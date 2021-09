Oroscopo di oggi 20 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 20 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 20 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna piena dei Pesci è piena di romanticismo, mistero e vibrazioni mistiche. È un momento opportuno per rituali, pratiche spirituali e ricerche metafisiche. La tua intuizione può essere incredibilmente potente. Fidati di ciò che ti dice sulle persone intorno a te, in particolare Vergine e Capricorno.

Amore/Amicizia: imparare a comunicare direttamente invece di tergiversare può migliorare una relazione poiché il tuo sovrano, Marte, si allinea con il Nodo Nord. Esplorare il quadro generale e rimuginare sulle tue teorie sull'amore può essere divertente, ma a volte devi scendere al nocciolo della questione. La chiarezza che emerge può essere sorprendente quando si arriva al nocciolo della questione. I singoli arieti dovrebbero concentrarsi sui dettagli di ciò che desiderano piuttosto che perdersi nella distrazione.

Carriera/Finanza: la magia accade quando collabori con individui sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Con un allineamento armonioso tra il comunicativo Mercurio e l'entusiasta Giove che dà energia alle zone della tua gente, il brainstorming può produrre una ricchezza di idee brillanti. Con le tue conoscenze, risorse e contatti combinati, sei destinato a risolvere tutti i problemi che si presentano. È un momento eccellente per stabilire nuovi contatti e cercare assistenza per le tue attività. I progetti che coinvolgono la scrittura, l'istruzione e l'editoria sono favoriti.

Crescita personale/spiritualità: anche l'ariete più legato alla terra non sarà immune alle energie eteree di oggi. I tuoi sensi intuitivi non dovrebbero essere ignorati. Presta molta attenzione ai messaggi trasmessi da sogni, intuizioni e sincronicità.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le vibrazioni della luna piena sono potenti e super emotive. Stare intorno a persone con cui senti una connessione da cuore a cuore sarà soddisfacente. Tu e Pesci siete in genere sincronizzati. Sentirai anche l'amore per i Capricorno intorno a te.

Amore/Amicizia: La Luna Piena in Pesci e la tua casa di amicizia e gruppi possono segnalare il culmine di un progetto collaborativo. Oppure potrebbe preparare il terreno per una notte memorabile con i tuoi amici. Ti sentirai simpatico alla tua squadra, quindi vorrai sfruttare al massimo il tuo tempo insieme. Perché non fare piani speciali? Potrebbe avvicinarti a una persona di interesse.

Carriera/Finanza: questo non è il momento di minimizzare le tue capacità. Mercurio ben informato nella tua zona di lavoro allineato con Giove portatore di benedizioni nel tuo settore professionale suggerisce che un'idea brillante potrebbe aumentare la tua stima tra i tuoi coetanei e attirare il sostegno di un individuo influente e generoso. Comunicare efficacemente i tuoi concetti e dimostrare come le cose dovrebbero essere fatte può funzionare a tuo favore. Stai alla ricerca di modi per generare un ronzio su ciò che puoi fare.

Crescita personale/spiritualità: mettere alla prova i propri limiti con un compito non familiare può essere gratificante poiché Marte guidato si allinea con il Nodo Nord. Ciò che ottieni può aiutarti ad agire con più fiducia nel futuro. Non c'è niente come la soddisfazione che deriva dal capire come fare le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna Piena in Pesci e la tua zona dei risultati possono segnalare che hai raggiunto un traguardo importante. È un momento eccellente per valutare a che punto sei con la tua carriera. Lascia che il tuo intuito ti guidi verso la tua prossima mossa. La guida di un Capricorno che ha familiarità con i tuoi talenti può essere preziosa.

Amore/Amicizia: L' amore potrebbe sembrare più un lavoro ingrato che un piacere mentre Venere è in contrasto con Cerere che si sacrifica e Chirone ferito. I sentimenti di tenerezza richiederanno di essere trattati con cura e potresti non essere all'altezza. Sii gentile con te stesso e con gli altri. Non sai mai cosa potrebbe passare qualcuno.

Carriera/Finanza: la tua fiducia sboccia ogni volta che ti fidi di fare qualcosa che non pensi di poter fare piuttosto che rivolgerti a un collega per ricevere assistenza. Quando ti capita, cogli l'occasione per mettere alla prova le tue abilità. Anche se non ci riesci completamente, il tuo tentativo può essere potenziante.

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio nella tua casa di auto-espressione che aspetto Giove nella tua casa di coscienza superiore, trarrai beneficio dall'andare oltre con attività che ti insegnano su te stesso e ti aiutano a capire il tuo scopo. Non devi essere in una classe per imparare. Le attività artistiche, la spiritualità e i viaggi sono alcuni dei modi in cui puoi aumentare la conoscenza di te stesso e ampliare i tuoi orizzonti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna Piena in Pesci visionari segnala il culmine di una fase essenziale della tua evoluzione. Rifletti su ciò che hai imparato dalle esperienze che hanno spinto contro il tuo limite di crescita. Un Capricorno può aiutarti a disfare la lezione e identificare la forza che hai guadagnato.

Amore/Amicizia: gestire le aspettative e i sentimenti sensibili può essere difficile poiché Venere nella tua zona romantica si scontra con Cerere bisognosa e Chirone ferito. Potrebbe mettere alla prova il tuo affetto per qualcuno. Se ti prendi cura della persona in questione, ti farai avanti e la tratterai con la tenerezza di cui ha bisogno. Se sei riluttante, potrebbe indicare che hai a che fare con qualcuno su cui non vuoi investire.

Carriera/Finanza: Mercurio loquace nel tuo regno domestico allineato con il buon auspicio Giove nella tua casa di risorse condivise suggerisce che trarrai beneficio da una discussione con il tuo partner, un membro della famiglia o un alleato professionale. Potrebbero trasmettere informazioni preziose che ti aiutano con un problema personale o finanziario. Oppure potresti ricevere un regalo, un'opportunità o una benedizione monetaria. Non aver paura di chiedere ciò di cui hai bisogno. Alcuni individui saranno più generosi del solito. In generale, le negazioni finanziarie saranno favorevoli.

Crescita personale/spiritualità: quando le tattiche provate e vere non riescono a risolvere un problema, devi avventurarti in un territorio inesplorato per trovare una soluzione. L'audacia di Marte che si allinea con il Nodo Nord può darti la possibilità di avventurarti oltre la tua zona di comfort.