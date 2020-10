Oroscopo di oggi 2 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 2 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: se la luna piena di ieri ti ha lasciato con una sbornia emotiva, potresti ricorrere a una cattiva abitudine per farcela. Faresti bene a evitare un Sagittario che abilita e incoraggia comportamenti scorretti. Cerca la compagnia di qualcuno che ti eleva.

Amore / amicizia: con l'affettuosa Venere e la custodia di Cerere in contrasto, potresti non essere dell'umore giusto per soddisfare i desideri di qualcuno (e viceversa). Può creare momenti di tensione tra te e un amico o il tuo partner. È probabile che tu sia quello che ha bisogno della libertà dagli obblighi. Se non sei disposto a scendere a compromessi, così sia. Tuttavia, dovresti capire che potresti mettere a rischio una relazione.

Carriera / Finanza: oggi, Venere entra nella Vergine produttiva e nella tua zona di lavoro. L'energia di Venere è indebolita in questo segno, sebbene la sua dolce vibrazione influenzerà comunque la tua vita lavorativa quotidiana. Durante il prossimo mese, potrebbe esserci un incarico di cui sei super appassionato. Poiché sei investito nel risultato, ti dedicherai a ottenere ogni dettaglio il più vicino possibile alla perfezione. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione perché l'atmosfera è giusta per attirare un lavoro che amerai.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno che quadra i pianeti nel Capricorno intransigente, è improbabile che tu raggiunga la linea. Sei un ribelle per natura. Quindi, non sorprende che inchinarsi all'autorità non faccia per te.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: senza nemmeno provarci, sei destinato a infrangere tutte le regole. In fondo, potresti essere spinto dall'urgenza di sfidare una persona che controlla nella tua cerchia (forse un Capricorno). Stai attento, toro. Potrebbe diventare sgradevole se tu e la capra serrate le corna.

Amore / amicizia: oggi, Venere entra nel regno che governa il romanticismo, l'intrattenimento, la creatività e i bambini. Ciò significa che otterrai ancora più piacere dalle cose che ti portano gioia. Nel prossimo mese, la tua atmosfera sarà super romantica, quindi trova il tempo per l'amore. Metti un paio di date extra speciali sui libri, così puoi divertirti un po 'con il tuo partner. Se single, la tua atmosfera giocosa e sensuale ti renderà molto attraente. Esplora modi per distanziare socialmente e incontrare nuove persone in sicurezza.

Carriera / Finanza: potresti avere difficoltà a gestire l'innovatore e ribellarti in te. Con il Sole della Bilancia nella tua zona di lavoro in contrasto con Urano nel tuo segno, la tua ingegnosità può essere difficile da seguire quando non riesci a frenare il tuo impulso di scatenarti. In altre parole, dovrai lavorare in armonia con gli altri affinché possano vedere la brillantezza delle tue idee.

Crescita personale / spiritualità: desidererai esplorare il tuo lato creativo con l'autoespressione energizzante di Venere. Sia che ti dedichi alle arti come creatore, artista o spettatore, sei destinato a scoprire qualcosa che ti ispira.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete nella tua zona di amicizia, brami la compagnia delle tue persone preferite. Non sarà facile andare d'accordo con tutti. Un amico Capricorno potrebbe essere piuttosto impegnativo. Con gli amici, prendi il ruvido con il liscio.

Amore / Amicizia: oggi, Venere si sposta nella Vergine e nel tuo regno domestico. L'energia di Venere è diminuita in questo segno; tuttavia, nel corso del prossimo mese, sperimenterai ancora la sua atmosfera amorevole nella tua vita familiare. Ripulisci il disordine, organizza e apporta miglioramenti che renderanno la tua casa più invitante. Per te l'ordine è bellezza. Quindi, il tuo spazio vitale si sentirà divino quando tutto sarà al suo posto. Le serate romantiche saranno una priorità, quindi trascorri del tempo ad addobbare il tuo boudoir.

Carriera / Finanza: non così veloce, Gemelli! Con l'impulsiva Luna in Ariete che quadra i pianeti in Capricorno e la tua casa di risorse condivise, può sorgere un problema quando fai una mossa affrettata. Che tu abbia a che fare con fondi che condividi con un partner o con un credito di un istituto finanziario, non paga per giocare in fretta e senza perdere. Potresti perdere privilegi e mettere a rischio la tua relazione se non consideri le conseguenze delle tue azioni.

Crescita personale / spiritualità: lasciare andare il passato può essere incredibilmente liberatorio. Potrebbe liberarti per esprimerti in un modo nuovo. Cosa c'è da pensare? Quel che è fatto è fatto. Fai spazio per accogliere il futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potresti sentire un po 'di tensione tra preoccupazioni personali e professionali, ma non dovresti lasciarti distrarre dal realizzare ciò che hai deciso di fare. Nemmeno un Capricorno prepotente può fermarti quando sei determinato a fare le cose a modo tuo.

Amore / Amicizia: oggi, Venere si sposta nella Vergine e nel regno che governa la tua mente, la comunicazione e il tuo ambiente circostante. Il potere di Venere è indebolito in questo segno; tuttavia, la sua dolcezza influenzerà comunque il modo in cui pensi, comunichi e interagisci. Nel corso del prossimo mese sarai ispirato ad esprimere il tuo apprezzamento più liberamente. E poiché riconosci il buono negli altri, i rapporti con i fratelli, i vicini e le persone che incontri ogni giorno saranno affettuosi e cordiali. Le tue parole amorevoli possono ispirare gli altri a rispondere in modo gentile.

Carriera / Finanza: le idee non convenzionali della mente alveare potrebbero non coincidere con la tua delicata sensibilità. Con il Sole in Bilancia in contrasto con l'eccentrico Urano nella tua zona di lavoro di squadra, potresti essere riluttante ad accettare quello che sembra un piano folle. Chissà? Forse hanno capito qualcosa e hai bisogno di aggiornarti? Controllalo prima di esprimere un giudizio.

Crescita personale / spiritualità: non vuoi essere visto come non collaborativo. Allo stesso tempo, la tua coscienza non ti permetterà di cedere a un individuo che controlla. Quando ti alzi, sei più formidabile di quanto le persone credano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l' irrequietezza può mandarti in cerca di guai. Con la luna in Ariete vivace e la tua casa di avventura, non ti accontenterai di fare la stessa vecchia cosa. Tu e un intrepido Sagittario troverete sicuramente dei problemi in cui entrare.

Amore / Amicizia: una persona bisognosa potrebbe avere la spalla fredda mentre Venere nel tuo segno si oppone a Cerere nella tua zona di collaborazione. Vuoi divertirti e fare le tue cose, non affrontare i problemi emotivi di qualcuno. Per quanto ti riguarda, hai delle opzioni. Quindi, potresti non sopportare una persona che ti abbatte. Non ti sentirai sempre in questo modo (e loro non saranno sempre così bisognosi). Stai attento alle scelte che fai.

Carriera / Finanza: oggi, l'attrattore Venere si sposta nella Vergine e nella tua zona delle risorse. Il potere di Venere è diminuito in questo segno; tuttavia, sperimenterai ancora la sua influenza magnetica nei tuoi affari finanziari. Nel prossimo mese, soldi e opportunità potrebbero arrivare con poco sforzo, ma non lasciare che questo ti induca a credere che ci sia un flusso infinito. Se non stai attento, avere più soldi potrebbe portare a maggiori spese. Resisti all'impulso di cogliere ogni lusso che chiama il tuo nome.

Crescita personale / spiritualità: chi ha voglia di essere pratico quando c'è un'avventura che aspetta solo di accadere? Il diavolo è nei dettagli. Non lasciare che la mancanza di preparazione getti una chiave nel lavoro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: esprimere come ti senti può essere una faccenda imbarazzante poiché la luna nell'Ariete spontaneo si scontra con i pianeti nello stoico Capricorno. Un Sagittario arriverà da dove vieni, anche se potrebbe non essere la persona che vuoi capirti.

Amore / Amicizia: oggi Venere si muove nel tuo segno. Questa energia ha un modo per renderti più attraente. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe essere preoccupato per tutta l'attenzione che ti viene incontro. C'è qualcosa di diverso in te? O è la tua sicurezza che ti rende così affascinante? Se sei single, esci e fai la tua magia. Nelle prossime settimane incontrerai persone che vogliono conoscersi meglio.

Carriera / Finanza: il Sole Bilancia nella tua zona monetaria che si scontra con Urano irregolare segnala che potresti essere in pericolo di spesa impulsiva. Potrebbe essere difficile resistere all'improvviso bisogno di finanziare un piano folle. Perché non mettere i freni e fare qualche ricerca? Potrebbe esserci un modo più conveniente per finanziare il tuo divertimento.

Crescita personale / spiritualità: con l'attrattore Venere che influenza la tua atmosfera, potresti essere preoccupato per il tuo aspetto. Alcuni Vergine vogliono essere più desiderabili per un partner, mentre altri vogliono apportare modifiche che li rendano più felici con se stessi. Perché non rinfrescare il tuo guardaroba e aggiornare il tuo look? Non sottovalutare quanto grandi modifiche al tuo aspetto possono farti sentire!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: alcuni individui (come un Ariete energico) sono sicuri di tenerti sulle spine. Non c'è niente come attraversare tranquillamente la tua giornata quando sono in giro. Lascia che sia motivante piuttosto che fastidioso. A volte, puoi trarre vantaggio da una piccola spinta.

Amore / Amicizia: oggi, il tuo sovrano, Venere, entra in Vergine e nella tua dodicesima casa isolata. Nelle settimane a venire, sarai estremamente riservato sulla tua vita amorosa. Forse c'è una storia d'amore complicata che vuoi mantenere al minimo? O forse hai bisogno di una pausa dagli appuntamenti e dalle relazioni? A volte, devi fare un passo indietro prima di poter fare un balzo in avanti. Contempla i desideri segreti che condividi raramente e considera come essere aperto su di loro potrebbe cambiare la tua esperienza relazionale.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno in contrasto con Urano irregolare nella tua casa di risorse condivise, non puoi dipendere dagli altri per denaro o altre forme di supporto. Ciò include il tuo coniuge, partner commerciali, clienti e istituti finanziari. Non significa necessariamente che non otterrai ciò di cui hai bisogno. In queste condizioni imprevedibili, tutto può succedere. Quindi, è meglio non fare affidamento su fonti esterne. Agire in modo indipendente ti consente di mantenere il controllo.

Crescita personale / spiritualità: la tensione a casa o con la famiglia può rendere difficile rilassarsi. Non fare della tua missione risolvere ogni piccolo problema. In questo momento, ne hai abbastanza nel piatto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con l'intraprendente Luna dell'Ariete nella tua zona di produttività, sei deciso a portare a termine le cose. I tuoi metodi potrebbero non coincidere sempre con le persone intorno a te. Con un Capricorno, dovrai decidere se sei aperto a imparare qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: oggi, Venere si sposta nella Vergine e nel tuo settore sociale. Il potere di Venere è indebolito in questo segno; tuttavia, la sua atmosfera affettuosa influenzerà ancora l'amicizia e le attività di gruppo. Nel prossimo mese, le tue interazioni sociali saranno amichevoli e accomodanti, grazie in gran parte a te che fai del tuo meglio per andare d'accordo. Sarai popolare, quindi gli amici ti vorranno a bordo per attività ed eventi divertenti. Un amico potrebbe presentarti un potenziale partner. Tieni gli occhi aperti per amore.

Carriera / Finanza: Con il Sole Bilancia nella tua dodicesima casa isolata, sei contento di lavorare tranquillamente da solo. Un cenno del capo irregolare di Urano suggerisce che dovrai affrontare gli imbrogli quando lavori a stretto contatto con un collega. Non essere così veloce da scartare quello che stanno facendo. Potrebbe esserci un metodo per la loro follia. Attenersi al programma significa che ci saranno meno complicazioni; tuttavia, essere aperti al cambiamento lascia spazio all'innovazione.

Crescita personale / spiritualità: essere di mentalità aperta non è il tuo punto forte. Non sai mai cosa potresti perdere quando sei attaccato alle tue idee. C'è un intero mondo di nuove esperienze che aspettano di essere scoperte.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non lasciare che niente e nessuno (come un cupo Capricorno) ti impedisca di divertirti. Con la spontanea Luna in Ariete nella tua casa di autoespressione, hai bisogno della libertà di scatenarti e divertirti. Sii la gioia che vuoi vedere nel tuo mondo.

Amore / Amicizia: con il Sole della Bilancia nel tuo settore sociale che si scontra con Urano irregolare, non vorrai restare fedele alla solita routine e fare le cose che tu e i tuoi amici fareste normalmente. Cambiare le cose può essere eccitante, ma non puntare a qualcosa di troppo estremo. C'è sempre quell'amico che non seguirà il programma. Passa gradualmente a una nuova attività se qualcuno è riluttante a fare un passo da gigante.

Carriera / Finanza: oggi, Venere si sposta nella laboriosa Vergine e nella tua zona di carriera. Il potere di Venere è indebolito qui, anche se sperimenterai ancora la sua vibrazione magnetica nella tua vita professionale. Nel mese a venire attirerai l'attenzione, quindi perché non fare del tuo meglio per impressionare? È un ottimo momento per entrare in contatto con persone influenti che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare. Approfitta delle opportunità per socializzare al di fuori del luogo di lavoro e conoscere i colleghi in modo più personale.

Crescita personale / spiritualità: sei un cercatore per natura. Quando trovi un percorso spirituale che ti parla, sei tutto dentro. Stai alla ricerca di insegnamenti che vuoi esplorare ulteriormente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le questioni personali hanno la precedenza sugli altri affari con la luna che attraversa la tua casa e la tua zona familiare. Anche le tue preoccupazioni dovranno prendere un posto in secondo piano rispetto ai bisogni della famiglia e della tribù prescelta. Un Ariete potrebbe aver bisogno della tua assistenza.

Amore / amicizia: il romanticismo assume un tono più avventuroso mentre Venere si sposta nella Vergine e nella tua zona di esplorazione. Nelle prossime settimane, andrai lontano per amore. Potresti innamorarti di qualcuno che vive lontano o essere coinvolto con una persona che proviene da un paese straniero o da una cultura o un background diversi. Alcuni potrebbero pianificare di partire per una fuga romantica con il proprio partner. Farai quello che serve per colmare la distanza tra te e qualcuno che ami.

Carriera / Finanza: non sei noto per colorare fuori dalle righe. Anche se con il Sole Bilancia nella tua zona di carriera che sembra l'eccentrico Urano, potresti essere ispirato a essere più creativo e proporre idee più innovative. Non è il genere di cose che puoi fare a metà. Se hai intenzione di andarci, preparati a prenderlo fino in fondo.

Crescita personale / spiritualità: con Venere nella studiosa Vergine, sarai appassionato di espandere la tua istruzione e imparare cose nuove. È un ottimo momento per iscriversi a un corso o iniziare un corso di studio indipendente. Potresti incontrare un insegnante carismatico che ti accende a nuove idee.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nello spirito Ariete e il tuo settore della comunicazione, ti divertirai a comunicare con amici e parenti e ad essere coinvolto in ciò che sta accadendo nelle loro vite. Potrebbe essere gratificante riconnettersi con un Gemelli con cui non parli da un po '.

Amore / amicizia: oggi, Venere si sposta nella casta Vergine e nella tua zona di intimità. Il potere di Venere è in qualche modo indebolito in questo segno, anche se sperimenterai ancora la sua influenza amorosa nella tua vita sessuale. Nelle prossime settimane sarai più in contatto con la tua desiderabilità e come lavorarla a tuo vantaggio. Non sei apertamente sessuale come alcuni segni. Per te, l'attrazione deve includere un incontro delle menti oltre alla chimica fisica. Stai alla ricerca di potenziali partner che sono sulla tua lunghezza d'onda mentale.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere che ti benedice con un maggiore accesso alle risorse condivise, potresti scoprire che i tuoi interessi amorosi, i clienti e gli alleati professionali sono più generosi e di supporto del solito. Se hai bisogno di chiedere un favore, dovresti fare la tua richiesta nei giorni e nelle settimane a venire. Potrebbe anche essere più facile ottenere crediti, prestiti e sovvenzioni tramite banche e altre istituzioni.

Crescita personale / spiritualità: ottenere il consiglio di un amico su un hobby o un progetto creativo o chiedere suggerimenti su qualcosa di divertente da fare può essere un ottimo modo per creare un legame. Sii aperto a renderlo un esercizio comune.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 2 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: i blocchi stradali sorgono per una buona ragione. Con la luna in impetuoso Ariete, si può essere tentati di passare al potere. Potresti avere difficoltà a superare un guardiano del Capricorno. Probabilmente è intelligente rallentare e rispettare le regole.

Amore / Amicizia: oggi, Venere si trasferisce in Vergine e nella tua casa di collaborazione. L'energia di Venere è in qualche modo diminuita in questo segno, anche se sperimenterai ancora la sua vibrazione amorevole nelle tue relazioni più importanti. Durante il prossimo mese, sarai estremamente concentrato sull'elevare la tua esperienza di amore e collaborazione. È il momento ideale per trasformare una storia d'amore occasionale in qualcosa di più serio. Alcuni Pesci potrebbero essere pronti a metterci un anello e firmare sulla linea tratteggiata.

Carriera / Finanza: nelle prossime settimane, i rapporti d'affari tendono ad andare senza intoppi perché c'è un desiderio reciproco di renderlo vincente. È un ottimo momento per entrare in una nuova alleanza. Potresti attirare nuovi clienti o clienti e allacciare importanti contatti professionali che ti avvantaggeranno nel prossimo anno. Con l'affabile Venere che benedice le tue interazioni faccia a faccia, anche la persona più scontrosa potrebbe essere più facile andare d'accordo.

Crescita personale / spiritualità: creare il futuro che desideri richiede tempo. Non è il momento per lasciare che l'impazienza rovini i tuoi piani. Tieni gli occhi sul premio e continua a collegare i tuoi obiettivi.