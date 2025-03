Oroscopo di oggi 20 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 20 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 20 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nel tuo segno non solo segnala l'inizio della stagione del tuo compleanno, ma segna anche un momento di rinnovamento. È il giorno più potente dell'anno per ricominciare da capo. Con il sole nel tuo segno fino al 19 aprile, brillerai intensamente. La sicurezza e l'energia che trasmetti abbaglieranno sicuramente quasi tutti quelli che ti circondano. La tua luce potrebbe attrarre nuovi ammiratori nella tua orbita. Sarai lusingato dall'attenzione, ma non lascerai che fermi il perseguimento dei tuoi obiettivi personali. È bello se qualcuno vuole unirsi al viaggio, anche se è improbabile che tu gli permetta di prendere il volante.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nel giovane Ariete e nella tua casa di isolamento ti invita a dare priorità al riposo e alla riflessione e a prepararti alla rinascita. Sfrutta al meglio questa energia dedicando tempo alla meditazione, alla preghiera, alla contemplazione silenziosa o ad atti di beneficenza. Nelle prossime quattro settimane, rallentare ti aiuterà a ripristinare il tuo ritmo. Rivedi i successi e gli insuccessi degli ultimi 12 mesi. Decidi cosa vuoi scartare e cosa desideri portare avanti nel nuovo anno che inizia con il tuo prossimo compleanno. Potresti non essere dell'umore giusto per essere sotto i riflettori. Cerca spazi accoglienti dove puoi lavorare sotto copertura e prenderti del tempo per rilassarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'animato Ariete e nella tua casa della comunità promette di risvegliare il giocatore di squadra che è in te. Le prossime quattro settimane sono perfette per uscire con gli amici, unirti a gruppi e organizzazioni che rappresentano i tuoi interessi e partecipare ad attività che ti fanno conoscere nuove persone. Le collaborazioni professionali sono favorite. Questo regno governa anche i tuoi piani per il futuro. Avrai bisogno di alleati ispiratori per arrivare dove vuoi andare. Trascorrere del tempo con anime gemelle può motivarti e farti venire idee e informazioni che ti aiutano a perfezionare i tuoi obiettivi a lungo termine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'auto-intraprendente Ariete e nella tua casa delle aspirazioni può fornire l'ispirazione necessaria per dare una scossa alla tua carriera. L'atmosfera è giusta per attirare l'attenzione su ciò che hai realizzato e rinfrescare i tuoi obiettivi professionali. Fino al 19 aprile, trarrai beneficio dal collegamento con i giocatori principali nella tua cerchia e dall'abbagliarli con ciò che sai fare. Sarai più visibile del solito, quindi assicurati di dare il massimo. Sii rispettoso dei superiori e delle persone che ammiri. Avrai bisogno della loro guida e del loro supporto per arrivare dove vuoi andare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'audace Ariete e nella tua casa dell'esplorazione ti invita ad ampliare i tuoi orizzonti. La crescita non avviene nella tua zona di comfort. Nelle prossime quattro settimane, sarai al meglio di te quando ti avventurerai oltre ciò che conosci. Preparati a esplorare il tuo mondo interiore ed esteriore. Viaggi a lunga distanza, istruzione superiore e ricerche spirituali potrebbero svolgere un ruolo importante nei tuoi piani. Informazioni stimolanti e nuove visioni e suoni possono essere incredibilmente stimolanti. Ciò che imparerai aprirà nuove strade e ti spingerà a considerare nuove possibilità nell'anno a venire.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Buon equinozio di primavera! Il sole che entra nell'ardente Ariete incoraggia un'immersione profonda nell'intimità. Fino al 19 aprile, le interazioni superficiali non ti basteranno. Desidererai interazioni intense che accendano la trasformazione e ti facciano sentire vivo. Che la tua relazione più importante sia romantica o platonica, sta per diventare reale. È un momento eccellente per liberarti di ciò che non funziona più e identificare ciò di cui hai bisogno per sentirti realizzato in una relazione. Questo regno governa anche le risorse condivise, rendendolo un momento opportuno per gestire debiti, prestiti, eredità, alimenti e fondi che condividi con un'altra persona.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'ispirante Ariete e nella tua casa della partnership lo rende il momento perfetto per dare priorità all'impegno. Che tu stia cercando un partner nella vita o negli affari, vorrai renderlo ufficiale. Nelle prossime quattro settimane, il fidanzamento, il matrimonio o il passaggio da una relazione amorosa occasionale a un accordo più esclusivo potrebbero giocare un ruolo nei tuoi piani. Anche stringere una nuova alleanza professionale può essere fortuito. Se sei già impegnato, è un momento eccellente per lavorare insieme al tuo partner per raggiungere un obiettivo comune. Se sei single e pronto a sistemarti, potresti incontrare qualcuno che non si tirerà indietro dall'impegno. Sii proattivo nella tua ricerca.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'intraprendente Ariete e nella tua casa del lavoro ti invita a stabilire nuovi obiettivi lavorativi. Non si tratta di cambiamenti di carriera che cambiano le carte in tavola. Si tratta di migliorare le tue competenze e la tua esperienza lavorativa quotidiana. Con il sole che attira l'attenzione sui tuoi talenti nelle prossime quattro settimane, le tue competenze possono attrarre attenzione. È un momento eccellente per cercare una nuova posizione. Tuttavia, è più probabile che tu faccia una mossa laterale che un grande balzo. Tuttavia, un cambiamento può essere un grande miglioramento. Questo regno governa anche il benessere, rendendolo un momento opportuno per rinfrescare i tuoi obiettivi di salute e fitness. Non puoi permetterti di dormire sulla cura di te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole in Ariete e nel regno che governa creatività, intrattenimento, romanticismo e attività ricreative segnala che è tempo di seguire le tue passioni. Fino al 19 aprile, dedicarti ad attività piacevoli rinnoverà la tua voglia di vivere. La tua vita amorosa, i tuoi figli, i tuoi hobby e le tue attività creative possono essere immensamente appaganti. Anche feste e vacanze possono essere divertenti. Hai bisogno di più dalla vita che lavorare e pagare le bollette, quindi assicurati di dare priorità al gioco. Il Sagittario single sarà molto richiesto. È un momento eccellente per socializzare e incontrare nuove persone. La tua atmosfera vivace attirerà persone interessanti nella tua orbita. La guida del tuo sensitivo preferito può aiutarti a entrare in contatto con la gioia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'ispirato Ariete e nel tuo regno domestico sposta la tua attenzione sulle questioni domestiche e familiari. Fino al 19 aprile, i miglioramenti che apporti getteranno le basi per la tua sicurezza emotiva, il tuo comfort e la tua felicità nell'anno a venire. Divertirsi a casa e trascorrere del tempo di qualità con i propri cari può essere gratificante. È un momento eccellente per rafforzare i tuoi legami con le persone che ami. I progetti di riparazione e ristrutturazione potrebbero rientrare nei tuoi piani. Alcune capre si trasferiranno o cambieranno radicalmente il tuo stile di vita. È fondamentale che tu viva in un modo che ti faccia sentire autentico.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole in Ariete e nella tua terza casa segnala un periodo di rinnovamento nei tuoi rapporti con vicini, fratelli e amici vicini. Nelle prossime quattro settimane, sarai energizzato da queste interazioni e ispirato a interessarti di più a ciò che accade nel tuo ambiente immediato. Questo può essere un periodo frenetico pieno di commissioni, incontri improvvisati e lunghi spostamenti. Organizzarti può aiutarti a gestire il flusso. Questo regno governa anche la comunicazione, rendendolo un momento eccellente per scrivere, parlare in pubblico, imparare e condividere informazioni. La tua atmosfera vivace renderà le persone desiderose di ascoltare ciò che hai da dire. Sarai impavido quando si tratta di fare networking e negoziare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Buon equinozio di primavera! L'ingresso del sole nell'intraprendente Ariete e nella tua casa dei guadagni segnala un periodo di rinnovamento. Nelle prossime quattro settimane, ti converrà essere consapevole di ciò che guadagni e di come spendi, risparmi e ti prepari per il futuro. Le mosse finanziarie che farai daranno il tono all'anno a venire. Potresti essere ispirato a chiedere un aumento o a perseguire una nuova opportunità. Prima di entrare in trattative, assicurati di sapere quanto vale la tua esperienza. Fai attenzione a non confondere il tuo valore come essere umano con il tuo stipendio o quanti soldi hai in banca. Il tuo vero valore non può essere misurato in euro e centesimi.