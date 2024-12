Oroscopo di oggi 18 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 18 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 18 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei sempre pronto per l'avventura e per provare cose nuove. Prosperi con esperienze entusiasmanti. Tuttavia, poiché il sole in Sagittario e la tua zona di esplorazione si scontrano con il sensibile Nettuno nella tua casa dell'auto-annullamento, l'insicurezza potrebbe renderti riluttante ad agire in base ai tuoi desideri. La paura dell'ignoto può farti fermare. Alcuni arieti potrebbero preoccuparsi dei pericoli nascosti, mentre altri potrebbero temere di oltrepassare il bersaglio. Non sei mai stato uno che si lascia controllare dalla paura. Allo stesso tempo, è intelligente fidarsi del proprio istinto se non ti senti sicuro di ciò che stai per fare. Le questioni che riguardano istruzione, viaggi a lunga distanza, governo e legge dovranno essere gestite con cura.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre il sole nell'incostante Sagittario si scontra con l'incerto Nettuno nella tua casa della comunità, potresti avere dei dubbi su un'amicizia. Potresti anche chiederti se un gruppo ha a cuore i tuoi interessi e se ottieni tanto dalla tua partecipazione quanto dai il tuo contributo. Prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna, considera se le tue azioni potrebbero aver contribuito all'attuale stato delle cose. Aspettarsi troppo dalle persone può essere problematico. In alcuni casi, potresti aver investito in persone o gruppi che non sono in grado di darti ciò di cui hai bisogno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi sarai impegnato, Gemelli. Tuttavia, potresti comunque concludere la giornata con la scrivania piena di progetti, non perché sei improduttivo, ma piuttosto perché sei popolare e il tuo lavoro è apprezzato. Potresti desiderare di non essere così prezioso! Non stressarti per tutto quello che devi fare. Nessuno si aspetta che tu faccia tutto immediatamente. Riposati un po'. Domani è un altro giorno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti trovare impossibile affrontare un problema legato al lavoro se non hai tutti i fatti. Mentre il sole è nel caotico Sagittario e la tua zona di lavoro si scontra con il confuso Nettuno, potresti trovare difficile capire cosa è cosa. Le istruzioni su come eseguire un compito potrebbero non essere chiare. Anche una cosiddetta figura autoritaria potrebbe non avere i fatti in ordine. Prendere una decisione importante o portare avanti un progetto potrebbe rivelarsi disastroso. Potrebbe essere saggio mettere i freni finché non avrai accesso alle informazioni di cui hai bisogno. Allo stesso modo, le questioni di salute e fitness possono essere confuse. Non essere così veloce a salire a bordo con l'ultima tendenza del benessere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Non importa quanto amore o denaro ricevi, potrebbe non sembrare abbastanza. Mentre il tuo sovrano, il sole, si scontra con il disilluso Nettuno nel regno dell'intimità e delle risorse condivise, potresti sentirti deluso indipendentemente da ciò che ti capita. Nonostante ciò che potresti credere, la tua insoddisfazione potrebbe risiedere più in te stesso che negli altri. Siediti con il vuoto che senti invece di cercare negli altri la soddisfazione dei tuoi bisogni. Abbassare le tue aspettative e coltivare un atteggiamento di gratitudine può cambiare la tua esperienza e migliorare i tuoi rapporti con le persone a cui sei vicino. In alcuni casi, potresti sopravvalutare la capacità o la volontà di una persona di darti ciò di cui hai bisogno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La tua storia familiare e la tua educazione hanno una notevole influenza su di te, nel bene e nel male. Mentre il sole in Sagittario e la tua zona famiglia si scontrano con l'impressionabile Nettuno nella tua casa della partnership, potresti chiederti come la tua esperienza infantile abbia plasmato le tue scelte relazionali. Può essere inquietante affrontare gli schemi inconsci che hanno dettato le tue decisioni. La consapevolezza è il primo passo verso scelte più consapevoli, ma fare le cose in modo diverso può essere una questione completamente diversa. Potresti non sapere sempre cosa fare. Tuttavia, sai sicuramente cosa non fare. Non devi ripetere gli errori commessi da te o dai tuoi genitori. Fidati del fatto che puoi fare le cose in modo diverso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Anche il compito più semplice può essere sconcertante quando il sole si scontra con il confuso Nettuno nella tua casa del lavoro. Nonostante la raccolta di informazioni e il dialogo con le persone giuste, può essere comunque difficile portare a termine le cose. Più opinioni senti e più dati raccogli, più diventi confuso. Non c'è modo di andare avanti quando le cose sono così caotiche. Tira il freno finché non hai risolto. Su una nota leggermente diversa, potresti sentirti scoraggiato per la tua situazione lavorativa. In tal caso, è meglio non prendere decisioni importanti nel tuo attuale stato d'animo. Vedrai le cose più chiaramente nei giorni e nelle settimane a venire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre il sole in Sagittario si scontra con l'ingenuo Nettuno nella tua casa del romanticismo, è improbabile che tu abbia chiarezza sulla tua vita amorosa. Alcuni Scorpioni saranno scioccamente fiduciosi, mentre altri faranno sembrare la loro situazione peggiore di quanto non sia in realtà. In entrambi i casi, è meglio evitare di prendere una decisione importante. Fai attenzione a una persona affascinante che fa e dice tutte le cose giuste. Potrebbero cercare modi per approfittarsi di te. Allo stesso modo, le questioni finanziarie possono essere confuse. Una transazione può comportare un rischio nascosto. Non sorvolare sui dettagli e dare per scontato che le cose andranno magicamente a tuo favore. Presta molta attenzione ai dettagli.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Nonostante i tuoi sforzi per restare fiducioso, potresti sentirti deluso da una questione domestica o familiare. Il sole nel tuo segno in quadratura con il confuso Nettuno nel tuo regno domestico può creare confusione su ciò che sta accadendo. Mettere da parte il tuo attaccamento a come vuoi che siano le cose può aiutarti a vedere le cose in modo più obiettivo. Determinare i tuoi prossimi passi richiederà chiarezza e uno stato mentale calmo. Se sospetti che qualcuno non sia sincero con te, fidati del tuo intuito. Potrebbe mentire o nascondere intenzionalmente delle informazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Hai molto da offrire, Capricorno. Tutti apprezzano il tuo contributo. Eppure non sei riuscito a darti credito per tutto ciò che hai realizzato. Varrebbe la pena prendersi del tempo per riflettere sul perché. Hai un forte bisogno di essere amato, ma prima devi amare te stesso. La tua famiglia e i tuoi amici ti sosterranno, ma prima devi sostenere te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Che tu lo ammetta o no, dentro di te c'è un bambino che ha bisogno di cure, Acquario. Sei orgoglioso della persona che sei diventato, e dovresti esserlo. Ma sei il prodotto di chi eri una volta. Le posizioni planetarie di oggi ti suggeriscono di riconoscere tutte le parti del tuo passato, il bene e il male. Solo dopo aver integrato tutti gli elementi puoi essere la persona che dovresti essere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Mentre il sole è nell'incostante Sagittario e il tuo settore professionale è in quadratura con lo scoraggiante Nettuno nel tuo segno, l'insicurezza può offuscare il tuo giudizio. Potresti tormentarti per la tua carriera e sentirti confuso su dove stanno andando le cose. Alcuni Pesci potrebbero temere di non avere ciò che serve per raggiungere i propri obiettivi, mentre altri potrebbero chiedersi se sono sulla strada giusta. Queste sono buone domande su cui riflettere, ma non prendere grandi decisioni in base al tuo attuale stato d'animo. Prenditi del tempo per valutare la tua situazione ed esplorare le tue opzioni.