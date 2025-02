Oroscopo di oggi 20 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 20 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 20 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Il messaggero Mercurio che si scontra con l'amplificatore Giove nella tua zona di comunicazione può rendere difficile tenere per te certe informazioni. Rovesciare il tè può essere catartico, ma può anche metterti in guai seri. Non essere la persona che diffonde pettegolezzi e fa girare la voce. Divulgare gli affari privati ​​di qualcuno potrebbe danneggiarlo e mettere a rischio la tua reputazione. È importante discernere cosa può essere condiviso e cosa è meglio tenere per te. Con l'inventivo Urano nel mix, potresti trovare un modo creativo per discutere di qualcosa che deve essere discusso. Potresti aver bisogno di parlare se sono in gioco soldi, beni o i tuoi valori.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Mercurio sfuggente si scontra con Giove stravagante nella tua casa dei beni, potresti scoprire di non essere così astuto come pensi. Prima di sborsare soldi per quello che sembra un buon affare, leggi le clausole in piccolo. Potresti finire per pagare molto più di quanto sia prudente. Pensa oltre i tuoi desideri attuali e considera come le tue scelte influenzeranno i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine. Su un altro tono, discutere di soldi o beni con un amico può essere una faccenda complicata. Pensaci due volte prima di vantarti di ciò che hai o di quanto guadagni. Allo stesso modo, ascoltare un amico vanaglorioso può essere noioso. Lascia che entri da un orecchio e esca dall'altro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Poiché il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo settore pubblico si scontra con l'esagerato Giove nel tuo segno, suonerai con orgoglio la tua tromba. Raccontare al mondo tutti i tuoi successi può attirare l'attenzione. Tuttavia, vantarti non ti metterà in una luce positiva. Allo stesso modo, un post sui social media presuntuoso potrebbe non ottenere i Mi piace che stai cercando. Non c'è niente di sbagliato nel parlare di sé o condividere buone notizie. Le persone saranno più inclini ad ascoltare quando condividi qualcosa con cui possono identificarsi. Con l'inventivo Urano a bordo, il tuo messaggio potrebbe essere recepito meglio se condividi qualcosa che normalmente non pubblicizzeresti. Le persone potrebbero essere curiose di sapere come hai superato qualcosa che in precedenza ti aveva frenato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Una relazione amorosa che dura da molto tempo potrebbe essere migliorata oggi da un livello di sensualità aumentato, Cancro. Un'emozione intensa potrebbe pervadere il tuo essere, rendendo difficile concentrarsi su altro. Probabilmente trascorrerai la giornata aspettando con ansia di poter essere solo con la tua amata. La passione che pervade il tuo fare l'amore ora è degna di un romanzo rosa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Dovrai stare attento a non dire più di quanto dovresti, perché Mercurio chiacchierone e Giove esagerato si scontrano. Quando parli con un amico, potresti pentirti di aver rivelato troppo sulla tua vita amorosa o su un problema finanziario. Sii prudente su ciò che scegli di condividere e a chi scegli di confidarti. Anche i tuoi amici più cari non hanno bisogno di essere a conoscenza di informazioni sensibili. Sappi quali cose è meglio tenere per te. D'altra parte, è saggio diffidare di una persona che promette più di quanto possa mantenere. Non lasciarti sedurre dalle parole dolci.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Mentre il chiacchierone Mercurio nella tua zona di partnership si scontra con l'amplificazione di Giove nel tuo settore pubblico, avrai molto da dire su un partner romantico o un alleato professionale. Meglio discutere le tue preoccupazioni direttamente con loro piuttosto che confidarti con altri o pubblicare la tua situazione sui social media. Una volta che trovi qualcuno disposto ad ascoltare, è probabile che rivelerai più di quanto dovresti. Su un altro tono, dovresti essere prudentemente ottimista nel migliore dei casi e scettico nel peggiore quando qualcuno fa un'affermazione oltraggiosa o una promessa esagerata. Dovrai usare il tuo discernimento per decidere se credergli o meno. Alcune persone diranno quello che pensano tu voglia che dicano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

È intelligente essere preparati quando si lavora a un progetto ambizioso o si pianifica una grande avventura. Tuttavia, potresti esagerare con la preparazione, poiché il metodico Mercurio nella tua zona di lavoro si scontra con l'esagerato Giove nella tua casa di espansione. Ossessionarsi per ogni piccolo dettaglio può creare lavoro extra per te e rendere il processo eccessivamente complicato. Allo stesso modo, non pagherà includere una varietà di opzioni perché trovi difficile decidere. Optare per uno schema ridotto può aiutarti a garantire il raggiungimento del risultato desiderato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre il volubile Mercurio nella tua zona degli appuntamenti si scontra con Giove che vuole sempre di più, vorrai esplorare tutte le tue opzioni romantiche. Potresti avere una giornata vivace piena di scambi di messaggi di testo, messaggi diretti e telefonate. Se stai cercando l'amore online, potresti avere una gamma di persone più ampia del solito tra cui scegliere. Come puoi accontentarti di una persona quando ci sono così tante persone interessanti da conoscere? Alcuni Scorpioni in coppia potrebbero trovare difficile concentrarsi sul proprio partner. Fai attenzione. Non ti piacerebbe se i ruoli fossero invertiti e il tuo interesse amoroso iniziasse a controllare altre persone.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Un progetto creativo complesso potrebbe richiedere una ricerca approfondita oggi, Sagittario, e potresti passare gran parte della giornata online o in biblioteca. Probabilmente è un argomento che ami, quindi non ti dispiacerà il tempo che ci metti. L'ispirazione che ti arriva potrebbe durare a lungo. Potresti essere in grado di trattare questo progetto come un'impresa commerciale e dargli più sostanza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mentre il loquace Mercurio nella tua casa della comunicazione si scontra con l'esagerato Giove nella tua zona di produttività, corri il rischio di impegnarti troppo e di non dare risultati. Potresti credere ingenuamente di essere in grado di fare qualcosa, solo per scoprire in seguito di essere nei guai. Invece di dire "sì", dì "forse". In questo modo, ti guadagnerai un po' di tempo per scoprire cosa comporta. Allo stesso modo, dovresti diffidare di qualcuno che fa grandi promesse o affermazioni oltraggiose. È probabile che ti dica ciò che pensa tu voglia sentire. A meno che non possa sostenere la sua affermazione con delle ricevute, non crederci.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Nessun prezzo è troppo alto da pagare quando ti stai divertendo. Mentre l'astuto Mercurio nel tuo settore finanziario si scontra con l'esagerato Giove nella tua casa dello svago e del romanticismo, sarai ansioso di trovare modi per finanziare il tuo divertimento. Alcuni Acquario potrebbero credere di aver trovato un ottimo affare. Tuttavia, potresti alla fine spendere più del previsto. Un appuntamento, un intrattenimento, un hobby o le spese legate ai figli potrebbero rivelarsi molto più costose di quanto avessi previsto. È intelligente informarsi sulle spese prima di impegnarsi. Se i soldi scarseggiano, potresti dover esplorare alternative più economiche.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Il servizio agli altri potrebbe occupare gran parte della tua giornata, Pesci, forse a livello artistico o forse sotto forma di condivisione di energia psichica o curativa. Non pensare che i tuoi sforzi non siano apprezzati. Coloro che stai aiutando potrebbero essere reticenti nel dire qualsiasi cosa, ma i tuoi sforzi non sono persi per loro. Consideralo come una banca. I tuoi amici saranno lì per te quando ne avrai bisogno.