Oroscopo di oggi 18 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 18 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: rallenta un po 'e rifletti sullo stato della tua casa e della vita familiare. Potresti scoprire che ci sono questioni importanti che devono essere affrontate. Un parente Cancro o un membro della tribù prescelta può avere una prospettiva interessante.

Amore / Amicizia: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nel tuo regno domestico. Fino al 12 luglio, avrai la possibilità di rivedere, ripetere e riparare questioni relative alla tua casa e alla vita familiare. Questo regno governa anche l'infanzia, quindi potresti riconnetterti con un amico d'infanzia o sentire da un parente lungo e perso che cerca di tornare all'ovile. È un ottimo momento per riprendere i progetti e le riparazioni di case abbandonate; tuttavia, è necessario rimandare le nuove imprese fino alla fine del retrogrado.

Carriera / Finanza: probabilmente non sarai al centro della scena con il tuo sovrano, Marte, nella tua dodicesima casa nascosta; tuttavia, ciò non significa che non puoi esercitare la tua influenza da dietro le quinte. Con Marte che si allinea al potente Plutone, puoi suonare il burattinaio che tira segretamente le corde. Se vuoi usare i tuoi poteri segreti per attuare il cambiamento, cerca l'assistenza di qualcuno che sia in grado di portare avanti il ​​tuo programma.

Crescita personale / spiritualità: hai lavorato duramente per creare un'immagine potente. Negli ambienti professionali, sei visto come una forza da non sottovalutare. Ricorda che è un ruolo che giochi. È saggio non iniziare a innamorarsi del tuo clamore.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il mercurio che andrà retrogrado ispirerà una comunicazione più ponderata. Non è mai troppo presto per iniziare a praticare l'ascolto migliore. Un saggio Capricorno può far cadere alcune perle di saggezza che devi davvero ascoltare. Possono risuonare profondamente con te.

Amore / Amicizia: sei la cheerleader perfetta per radunare un gruppo di amici per raggiungere un obiettivo nobile. Con Marte motivante nella tua casa di comunità in linea con il potente Plutone, puoi ispirare tutti a camminare nei loro discorsi. Le persone proclamano sempre le loro convinzioni e il supporto per varie cause, quindi perché non convincerle a fare qualcosa che fa la differenza? Dai un esempio che incoraggi i tuoi amici ad agire.

Carriera / Finanza: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Fino al 12 luglio, indovinerai molte cose che dici. Fortunatamente, questa fase di ripetizione può aiutarti a mettere le cose in chiaro. È un momento opportuno per modificare documenti essenziali; tuttavia, i nuovi progetti di scrittura dovrebbero essere rinviati. Pensa a quello che vuoi dire, cerca idee e prepara uno schema in modo da essere pronto per iniziare dopo che Mercurio è diretto.

Crescita personale / spiritualità: hai lavorato duramente per accumulare saggezza. Mentre la luna nel tuo segno contatta Plutone, Giove e Pallade nella tua casa di istruzione superiore, potresti essere ispirato a condividere ciò che sai. Le tue parole potrebbero catturare un vasto pubblico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: rallenta e inizia a prestare maggiore attenzione a dove stanno andando i tuoi soldi. Se non stai attento, piccoli errori e inevitabili ritardi potrebbero mettere a dura prova il tuo flusso di cassa. Un Cancro che dovrebbe avere il controllo di ciò che sta accadendo probabilmente non lo è.

Amore / amicizia: una passione segreta brucia intensamente mentre la sensuale luna in Toro si allinea ai pianeti del Capricorno terrestre e alla tua casa dell'intimità. Spero che tu non stia facendo qualcosa che non dovresti. Quando i tuoi sentimenti sono così intensi, non sarai in grado di tenerli nascosti a lungo. Queste sono vibrazioni che ti cambiano la vita. Spero che possiate tenere sotto controllo le vostre emozioni e una situazione potenzialmente esplosiva.

Carriera / Finanza: oggi Mercurio, esperto di commercio, diventa retrogrado in Cancro e nella tua casa di denaro e beni. Fino al 12 luglio, avrai la possibilità di rivedere, rivedere e ripetere questi affari. È meglio evitare di fare grandi acquisti, in particolare telefoni cellulari, computer e veicoli, perché probabilmente non otterrai il prezzo migliore. Inoltre, gli articoli acquistati potrebbero presentare difetti nascosti. "È nella posta" sarà un ritornello costante; tuttavia, con Mercurio che consegna le consegne, il mittente probabilmente sta dicendo la verità.

Crescita personale / spiritualità: quando il motivatore Marte si presenta alla base di Plutone, alzarsi e andare ti rende inarrestabile. Potresti attirare il supporto di una figura influente. È il momento opportuno per chiedere un favore se ne hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con Mercurio retrogrado nel tuo segno, ti sembra di non andare da nessuna parte. È un momento opportuno per esercitarsi a rallentare e pensare a quello che stai facendo. La carica anticipata potrebbe creare difficoltà con un Ariete.

Amore / amicizia: oggi il comunicatore Mercurio diventa retrogrado nel tuo segno. Fino al 12 luglio, correrai in cerchio mentre rivedi e ripeti gli affari personali. Sarai un po 'fuori passo con ciò che sta accadendo intorno a te, in particolare con le relazioni. Quindi, è una situazione "tu, non loro". Quando sei disorganizzato e sei sempre in ritardo, crea problemi. Rendi "mantieni semplice" il tuo mantra per le settimane a venire. Riflettere sulle tue intenzioni prima di parlare potrebbe essere utile.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di scatenarti e scatenarti su qualcosa, potrebbe essere utile avere qualcuno dalla tua parte che possa supportarti. Con il guerriero Marte che aspira alla potenza di Plutone nel tuo settore di partnership, puoi affermare il tuo caso in modo più efficace con una figura volitiva dietro di te. Se stai combattendo una battaglia importante, non puoi portare niente di meno sul tavolo del tuo gioco A e dei tuoi più ardenti sostenitori. Presentare un fronte unito ti rende formidabile.

Crescita personale / spiritualità: man mano che la fedele luna in Toro, Plutone, Giove e l'asteroide Pallas si allineano nelle zone della tua gente, trarrai beneficio dalle tue relazioni con individui influenti, saggi e pieni di risorse. Vale la pena fare un investimento maggiore in relazioni importanti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con Mercurio perspicace che diventa retrogrado nel tuo regno subconscio, potresti iniziare a credere di essere molto più complicato di quanto pensassi. Non è niente che un Acquario non avrebbe potuto dirti già. Hanno praticamente ancorato.

Amore / Amicizia: che si tratti di un amico o del tuo partner, sei appassionato delle persone a cui tieni. Mentre Venere socievole si allinea con Marte, sarai desideroso di trascorrere del tempo insieme. Una data o un evento sociale saranno sicuramente piacevoli quando ti godrai la compagnia della persona con cui stai.

Carriera / Finanza: puoi essere piuttosto assertivo nella ricerca del successo. Con la motivazione di Marte ad allinearsi con il potente Plutone nella tua zona di lavoro, agirai sui tuoi piani con una forza e una fiducia enormi. Se hai già una strategia in gioco, è un ottimo momento per avanzare al livello successivo. Sarà utile ricordare che Roma non fu costruita in un giorno. A poco a poco, i tuoi sforzi possono aiutarti a raggiungere i risultati desiderati.

Crescita personale / spiritualità: oggi il curioso mercurio diventa retrogrado nel tuo regno subconscio. Fino al 12 luglio, farai un bel po 'di osservazione dell'ombelico nella tua ricerca per capire cosa ti fa spuntare. Potresti rivisitare vecchi ricordi o sperimentare una ripetizione di vecchi sogni. Cosa sta cercando di dirti la tua psiche? Consulta il tuo terapista o una guida spirituale di fiducia per maggiori informazioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con Mercurio retrogrado nella tua casa di comunità, sei tenuto a riflettere sulle tue amicizie e sulle persone con cui interagisci regolarmente. Non essere sorpreso se qualcuno (forse un Cancro) ha raggiunto proprio mentre lo pensavi.

Amore / amicizia: oggi il comunicatore Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nella tua casa di amicizia e gruppi. Fino al 12 luglio, ti chiederai se hai già sentito tutto prima mentre rivisiti vecchie conversazioni e ricevi una replica degli eventi recenti. Forse c'è qualcosa che ti sei perso il primo round? Vecchi amici potrebbero riapparire sulla scena. Potresti anche essere ispirato a riconnetterti con un gruppo a cui partecipavi.

Carriera / Finanza: qualunque cosa tu voglia realizzare, i tuoi sforzi produrranno i migliori risultati quando collaborerai con una persona altrettanto motivata. Con Marte nella tua casa di associazione che aspira alla potenza di Plutone nella tua zona di creatività, beneficerai di uno sforzo congiunto sia sul lavoro che sul gioco. La tua unità combinata, i talenti e le risorse possono renderti una coppia formidabile. Con chi puoi collaborare per far accadere la magia?

Crescita personale / spiritualità: le tue vibrazioni creative sono migliorate quando la Terra e luna in Toro si allineano con Plutone, Giove e Pallas nella tua casa di autoespressione. È un momento particolarmente adatto per l'artigianato, il giardinaggio e altri piaceri tattili.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con Mercurio retrogrado nel tuo settore professionale, dovrai considerare attentamente le parole che usi, in particolare quando ti rivolgi ai piani superiori. Avrai bisogno di essere molto chiaro su ciò che dici, in particolare quando hai a che fare con un cancro.

Amore / amicizia: 'Dove c'è una volontà, c'è un modo' sarà il tuo motto quando si tratta di risolvere i problemi in un'amicizia o in una relazione. L'amore ti motiverà a risolverlo mentre Venere e Marte si allineano. Non c'è tempo come il presente per riparare una spaccatura.

Carriera / Finanza: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nella tua zona di carriera. Fino al 12 luglio, avrai la possibilità di rivedere e rifare questioni professionali. Potrebbe essere necessario rivisitare un convoglio cruciale con il tuo capo o colleghi. I negoziati relativi a un accordo o progetto in sospeso potrebbero essere riportati sul tavolo per la revisione. Metti le tue ambizioni in sospeso mentre sei impegnato a risolvere i problemi. Aspetta che il retrogrado sia finito prima di lanciare una nuova grande impresa.

Crescita personale / spiritualità: se hai bisogno di avviare un rinnovamento o una riparazione importante, sarai super motivato. Con Marte guidato che attira Pluto pieno di risorse nel tuo settore domestico, sei completamente pronto a rimboccarti le maniche e sporcarti le mani. Allo stesso modo, hai quello che serve per affrontare un dramma familiare disordinato. Non ti fermerai finché non arriverai al fondo delle cose e risolverai il problema.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti consigliamo di approfondire lo studio di un argomento di interesse con Mercurio retrogrado nella tua casa di istruzione superiore. È un ottimo momento per riconnettersi con qualcuno (forse un Cancro) che possiede conoscenze specialistiche in materia.

Amore / Amicizia: con Venere ad un angolo strano rispetto a Marte, il tuo stile di relazione è un po 'eccentrico. È un ottimo modo per indovinare il tuo interesse amoroso su ciò di cui ti occupi. Allo stesso modo, i single potrebbero essere attratti da una persona spiritosa e creativa che è fuori dagli schemi.

Carriera / Finanza: l' ottimizzante potenza di Marte Plutone nella tua zona di comunicazione ti consente di esprimere facilmente i tuoi pensieri e le tue idee in modo efficace. La tua determinazione e un irremovibile senso dello scopo si incontreranno sia nella comunicazione scritta che in quella orale. I tuoi ascoltatori capiranno che dici ciò che intendi e che intendi ciò che dici. Se devi connetterti a una figura influente nella tua cerchia, ora è il momento!

Crescita personale / spiritualità: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nella tua casa di esplorazione e edizioni superiori. Fino al 12 luglio, le questioni relative all'istruzione, alla legge, ai viaggi e agli affari esteri potrebbero essere soggette a ritardi, comunicazioni errate e problemi minori. Utilizzare questo periodo di tempo per rivedere e rivedere anziché ramificarsi in nuove aree. È facile perdersi o distrarsi. Resta in un territorio familiare fino alla fine del retrogrado.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non dovresti presumere di sapere cosa vogliono le persone. Né dovresti credere che continueranno a offrire lo stesso livello di supporto che ti aspetti. Potrebbe essere necessario avere una conversazione con qualcuno (forse un Cancro) per rivisitare i termini.

Amore / amicizia: oggi il comunicatore Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nella tua casa dell'intimità. Fino al 12 luglio, potresti sentire che tu e il tuo interesse amoroso avete difficoltà a interpretare i desideri reciproci. Considera un'opportunità per ridefinire ciò che ti eccita e ti spegne. Alcuni Sagittari saranno contattati da un ex amante. Farai un'altra caduta tra le lenzuola? O deciderai di lasciare il passato nel passato? Il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: se ci sono preoccupazioni familiari e familiari urgenti da affrontare, non le lascerai incustodite. Con Marte nel tuo regno domestico che aspira al magistrale Plutone, avrai l'energia per arrivare al fondo delle cose. Non ti riposerai finché non sarà stato messo in atto un piano per risolvere il problema. Se richiede denaro, sarai molto intraprendente nel rintracciare ciò di cui hai bisogno. I tuoi cari possono fidarsi che non lascerai nulla di intentato.

Crescita personale / spiritualità: le questioni pratiche avranno la precedenza in quanto la sensibile luna in Toro nella tua sesta casa produttiva contatta i pianeti nel Capricorno terra-terra. Non c'è dubbio che farai progressi misurabili con i tuoi compiti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: Mercurio retrogrado ti invita ad essere un po 'più premuroso e ad approfondire le tue relazioni più importanti. Non puoi permetterti di fare ipotesi, specialmente riguardo a un Cancro. Inoltre, non è saggio dare le persone per scontate.

Amore / amicizia: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nella tua zona di associazione. Fino al 12 luglio, ti sembrerà di ricostruire il terreno con il tuo interesse amoroso piuttosto che andare avanti. È un momento eccellente per rivedere i termini della tua relazione e fare revisioni dove necessario. Come individui, ti evolvi e le tue esigenze cambiano. Lo stesso vale per la tua partnership. Quindi, è intelligente rivedere occasionalmente dove stanno le cose. Per alcuni, il costo potrebbe venire da un ex coniuge. Sei sicuro di voler tornarci?

Carriera / Finanza: con Marte assertivo nella tua zona di comunicazione in linea con il potente Plutone nel tuo segno, sei pronto a fare una dichiarazione audace. Ed è assolutamente perfetto perché sei pronto a eseguire il backup delle tue parole con l'azione. Sei pienamente consapevole dell'influenza che eserciti e credi di poterlo utilizzare per effettuare il cambiamento nel tuo mondo professionale. Prima di agire, prenditi un momento per considerare ciò che sarà nel migliore interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Crescita personale / spiritualità: ti senti potenziato con la luna in Toro radicata che contatta Plutone, Giove e Pallade nel tuo segno. Se hai intenzione di esercitare il tuo potere, usalo per fare del bene.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il lavoro richiederà un approccio più approfondito ora che il mercurio retrogrado è in vigore. Ciò significa anche che dovrai essere più coscienzioso su come comunicare con i colleghi, in particolare un Cancro. Altrimenti, ti faranno mangiare le tue parole.

Amore / Amicizia: Venere affettuosa che aspira Marte sexy ti mette in un umore romantico. Quindi, non ti dispiacerà spendere un piccolo extra per un appuntamento o sorprendere il tuo interesse amoroso con un regalo. Quando sono felici, anche tu sei felice. Se sei single, vai avanti e goditi il ​​divertimento. Ti divertirai e metterti fuori aumenta le tue possibilità di incontrare qualcuno.

Carriera / Finanza: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nella tua casa di lavoro. Fino al 12 luglio, sarà un gioco di revisione e ripetizione sul posto di lavoro. Non essere troppo frustrato se i progetti sono bloccati o soggetti a revisione costante. Questa volta è più adatto ai rifacimenti, quindi è meglio non investire troppa energia in nuove iniziative. Se sei in cerca di lavoro, contatta gli ex colleghi per suggerimenti o riapplicare nei luoghi in cui hai precedentemente ripreso i curriculum.

Crescita personale / spiritualità: man mano che Marte guida Plutone pieno di risorse nella tua dodicesima casa nascosta, sarai motivato a estrarre talenti latenti. Hai bisogno di tutte le tue abilità online per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo allineamento conferisce anche il coraggio di affrontare una problematica questione del passato e rivendicare il potere perduto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei obbligato a riunirti con vecchi amici mentre Mercurio diventa retrogrado nella tua casa di gruppi e amicizia. Se non oggi, nelle prossime settimane. Verrà accolto un contatto da un Cancro o preferisci lasciarlo in passato?

Amore / amicizia: oggi Mercurio diventa retrogrado in Cancro e nel regno che governa il romanticismo, la creatività, i bambini e il divertimento. Fino al 12 luglio, avrai la possibilità di rivedere e ripetere le questioni relative a queste aree della tua vita. Non essere sorpreso se vieni contattato da un ex che vuole fare un viaggio nella memoria. Approfitta dell'opportunità di rivalutare una storia d'amore irrisolta o ottenere una chiusura attesa da tempo e andare avanti.

Carriera / Finanza: Marte ambizioso nel tuo segno che si allinea con il potente Plutone nella tua undicesima casa comune lo rende un momento eccellente per allinearti con un gruppo o una squadra influente che condivide i tuoi interessi. Sei più assertivo del solito e la tua fiducia è alta. Quindi, non avrai riserve sul contattare qualcuno che è in grado di aprire una porta o offrire preziose indicazioni e supporto.

Crescita personale / spiritualità: è un ottimo momento per completare un progetto creativo che hai abbandonato o rivisitare un vecchio hobby. Potresti scoprire che ora hai maggiori informazioni sul processo. Sarà gratificante riprendere da dove eri rimasto e portare a termine un progetto.