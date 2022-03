Oroscopo di oggi 18 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 18 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 18 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna piena nella metodica Vergine e la tua zona di lavoro lo rendono il momento perfetto per portare a termine un progetto o concludere una questione legata al lavoro. Con il potente Plutone a bordo, sei pronto a usare tutta l'influenza e l'autorità che possiedi per far sì che le cose accadano. I Capricorno potrebbero essere alleati preziosi.

Amore/Amicizia: poiché la socievole Venere si allinea con Pallade e Chirone nel tuo segno, apprezzerai l'amicizia delle persone che ti accettano come sei. La loro apertura mentale e la loro visione unica delle tue preoccupazioni possono aiutarti a fare un cambiamento. Quando ti metti troppo in testa le cose, apprezzerai la presenza di persone premurose che mettono i tuoi problemi nella giusta prospettiva.

Carriera/Finanza: con Plutone in cima alla tua classifica, tendi ad attirare l'attenzione di figure influenti. Un cenno a Plutone dal Sole dei Pesci nel tuo regno dietro le quinte suggerisce che puoi guadagnare di più da una relazione con una persona importante mantenendo la tua connessione riservata. Potrebbero non volere che il mondo sappia che stanno distribuendo favori o un trattamento preferenziale. Essere discreti farà loro sapere che puoi fidarti di te.

Crescita personale/Spiritualità: è bene impegnarsi nell'autoindagine e cercare di conoscersi meglio. Tuttavia, non sarà molto utile criticare te stesso e mettere da parte ogni piccola cosa che fai. Mostra a te stesso un po' di compassione.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le vibrazioni della luna piena di oggi migliorano la tua fiducia e il senso di autostima. Sei pronto a rischiare e cimentarti in grandi cose. Chi non risica non rosica. La guida di un Capricorno intelligente può darti la possibilità di fare un salto.

Amore/Amicizia: una mossa romantica audace potrebbe dare un pugno con la Luna Piena nella strategica Vergine e nella tua zona di vita amorosa. La tua sicurezza è alle stelle, quindi potresti decidere di puntare all'oro. Un appuntamento avventuroso potrebbe essere super impressionante. Il tuo interesse amoroso apprezzerà la tua attenzione ai dettagli e l'impegno a fare le cose per bene. Per alcuni tori, potrebbe esserci un cambiamento significativo in una relazione a distanza che sigilla il tuo destino.

Carriera/Finanza: Con il visionario Sole Pesci nella tua zona di lavoro di squadra allineato con il magistrale Plutone nella tua ampia nona casa, vorrai andare alla grande con un progetto collaborativo. Puoi guadagnare di più allineandoti con persone ambiziose che condividono i tuoi obiettivi piuttosto che tentando di andare da solo. Come e dove vuoi espanderti? I tuoi sforzi potrebbero anche avere una portata globale. Anche se i tuoi piani sono più modesti, potresti trarre vantaggio dal salire di livello.

Crescita personale/spiritualità: con il tuo sovrano, Venere, allineato con la percettiva Pallade e il guaritore ferito Chirone, la tua atmosfera dice che sei una persona che ha imparato dai propri errori. Essere responsabili può farti sembrare una cattura desiderabile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le vibrazioni della luna piena richiedono una resa dei conti con chi sei e da dove vieni. Non dovresti dare per scontate le tue radici. Onora i doni che hai ereditato e lavora per trasformare le carenze. Un Capricorno a cui sei vicino può ricordarti il ​​tuo potere.

Amore/Amicizia: la fiducia ti rende incredibilmente desiderabile. Puoi goderti l'attenzione e lasciare che ti dia una spinta. Oppure puoi scoprire se c'è un legame legittimo con un ammiratore. Se accoppiato, un incontro intimo potrebbe essere super intenso.

Carriera/Finanza: flettere i muscoli farà sapere al mondo che sei al comando. Con il visionario Sole dei Pesci nel tuo settore professionale che aspetta il potente Plutone nella tua ottava casa piena di risorse, sei consapevole della tua forza e influenza e sai come usarle per ottenere un vantaggio. Stai cercando di scongiurare i concorrenti? O c'è uno scopo più grande dietro mostrare al mondo cosa sai fare? I tuoi sforzi possono portarti più vicino al raggiungimento di una pietra miliare.

Crescita personale/spiritualità: la luna piena nella Vergine radicata e nel tuo regno domestico mette in evidenza i punti di forza e, in alcuni casi, le risorse che hai ereditato dai tuoi antenati. Indipendentemente dal fatto che questi doni siano materiali o energetici, possono ricordarti chi sei e di cosa sei capace. Anche se le tue origini sono problematiche, ti ha spinto a coltivare abilità che altrimenti non avresti mai ottenuto. Possiedi il tuo potere e celebra i tuoi doni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna piena di oggi metterà in evidenza le tue relazioni con i motori e gli agitatori nel tuo mondo. Trarrai vantaggio dal lavoro delle tue connessioni, quindi fai attenzione alle persone (come Vergine e Capricorno) i cui interessi coincidono con i tuoi. C'è potere nei numeri.

Amore/Amicizia: puoi volare in alto quando sai che qualcuno forte e pieno di risorse è lì per fornire un atterraggio morbido. Con il visionario Sole Pesci che aspetta il magistrale Plutone nella tua casa di interazione uno contro uno, aiuta avere un compagno capace che può aiutarti a inseguire un grande sogno. A chi puoi rivolgerti per supporto e incoraggiamento? Il tuo interesse amoroso, un collega fidato o un amico influente nella tua cerchia ti copriranno le spalle. Chiedi quello che ti serve.

Carriera/Finanza: la luna piena nella strategica Vergine e il tuo regno mentale migliora il tuo processo di pensiero e conferisce potenti capacità di comunicazione. È il momento perfetto per rivolgersi a un pubblico o portare a termine un progetto di scrittura. Con il persuasivo Plutone a bordo, le tue capacità di negoziazione saranno al punto. Stai alla ricerca di persone importanti che credono in te e vogliono sostenere le tue idee. Trarrai vantaggio dalla collaborazione con gli alleati.

Crescita personale/Spiritualità: sarai un po' più indulgente nei confronti del modo in cui ti imbatti quando Venere consapevole dell'immagine si allinea con Pallade e Chirone in cima alla tua carta. Probabilmente perché riconosci l'importanza di mettere la sostanza al posto dello stile.