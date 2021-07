Oroscopo di oggi 21 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 21 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 21 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: tutti i segni indicano che possiedi l'energia, la motivazione e il coraggio necessari per fare qualcosa di incredibile. Non c'è modo di fermarti quando sei così eccitato. Se hai bisogno di incoraggiamento, un Sagittario che crede in te ti acclamerà.

Amore/Amicizia: potresti fare la tua mossa romantica più grande e audace mentre l'audace Luna in Sagittario accende un grande trigono infuocato con i fratelli guerrieri Marte ed Eris. Quando si tratta di amare il tuo motto è "Niente azzardato, niente guadagnato". Un approccio così audace non dovrebbe essere tentato a malincuore. Dovrai inseguire ciò che vuoi come se non avessi nulla da perdere. La fortuna aiuta gli audaci.

Carriera/Finanza: oggi Venere entra nella Vergine produttiva e nella tua zona di lavoro. L'energia di Venere è indebolita in questo segno, anche se la sua dolce atmosfera influenzerà ancora la tua vita lavorativa quotidiana. Fino al 16/08 sarai attratto da incarichi che ti appassionano. Poiché sei investito nel risultato, ti dedicherai a ottenere ogni dettaglio il più vicino possibile alla perfezione. È un ottimo momento per cercare un nuovo lavoro perché l'atmosfera è giusta per attirare una posizione che adorerai.

Crescita personale/spiritualità: decifrare i tuoi sogni e decodificare i messaggi dello Spirito può essere difficile poiché la luna fa quadrare il mistico Nettuno nella tua esoterica dodicesima casa. Ci leggerai troppo o troppo poco. Perché non contattare il tuo sensitivo preferito e chiedere loro chiarimenti?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le tue emozioni guideranno le tue azioni oggi. Quindi, metterai un cuore enorme in tutto ciò che fai. Ariete e Leone apprezzeranno la tua atmosfera coraggiosa ed energica, mentre Pesci potrebbe trovarla scoraggiante. Non puoi essere tutto per tutte le persone, tutto il tempo.

Amore/Amicizia: oggi Venere entra nel regno che governa il romanticismo, l'intrattenimento, la creatività e i bambini. Ciò significa che otterrai ancora più piacere dalle persone, dai progetti e dai passatempi che ti portano gioia. Fino al 16/08, la tua atmosfera sarà super romantica, quindi trova il tempo per l'amore. Metti un paio di date extra speciali sui libri, così puoi divertirti un po' con il tuo partner. Se single, la tua atmosfera giocosa e sensuale ti renderà molto attraente. Esplora modi per incontrare nuove persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: ti occuperai delle finanze familiari mentre la Luna del Sagittario nella tua casa di risorse condivise dà il via a un grande trigono infuocato con i fratelli guerrieri Marte ed Eris. Non vorrai accettare le scuse di nessuno. Entrerai subito dentro e farai le cose. Le tue azioni potrebbero portare a un miglioramento di cui hai bisogno nella tua vita domestica e familiare, anche se potrebbe esserci il caos prima che le cose si sistemino.

Crescita personale/spiritualità: Eris che diventa retrogrado nel tuo regno subconscio ti spingerà a esaminare rabbia e risentimento repressi. Possedere i tuoi sentimenti può liberarti dallo sforzo di fingere che tutto vada bene.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le tue capacità personali sono al punto. Tuttavia, i tipi introversi (come un Pesci sensibile) potrebbero trovare la tua allegria un po' invadente. Conosci il tuo pubblico e modula di conseguenza il tuo approccio. Ariete e Leone apprezzeranno la tua atmosfera.

Amore/Amicizia: oggi Venere entra nella Vergine perfezionista e nel tuo regno domestico. L'energia di Venere è diminuita in questo segno. Tuttavia, fino al 16/08, sperimenterai ancora la sua atmosfera amorevole nella tua vita domestica e familiare. Ripulisci il disordine, organizzati e apporta miglioramenti che renderanno la tua casa più invitante. Per te l'ordine è bellezza. Il tuo spazio vitale sarà divino quando tutto sarà al suo posto. Le serate romantiche saranno una priorità. Trascorri del tempo a rendere sexy il tuo boudoir.

Carriera/Finanza: diventerai un leader eccellente mentre l'entusiasta luna nel Sagittario accende un grande trigono con i fratelli guerrieri Marte ed Eris. Saprai esattamente cosa fare e cosa dire per radunare le truppe e farle entrare in azione. Non accetterai scuse. Ti aspetterai che tutti diano il meglio di sé per un incarico e portino a termine le cose. Sii il cambiamento che vuoi vedere. Invece di comandare i colleghi, dai un esempio incoraggiante.

Crescita personale/spiritualità: con Eris che va retrogrado nella tua casa dei piani futuri, dovresti esaminare i tuoi risentimenti riguardo a ciò che pensi di non poter fare. Non puoi incolpare di tutto la società e le altre persone. Prendi il comando e crea il futuro che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sai cosa vuoi? Se è così, impegnati a seguirlo. L'assenza di paura e le vibrazioni ad alta energia significano che puoi ottenere più di quanto faresti normalmente in un giorno medio. Un Sagittario può essere di grande aiuto per portare a termine le cose.

Amore/Amicizia: oggi Venere si sposta nella Vergine e nel regno che governa la tua mente, la comunicazione e il tuo ambiente immediato. Il potere di Venere è indebolito in questo segno. Tuttavia, la sua dolcezza influenzerà ancora il modo in cui comunichi e interagisci. Fino al 16/08 esprimerai il tuo apprezzamento più liberamente. Poiché riconosci il bene negli altri, i rapporti con i fratelli, i vicini e le persone che incontri quotidianamente saranno affettuosi e calorosi. Le tue parole amorevoli possono ispirare gli altri a rispondere in modo gentile.

Carriera/Finanza: ti sentirai come se non ci fosse niente che tu non possa fare mentre l'audace Luna in Sagittario nella tua zona di lavoro accende un grande trigono con i fratelli guerrieri Marte ed Eris. Con il lavoro e le questioni finanziarie, avrai il potere di fare mosse audaci. Non puoi fermarti e ripensarci. Una volta fatto il primo passo, devi essere pronto ad andare fino in fondo. Non aver paura di fare rumore. La ruota che cigola va ingrassata.

Crescita personale/spiritualità: con Eris retrogrado nel tuo settore professionale, dovrai fare i conti con i risentimenti per le opportunità mancate e il mancato raggiungimento del riconoscimento che desideri. Dimentica il passato. Concentrati sul futuro.