Oroscopo di oggi 19 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 19 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nel Sagittario, il segno del cercatore, vuoi capire il tuo scopo e il tuo posto nel mondo. Qualcosa che un Toro dice potrebbe essere criptico ma potrebbe ispirarti a vedere te stesso e la missione della tua vita in un modo nuovo.

Amore / amicizia: dire cosa? Una conversazione sul sesso o sul denaro potrebbe aprire il vaso di Pandora grazie all'opposizione tra il chiacchierone Mercurio e l'atleta shock Urano. È facile presumere che tu e il tuo interesse amoroso siate sulla stessa pagina su determinati argomenti, ma non è sempre così. Questa rivelazione cambierà come ti senti? O apprezzerai l'opportunità di saperne di più su qualcuno a cui sei vicino?

Carriera / Finanza: un fortunato allineamento Venere / Giove che stimola le tue zone di lavoro lo rende un momento eccellente per cercare un nuovo lavoro o richiedere ore aggiuntive o il tuo turno preferito nel tuo attuale luogo di lavoro. Il fattore attrattore è alto, quindi un sacco di cose buone potrebbero arrivare sulla tua strada; tuttavia, con un'atmosfera così piacevole e rilassata in gioco, si è tentati di andare avanti pigramente. Dovrai essere proattivo nella ricerca del cambiamento per ottenere il massimo da questa formazione di buon auspicio.

Crescita personale / spiritualità: l'Universo ti parla sempre. Tieni le orecchie aperte per un messaggio che ispira il perdono di te stesso o degli altri o aiuta a guarire una ferita emotiva.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei profondamente impegnato a cambiare dentro di te e nel tuo ambiente. Ogni giorno diventi più abile nel lasciare andare le cose. Non è un'impresa facile per te. Un Acquario nel tuo campo apprezzerà quanto sei diventato illuminato.

Amore / Amicizia: Venere nella tua zona sentimentale che si allinea con l'auspicio Giove lo rende uno dei migliori giorni dell'anno per appuntamenti e relazioni. Invece di fare la stessa vecchia cosa, pianifica un appuntamento emozionante con il tuo partner. Condividere una nuova esperienza è un modo eccellente per legare e creare ricordi che non dimenticherai mai. Se sei single, non c'è momento migliore per metterti in gioco. Sii aperto all'esplorazione delle tue opzioni romantiche con qualcuno che è diverso dal tuo solito tipo.

Carriera / Finanza: lavorare a stretto contatto con un collega può colpire un nervo scoperto quando Mercurio, Giunone e Urano si scontrano. La loro intensità potrebbe provocare una risposta inaspettata da parte tua. In questi giorni, non ti comporti con decoro, quindi non si sa cosa potresti dire. Invece di essere infastidito dalla passione che portano, prova ad apprezzare il fatto che sono così accurati. Chissà? Forse renderà un compito più facile da completare?

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività è forte, così come la tua passione per l'apprendimento. Tutti i segnali indicano che è un giorno eccellente per esplorare modi per coltivare i tuoi doni unici. Segui un corso online, leggi gli hobby e metti in pratica le tue abilità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei curioso delle prospettive degli altri. Ecco perché ti circondi di persone intelligenti. Un Sagittario esperto è qualcuno da cui puoi imparare molto. La loro saggezza è una grande svolta e ti ispirerà a esplorare nuove idee.

Amore / Amicizia: un allineamento armonioso tra Venere e Giove porta un'ondata di amore e buona fortuna nella tua vita privata. È un momento propizio per riunioni di famiglia o, forse, una festa intima di due. Promette di essere una delle serate più romantiche dell'anno; tuttavia, è meglio spenderlo nella privacy di casa tua. Una cena a lume di candela e una playlist delle tue canzoni d'amore preferite potrebbero creare l'atmosfera.

Carriera / Finanza: un allineamento Mercurio / Giunone / Urano che influisce sul tuo lavoro suggerisce che potresti passare ore a sognare un piano brillante. Il problema è che non sai cosa non sai. Quindi, la tua idea potrebbe essere difficile da eseguire. Potresti incontrare difficoltà tecniche o forse non hai i dati giusti. Non perdere troppo tempo a preoccuparti di ciò che avresti potuto, avresti o avresti dovuto fare. Archiviarlo per essere ulteriormente esplorato in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che leggi o di cui senti parlare potrebbe ispirare un profondo tuffo nell'ultima moda del fitness. Rendere il benessere una priorità è importante, ma dovresti dedicare il tuo tempo a raccogliere i fatti. C'è molto di più di quanto sembri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua motivazione per fare le cose è alta con l'entusiasta Luna Sagittario nella tua zona di produttività. La correzione degli errori e l'elaborazione dei problemi possono essere presenti nella tua agenda. Potrebbe comportare la risoluzione di un problema con un Ariete.

Amore / Amicizia: Con Venere in adorazione nella tua casa di comunicazione in aspetto benevolo Giove, vorrai che alcune persone sappiano come ti senti. Quindi, non sarai timido nell'esprimere il tuo affetto e apprezzamento. Quando parli dal cuore, spesso ispira gli altri a rispondere in modo gentile. Esprimere i tuoi sentimenti potrebbe portare a un miglioramento della relazione o potrebbe farti uscire con una persona che ti interessa.

Carriera / Finanza: qualcosa che dici potrebbe interrompere il flusso di un progetto di squadra. Mercurio che si scontra con il sconvolgente Urano suggerisce che le tue idee potrebbero non coincidere con la mente alveare, soprattutto se introduci una modifica dell'ultimo minuto nell'agenda. Potresti non pensare che sia un grosso problema, ma se un piano è già in corso, i tuoi colleghi potrebbero ritenere che sia una distrazione inutile. Puoi seguire il flusso? O il cambiamento che proponi è essenziale per ciò su cui stai lavorando?

Crescita personale / spiritualità: con una fusione Mercurio / Giunone nel settore dell'espressione personale, l'impulso a dare forma a ciò che senti è forte. Tenere un diario, scrivere in modo creativo, cantare, dipingere o suonare musica potrebbe interessarti. Anche i dilettanti si divertiranno a esprimersi in modo creativo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nel vivace Sagittario e la tua casa di autoespressione, eleverai l'atmosfera ovunque tu vada. Anche un Ariete irritabile non sarà in grado di resistere al tuo fascino. Le cose tendono ad andare bene quando sei determinato a trovare il lato positivo.

Amore / amicizia: le persone a te più vicine, come la tua famiglia e i tuoi amici, parlano la tua lingua. Con il comunicatore Mercurio nel tuo regno domestico che si oppone al jolly Urano nel tuo settore pubblico, quelli al di fuori della tua cerchia potrebbero trovare le tue idee un po 'troppo complesse da seguire. Potrebbe sollevare la questione se il tuo mondo sia diventato troppo piccolo o il tuo punto di vista troppo miope. Vale la pena ascoltare le persone che non sembrano essere sulla tua lunghezza d'onda.

Carriera / Finanza: qualcosa di buono è destinato ad accadere quando Venere attrattore nella tua zona monetaria e Giove di buon auspicio nella tua casa di lavoro si connettono. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione o richiedere un aumento o ore aggiuntive. I semi che pianti per la prosperità potrebbero sbocciare meravigliosamente nei mesi a venire, quindi sii proattivo nel migliorare la tua vita lavorativa. L'atmosfera piacevole che questo allineamento ispira potrebbe non essere molto motivante. Non lasciare che l'inerzia si frapponga tra te e il successo.

Crescita personale / spiritualità: la tua fiducia aumenta quando impari qualcosa di nuovo. Colmare le lacune della tua conoscenza sarà profondamente gratificante. Di cosa hai bisogno per studiare oggi?

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: prendersi cura della propria vita personale è emotivamente gratificante quando la luna attraversa la casa e il regno familiare. Anche le questioni delicate riceveranno l'attenzione che richiedono. Con un Ariete, perdonare loro o te stesso può far parte del programma.

Amore / Amicizia: un auspicabile allineamento Venere / Giove lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per il romanticismo. Oggi il tuo fattore attrattore è alle stelle. Potrebbe esserci un'ampia varietà di potenziali pretendenti tra cui scegliere. Le tue possibilità potrebbero essere particolarmente buone con qualcuno che è diverso dal tuo solito tipo. Se sei in coppia o ti stai frequentando, fai dei piani, pronto! Non vorrai perderti una delle notti più romantiche dell'anno.

Carriera / Finanza: solo un computer può analizzare tutti i fatti e le cifre che ti vengono incontro. Il comunicatore Mercurio che si oppone al genio Urano nei tuoi regni mentali può sopraffare la tua mente di informazioni. Potresti essere entusiasta di condividere le tue scoperte con i colleghi; tuttavia, non sembrerai molto intelligente se promuovi concetti che non comprendi appieno. Concediti un momento per analizzare i dati e spacchettare nuove idee. Solo allora saprai come comunicarli al meglio agli altri.

Crescita personale / spiritualità: sei nel tuo elemento quando sei acceso a nuove idee. Il nerd che è in te ama fare un tuffo profondo nell'apprendimento. Una conversazione con una persona lungimirante può eccitarti e ispirarti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna in Sagittario ottimista e il tuo regno mentale, puoi raccogliere l'entusiasmo per quasi tutto ciò che fai. Poiché sei di buon umore, troverai più facile trattare con una persona problematica (forse un Ariete) nella tua cerchia.

Amore / amicizia: abbi il coraggio di sognare un grande sogno per la tua casa e la tua vita familiare. Con l'attrattore Venere che aspira al benevolo Giove nel tuo regno domestico, un cambiamento di buon auspicio potrebbe essere a portata di mano. Ridipingere o fare piani per trasferirsi in un luogo più grande o in un quartiere più esclusivo potrebbe essere una parte del programma. È un giorno propizio per la tua vita privata. Perché non preparare una cena speciale per la tua famiglia?

Carriera / Finanza: non lasciare che un acquisto impulsivo comprometta la tua libertà finanziaria. Con Mercurio e Urano irregolare che si scontrano nelle tue case di denaro, una mossa impulsiva potrebbe accumulare grossi conti o lasciarti in debito con qualcuno vicino a te. Potresti pensare di essere abbastanza furbo e di aver capito come lavorare le cose a tuo favore; tuttavia, potresti scoprire che il tuo piano ha conseguenze impreviste. Allo stesso modo, un cambiamento nel reddito del tuo partner potrebbe richiedere un ripensamento dei tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: non sempre vale la pena sedersi e aspettare che le cose vengano da te. A volte, devi essere proattivo nel perseguire quello che vuoi. Chi non risica non rosica.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: ti preoccuperai per la luna nella tua casa dei beni tutto il giorno. Un Sagittario potrebbe rivelarsi il tuo migliore alleato nel lavoro o nelle trattative finanziarie. Con la giusta guida, un problema complicato potrebbe essere facile da risolvere.

Amore / Amicizia: un allineamento dirompente tra l'organizzatore Mercurio e il ribelle Urano può ribaltare anche il piano più accuratamente elaborato. Le persone (specialmente il tuo interesse amoroso) possono essere imprevedibili, quindi non dovresti contare sul fatto che nessuno rispetti accuratamente ciò che hanno promesso di fare. Se la persona in questione è tipicamente inaffidabile, criticarla potrebbe creare lo scenario che speri di evitare. Può essere difficile tacere se sei stufo, ma fai attenzione a non peggiorare le cose.

Carriera / Finanza: è un piacere condividere le tue idee con gli altri quando Venere appassionata e Giove entusiasta si allineano. Potrebbe sembrare che tu e i tuoi colleghi vi stiate cercando a vicenda e lavorando per ottenere un risultato vantaggioso per tutti. Di solito c'è un cattivo in ogni storia. Potrebbe essere necessario modificare il personaggio che è più un acquirente che un donatore. Fortunatamente, la maggior parte delle persone sarà dalla tua parte, offrendoti apprezzamento e sostegno.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più comunicativo del solito grazie a una fusione di Giunone / Mercurio nel tuo segno. Cerca un confidente che possa andare in profondità e parlare di argomenti impegnativi o tabù.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di sentirti bene con te stesso quando la luna è nel tuo segno. La tua atmosfera positiva ti permette anche di vedere il meglio negli altri. Anche qualcuno a cui piace premere i tuoi pulsanti (come un imprevedibile Toro) non ti entrerà sotto la pelle.

Amore / Amicizia: imparerai che alcune cose è meglio non dette mentre Mercurio nella tua dodicesima casa segreta si oppone al atleta shock Urano. Andare per una rivelazione completa (o anche una rivelazione piccola ma significativa) potrebbe fare ondate con un amico o il tuo interesse amoroso. Allo stesso modo, qualcosa che qualcuno sbotta potrebbe coglierti di sorpresa. In ogni caso, non è possibile rimettere il gatto nella borsa. Faresti meglio a lasciare che la polvere si depositi prima di proseguire questa conversazione.

Carriera / Finanza: un lavoro da sogno o un'opportunità finanziaria potrebbero essere a portata di mano grazie a un auspicabile allineamento Venere / Giove che stimola la tua carriera e le tue zone monetarie. Non limitarti a sederti ad aspettare che qualcosa ti cada magicamente in grembo. Questo è uno dei giorni più fortunati dell'anno per perseguire un nuovo lavoro o concludere l'affare su una trattativa in sospeso. La promessa di avanzamento potrebbe ispirare una pazzia. È intelligente fare soldi prima di spenderli!

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera allegra rende facile perdonare te stesso o gli altri per le azioni sbagliate. La tua felicità aumenta di livello quando decidi di smettere di giocare al gioco della colpa e della vergogna.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nella tua dodicesima casa isolata, la tua atmosfera è piuttosto fredda. Sarai al meglio quando ti prendi del tempo per ricaricare le tue batterie emotive. Entrare in contatto con una persona (come un Ariete) che ti accetta per come sei sarà rassicurante.

Amore / Amicizia: un allineamento di buon auspicio tra l'attrattore Venere e il benevolo Giove nel tuo segno lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per l'amore. Sarai ispirato a essere un po 'più avventuroso e a correre rischi che normalmente non corri. È un momento opportuno per chiedere a qualcuno di uscire o essere proattivo nella tua ricerca dell'amore. Potresti incontrare qualcuno molto eccitante. Le capre accoppiate dovrebbero pianificare un appuntamento divertente con il loro partner.

Carriera / Finanza: diventare troppo creativi può scuotere la barca con i colleghi mentre Mercurio strategico e Urano lungimirante si scontrano. Colorare fuori dalle righe potrebbe sembrare un approccio geniale a un progetto; tuttavia, potrebbe non coincidere con ciò che l'alveare ha in mente. Oggi è improbabile che venderai la tua squadra su un'idea non ortodossa. Sono sposati con la loro visione di come dovrebbero essere le cose. Archivia le tue idee per il futuro. Un pensatore innovativo potrebbe vedere la luce in seguito.

Crescita personale / spiritualità: compiere atti di gentilezza casuali fa bene al tuo cuore. Il tuo calore e le tue vibrazioni positive saranno apprezzati; tuttavia, sarai tu quello che trarrà maggiori benefici dalla tua compassione e generosità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona della comunità, c'è conforto da trovare nella compagnia di persone che sono sulla tua lunghezza d'onda emotiva. Una conversazione profonda (magari con un Sagittario) potrebbe essere catartica e può aiutarti a mettere a tacere una questione preoccupante.

Amore / amicizia: fidati dell'atmosfera positiva che hai della tua vita amorosa. Un auspicabile allineamento Venere / Giove lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per appuntamenti e relazioni. Trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner può avvicinarti. Una cena romantica è un ottimo punto di partenza. Gli Acquario single sono più allettanti del solito, quindi attirerai sicuramente l'attenzione. Socializza o avvia la tua app di appuntamenti preferita e aggiorna il tuo profilo.

Carriera / Finanza: il chiacchierone Mercurio nella tua zona di carriera che si scontra con Urano non ortodosso mostra quanto sei spiritoso e brillante, ma non tutti apprezzeranno la tua eccentricità. Qualcosa che dici potrebbe colpire inaspettatamente un nervo. È fondamentale che ti prenda il tempo per ascoltare gli altri, soprattutto i superiori. Sii consapevole della tendenza a parlare prima di pensare. Potresti partire con il piede sbagliato se presumi che tutti condividano le tue opinioni o capiscano le tue idee.

Crescita personale / spiritualità: la tua saggezza e le tue parole di incoraggiamento possono fare miracoli per qualcuno che sta passando un periodo difficile. Vale la pena ascoltare e rispondere in modo ponderato piuttosto che sorvolare sulle loro preoccupazioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 19 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: attirerai l'attenzione con la Luna Sagittario nella parte superiore del tuo grafico. Sarai felice di essere sotto i riflettori e di essere riconosciuto dagli altri. Anche un Ariete problematico potrebbe dover riconoscere che c'è qualcosa di fantastico in te.

Amore / Amicizia: un allineamento tra l'attrattore Venere e l'auspicio Giove lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per amore e amicizia. C'è un'atmosfera dolce tra te e gli altri che rende molto facile andare d'accordo. Organizza un appuntamento speciale con il tuo partner o una divertente riunione con gli amici. Socializzare potrebbe farti conoscere persone intelligenti, sofisticate e generose che vorresti passare del tempo a conoscere.

Carriera / Finanza: le tue idee possono sfuggirti mentre Mercurio ben informato combatte Urano inventivo nel tuo settore della comunicazione. Molte cose possono perdersi nella traduzione mentre cerchi di condividere i tuoi pensieri. Fai attenzione a non complicare la conversazione utilizzando gergo altamente tecnico e concetti eccessivamente complessi. Mantenerlo semplice e scomporlo per i laici sarà il modo più efficace per trasmettere le tue idee. Se sei il destinatario, non aver paura di chiedere chiarimenti.

Crescita personale / spiritualità: sei un tipo mistico, quindi un lungo colloquio su argomenti spirituali sarà perfetto per te. Potrebbe darti una migliore comprensione di qualcuno che svolge un ruolo importante nella tua vita.