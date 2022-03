Oroscopo di oggi 2 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 2 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nuova porta sempre la promessa di un nuovo inizio. È quando lasci andare il passato e rivolgi la tua attenzione a ciò che ti aspetta. Questo nuovo ciclo incoraggia il riposo, la riflessione e l'ottimismo. I Pesci giocheranno un ruolo essenziale nella tua vita questo mese.

Amore/Amicizia: i tuoi amici possono fidarsi di te per essere l'adulto nella stanza. Con Mercurio che incontra Saturno maturo nel tuo settore sociale, sarai la voce della ragione che i tuoi amici hanno bisogno di sentire. Non sopporterai una storia singhiozzante né sarai manipolato dalle emozioni. Sei qui per dispensare amore duro e consigli sensati. È difficile per te essere così severo, ma manterrai la linea, specialmente quando hai a che fare con qualcuno che ripete un cattivo comportamento.

Carriera/Finanza: non dovresti contare i tuoi polli prima che si schiudano. Anche se la Luna Nuova nell'intuitivo Pesci e il tuo regno dietro le quinte si allinea con Giove e Urano, sentirai che presto arriverà qualcosa di buono. Presta attenzione ai sogni e alle sincronicità. Possono trasmettere un messaggio premonitore sul lavoro o sulle finanze. Usa il ciclo della luna in arrivo per risolvere i problemi. Un nuovo inizio arriva al tuo prossimo compleanno.

Crescita personale/Spiritualità: poiché il nutrimento di Ceres nella tua zona di comunicazione si sincronizza con Nettuno nel tuo regno subconscio, una conversazione potrebbe rivelare bisogni non riconosciuti. Prendi nota mentalmente di ciò che accade e aggiungilo al tuo repertorio di cura di te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna nuova porta sempre la promessa di un nuovo inizio. È quando lasci andare il passato e rivolgi la tua attenzione a ciò che ti aspetta. Questo ciclo può portare nella tua cerchia persone eccitanti da tutti i ceti sociali. Vivrai con tipi eccentrici (come Acquario e Pesci) che sono non convenzionali, creativi e gentili.

Amore/Amicizia: La luna nuova dei Pesci preme il pulsante di ripristino sulla tua vita sociale. Con Giove di buon auspicio e Urano che ha creato il cambiamento nella foto, cose eccitanti sono destinate ad accadere. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Quindi, dovresti sfruttare le opportunità per trascorrere del tempo con gli amici e essere coinvolto in attività entusiasmanti che ti presentano nuove persone.

Carriera/Finanza: sei pronto a mostrare al mondo che sei una persona seria con idee serie. Con una fusione Mercurio/Saturno nel tuo settore professionale, impressionerai tutti con la tua maturità e fermezza. Una figura influente può relazionarti con te come un pari perché parli con autorità e mantieni la posizione nella conversazione. Quindi, potrebbe essere il momento ideale per entrare in contatto con un peso massimo nel tuo mondo. Se stai facendo piani di carriera, è probabile che riflettano una prospettiva più conservatrice e adulta.

Crescita personale/Spiritualità: prestare attenzione alla cura di sé è essenziale. Non lamentarti delle spese che miglioreranno il tuo benessere o la tua qualità di vita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nuova porta sempre la promessa di un nuovo inizio. È quando lasci andare il passato e rivolgi la tua attenzione a ciò che ti aspetta. Questo ciclo può segnalare un cambiamento imminente nella traiettoria della tua carriera o nella direzione della tua vita. È probabile che i Pesci siano strumentali al processo.

Amore/Amicizia: fai attenzione agli impegni presi quando la devota Giunone e l'irregolare Urano si scontrano. Potrebbero esserci circostanze sconosciute che impediscono a te o al tuo interesse amoroso di seguire le tue intenzioni.

Carriera/Finanza: la luna nuova in Pesci e il tuo settore professionale potrebbero apportare cambiamenti entusiasmanti alla tua carriera. Con Giove di buon auspicio e Urano fantasioso nel mix, potresti essere sull'orlo di una svolta. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Quindi, dovresti essere super strategico su quello che fai. Anche i gesti simbolici lasciano un'impronta energetica che avverte l'Universo dei tuoi desideri. Cosa speri di ottenere?

Crescita personale/spiritualità: non sei mai stato più studioso di quanto lo sei adesso. Una fusione Mercurio/Saturno lo rende un ottimo momento per uscire dai libri e acquisire padronanza su un argomento di interesse. Se possiedi già conoscenze specialistiche, condividile con il mondo insegnando o pubblicando. La tua atmosfera seria dice che hai fatto i compiti e che puoi trasmettere saggezza alla grande.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna nuova porta sempre la promessa di un nuovo inizio. È quando lasci andare il passato e rivolgi la tua attenzione a ciò che ti aspetta. Questo ciclo ti invita ad ampliare i tuoi orizzonti mentali e fisici. I Pesci saranno ottime guide e compagni nei tuoi viaggi.

Amore/Amicizia: le relazioni possono essere piene di sorprese quando Giunone e il volatile Urano si scontrano. Potresti scoprire che tu e il tuo interesse amoroso avete idee diverse su dove è diretta la vostra relazione. Non fare supposizioni.

Carriera/Finanza: un'interruzione della comunicazione potrebbe mettere in crisi i lavori con una questione finanziaria. Con il commerciante di ruote Mercurio che incontra Saturno inflessibile nella tua casa di risorse condivise, la cooperazione di cui hai bisogno potrebbe non essere disponibile, rendendo difficile l'accesso alle informazioni di cui hai bisogno. Per il momento, potresti dover agire in modo indipendente e gestire i tuoi affari da solo. Potrebbero esserci ritardi con questioni riguardanti prestiti, eredità, alimenti e risorse condivise.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova in Pesci e la tua casa di espansione ti incoraggiano a considerare dove e come vuoi crescere nel prossimo anno. Qualcosa di nuovo ed eccitante potrebbe essere in serbo con Giove di buon auspicio e Urano inventivo nella foto. I viaggi, l'istruzione e le attività spirituali saranno particolarmente gratificanti. I semi che pianti in queste aree nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire.