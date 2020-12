Oroscopo di oggi 18 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 18 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 18 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: hai gli occhi puntati sul futuro. Quindi, stai guardando avanti, non dietro di te. A un Gemelli piacerà il tuo modo di pensare. Mettere insieme le tue teste potrebbe produrre alcune idee molto interessanti. Il feedback può aiutarti a perfezionare i tuoi piani.

Amore / Amicizia: l'amichevole Luna dell'Acquario nella tua zona della comunità che aspira ai nodi lo rende un giorno eccellente per conoscere nuove persone. Prenditi il ​​tempo per fare una conversazione e scoprire di cosa si tratta. Anche all'interno della tua cerchia esistente, varrà la pena esprimere più interesse per la vita di tutti.

Carriera / Finanza: il viaggio di un anno di Giove attraverso la tua casa di carriera sta volgendo al termine. Ora è il momento di considerare attentamente tutte le possibilità che ti sono state presentate e determinare cosa vuoi perseguire in futuro. Il viaggio che ti aspetta richiederà che tu lavori bene con gli altri e condividi ciò che hai imparato. Un nuovo capitolo è a portata di mano.

Crescita personale / spiritualità: potresti non sapere dove tracciare il confine con lo studio, la ricerca o la raccolta di informazioni. È bello essere entusiasti, ma con una fusione Sole / Mercurio nella tua zona di saggezza, troppe informazioni possono essere tanto cattive quanto troppo poche. Discernere ciò che è essenziale e filtrare ciò che è estraneo o che distrae. Viaggi a lunga distanza, trattative con l'estero e questioni relative all'istruzione o alla legge potrebbero essere frenetici o pesanti. Presta molta attenzione a ciò che accade.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: per dare la giusta impressione potrebbe essere necessario essere meglio informati su alcune questioni finanziarie e professionali. Entrare in contatto con una persona esperta (un Gemelli, forse) può portarti al passo. Fai domande e prendi nota delle risposte che ricevi.

Amore / Amicizia: Oops, l'hai detto di nuovo! Quando l'entusiasta Sagittario Sole incontra il chiacchierone Mercurio nella tua casa dei segreti, corri il rischio di rivelare informazioni riservate. Non importa quanto ti fidi di una persona (come un amico o il tuo interesse amoroso), dovresti stare attento a non rivelare qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. La tua curiosità può essere invadente. Fai attenzione a non sollevare argomenti che potrebbero mettere a disagio il tuo ascoltatore. Se qualcuno ti ha affidato informazioni sensibili, tienilo per te.

Carriera / Finanza: il regno che governa i segreti governa anche le risorse condivise. Sotto una congiunzione sole / Mercurio, i dettagli relativi a debiti, tasse, prestiti e fondi che condividi con un partner possono essere schiaccianti. Potrebbero esserci molte variabili da considerare. I problemi sono destinati a sorgere se sorvoli sulle informazioni. Prima di firmare un accordo, assicurati di leggere le scritte in piccolo. Potrebbe esserci qualcosa di cruciale che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: per dimostrare lo spirito di comunità, potresti dover fare una pausa sui desideri personali e prenderne uno per il team. Non preoccuparti. Presto sarai libero di far valere i tuoi desideri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ci sono così tante eccitanti possibilità che ti aspettano nella vita che sei pronto ad esplorare; tuttavia, non puoi farlo tutto in una volta. Una conversazione con una persona saggia (forse un Acquario) può aiutarti a restringere le tue opzioni.

Amore / amicizia: avrai molto da dire sulle relazioni mentre l'entusiasta Sagittario Sole e lo chiacchierone Mercurio si incontrano nella tua zona di collaborazione. Non c'è fine agli argomenti di cui tu e il tuo interesse amoroso potete discutere. È facile lasciarsi prendere dal momento e fare ogni sorta di promesse folli. Dovresti prendere quello che senti con le pinze. Allo stesso modo, dovresti evitare di dire più del necessario e resistere a dire cose che non sei sicuro di voler dire.

Carriera / Finanza: il viaggio di un anno di Giove ti ha benedetto con il sostegno finanziario. Si spera che avere più fondi a disposizione non abbia portato a più debiti. Ora che il suo viaggio sta finendo, dovrai tornare ad essere finanziariamente più indipendente. Ciò significa non accumulare fatture della carta di credito o fare affidamento sul tuo partner per ritirare il conto. Presto vorrai ampliare i tuoi orizzonti. Avrai bisogno di contanti in banca per finanziarlo.

Crescita personale / spiritualità: probabilmente sei meglio informato su questioni relative alla spiritualità o all'istruzione di quanto ti rendi conto. È un momento opportuno per iniziare a fidarsi di ciò che sai invece di rimandare alla conoscenza e all'esperienza di un'altra persona.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: un'immersione profonda nei misteri della vita può essere gratificante. La meditazione, il lavoro sui sogni, il viaggio sciamanico o una lettura con un sensitivo di fiducia possono fornire una visione fantastica della tua vita. Anche una conversazione con un mistico Gemelli potrebbe essere molto illuminante.

Amore / Amicizia: Giove benevolo sta per concludere il suo viaggio lungo un anno attraverso la tua casa di collaborazione. Questo transito potrebbe aver portato diverse opzioni di relazione significative sulla tua strada. Oppure potrebbe aver ampliato le tue idee su come può essere una partnership impegnata. Se accoppiato, diventa solo più profondo da qui. Preparati a raccogliere i frutti di un'unione fruttuosa. Per i single, dovresti avere una migliore comprensione di ciò di cui hai bisogno in un partner per trovare la felicità.

Carriera / Finanza: la comunicazione procede senza intoppi, anche se potresti essere sopraffatto da una raffica di idee. Quando l'entusiasta Sagittario Sole incontra Mercurio loquace nella tua zona di lavoro, tutti hanno qualcosa da aggiungere alla conversazione. Se stai cercando una nuova posizione, è un ottimo momento per rintracciare i buoni propositi. Potrebbero esserci molte possibilità. È anche un buon momento per saperne di più su un incarico in corso e lavorare per migliorare le tue abilità. Ottenere feedback dai colleghi può aiutare.

Crescita personale / spiritualità: la tua passione per un hobby, un mestiere, un gioco o uno sport potrebbe diventare un'attività più seria. Tiene gli occhi aperti per trovare un modo per portarlo al livello successivo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua casa di interazione faccia a faccia, desidererai una compagnia di qualità. Potresti sottovalutare quanto possa essere divertente un Gemelli. Un incontro socialmente distante o un drink durante la chat video possono essere gratificanti.

Amore / amicizia: la tua consegna sarà drammatica quando condividi informazioni degne di nota con il tuo partner o i tuoi figli. Con il tuo sovrano, il sole, sincronizzato con il chiacchierone Mercurio nel regno che governa il romanticismo, i bambini, la creatività e lo svago, ti divertirai a condividere idee divertenti con le tue persone preferite. Per i single, è un ottimo momento per conoscere meglio una persona che ti interessa. Questa atmosfera civettuola e allegra manterrà la conversazione vivace. Aggiorna il tuo profilo di appuntamenti e inizia a scorrere.

Carriera / Finanza: L' espansivo Giove sta per concludere il suo viaggio lungo un anno attraverso la tua zona di lavoro. Per alcuni, potrebbe aver portato numerose opportunità di lavoro, mentre altri potrebbero aver imparato cose nuove e migliorato le proprie capacità. In entrambi i casi, dovresti sentirti più sicuro di mostrare al mondo cosa puoi fare. Se sei stato indifferente ad accettare una nuova posizione, è un momento opportuno per impegnarti e concludere l'affare.

Crescita personale / spiritualità: proprio come il tuo corpo, la tua mente ha bisogno di esercizio. Il tuo status mentale riceverà una spinta da giochi di parole, puzzle e videogiochi che richiedono mosse strategiche. Potresti scoprire di essere più esperto di quanto pensi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nella tua sesta casa produttiva, fare le cose fornisce gratificazione emotiva. Non dovrebbe essere un problema per un'ape impegnata come te. Sei un esperto di multi-tasking. Se hai bisogno di una mano, chiedi a un Acquario di intervenire.

Amore / amicizia: purtroppo, la festa è finita. Il viaggio di un anno di Giove attraverso il regno che governa il romanticismo, la ricreazione e la creatività sta volgendo al termine. Si spera che tu abbia capito che tipo di persone e attività ti portano gioia. I Vergine in coppia hanno imparato qualcosa su come mantenere viva la storia d'amore. Continua così. Per i single è stato divertente giocare in campo. Presto potresti scoprire di volerti sistemare e prendere un impegno.

Carriera / Finanza: fai il possibile per fare una buona impressione. I tuoi sforzi saranno ripagati quando la Luna dell'Acquario e il Nodo Nord si allineano. Prendi l'abitudine di fare un po 'di più.

Crescita personale / spiritualità: penserai molto ai miglioramenti che desideri apportare alla tua casa e alla tua routine familiare. Crea un elenco in modo da poter tenere traccia delle tue idee. Con un allineamento Sole / Mercurio nel tuo regno domestico, attività impegnative come pulire il disordine possono occupare gran parte della tua giornata. Dovrai anche incontrare compagni di stanza o parenti e scoprire cosa sta succedendo nelle loro vite. Accendi il bollitore e preparati per una chiacchierata.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: divertirti, imparare cose nuove e trovare modi creativi per esprimerti renderà la tua giornata piacevole. C'è molto da guadagnare dall'ampliare i tuoi orizzonti. Un Gemelli potrebbe avere informazioni utili su qualcosa che ti piace.

Amore / Amicizia: Giove benevolo sta terminando il suo viaggio lungo un anno attraverso il tuo regno domestico. Alcuni Bilancia potrebbero aver apportato significativi miglioramenti alla casa o essere passati a scavi più eleganti, mentre altri potrebbero essere stati benedetti da relazioni familiari armoniose. Se non hai già apportato un cambiamento, è un momento opportuno per impegnarti a migliorare la tua vita domestica e familiare. Anche un gesto simbolico può sigillare energicamente l'affare. Questa atmosfera di buon auspicio arriva solo una volta ogni dodici anni!

Carriera / Finanza: i tuoi pensieri corrono un miglio al minuto. Il tuo telefono ti avvisa costantemente di messaggi vocali e messaggi e la tua casella di posta trabocca. Un allineamento Sole / Mercurio nella tua zona di comunicazione ti terrà sicuramente impegnato a raccogliere informazioni. Commissioni improvvisate, chat video e appuntamenti possono aumentare il carico. A volte può essere opprimente, soprattutto se sei una persona che fatica a rimanere organizzata. Decidi a cosa devi rispondere subito e cosa può essere archiviato in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: dopo una giornata frenetica, dovrai rilassarti. Una volta che hai tempo per te stesso, potresti divertirti a lavorare a un progetto di scrittura personale o ad ambientarti con un buon libro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: una serata tranquilla a casa potrebbe fornire la possibilità di approfondire un legame con qualcuno a cui sei vicino. Sia che ti connetti di persona o che tu abbia una lunga chat video, potrebbe essere profondamente soddisfacente. Perché non conoscere meglio un intrigante Gemelli?

Amore / Amicizia: potresti essere ispirato a esprimere il tuo affetto in modo tangibile mentre Mercurio nella tua seconda casa materialistica contatta allevando Cerere nella tua zona romantica. Un regalo a sorpresa potrebbe farti guadagnare punti con il tuo interesse amoroso. Non è necessario che sia costoso. Saranno super colpiti se darai loro qualcosa che dimostri che sei attento ai loro bisogni e desideri.

Carriera / Finanza: un allineamento Sole / Mercurio nella tua zona finanziaria può farti diventare un mago in questioni di denaro. Nessuno può contrattare meglio di te. Ci sono buone probabilità che tu possa negoziare il giusto prezzo per un acquisto. Le conversazioni sul denaro possono essere piuttosto complicate. Assicurati di aver compreso i dettagli. Prendi appunti attenti in modo da poterli consultare in seguito. È un ottimo momento per esplorare nuove opportunità. Segui chi ti ispira e cerca contatti che possono aiutarti in futuro.

Crescita personale / spiritualità: il viaggio di un anno di Giove attraverso la tua zona di comunicazione sta volgendo al termine. Si spera che tu abbia trovato un modo per raccontare la tua storia. In caso contrario, inizia a scrivere nel diario o trova un modo per condividere le tue idee tramite i social media.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: potresti essere in serbo per una giornata frenetica. Assicurati di tenere il caricabatterie a portata di mano. Potrebbero esserci un sacco di chiamate, messaggi e chat video in arrivo. Una conversazione con un Gemelli esperto può portarti al passo con una preoccupazione urgente.

Amore / Amicizia: avrai molto da dire su te stesso mentre Mercurio loquace incontra il sole nel tuo segno. Le tue parole danno al tuo ascoltatore un'immagine precisa di chi sei? O stai dicendo cose che hanno lo scopo di impressionare? Va bene abbagliare qualcuno a condizione che non abbellisca troppo e rimanga nel campo di applicazione di ciò che è vero. Sii un ascoltatore tanto bravo quanto un oratore. Potresti sentire qualcosa che ti rallegra le orecchie.

Carriera / Finanza: Giove sta terminando il suo viaggio di un anno attraverso la tua casa di denaro e possedimenti. Si spera che ti abbia lasciato un conto in banca più grasso piuttosto che un caso di più soldi, più problemi. È un momento opportuno per concludere l'affare su un'opportunità promettente o fare un grosso acquisto su cui sei stato indifferente. Fatelo prima che la vostra finestra di supporto planetario giunga al termine.

Crescita personale / spiritualità: dare a una persona la tua totale attenzione giova a entrambi. C'è sempre di più che puoi imparare su qualcuno. Esprimere interesse per la loro vita e le loro preoccupazioni fa capire loro quanto ci tieni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: occuparsi di questioni pratiche e attività di routine sarà a tuo vantaggio. Potrebbe farti guadagnare soldi o farti risparmiare un dollaro o due. Ottenere informazioni cruciali per qualcosa su cui stai lavorando potrebbe richiedere la consultazione di un Gemelli esperto.

Amore / Amicizia: Giove di buon auspicio sta per concludere il suo viaggio lungo un anno attraverso il tuo segno. Si spera che abbia fornito entusiasmo e aumentato la tua fiducia in te stesso. Lungo la strada, probabilmente hai scoperto che, in una relazione, porti più che abbastanza al tavolo. Niente è più sexy della fiducia. Quasi tutti crederanno che sei una grande cattura quando incarnerai pienamente tutte le qualità uniche che ti rendono eccezionale.

Carriera / Finanza: cercare significati nascosti in ciò che la gente dice può essere un'occupazione senza fine. Non sorprenderti se ti tiene sveglio la notte. Con una fusione Sole / Mercurio nel tuo regno subconscio, la tua mente fa gli straordinari. Non hai bisogno di questo tipo di ansia. Se non sei pronto a chiedere chiarimenti, metti la questione sullo scaffale. Dovresti capire alcune cose prima di chiamare qualcuno. L'autoindagine può aiutarti a svelare quello che sembra essere un grande mistero.

Crescita personale / spiritualità: sei stato in una pentola a pressione per quello che sembra molto tempo. Come sei stato trasformato da ciò che hai vissuto negli ultimi due anni? Celebrate le novità e le bellezze di voi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua fiducia è alta con la luna nel tuo segno. Stai alla ricerca di modi per esprimere le tue capacità uniche in modi nuovi. Un astuto Gemelli può avere una visione incredibile di come puoi ottenere il massimo dai tuoi talenti. Ascolta quello che dicono.

Amore / amicizia: ci saranno più chiamate e messaggi di testo da parte degli amici del solito. Sembra che tutti abbiano bisogno del tuo contributo esperto sui drammi che si svolgono nelle loro vite. Sei troppo vicino all'azione o conosci troppo bene i personaggi coinvolti per offrire un punto di vista oggettivo? In tal caso, dovresti resistere all'impulso di offrire la tua opinione e, invece, attenersi strettamente ai fatti.

Carriera / Finanza: potresti avere il ruolo principale in una discussione di gruppo. Con l'entusiasta Sagittario Sole che incontra l'espressivo Mercurio nella tua zona di lavoro di squadra, sarai bravo a condividere informazioni, educare gli altri e agire come una persona di riferimento per importanti trattative. Potrebbe diventare piuttosto veloce. Potresti prendere appunti o tenere a portata di mano un registratore vocale. Potrebbe essere necessario fare riferimento a queste informazioni in un secondo momento. Organizzarti all'inizio della giornata può aiutarti a gestire il flusso.

Crescita personale / spiritualità: Giove sta terminando il suo viaggio lungo un anno attraverso il tuo regno subconscio, lasciandoti con incredibili intuizioni su te stesso. Ciò che hai imparato può aiutarti a fare le scelte giuste nei mesi a venire.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: meditazione, preghiera, trascorrere del tempo nella natura e altre attività contemplative riempiranno il tuo serbatoio emotivo. Anche prestare la tua totale attenzione a un membro della tua tribù (un Gemelli, forse) può essere profondamente gratificante. Sei più simpatico di quanto pensi.

Amore / Amicizia: Giove di buon auspicio sta terminando il suo viaggio lungo un anno attraverso il tuo settore sociale. Si spera che abbia portato nella tua vita persone intriganti provenienti da un'ampia varietà di ambienti. È stato divertente incontrare tutte le persone e andare in tutti i posti. Nei mesi a venire, vorrai avere un profilo meno pubblico nel circuito social. Che la connessione sia romantica o platonica, è tempo di decidere su quali persone vuoi investire per conoscere in modo più personale.

Carriera / Finanza: sei un portavoce modello. Con una fusione Sole / Mercurio nella tua zona di stato, ciò che dici suonerà importante e catturerà l'attenzione del tuo pubblico. I più alti e le figure influenti apprezzeranno il tuo modo entusiasta con le parole. Organizzare le tue idee in anticipo ti aiuterà a comunicare in modo efficace e sfruttare al meglio il tuo momento. Se sei uno scrittore, un oratore o un educatore professionista, potresti attirare il tipo di attenzione che eleva il tuo profilo pubblico.

Crescita personale / spiritualità: quando dici di essere una persona compassionevole, le persone ci credono. Forse è perché fai i tuoi discorsi? Date un potente esempio agli altri quando agite in base ai vostri ideali.