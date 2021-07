Oroscopo di oggi 19 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 19 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: proverai tutte le sensazioni mentre l'emozionante Luna in Scorpione entra in contatto con uno stuolo di pianeti. Potresti rimanere bloccato nell'analizzare una casa o un problema personale questo pomeriggio mentre la luna è vuota, naturalmente. Il punto di vista dei Pesci sulle cose potrebbe essere sorprendente.

Amore/Amicizia: potresti sentirti super in sintonia con ciò che sta attraversando una persona amata mentre il Sole Cancro nel tuo regno domestico si allinea con la percettiva Pallade. Con Pallade che transita nel regno dell'inconscio collettivo, sei collegato allo spirito del tempo, quindi senti ciò che sentono tutti. Di conseguenza, puoi capire come qualcuno vicino a te potrebbe essere influenzato da ciò che sta accadendo nel mondo. Questo può aiutarti a offrire una guida su misura per la loro situazione.

Carriera/Finanza: la pressione per portare a termine un progetto è alta mentre Vesta si prepara a terminare la sua corsa di nove mesi attraverso la Vergine e il tuo settore lavorativo. Dedicherai il tuo tempo ad assicurarti che ogni dettaglio sia perfetto. Tuttavia, il treno potrebbe aver già lasciato la stazione. In tal caso, dovrai andare avanti, sapendo di aver fatto del tuo meglio.

Crescita personale/spiritualità: parlare di un problema può sembrare come strappare una benda da una ferita mentre Mercurio fa quadrato al guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Se è troppo doloroso, calmati. Potrebbe esserci molto da disfare. Dovresti evitare di procurarti ulteriori traumi nel processo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: stare con il proprio partner o collaborare con un collega non è sempre facile. Tuttavia, apprezzerai le sfide che comporta. Con la luna vuota ovviamente nel pomeriggio, potresti chiederti se un accordo che hai raggiunto ti si addice davvero.

Amore/Amicizia: con la sensibile stratega in aspetto del Sole Cancro Pallade nella tua zona di amicizia, avrai intuizioni acute su come unire le persone. La tua capacità di concentrarti sui problemi e proporre strategie efficaci per risolverli ti tornerà utile. Potrebbe essere qualcosa di semplice come risolvere un battibecco tra i tuoi amici o aiutare a risolvere un problema nella tua comunità. La tua atmosfera compassionevole sarà apprezzata. L'empatia è la colla che tiene insieme tutto.

Carriera/Finanza: passerai alla modalità maniaco del lavoro con l'asteroide Vesta che entra in Bilancia e nel tuo settore lavorativo. Per i prossimi due mesi, ti impegnerai a portare maggiore efficienza in tutto ciò che fai. Avere buoni rapporti con i colleghi giocherà un ruolo importante nel programma. Per te, sarà fondamentale che tutti facciano la loro parte. A causa del tuo desiderio di fare le cose per bene, potresti lavorare più duramente di quanto dovresti. Non trascurare la cura di sé.

Crescita personale/spiritualità: potresti non essere disposto a parlare di un problema doloroso mentre Mercurio fa quadrato al guaritore ferito Chirone. In tal modo, potresti aprire il vaso di Pandora. La guarigione è un processo. Non devi fare nulla per cui non sei pronto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: otterrai molti risultati al mattino con la Luna in Scorpione guidata nella tua zona di produttività. Tutte le scommesse sono disattivate nel pomeriggio mentre la luna è ovviamente nulla. Cerca di non mettere in dubbio una decisione che hai preso sul lavoro o sui soldi al mattino.

Amore/Amicizia: mentre Mercurio fa quadrato al guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia, una conversazione con un amico potrebbe colpire un nervo scoperto. Potrebbe comportare la rivisitazione di un episodio doloroso nella tua relazione. Se sei pronto per andare lì, potrebbe essere un sollievo toglierti le cose dal petto. In caso contrario, evita il problema e salvalo per un altro giorno.

Carriera/Finanza: L'intuitivo Sole Cancro che appare in aspetto percettivo Pallade nella tua ambiziosa decima casa ti inserisce nel tuo destino di carriera. Lascia che la tua saggezza interiore ti guidi verso il raggiungimento del riconoscimento e dello status che desideri. La creatività e le mosse strategiche non passeranno inosservate. Potrebbero ispirare una figura influente a interessarsi a chi sei e cosa fai. Fai la tua magia e trova un modo per sfruttarla in un'opportunità finanziaria. Inizia con una visione di ciò che puoi fare.

Crescita personale/spiritualità: potresti fare un tuffo profondo negli hobby e nelle attività creative con l'asteroide Vesta che entra in Bilancia e nella tua espressiva quinta casa. Fino alla fine di settembre, sarai anche ossessionato dai bambini e dal romanticismo. Non fare un lavoro di routine per una ricerca felice.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua fiducia aumenta man mano che la luna si allinea con il sole nel tuo segno. Lascia che quella sensazione ti sostenga durante il pomeriggio quando la luna è vuota, ovviamente. Non lasciare che uno Scorpione confuso ti faccia ripensare alle scelte che hai fatto.

Amore/Amicizia: sarai completamente dedicato alla tua casa e alla vita familiare ora che l'asteroide Vesta sta entrando in Bilancia e nel tuo regno domestico. Fino alla fine di settembre, creare un bellissimo spazio per vivere e intrattenere e lavorare per garantire relazioni armoniose ti darà una sensazione di soddisfazione. Fare delle pause e passare del tempo fuori casa sarà la chiave per la tua sanità mentale. Potresti portare la diva domestica un po' troppo lontano.

Carriera/Finanza: una conversazione sui passi falsi della carriera e le insicurezze lavorative può farti sentire vulnerabile poiché l'espressivo Mercurio nel tuo segno fa quadrato al guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale. Può essere ancora più snervante rivedere queste questioni con il tuo capo, un genitore o una figura influente. A meno che tu non stia parlando con una persona di cui ti fidi, dovresti stare attento a ciò che riveli. La guida della persona giusta può riformulare la narrazione e aiutarti a identificare ciò che hai imparato durante il tuo viaggio.

Crescita personale/spiritualità: aumentare di livello la tua saggezza darà una spinta alla tua fiducia mentre il sole nel tuo segno si allinea con l'intelligente Pallade nella tua casa di istruzione superiore. Sia gli accademici che la spiritualità possono essere potenti veicoli per l'auto-potenziamento.