto-espressione può renderti riluttante a esprimere la tua creatività e condividere le tue idee. Forse hai le mutande in subbuglio perché non hai ricevuto un riconoscimento adeguato in passato. Non puoi rimanere arrabbiato per sempre. A volte la vita è ingiusta. Cogli l'opportunità di lasciar perdere e andare avanti.

Crescita personale/spiritualità: sei super imprevedibile quando la Luna in Acquario quadra il disgregatore Urano nel tuo segno. Invece di giocare secondo le regole, farai le tue cose. Cerca di non essere inaffidabile mentre mostri la tua indipendenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: al mattino, quando la luna è vuota, le emozioni intense possono distrarti. Quando la luna si sposta nello spassionato Acquario, questa atmosfera tagliente perderà la sua presa su di te, rendendo più facile trattare con qualcuno (uno Scorpione, forse) che ha bisogno di attenzione.

Amore/Amicizia: un formidabile allineamento Sole/Plutone conferisce la forza emotiva e la resilienza per affrontare un serio problema di relazione. Farai quello che serve per andare a fondo delle cose e spingere per la risoluzione. Il modo in cui lo gestisci potrebbe avere un profondo effetto sulla tua relazione. In alcuni casi, potrebbe segnalare una fine. Se è così, aprirà la strada a una connessione più affermativa. I gemelli single possono arrivare a capire qualcosa di importante sul loro potere sessuale e su come usarlo.

Carriera/Finanza: il Sole Vergine che si allinea con l'espansivo Giove può farlo sembrare un momento di grande o di ritorno a casa. Sei pronto a portare un progetto a un pubblico più ampio di quello che hai raggiunto prima? Trova il tuo punto debole tra non fare abbastanza rumore per essere notato e superare il segno. Se i tuoi nervi non riescono a gestirlo, conserva il grande raggio d'azione per un altro giorno.

Crescita personale/spiritualità: stanotte, quando la luna quadra Venere, non avrai voglia di fare molto. Attenzione a non confondere il bisogno di riposo con l'ozio. Non tutte le ore della tua giornata devono essere dedicate alla cultura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna attraverserà la tua casa di trasformazione, analizzerai le tue emozioni in modo da poter capire perché ti senti in quel modo. I tuoi pensieri su un Toro potrebbero sorprenderti. Potrebbe volerci un po' di tempo per disimballare le tue emozioni.

Amore/Amicizia: un collegamento potrebbe essere più problematico di quanto non valga la pena quando Venere e Saturno si scontrano. Qualcuno potrebbe far controllare la propria realtà se il suo atteggiamento nei confronti del sesso è troppo casuale. Questo è un territorio delicato e i sentimenti possono essere facilmente feriti. Tratta un incontro intimo con la sensibilità che merita. Se il tuo amante non rispetta i tuoi sentimenti, abbi abbastanza amore per te stesso per prendere posizione. Per i Gemelli accoppiati, una serata romantica potrebbe non essere nelle carte in regola.

Carriera/Finanza: con il critico Sole Vergine che si scontra con l'iracondo Eris nel tuo settore professionale, potresti avere una o due cose da toglierti dal petto. Fermati adesso, Cancro. Non è saggio far saltare in aria una persona che potrebbe avere un ruolo nel tuo destino professionale. Se la tua lamentela è legittima, affrontala attraverso i canali appropriati. Prima di presentare un reclamo, assicurati di essere pronto a portarlo fino in fondo.

Crescita personale/spiritualità: se un'attività apparentemente divertente non è tutto ciò che è stato immaginato, non lasciare che sia un'enorme delusione. Invece, fai quello che puoi per elevare l'atmosfera. Il tuo sforzo per ottenere il meglio dalle cose sarà apprezzato.