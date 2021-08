Oroscopo di oggi 2 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 2 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 2 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna che entra nel tuo regno mentale, farai gli straordinari analizzando tutti gli angoli e risolvendo idee e piani. Una conversazione con un Gemelli ben informato può portarti al passo con una questione importante. Mantieni una mente aperta.

Amore/Amicizia: la tua atmosfera è spensierata con il Sole Leone nella tua casa di espressione personale, quindi vorrai fare ciò che ami. Ciò potrebbe significare dedicare del tempo al tuo hobby preferito, giocare ai videogiochi o uscire per un appuntamento. L'opposizione del sole alla coperta bagnata di Saturno suggerisce che qualcuno potrebbe spingerti a crescere e comportarti come un adulto. Non importa quanti anni hai, il gioco è essenziale per la tua felicità. Non permettere a nessuno di piovere sulla tua parata.

Carriera/Finanza: dire che sei sposato con una grande idea sarà un eufemismo poiché le stazioni di Giunone dirigono lungo il Nodo Sud. Anche se non è più praticabile, sei contento di affondare con una nave che affonda. Ci sono altre opzioni là fuori. Alcuni sono più eccitanti di quanto tu possa immaginare. Discutetene con i colleghi.

Crescita personale/spiritualità: con il comunicatore Mercurio che aspetta il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, potresti essere ispirato ad aprirti su un problema. Parlare francamente di ciò che sta accadendo può essere liberatorio. Non farti inciampare dalla vergogna o dalla colpa. Il cambiamento avviene quando possiedi la tua parte e prometti di fare le cose in modo diverso in futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vorrai mettere ordine negli affari materiali mentre la luna entra nella tua casa di denaro e beni. Quello che gli altri non possono fare per te, dovresti essere pronto a farlo per te stesso. Un Gemelli potrebbe avere un suggerimento che ti aiuta ad acquisire ciò che stai cercando.

Amore/Amicizia: quando la luna incontra Cerere che nutre e fa quadrato a Marte ostile, potresti fare i capricci se qualcuno non ti fornisce ciò di cui hai bisogno. Ecco il punto, toro: ora sei un adulto, quindi sta a te prenderti cura di te stesso. Hai fame? Sei stanco? Puoi essere difficile da affrontare quando sei fuori di sé. Rendi le cose facili per te stesso e per gli altri tendendo alla cura di te stesso.

Carriera/Finanza: vuoi goderti le comodità di casa, ma con il Sole Leone nel tuo regno domestico che si oppone al disciplinato Saturno nella tua zona di carriera, dovrai occuparti degli affari prima di poterti rilassare. Il tuo capo potrebbe caricarti di responsabilità extra. Oppure potresti avere difficoltà a soddisfare le esigenze di qualcuno (un genitore, forse) che si aspetta molto da te. Ti stai avvicinando all'apice della tua carriera, quindi non puoi rallentare ora. Riposa e poi torna ad esso.

Crescita personale/spiritualità: non è salutare mantenere le emozioni preoccupanti imbottigliate all'interno. Con l'espressivo Mercurio in aspetto guaritore ferito Chirone, una conversazione con un parente fidato o un membro della tribù prescelta può essere rassicurante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: i tuoi bisogni vengono messi a fuoco quando la luna transita nel tuo segno. La cura di sé merita di essere in cima alla tua lista di priorità. Qualcuno (come un Sagittario) potrebbe fare rumore se significa che non sei lì per loro. Lasciali starnazzare se vogliono.

Amore/Amicizia: Mettere te stesso al primo posto non significa che stai trascurando gli altri, in particolare il tuo partner. Poiché la luna incontra il Nodo Nord nel tuo segno e si oppone a Giunone e al Nodo Sud nella tua zona di partnership, le tue esigenze potrebbero essere in contrasto. Se sei in una situazione di codipendenza, esercitare la tua indipendenza è una buona cosa.

Carriera/Finanza: se c'è un problema, in particolare con un progetto di squadra, parlane. Con il comunicatore Mercurio che si allinea con il frammentato Chirone nella tua zona di collaborazione, affrontare apertamente il problema apre la strada alla risoluzione. Possiedi la tua parte ed evita di puntare il dito contro gli altri. Quando tutti lavorano insieme, anche l'ostacolo più difficile può essere superato. Concentrarsi sulla forza di ogni individuo favorirà la cooperazione. È ciò che è necessario per risolvere i tuoi problemi e ottenere un incarico sulla strada giusta.

Crescita personale/spiritualità: l' amore per la conoscenza potrebbe accendere il desiderio di imparare qualcosa di nuovo. Oppure potresti aver bisogno di rafforzare la tua istruzione per motivi professionali. Sotto un'opposizione Sole/Saturno, potresti sentirti scoraggiato dall'idea di perseguire un corso di studi formale. Se lo vuoi davvero, persevera e trova un modo per farlo funzionare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua casa di riposo, ti consigliamo di ritirarti in un angolo tranquillo e leccarti le ferite in privato. Un pisolino, attività rigeneranti e attività ricreative calmanti possono essere terapeutiche. Chiedi a un Gemelli di unirsi a te per un divertimento discreto.

Amore/Amicizia: sei una persona premurosa, quindi sei lì per gli altri. Tuttavia, hai i tuoi limiti. Mentre la Luna Gemelli incontra Cerere che si sacrifica e quadra l'ostile Marte, potresti perdere le staffe con qualcuno che ha bisogno di essere salvato. Ricorda la regola d'oro.

Carriera/Finanza: proprio quando senti che la libertà finanziaria è in vista, devi affrontare conti, debiti e obblighi finanziari verso il tuo partner o altre persone. Un'opposizione sole/Saturno nella tua zona monetaria potrebbe ricordarti che il tuo denaro è già stato speso. Anche se sei in attivo, potresti comunque essere soffocato dalle richieste di qualcuno o influenzato dai problemi finanziari di un partner. Le restrizioni possono mostrarti dove dovrai essere più cauto in futuro.

Crescita personale/spiritualità: se c'è una macchia sulla tua reputazione, cerca dei modi per riscattarti. Con l'astuto Mercurio in aspetto a Chirone frammentato nella tua zona di reputazione, dimostrare che hai imparato dai tuoi errori può fare un'impressione positiva. Potrebbe cambiare il modo in cui sei visto da una figura influente. È un momento opportuno per chiedere consiglio a qualcuno che può aiutarti a ripulire il tuo atto.