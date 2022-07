Oroscopo di oggi 20 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 20 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la sensibilità aumenta quando la luna incontra il vulnerabile Chirone nel tuo segno, rendendo difficile non prendere le cose sul personale. Sii il padrone delle tue emozioni invece di qualcuno che è governato dai loro stati d'animo. Fai come una Bilancia e gioca bene.

Amore/Amicizia: l'orgoglio e il talento per il drammatico coloreranno le tue conversazioni mentre Mercurio entra nel teatro del Leone e nella tua casa di espressione personale. Fino al 4 agosto, l'umorismo e l'arguzia convinceranno sicuramente una persona interessata che vale la pena conoscerla. Se accoppiato, un'atmosfera giocosa renderà la comunicazione rilassata con il tuo interesse amoroso. Sarai entusiasta di saperne di più sugli hobby e sulle tue attività ricreative preferite e ti divertirai a condividerle con gli altri.

Carriera/Finanza: ci sei tu, la tua famiglia e la cerchia prescelta, e poi c'è il mondo in generale. I tuoi bisogni personali potrebbero scontrarsi con i poteri che sono mentre il nutriente Sole Cancro si oppone a Plutone assetato di potere nel tuo settore professionale. I tuoi interessi e quelli dei tuoi cari possono entrare in conflitto con le esigenze della tua carriera. Qualcosa che accade potrebbe ricordarti l'importanza della tua vita privata.

Crescita personale/Spiritualità: il retrogrado del guaritore ferito Chirone nel tuo segno può richiedere un'intensa introspezione. Comprendere le tue insicurezze e paure e come limitano la tua crescita sarà la chiave per la tua liberazione. Il processo proseguirà fino alla fine dell'anno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: può essere difficile svelare i tuoi sentimenti mentre la luna incontra il vulnerabile Chirone nel regno più nascosto della tua carta. Guardare agli altri (come uno Scorpione) per la direzione e il chiarimento non aiuta. Dovrai fidarti del tuo istinto.

Amore/Amicizia: anche se non rilascerai dichiarazioni pubbliche, con il comunicatore Mercurio nel ruolo teatrale del Leone e nel tuo regno domestico, sarai abbastanza esplicito nelle tue conversazioni con la famiglia, i coinquilini e i membri della tua cerchia ristretta. Fino al 4 agosto, sarai impegnato a scoprire ciò che devi sapere sulle questioni familiari e a fare progetti per la tua vita familiare. Gli elementi del passato possono influenzare ciò che farai in futuro. Devi sapere da dove vieni per vedere dove stai andando.

Carriera/Finanza: il retrogrado del guaritore ferito Chirone nel tuo regno subconscio può richiedere un esame approfondito degli ostacoli interiori che ti impediscono di dare il meglio di te in quello che fai. Ciò che ti trattiene potrebbe rivelarsi molto diverso dalle insicurezze e dalle paure di cui sei consapevole. Questo processo di scoperta durerà fino alla fine di dicembre. Sii gentile con te stesso mentre affronti i tuoi demoni e guardiani interiori.

Crescita personale/Spiritualità: Il Sole Cancro che si oppone al signore supremo Plutone potrebbe innescare un conflitto con una persona in una posizione di autorità. Se oltrepassi un confine, a loro non importerà perché l'hai fatto. Sono interessati solo a far rispettare le regole.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il desiderio di amore e accettazione che senti non è un'esperienza singolare. Tutti si sentono feriti e bisognosi in qualche modo mentre la luna si fonde con Chirone frammentato. Lascia che la tenerezza che provi ammorbidisca piuttosto che indurire il tuo cuore verso gli altri.

Amore/Amicizia: Con Chirone ferito e retrogrado nel tuo settore sociale fino alla fine di dicembre, sarai profondamente colpito dalle tue amicizie. Non sarai in grado di ignorare la mancanza di amici intimi o un problema di amicizia. Forse sei riluttante a fidarti degli altri perché sei stato bruciato in passato? O forse temi di non essere all'altezza? Che il processo di guarigione abbia inizio.

Carriera/Finanza: ci sono i tuoi soldi e c'è quello che ti aspetti da fonti esterne. Preservare il primo significa non prendere decisioni che diano al secondo il potere di influenzare la tua prosperità. Con un'opposizione Sole-Plutone che ha un impatto sul denaro, una persona o un'istituzione su cui fai affidamento potrebbe controllare le tue mosse. Non è ora che tu metta alla prova la tua indipendenza finanziaria?

Crescita personale/spiritualità: sarai nel tuo elemento con il tuo sovrano, Mercurio, entrando in Leone e nel tuo settore della comunicazione. Fino al 4 agosto eccellerai nella scrittura, nel parlare in pubblico e nelle attività educative. Sarai più curioso del solito e interessato alle cose ordinarie che ti insegnano qualcosa di nuovo. Molto tempo sarà dedicato alla conversazione, alla lettura e all'apprendimento. Con così tanti interessi, questo può essere un momento impegnativo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti aver voglia di ritirarti nel tuo guscio mentre la luna incontra il vulnerabile Chirone in cima alla tua carta. Può essere imbarazzante far vedere a tutti quanto ti senti traballante. Una conversazione con un coraggioso Leone può essere immensamente rassicurante, quindi cerca la sua prospettiva.

Amore/Amicizia: se sei intimidito da qualcuno, è perché hai temporaneamente perso di vista chi sei. Con il sole nel tuo segno che si oppone al prepotente Plutone, potresti trovarti di fronte a qualcuno a cui piace gettare il proprio peso in giro. Questa persona (forse il tuo partner) possiede solo tanto potere su di te quanto tu gli permetti di avere. Fai attenzione a esternalizzare la tua autorità.

Carriera/Finanza: Mercurio accorto che entra in Leone e la tua zona di guadagni segnala che c'è una svolta e una trattativa avanti. Fino al 4 agosto, la negoziazione di un accordo, la richiesta di un aumento o la contrattazione per il giusto prezzo su un acquisto potrebbero essere presenti nei tuoi piani. Se necessario, è il momento perfetto per chiedere consiglio a un professionista finanziario. In una nota diversa, potresti dover spiegare i tuoi valori a qualcuno in modo che capisca cosa è importante per te.

Crescita personale/spiritualità: con Chirone ferito in retrogrado fino alla fine di dicembre, sei incoraggiato a esaminare il tuo bisogno di riconoscimento. Potresti essere riluttante a fare mosse audaci perché temi che il mondo possa assistere al tuo fallimento. Usa questo tempo per venire a patti con la vulnerabilità. Non saprai mai cosa puoi fare finché non ci provi.