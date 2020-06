Oroscopo di oggi 19 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 19 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: crea un contatto importante mentre ne hai ancora la possibilità. Non c'è tempo come il presente per ampliare la tua cerchia di conoscenze. Un forte Gemelli che attraversa il tuo percorso potrebbe rivelarsi una persona con cui potresti trarre vantaggio dalla creazione di una connessione.

Amore / Amicizia: il tuo gioco di flirt è forte mentre la luna incontra l'affettuosa Venere in arguti Gemelli. Con questa vibrazione chiacchierona in gioco, saprai cosa dire per attirare l'attenzione di qualcuno. Se hai già il loro orecchio, il tuo fascino manterrà il tuo ascoltatore interessato a ciò che hai da dire. Tieni il caricabatterie a portata di mano. Potrebbero esserci molte chiamate e messaggi di persone che ti piacciono. Potresti passare ore a recuperare il ritardo sulle notizie di tutti.

Carriera / Finanza: le tue capacità comunicative aumenteranno se allunghi la mente per abbracciare nuove idee. Con il sole e il Nodo Nord che si fondono in Gemelli ben informati, sarà eccitante discutere di nuovi concetti e parlare con persone che presentano affascinanti punti di vista. È un momento opportuno per il networking. Chiedi ai tuoi colleghi di fare presentazioni alle persone che devi conoscere. Questi contatti torneranno utili nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: agire sull'istinto può avvicinarti al raggiungimento di un obiettivo importante mentre Marte nella tua dodicesima casa mistica si allinea con Giove di buon auspicio. Preparati a saltare quando si apre la finestra di opportunità.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: denaro! I soldi! I soldi! È ciò che hai in mente mentre il sole si prepara a concludere il suo viaggio annuale attraverso la tua casa dei guadagni. Un accorto Gemelli può avere informazioni utili che ti aiutano a concludere un affare. Faresti meglio a contattarci, pronto!

Amore / Amicizia: credi nei tuoi amici e vuoi che raggiungano il loro pieno potenziale. Con il motivatore Marte nella tua zona di amicizia che attira entusiasta Giove, sarai la cheerleader di cui tutti hanno bisogno. Un amico potrebbe non essere super sicuro di ciò che può fare, ma vedi le possibilità. Quindi, farai il possibile per aiutarli a sentirsi bene con le loro prospettive. Con il tuo sostegno, saranno ispirati a trarre il massimo da ciò che viene dalla loro strada.

Carriera / Finanza: sei noto per essere un mago finanziario. Tuttavia, puoi sempre migliorare le tue abilità. Il sole che incontra il Nodo Nord in Gemelli ben informati e la tua zona monetaria ti incoraggia a perseguire nuovi flussi di reddito ed esplorare nuove strategie per il risparmio. Puoi fare ricerche da solo o parlare con qualcuno che può fornire consigli utili. Rendilo una priorità. Sei sicuro di pentirti se perdi l'opportunità di rafforzare la tua posizione finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: la tua generosità è illimitata quando la luna si fonde con il tuo sovrano, Venere. Da un regalo a una parola gentile, sarai ispirato a mostrare apprezzamento per le persone speciali nel tuo mondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ora che la stagione del tuo compleanno si sta esaurendo, è tempo di tornare al lavoro come al solito. Spero che tu abbia fissato nuovi entusiasmanti obiettivi per l'anno a venire. In caso contrario, un amico devoto della Bilancia potrebbe avere un'idea di ciò su cui dovresti concentrarti.

Amore / Amicizia: il tuo ingegno e il tuo fascino ti renderanno sicuramente una stella mentre la luna incontra adorabile Venere nel tuo segno. Sotto questa dolce influenza, ti senti bene con te stesso, e lo dimostra. Quindi, potresti non dover lavorare molto duramente per convincere qualcuno a trovarti attraente. Perché non aumentare di livello il tuo fattore attrattivo vestendoti con il tuo vestito preferito o facendo lo sforzo extra per ottenere il tuo look giusto? Ogni piccolo aiuto.

Carriera / Finanza: con l'ambizioso Marte nella tua zona professionale che aspira a buon auspicio Giove, potresti fare un passo in avanti per fare un salto in avanti nella tua carriera. Potresti avere un generoso supporto per la tua prossima mossa, quindi stai alla ricerca di qualcuno che ha investito nel tuo successo. Ora è il momento di chiedere favori e ottenere l'assistenza di cui hai bisogno. Alcune persone potrebbero essere più disposte ad aiutare di quanto pensiate.

Crescita personale / spiritualità: il sole che si fonde con il nodo nord nel tuo segno è un invito a coltivare i doni che ti sono stati dati. Invece di rimandare a persone più talentuose, è tempo di sviluppare le tue abilità e rafforzare la tua intraprendenza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: per settimane hai mantenuto un profilo basso. Il tuo periodo annuale di letargo terminerà presto. Prima che ciò accada, fai un pisolino, medita e goditi altre attività di restauro. Un Gemelli esperto di benessere può avere suggerimenti su come rilassarsi.

Amore / Amicizia: con Marte che aspira Giove di buon auspicio nel tuo settore delle relazioni impegnate, stai cercando di inseguire il sogno. Questo non è il momento di pensare in piccolo e prendere mezze misure. Se sai cosa vuoi da una relazione, è tempo di fare il passo successivo. Potrebbe significare livellare il tuo impegno o fare grandi progetti per ciò che ci aspetta. Per i single, è un invito a riscrivere le regole della tua relazione e coltivare una visione per la tua unione ideale. Devi sapere a cosa stai mirando.

Carriera / Finanza: con il sole che incontra il Nodo Nord in Gemelli e la tua riposante dodicesima casa, potresti aver bisogno di un momento per decomprimerti prima di proseguire con le tue priorità lavorative. Mettiti in contatto con te stesso ed esplora quanto bene stai prendendo cura di te stesso. Non è solo il tuo corpo che ha bisogno di riposo e nutrimento, ma anche il tuo cuore e la tua mente. Tutte le parti di te devono essere online, in modo da poter portare il meglio in quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: negare a te stesso piaceri semplici non ti farà guadagnare punti. A nessuno importa se interpreti il ​​martire. Sii generoso e gentile con te stesso oggi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: io tempo, chiunque? Ti piace goderti momenti tranquilli da solo. Tuttavia, prima di poter avventurarti e fare le tue cose dovrai fare i conti con gli obblighi sociali. Un amico Gemelli potrebbe dipendere da te da seguire.

Amore / Amicizia: poiché il sole e il Nodo Nord si fondono nel tuo settore sociale, potrebbe essere il tuo ultimo tentativo di incontrare un individuo o unirti a un gruppo a cui sarebbe utile essere associati. Quindi, vale la pena fare lo sforzo extra per connettersi. Contatta un amico che può fare la presentazione o seguire i canali appropriati necessari per mettere il piede nella porta. Sbrigati prima che la tua finestra di opportunità si chiuda.

Carriera / Finanza: la motivazione incontra l'opportunità mentre Marte ad alta energia si allinea con Giove di buon auspicio nella tua casa di lavoro. Se stai intervistando per una nuova posizione, sei obbligato a fare un'impressione favorevole. Più incarichi di lavoro o ore migliori potrebbero essere disponibili se questo è quello che desideri. È un grande giorno per affrontare un grande progetto. Il tuo entusiasmo farà molto per aiutarti a fare le cose. Tutto sommato, è un vantaggio per il lavoro!

Crescita personale / spiritualità: con un allineamento luna / Venere / Giunone in gioco, la gentilezza e la sincerità faranno molto per migliorare le relazioni con le persone intorno a te. Lascia che le tue parole diano quanto ti importa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: oggi è il giorno di mettere in mostra il tuo volto migliore. Approfitta di ogni occasione per mostrare cosa puoi fare. Un Gemelli potrebbe essere interessato a scoprire di più su ciò che hai da offrire. Non deludere! Chissà dove questo potrebbe portare?

Amore / amicizia: la vita è breve e l'amore è fugace, quindi perché scherzare? Con Marte e il promettente Giove che eccita le zone della tua vita sentimentale, dovresti cercare ciò che vuoi (o chi). Il tuo interesse amoroso apprezzerà l'entusiasmo che porti. Potrebbe essere il momento giusto per aumentare di livello la tua connessione. Se non sono interessati a ciò che hai da offrire, puoi smettere di perdere tempo e passare a qualcuno che vuole quello che hai da offrire.

Carriera / Finanza: non essere pigro! Con il sole che incontra il Nodo Nord nella tua zona di reputazione, vale la pena fare uno sforzo in più per metterti in campo e generare un brusio di ciò che fai. La tua finestra di opportunità potrebbe chiudersi. Quindi, questo potrebbe essere il tuo ultimo tentativo di promuovere un progetto o attirare l'attenzione sui tuoi talenti. Non sai mai chi potrebbe desiderare di saperne di più su di te.

Crescita personale / spiritualità: tutti gli occhi sono puntati su di te mentre la luna incontra l'adorabile Venere in cima alla tua carta. Al lavoro e al gioco, la tua popolarità ti farà dare una seconda occhiata.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: raccogli tutte le tue perle di saggezza e contempla la lezione che hai imparato di recente. Presto dovrai applicare ciò che hai imparato per raggiungere un nuovo obiettivo professionale. Un Gemelli intelligente può avere utili spunti da offrire durante il tuo viaggio.

Amore / Amicizia: con la luna e Venere che aspirano a commettere Giunone nel tuo segno, ci sei dentro per vincere con gli affari del cuore. Quindi, andrai lontano, in senso figurato e letterale, per far accadere le cose. Una storia d'amore a lunga distanza potrebbe apparire nei tuoi piani. Oppure potresti dover ampliare la tua visione di come dovrebbe essere una relazione. Non c'è dubbio che capirai come fare un alloggio. Non ti perderai l'amore.

Carriera / Finanza: la fede in te stesso e ciò che puoi fare ispireranno audaci mosse mentre Marte A volte, hai bisogno di un motivo per metterti là fuori e correre rischi che in genere non rischieresti. Avere una grande casa e piani familiari che richiedono finanziamenti sostanziali potrebbe essere ciò che ti spinge a dare tutto a ciò che fai. Potrebbe essere il tuo momento per inseguire il grande incarico o la nuova posizione che hai desiderato.

Crescita personale / Spiritualità: il sole che incontra il Nodo Nord negli ultimi gradi dei Gemelli presenta un colpo finale per aumentare di livello il tuo gioco di saggezza. Abbiate il coraggio di avventurarvi oltre ciò che sapete.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Ultimamente, hai imparato molto sulle persone a te più vicine, in particolare un Gemelli. Speriamo che sia servito ad espandere la tua prospettiva su di loro e il tuo punto di vista. Questo è solo l'inizio delle esperienze strabilianti che avrai.

Amore / Amicizia: mentre la luna e Venere si incontrano nei Gemelli espressivi, c'è un'intimità tra te e il tuo partner che va oltre la semplice chimica fisica. I segreti che condividi tra di te aiutano anche a stabilire un legame. Lasciarsi reciprocamente su cose che generalmente si terranno a se stessi fa molta strada per costruire la fiducia. Essere più disponibili può incoraggiare il tuo interesse amoroso ad aprirsi. Inizia con qualcosa di piccolo e guarda cosa succede.

Carriera / Finanza: potresti non avere sempre l'opportunità di incassare il sostegno finanziario o ricevere le risorse vitali di cui hai bisogno. Il sole e il nodo nord riuniti negli ultimi gradi dei Gemelli suggeriscono che è urgente stabilire le connessioni necessarie per ottenere ciò di cui hai bisogno. Ciò potrebbe significare fare appello a un importante alleato professionale o a un istituto finanziario. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta l'assistenza del coniuge. Parla e fai conoscere le tue esigenze.

Crescita personale / spiritualità: creatività e competitività si fondono in modo produttivo poiché un allineamento Marte / Giove incoraggia l'espressione di sé. È una giornata eccellente per progetti artistici, hobby, sport e giochi preferiti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: presto ti verrà chiesto di approfondire le tue connessioni con determinate persone. Può essere un'impresa emotivamente scoraggiante, ma sei pronto per la sfida. Conoscere meglio un Cancro può essere un'esperienza utile.

Amore / amicizia: anche se potresti non vederlo ora, ci sono vantaggi nel prendere un interesse più attivo negli altri e mettere al primo posto i loro desideri. Il Sole Gemelli che si fonde con il Nodo Nord nella tua zona di partnership afferma che ci sono vantaggi nel rafforzare le tue relazioni più strette. È anche un momento meraviglioso per stringere nuovi legami. Andando avanti, la collaborazione e la collaborazione svolgeranno un ruolo più significativo nella tua vita. Quindi, questo non è il momento di andare da soli.

Carriera / Finanza: con il giusto sforzo, le tue finanze potrebbero ottenere un notevole impulso mentre Marte guidato si allinea con Giove di buon auspicio nella tua zona monetaria. Una questione personale urgente potrebbe essere la cosa che ti costringe a spingere le cose in avanti. Questo non è il momento di sedersi in panchina e aspettare di vedere come vanno le cose. Devi lavorare con quello che hai e agire. Potresti essere in una posizione migliore per sigillare l'affare su un'opportunità di quanto ti rendi conto.

Crescita personale / spiritualità: con un allineamento luna / Venere / Giunone che eccita le zone della tua gente, hai un fascino assassino. Renderà alcune persone desiderose di crogiolarsi nel tuo bagliore. Goditi l'attenzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: occupati a risolvere i problemi in progetti a casa e sul lavoro. Sarà un sollievo completare qualcosa su cui hai lavorato per un po '. Forse, questa sera, vorrai celebrare i tuoi progressi con un divertente Gemelli?

Amore / Amicizia: il tuo entusiasmo ti rende quello da guardare. Man mano che Marte si allinea con l'ottimista Giove nel tuo segno, la tua vibrazione dice che stai cercando di sfruttare al meglio la vita. È il tipo di energia che aumenta il tuo valore nel mercato romantico. Tutti vogliono stare con un vincitore. Oggi probabilmente ti sentirai sicuro delle tue possibilità di convincere qualcuno a provarti.

Carriera / Finanza: non c'è tempo come il presente per aumentare di livello le tue abilità. In effetti, con il sole e il nodo nord che si incontrano negli ultimi gradi dei Gemelli e nella tua zona di lavoro, potrebbe essere la tua ultima possibilità di aggiungere una nuova abilità al tuo repertorio. Quindi, vale la pena fare il possibile per connettersi con una persona esperta o accedere alle risorse necessarie. Non puoi lasciare che la paura ti mantenga intrappolato nella tua zona di comfort. È tempo di cimentarti in qualcosa di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: la fusione della Venere in cerca della bellezza nella tua zona benessere può ispirare un po 'di coccole. Perché non goderti un lussuoso bagno di bolle? O regalarti un mani-pedi a casa?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: molto presto, ti occuperai di tutto. Quindi, faresti meglio a prenderti un momento per divertirti mentre c'è ancora tempo. Un Gemelli che condivide i tuoi interessi potrebbe essere desideroso di connettersi con te e fare qualcosa di divertente.

Amore / Amicizia: con la luna e Venere che si incontrano in arguti Gemelli e la tua casa di auto-espressione, sei piuttosto l'incantatore. L'umorismo unito all'intelligenza ti renderanno molto attraente. Se accoppiato, un'atmosfera allegra tra te e il tuo partner dovrebbe rendere la giornata divertente. Per i single, è un momento eccellente per cercare un partner. Accendi la tua app di appuntamenti preferita, dai un rapido aggiornamento al tuo profilo e inizia a scorrere!

Carriera / Finanza: una mossa di denaro tempestiva potrebbe ottenere il sostegno di un benefattore segreto mentre Marte veloce nella tua zona monetaria si allinea con Giove di buon auspicio. Con Giove nella tua dodicesima casa nascosta, è difficile discernere cosa o chi potrebbe spostare le cose a tuo favore. Tutto quello che puoi davvero fare è agire su ciò che sai. Se sei un tipo fedele, dire una preghiera potrebbe essere d'aiuto. Forze benevoli potrebbero essere in attesa di rispondere alla tua chiamata e garantire che le tue transazioni procedano senza intoppi.

Crescita personale / spiritualità: il sole che incontra il Nodo Nord nella tua zona di intrattenimento rende il momento opportuno per provare un progetto, un hobby, uno sport o un gioco furbo che sembra interessante. Impegnati a trovare qualcosa che ti piacerà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Sfortunatamente, non puoi nidificare e riposare per sempre. Oggi, dovrai portare a termine un'importante questione domestica e familiare. Ciò potrebbe comportare la connessione con qualcuno (forse un Gemelli) che possiede informazioni vitali di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: mentre la Luna Gemelli incontra Venere nel tuo regno domestico, rilassarti a casa con la tua persona preferita sarà la tua idea di divertimento. Ti divertirai a fare una lunga chiacchierata davanti a un drink o una cena e a rimanere aggiornato sulle novità degli altri. Se non riesci a incontrarti di persona, passare del tempo insieme tramite chat video sarà ugualmente gratificante. Ciò che conta di più è che tu abbia il tempo di qualità per connetterti.

Carriera / Finanza: porterai il risveglio e andrai a uno sforzo di gruppo mentre motivare Marte nel tuo segno si allinea con Giove entusiasta nella tua zona di lavoro di squadra. Quindi, è un giorno eccellente per la collaborazione. La magia accade quando un gruppo di persone con diversi talenti e risorse lavora insieme per raggiungere un obiettivo condiviso. I tuoi sforzi potrebbero attirare l'attenzione e rendere la tua squadra quella da guardare. Inoltre, c'è il potenziale per quello che fai per raggiungere un vasto pubblico e avere un impatto significativo.

Crescita personale / spiritualità: raggiungere informazioni sulla famiglia o risorse su questioni relative alla casa è cruciale poiché il sole e il nodo nord si fondono negli ultimi gradi dei Gemelli e nel tuo regno domestico. Potrebbe essere il tuo ultimo colpo!