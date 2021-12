Oroscopo di oggi 2 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 2 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 2 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Scorpione emotivo, sei in contatto con i tuoi sentimenti. Sei abbastanza sicuro di poter gestire qualunque cosa possa sorgere. Una persona influente (un Capricorno, forse) potrebbe essere colpita dalla tua capacità di mostrare grazia sotto pressione.

Amore/Amicizia: sarai super appassionato poiché la Luna in Scorpione nella tua zona di intimità si allinea con Venere, Marte e Plutone. Non ha senso cercare di nascondere le tue emozioni. Nel bene e nel male, senti le cose profondamente, e si vede. La tua atmosfera vivace può essere più eccitante di quanto pensi. Fa sapere a una persona che ti piace.

Carriera/Finanza: può essere difficile organizzare le tue idee e condividerle con gli altri mentre il Sole del Sagittario si scontra con lo stratega Pallade. Potresti non fidarti che le tue conoscenze o la tua istruzione siano sufficienti per raggiungere i tuoi obiettivi. Di conseguenza, potresti entrare nella tua testa con qualcosa che è fuori dalla tua timoneria. Sei davvero fuori dalla tua profondità? O è che non ti fidi del tuo know-how? Invece di andare avanti, fai un passo indietro e rivedi con cosa hai a che fare.

Crescita personale/spiritualità: la spiritualità diventa un veicolo per la guarigione personale poiché Vesta si allinea con Chirone ferito nel tuo segno. Sarai attratto da insegnamenti che sposano la comprensione di te stesso e ti incoraggiano ad abbracciare aspetti meno desiderabili della tua personalità. Ogni parte di te merita un posto a tavola.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: rimanere appassionati delle tue relazioni più importanti richiede che tu abbia una visione su dove e come vuoi che crescano. Tu e un determinato Capricorno sarete sulla stessa lunghezza d'onda e potrete fare progressi con un piano condiviso.

Amore/Amicizia: connettersi con un partner che può soddisfare la tua intensità sessuale può essere profondamente gratificante poiché Chirone si allinea con Vesta nella tua zona di intimità. C'è molto di più tra te e la persona che ti prende di quanto sembri. La tua interazione può guarire le ferite emotive che hai negato o che non sapevi di avere. Per i single, l'accettazione di sé potrebbe essere la chiave per attrarre o mantenere l'amore che desideri.

Carriera/Finanza: troppe opinioni e idee contrastanti possono confonderti mentre il versatile Sole del Sagittario si scontra con lo stratega Pallade nella tua casa di lavoro di squadra. Rimandare alla mente dell'alveare può essere spesso utile, anche se probabilmente non oggi. Può essere allettante cercare più input e più risposte su qualcosa su cui stai lavorando. Tuttavia, scoprirai presto che dati aggiuntivi rendono più difficile determinare cosa è cosa. La cosa migliore è fidarti della tua autorità e cercare di capire le cose da solo.

Crescita personale/spiritualità: curare le proprie ferite è un processo continuo. A volte, hai la resistenza per resistere, mentre altre volte devi alzarti per respirare. Onora ciò che funziona per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai super accurato nel portare a termine le cose mentre la determinata Luna in Scorpione attraversa la tua sesta casa produttiva. Sarai appassionato di risoluzione dei problemi e di mettere in ordine i tuoi affari. Un Capricorno sarà felice di fornire supporto se ne hai bisogno.

Amore/Amicizia: ti dedicherai a lavorare sulle tue relazioni più importanti mentre Vesta e il guaritore ferito Chirone si allineano nelle tue zone interpersonali. Sarà necessario un compromesso per riparare i recinti con il tuo interesse amoroso o un amico. Mettersi nei loro panni può aiutarti a capire perché fanno le cose che fanno. Non sono perfetti, e nemmeno tu. Sii disposto a tagliare loro e te stesso un po' di tregua.

Carriera/Finanza: la tua soluzione a un problema potrebbe non riuscire a tagliare la senape con i superiori poiché il Sagittario Sole di larghe vedute fa quadrato allo stratega Pallade nel tuo settore professionale. In alcuni casi, la paura di trattare con figure autoritarie potrebbe farti inciampare prima ancora di uscire dal cancello. Una conversazione con un collega fidato può aiutarti a determinare se le tue insicurezze sono valide. Tuttavia, non si può evitare di risolvere le cose con i poteri forti.

Crescita personale/spiritualità: raggiungere la conoscenza di sé è estremamente importante. Con il Nodo Nord nel tuo segno, è una parte cruciale della tua crescita. Più comprendi te stesso, meglio sarai attrezzato per soddisfare le tue esigenze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è una sensazione di urgenza nell'affrontare un problema di vita amorosa con la luna oscura in Scorpione e la tua zona romantica. C'è di più nella storia di quanto ti rendi conto. Se hai a che fare con un Gemelli, potrebbero non essere pronti a dirti cosa è cosa.

Amore/Amicizia: si è tentati di essere invadenti quando una persona non fa quello che vuoi. Potrebbe sfregarli nella direzione sbagliata mentre il Sole del Sagittario si scontra con il prepotente Plutone. Fare un passo indietro e dare spazio a qualcuno è probabilmente la cosa giusta da fare. Non sprecarlo mancando di rispetto ai loro confini.

Carriera/Finanza: le idee che porti a un progetto di squadra potrebbero essere troppo fantasiose o non abbastanza innovative mentre l'intelligente Mercurio è in contrasto con il lungimirante Urano. Potrebbe essere necessario parcheggiare un concetto di tendenza fino a quando i tuoi colleghi non ti raggiungono. Oppure potresti essere tu quello che ha bisogno di aggiornarsi sugli ultimi sviluppi. Prendi la temperatura della stanza prima di condividere le tue idee.

Crescita personale/spiritualità: dalla fine di giugno, il mistico Nettuno è retrogrado. Oggi, stazioni dirette. Per mesi hai esplorato le profondità della tua conoscenza spirituale e metafisica alla ricerca di verità più profonde. Quello che hai scoperto può fornire una base per un'ulteriore crescita. Insegnanti, mentori e guide spirituali possono aiutarti a disimballare ciò che hai scoperto e indirizzarti verso insegnamenti che maturano ulteriormente la tua saggezza.