Oroscopo di oggi 19 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 19 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 19 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna crescente in Capricorno e la tua casa delle aspirazioni segnalano che sei in una fase di costruzione. Tieni gli occhi sul premio mentre tracci la tua strada. Un Pesci intuitivo può aiutare a decifrare i segni che incontri lungo il tuo viaggio.

Amore/Amicizia: Non solo sei abbastanza, ma sei tutto questo e poi alcuni. L'orgoglioso Sole Leone che si oppone allo stravagante Giove nella tua casa dell'amicizia potrebbe farti sentire piccolo rispetto a una persona che fa tutto su larga scala. È fantastico se sei ispirato da loro e intimorito da quello che fanno. Lascia che sia l'impulso a scoprire la tua grandezza piuttosto che sentire il bisogno di competere. C'è spazio per più di una stella nel cielo.

Carriera/Finanza: oggi, Urano indipendente diventa retrogrado in Toro e nella tua casata dei beni. Entro metà gennaio, puoi acquisire una comprensione più profonda del tuo rapporto con il denaro e i beni. È un momento eccellente per esplorare ciò che ha valore per te, a cosa dovresti aggrapparti e a cosa dovresti arrenderti. Potresti scoprire di reclamare la tua libertà quando ti disconnetti da scenari in cui ti senti controllato dal denaro e dai beni materiali.

Crescita personale/spiritualità: costruire il futuro che desideri richiede pazienza e perseveranza. Quando Saturno e Pallade si scontrano, potresti preoccuparti di non lavorare abbastanza duramente per capire tutto. Concediti un attimo di respiro.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando incontri un'idea o un argomento affascinante, ti consigliamo di scavare in profondità e scoprire tutto ciò che c'è da sapere. Un Capricorno autorevole potrebbe avere le risposte che cerchi, ma buona fortuna che ti dica quello che vuoi sapere.

Amore/Amicizia: sei più indipendente di quanto chiunque abbia mai pensato che potresti essere. Se sei single, otterrai molto dall'essere libero da legami romantici. Se accoppiato, avrai bisogno di spazio e spazio per crescere. Gravita verso le persone che onorano la tua evoluzione.

Carriera/Finanza: una volta che il tuo carro armato è stato ricaricato dal nido e dal riposo, sentirai che non c'è niente che non puoi fare. Un'opposizione tra l'energico Sole Leone nel tuo regno domestico e l'entusiasta Giove nella tua zona di carriera dice che mentre il cielo potrebbe essere il limite, ci sono solo così tante ore al giorno per perseguire i tuoi obiettivi. Restringi le tue opzioni e poi identifica il tuo progetto o opportunità più promettente piuttosto che tentare di fare tutto.

Crescita personale/spiritualità: il rivoluzionario Urano retrogrado nel tuo segno fino a metà gennaio ti invita a integrare il tuo status di ribelle appena acquisito. Hai sconvolto le cose ovunque tu vada. Forse stai liberando le catene che ti legavano a un ruolo che non vuoi più interpretare? La tua ricerca della liberazione continuerà negli anni a venire, quindi è saggio determinare da cosa vuoi staccarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Troverai facile lasciar andare le cose di cui hai bisogno di lasciar andare. Non vuoi che nulla ti appesantisca né ti trattenga. Potresti essere ossessionato da qualcuno (un Capricorno, forse) per un minuto, ma anche questo sei pronto a smettere.

Amore/Amicizia: Vesta in Bilancia segnala il bisogno di dare e avere in una storia d'amore. Anche se potresti non essere pronto a chiedere quello che vuoi mentre Mercurio e Vesta si allineano. Non preoccuparti. Presto ti tirerai su i nervi.

Carriera/Finanza: quante informazioni sono troppe? Scoprirai che l'opposizione Sole/Giove apre le porte a un sacco di idee. Potresti accontentarti di concentrarti sui minimi dettagli di un progetto o di un piano, mentre le circostanze o qualcuno coinvolto potrebbero sfidarti a esplorare il quadro più ampio. Non c'è un modo giusto o sbagliato di andare. Si tratta più di discernere cosa sarà utile per il tuo compito e cosa sarà semplicemente una distrazione.

Crescita personale/spiritualità: con il risveglio di Urano retrogrado nel tuo regno subconscio fino a metà gennaio, puoi ottenere una visione più profonda dei movimenti della tua anima. Suggeriscono che la trasformazione interiore è in corso. Dai sogni illuminanti alle strane sincronicità, l'Universo ti ha inviato messaggi. Riesci a decifrarli? Potrebbe essere necessario consultare un terapista, un sensitivo o un consulente spirituale. Con la guida, capirai dove il tuo spirito anela a liberarsi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non puoi vivere con determinate persone e non puoi vivere senza di loro. Con la luna che attraversa la tua casa di coppia, dovrai trovare un modo per andare d'accordo, in particolare con i prepotenti Capricorno. Essere esigenti è il loro modo di chiedere attenzione.

Amore/Amicizia: Oggi Urano diventa retrogrado in Toro e nel tuo settore sociale. Fino a metà gennaio, potrai trarre vantaggio dal rafforzamento dei legami con gli amici che marciano al ritmo del proprio tamburo. Queste relazioni ti trasformeranno dall'interno verso l'esterno sfidandoti ad essere più autentico e mettendo da parte le nozioni preconcette sugli altri. Le connessioni con persone non convenzionali ti insegneranno ad accettare di più gli altri e te stesso e a mantenere un cuore e una mente aperti.

Carriera/Finanza: essere finanziariamente sicuri è importante. È qualcosa da ricordare quando ti ritrovi a considerare una spesa generosa. Con un'opposizione tra il vistoso Sole Leone e lo stravagante Giove nelle tue zone di denaro, la voglia di sfoggiare può essere difficile resistere. Forse puoi permetterti di sguazzare? Non lasciare che diventi una questione di più soldi, più problemi. Sotto questa atmosfera indulgente, non ci vorrà molto per accumulare grandi conti.

Crescita personale/spiritualità: quando l'intelligente Pallade nella tua casa di studi superiori si scontra con il conservatore Saturno, potresti scoprire di non essere di mentalità aperta come pensi. Sii onesto con te stesso e valuta se ti serve.