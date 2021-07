Oroscopo di oggi 2 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 2 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 2 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna oscura in transito nel tuo segno richiederà un sacco di auto-riflessione. Una conversazione con una persona perspicace (un Gemelli, forse) può portare alla tua consapevolezza qualcosa che devi sapere su di te. Potrebbe innescare un momento ah-ha.

Amore/Amicizia: sii l'autodidatta che tutti sanno che sei e fai il primo passo verso il perdono. Con il tuo sovrano, Marte, allineato con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, non dovresti perdere tempo a riparare i recinti con qualcuno con cui hai litigato. Potrebbe essere il tuo partner, un amico o tuo figlio. Non importa chi è la colpa. La vita è troppo breve per serbare rancore su piccole lamentele. Sentirai un enorme senso di sollievo una volta che l'aria si sarà ripulita.

Carriera/Finanza: c'è un buco in cui puoi strisciare? Affrontare le realtà quotidiane della tua vita lavorativa non sarà il tuo punto forte poiché Vesta nel tuo settore del lavoro si oppone al disorientante Nettuno. Questa influenza oscura può rendere difficile concentrarsi sulla routine quotidiana. Potresti essere disinteressato ai tuoi compiti attuali o del tutto deluso dal tuo lavoro. Mento su, ariete. Non lasciarti abbattere dalle piccole cose.

Crescita personale/spiritualità: la tua casa e la tua vita familiare sono in linea con la tua visione? È una domanda che potrebbe sorgere quando il Sole in Cancro si avvicina a Giunone. Riesci a coltivare comfort e sicurezza senza compromettere la tua voglia di avventura e cambiamento?

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti essere all'oscuro di una serie di cose mentre la luna attraversa la tua casa di esilio. Non lottare per capire le cose. Sarà più fruttuoso riposare nel mistero. Un Gemelli può avere risposte se ti interessa cercarle.

Amore/Amicizia: il romanticismo e l'amicizia possono diventare strani poiché Vesta si oppone al disilluso Nettuno. Una parte potrebbe essere confusa sulle intenzioni dell'altra persona e dedicarsi a coltivare una connessione che si rivela indesiderata. Non dare per scontato che tu e qualcuno a cui vuoi avvicinarti sia ugualmente investito. Se i ruoli sono invertiti e qualcuno si è attaccato a te in un modo che non ti fa sentire bene, sii gentile mentre li metti in chiaro.

Carriera/Finanza: un sogno o un lampo di intuizione possono fornire informazioni su una preoccupazione finanziaria poiché l'intraprendente Luna Ariete nel tuo regno subconscio si allinea con l'astuto Mercurio nella tua casa di risorse. Il luogo in cui i tuoi istinti e i fatti si intersecano è il tuo punto debole. Che tu stia negoziando un affare o cercando il giusto prezzo su un acquisto, non puoi sbagliare se agisci da questo spazio informato.

Crescita personale/spiritualità: potresti non essere sicuro di quanto rivelare sui tuoi desideri poiché il Sole Cancro nel tuo settore della comunicazione si allinea con Giunone. E se tu e il tuo ascoltatore non siete sulla stessa frequenza? C

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti consigliamo di connetterti con la tua tribù mentre la luna attraversa la tua casa di amicizia e gruppi. Incoraggiare gli individui (come un Ariete) ti solleverà e ti farà sentire bene con te stesso. Le tue conversazioni saranno molto gratificanti.

Amore/Amicizia: un vivace dibattito potrebbe indurre a riparare i recinti mentre l'appassionato Marte nel tuo settore della comunicazione si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'amicizia. Invece di chiuderti al primo segno di conflitto, fai domande e continua la conversazione. Potresti scoprire che tu e una persona con cui a volte non sei d'accordo siete in realtà sulla stessa pagina. Cogli l'opportunità di considerare il loro punto di vista.

Carriera/Finanza: potresti chiederti se la corsa al successo è tutto ciò che è stato immaginato mentre Vesta si oppone al disilluso Nettuno nel tuo settore professionale. I sacrifici che sei costretto a fare per andare avanti potrebbero non sembrare ne vale la pena. Oppure potresti scoprire di essere stato ingannato sulle ricompense che dovresti ricevere per i tuoi sforzi. La maggior parte delle persone non è in grado di alzarsi e smettere. Trova piccoli modi per evitare lo stress e lavorare in modi più responsabili.

Crescita personale/spiritualità: stare con persone stimolanti può suscitare ogni tipo di idee brillanti mentre l'appassionata Luna in Ariete si allinea con l'intelligente e spiritoso Mercurio nel tuo segno. È un momento opportuno per scrivere, apprendere e condividere informazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna nella parte superiore del tuo grafico, sembra che tutti ti tengano gli occhi addosso. Sarai sensibile a come vieni percepito (in particolare da un Ariete), quindi sii consapevole di quello che fai. Qualcuno potrebbe seguire l'esempio che hai dato.

Amore/Amicizia: la conversazione può essere estremamente confusa poiché Vesta e il disorientante Nettuno si scontrano nelle tue zone di comunicazione. Tu e il tuo ascoltatore potreste avere versioni contrastanti della realtà che rendono difficile capirvi. Potresti scoprire di aver lavorato per realizzare ideali che ritenevi erroneamente importanti per l'altra persona o viceversa. È meglio non fare supposizioni su ciò che pensi che qualcuno voglia o di cui abbia bisogno. Un dialogo aperto e onesto può fornire chiarezza, anche se probabilmente non oggi.

Carriera/Finanza: Marte autodidatta nella tua casa dei guadagni allinearti con il guaritore ferito Chirone nel tuo settore professionale può motivarti a prendere l'iniziativa per risolvere un problema finanziario o di carriera. Se hai commesso un errore, datti da fare per correggerlo. Non solo ti rimetterà in carreggiata, ma potrebbe servire come momento di insegnamento per gli altri. Non devi essere perfetto, solo responsabile.

Crescita personale/spiritualità: prendi nota dei tuoi sogni e delle tue intuizioni di veglia. Un messaggio importante potrebbe arrivarti mentre l'ispiratrice Luna in Ariete contatta Mercurio mentale nel tuo regno subconscio. Potrebbe avere rilevanza nei giorni a venire.