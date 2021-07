Oroscopo di oggi 20 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 20 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 20 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna in Sagittario in transito nella tua zona di esplorazione potrebbe rivelare che non sei così avventuroso come pensi di essere. Probabilmente stai solo facendo la stessa vecchia cosa. Non essere così veloce da cancellare un Gemelli. Possono avere idee entusiasmanti.

Amore/Amicizia: potresti avere difficoltà a decidere quanta fede dovresti riporre in una relazione poiché incoraggiare Giove si allinea con Vesta dedicato nella tua casa di partnership. Potete confidare che gli sforzi che mettete produrranno i risultati desiderati? Non pagherà essere eccessivamente entusiasta. Né dovresti temere che le cose non vadano per il verso giusto. Sii cautamente ottimista mentre svolgi il lavoro necessario per ottenere ciò che desideri.

Carriera/Finanza: il comunicatore Mercurio che si allinea con l'inventiva Urano nella tua casa dei beni ti consiglia di prestare molta attenzione alle notizie che potrebbero avere un impatto sulle tue finanze. Qualcosa che leggi o ascolti potrebbe farti apparire il simbolo del dollaro. Indaga per scoprire se è legittimo. Fare il passo successivo potrebbe richiedere una decisione improvvisata. Chi non risica non rosica. Anche se non incassi, gli eventi di oggi potrebbero cambiare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza.

Crescita personale/spiritualità: l'allineamento luna/Giunone/nodi di oggi segnala che è facile entrare in un solco con un percorso spirituale a cui sei devoto. Non lasciare che ti impedisca di fare domande e avere conversazioni che ti aiutino a crescere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti mettere in dubbio la validità dei tuoi sentimenti mentre la Luna in Sagittario si scontra con Mercurio e Urano. Sei davvero giustificato nel sentirti come ti senti? Un Gemelli perspicace può aiutarti a vedere la questione da una prospettiva illuminata.

Amore/Amicizia: se c'è qualcosa che vuoi che tutti sappiano di te, gridalo al mondo. Con il comunicatore Mercurio allineato con Urano nel tuo segno, non vorrai nascondere chi sei. La tua rivelazione potrebbe mandare onde d'urto. A volte, devi correre il rischio di vivere ad alta voce. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe essere scosso da questo imprevedibile, nuovo te. Se single, dovrai stare con qualcuno che rispetti la tua individualità e ti dia spazio per crescere. Scegliere saggiamente.

Carriera/Finanza: è facile credere di sapere cosa è meglio. Tuttavia, i tuoi metodi potrebbero causare problemi ai colleghi poiché Vesta nel tuo settore lavorativo si scontra con l'entusiasta Giove. Potresti essere così coinvolto nel tuo modo di fare le cose che non riesci a riconoscerne i difetti. In alternativa, potresti essere riluttante a contribuire con quelli che potrebbero essere suggerimenti utili. L'ascolto sarà la chiave per capire come collaborare al meglio.

Crescita personale/spiritualità: fai attenzione al tuo senso di diritto. Può essere travolgente quando la Luna in Sagittario, Giunone e il Nodo Sud si scontrano. Ciò che è loro non è tuo nonostante tu creda che lo sia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la luna si scontra con Mercurio e Urano, potresti essere sorpreso di apprendere che qualcuno vicino a te non condivide i tuoi valori. Potresti essere l'unico a essere sorpreso. Un intelligente Gemelli avrebbe potuto riempire i tuoi spazi vuoti.

Amore/Amicizia: un grande gesto romantico può essere un po' appariscente quando Vesta nella tua zona di vita amorosa e Giove entusiasta si scontrano. Potrebbe sembrare più che tu stia mettendo su una performance per gli altri piuttosto che essere attento alle particolari esigenze del tuo partner. In alternativa, potresti non fare abbastanza sforzi per dimostrare il tuo interesse per qualcuno. Cosa deve fare un Gemelli volubile? Sii sincero e fai ciò che è appropriato per il tempo, il luogo e la relazione.

Carriera/Finanza: presta attenzione ai sogni, alle sincronicità e agli improvvisi lampi di ispirazione che ti vengono incontro durante la giornata. Un allineamento Mercurio/Urano promette di fornire informazioni illuminanti che possono cambiare la tua prospettiva. Potrebbe cambiare il modo in cui vedi la tua situazione lavorativa e fornire un indizio su una potenziale opportunità. Potrebbe contraddire ciò che pensi sia possibile, ma non essere così veloce da cancellarlo. L'Universo invia messaggi quando e dove meno te lo aspetti.

Crescita personale/spiritualità: è fin troppo facile lasciare che gli altri prendano il comando mentre la Luna in Sagittario incontra Giunone e il Nodo Sud. È comodo, ma non è il modo di crescere. Preparati a farti avanti e a gestire la tua attività.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sii gentile con te stesso mentre impari cose nuove e migliori le tue abilità. Potresti sentirti fuori dalla tua profondità mentre la luna si scontra con Mercurio e Urano. Potresti non capire cosa sta dicendo o facendo un Gemelli. Fai attenzione. Sono molto più intelligenti di quanto pensi.

Amore/Amicizia: poiché il loquace Mercurio nel tuo segno si allinea con il non convenzionale Urano nella tua casa dell'amicizia, ti divertirai a parlare con uno dei tuoi amici più eccentrici. È rinfrescante chattare con qualcuno che vede la vita attraverso una lente diversa. Ti fa pensare alla tua vita in un modo nuovo e ti apre la mente a nuove possibilità. Se questa persona è una nuova conoscenza, questa potrebbe rivelarsi una connessione molto eccitante!

Carriera/Finanza: essere sposati con la tua routine e telefonare è facile poiché la Luna in Sagittario incontra Giunone e il Nodo Sud nel tuo settore lavorativo. Tuttavia, non otterrai alcun punto percorrendo il percorso di minor resistenza e facendo le cose allo stesso modo. Far crescere le tue abilità richiederà che ti avventuri in un territorio sconosciuto. Varrà la pena perdersi mentre scopri qualcosa di nuovo.

Crescita personale/spiritualità: il tuo entusiasmo per qualcosa che ti piace è palpabile. Con Giove in disaccordo con Vesta dedicato, potresti provare a convertire qualcuno a cui sei vicino. Se sono interessati, troveranno la loro strada.