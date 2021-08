Oroscopo di oggi 20 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 20 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 20 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: quando la luna attraversa il tuo gruppo e la tua zona di amicizia, vuoi far parte del cerchio che ti fa sentire come se appartenessi. Qualcuno (un Acquario, forse) potrebbe non essere molto accogliente. Lascia che ti spinga a riflettere su come tratti gli altri.

Amore/Amicizia: la comunicazione è di supporto e dolce poiché nutrire Cerere si allinea con Venere nella tua casa delle interazioni uno contro uno. La tua atmosfera affettuosa non riguarda solo il romanticismo. Vuoi anche che il tuo interesse amoroso sappia che ti preoccupi della loro felicità e del loro benessere. L'amore che estendi agli amici e alla famiglia può essere molto edificante. Perché non contattare qualcuno che potrebbe trarre beneficio dall'incoraggiamento e dal sostegno?

Carriera/Finanza: le competenze all'avanguardia pagheranno i conti poiché l'esperto Mercurio e l'innovativo Urano danno energia al tuo lavoro e alle tue zone di denaro. Essere esperti nelle ultime tendenze e nelle tecniche più avanzate relative a ciò che fai può aiutarti a rimanere commerciabile. Se il tuo know-how è aggiornato, è un momento opportuno per parlare con qualcuno che ti può riempire. Frequentare un programma di formazione professionale o intraprendere un percorso di studio indipendente potrebbe rientrare nei tuoi piani.

Crescita personale/spiritualità: potresti segretamente nutrire risentimento contro una persona che limita la tua libertà di azione o di espressione personale. Può essere difficile possedere i tuoi sentimenti mentre Urano e Vesta si scontrano. Rivedi i tuoi obblighi e modificali se necessario.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vorrai essere rispettato e preso sul serio da superiori, genitori e colleghi professionisti mentre la luna incontra l'autorevole Saturno nella tua zona di reputazione. Non sarà facile impressionare un Acquario, ma sei determinato a mantenere la rotta.

Amore/Amicizia: sei più disinibito che mai. E con il loquace Mercurio in aspetto eccentrico Urano nel tuo segno, non si può dire cosa dirai o farai. La tua apertura mentale e l'atmosfera liberata portano una ventata di aria fresca nella tua vita amorosa. Chiunque voglia stare con te dovrebbe essere pronto ad avere conversazioni piuttosto franche e insolite. Non hai nulla da nascondere e speri che i tuoi compagni siano ugualmente aperti e onesti su chi sono.

Carriera/Finanza: poiché Venere nella tua casa di servizio si allinea con la badante Cerere nella tua zona di denaro, non ti dispiacerà spendere un piccolo extra per coccolare una persona a cui tieni o aiutare a garantire che i bisogni fondamentali di uno sconosciuto siano soddisfatti. Anche la più piccola donazione in beneficenza può fare un'enorme differenza nella vita di qualcuno. Al posto del denaro, potresti offrire i tuoi servizi o offrire a una persona cara un pasto cucinato in casa. La condivisione è la cura.

Crescita personale/spiritualità: la fatica delle faccende e la routine lavorativa quotidiana possono ostacolare il nostro stile mentre Vesta si scontra con Urano nel tuo segno. Trova dei modi per esercitare la tua indolenza senza mettere in scena una ribellione totale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: potresti perdere ore alla ricerca di un'idea affascinante o all'esplorazione di un luogo emozionante. È tutto cibo per il tuo cuore e la tua mente. Stai all'erta per una figura autorevole (un Acquario, forse) che può istruirti su un argomento di interesse.

Amore/Amicizia: sei tanto dolce quanto loro, come l'adorazione di Venere nella tua zona romantica si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno. Con questa atmosfera amorosa in gioco, sei pronto a prodigare il tuo interesse amoroso con la tua totale attenzione e affetto. Assecondare i loro desideri ti farà piacere. Dopotutto, tutti hanno bisogno di sentirsi necessari. Se sei single, puoi ancora trovare qualcuno per cui strafare. Le tue amorevoli cure saranno apprezzate dai bambini, dalla famiglia e dagli amici.

Carriera/Finanza: con Vesta dedicato e l'innovativo Urano in disaccordo, può sorgere frustrazione quando si tenta di esprimere la propria creatività o di utilizzare i propri doni unici. La scintilla di brillantezza che può accendere e far risaltare il tuo lavoro dalla massa sembra appena fuori portata. Continua così, Gemelli. Presta attenzione ai sogni e ai momenti ah-ha. L'ispirazione arriva dove e quando meno te lo aspetti.

Crescita personale/spiritualità: con il tuo governante, il metodico Mercurio, nel tuo regno domestico allineandoti con il non convenzionale Urano, potresti inventare uno schema entusiasmante per la tua casa e la vita familiare. Per ora, è meglio elaborare i dettagli a porte chiuse. Non tutti sono pronti per il cambiamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai consapevole del tuo dolore e della sofferenza degli altri quando la luna incontra Saturno nella tua ottava casa emotiva. Un Acquario non dirà molto su quello che sta passando, ma sentirai che sta succedendo qualcosa. Il supporto che estendi può guarire reciprocamente.

Amore/Amicizia: non ci vuole molto per far emergere l'amante che è in te. Sarai ancora più dolce del solito quando Venere e Cerere nutriente si allineano. I tuoi familiari e amici preferiti saranno generosamente prodigati di attenzioni e cure. Non ne farai un grosso problema. In effetti, potresti fare di tutto per tenere nascosto un atto gentile. Farai quello che devi per assicurarti che tutti si sentano amati.

Carriera/Finanza: l' accorto Mercurio nel tuo regno mentale che si allinea con l'inventivo Urano suggerisce che le tue idee sono all'avanguardia. È il momento opportuno per proporre un progetto che possa affermarti come trascinatore. Catturerai l'attenzione di tutti quando rivelerai ciò che sai sugli sviluppi all'avanguardia nel tuo campo. Collaborare con amici o colleghi lungimiranti potrebbe aiutarti a portare le tue idee a un livello superiore. I tuoi talenti e risorse combinati possono renderti una squadra vincente.

Crescita personale/spiritualità: Avrai tutti i tipi di idee su come prenderti cura degli altri mentre la luna umanitaria in Acquario accende un arioso grande trigono. Anche tu hai bisogno di amore, quindi assicurati di scrivere te stesso nel piano.