Oroscopo di oggi 21 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 21 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 21 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non dovresti lasciare che l'inerzia ti impedisca di agire in base a un'opportunità. Anche se qualcosa ti cade in grembo, devi comunque agire. Un Pesci offrirà supporto da dietro le quinte. Non lasciare che la loro fiducia in te vada sprecata.

Amore/Amicizia: un amico che ti incoraggia a fare qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare è il tipo di persona di cui hai bisogno nella tua squadra. Quando tenti di apportare cambiamenti nella tua vita, hai bisogno di tutte le cheerleader che puoi ottenere.

Carriera/Finanza: sarai motivato a superare le cose che ti trattengono mentre il tuo sovrano, Marte, si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Capisci che ci vuole coraggio per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Quello che aspiri a ottenere può sembrare scoraggiante dal tuo attuale punto di vista. La buona notizia è che non è necessario vedere l'intero percorso. Hai solo bisogno di conoscere il prossimo passo. Continua a mettere un piede davanti all'altro e arriverai dove vuoi.

Crescita personale/Spiritualità: Preghiere e mantra possono essere particolarmente potenti con un collegamento di buon auspicio Mercurio/Giove nella tua dodicesima casa esoterica. È un giorno opportuno per inviare vibrazioni positive, soprattutto per coloro i cui bisogni in genere rimangono invisibili e inascoltati. Nessuno beneficerà della tua buona volontà più di te. L'energia positiva che invii torna sempre da te.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: trarrai vantaggio da tutti i tipi di partnership e collaborazioni poiché gli aspetti della Luna Scorpione danno energia alle tue zone interpersonali. I Pesci, in particolare, potrebbero essere il tuo portafortuna. Restituisci le benedizioni o trova il modo di ripagarle.

Amore/Amicizia: la buona fortuna potrebbe arrivare tramite un amico poiché il ben informato Mercurio incontra Giove, portatore di benedizioni, nella tua casa dell'amicizia. Potrebbero offrirti una nuova opportunità o, forse, presentarti a qualcuno che devi conoscere. Potresti anche ricevere parole di saggezza che ti aiutano a superare un momento difficile. Se hai un amico che ha bisogno, trova un modo per sostenerlo. Un piccolo incoraggiamento da parte tua può fare molto per sollevare il loro spirito.

Carriera/Finanza: sarai determinato a superare tutto ciò che ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi professionali mentre il guerriero Marte si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Nel tuo caso, potrebbero esserci insicurezze non riconosciute che ti fanno inciampare. Va bene ammettere le cose che ti spaventano. Dopotutto, sei solo umano. Anche quella che sembra essere la più sciocca delle paure può sabotare i tuoi sforzi quando fai finta che non sia una cosa.

Crescita personale/Spiritualità: in coppia o single, inizierai a percepire che il futuro sembra roseo per le relazioni mentre Giove e Giunone si allineano. Attieniti alla tua visione e simulala finché non la senti manifesta per te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: comincerai a correre con la determinata Luna Scorpione nella tua zona di produttività. Forse è perché senti che alcuni compiti verranno completati facilmente? Un Pesci potrebbe farlo sembrare facile, ma fai attenzione a non sopravvalutare ciò che puoi fare.

Amore/amicizia: fare amicizia non è sempre facile, soprattutto quando sei un adulto. Tuttavia, sarai determinato a provare a sincronizzare Marte con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'amicizia. Può significare mettere le tue insicurezze sullo scaffale e correre il rischio di creare una nuova connessione. Come sapete dalle relazioni sentimentali: niente azzardato, niente guadagnato. Perché non esprimere il tuo interesse a uscire con un potenziale amico e vedere cosa succede?

Carriera/Finanza: non c'è momento migliore per farsi notare su chi sei e cosa hai da offrire. Un allineamento di buon auspicio tra il ben informato Mercurio e l'espansivo Giove fornisce il supporto planetario necessario per spargere la voce in lungo e in largo. Con un piccolo sforzo diretto verso i canali appropriati, puoi attirare molta attenzione. Sono favorite le attività che coinvolgono editoria, media, marketing, istruzione e relazioni internazionali. È un tipo di atmosfera pensa locale, agisci globale.

Crescita personale/spiritualità: porterai molta energia alle attività spirituali ed educative. Il tuo entusiasmo è destinato a diffondersi sugli altri e ad accendere la loro eccitazione. È per questo che le persone ti vorranno a bordo con attività comuni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: prenderai i tuoi piaceri piuttosto sul serio mentre l'ossessiva luna Scorpione attraversa il regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento. Sarà gratificante esplorare strade divertenti di espressione personale. Sarai incuriosito da un Pesci che condivide i tuoi interessi.

Amore/Amicizia: se in passato sei stato un mascalzone, probabilmente ha danneggiato la tua reputazione. Sarai intenzionato a trasformare il modo in cui sei visto mentre il guerriero Marte si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di reputazione. Non solo comporta fare ammenda, ma significa anche che dovrai lasciare che il passato sia passato. Non puoi dimostrare di essere una persona cambiata se sei ancora aggrappato alle vecchie lamentele.

Carriera/Finanza: dovresti prestare attenzione ai progetti che possono trarre vantaggio dalla pubblicità. Mercurio che si allinea con l'amplificatore Jupiter può aiutarti a spargere la voce in grande stile. Potresti scoprire che puoi presentare con successo un progetto a un pubblico più ampio di quello che hai mai raggiunto prima. Fai solo attenzione a non esagerare e prometti più di quanto puoi offrire. Le attività che coinvolgono l'istruzione, l'editoria, il governo e le relazioni internazionali potrebbero ottenere un notevole impulso da questa atmosfera fortunata.

Crescita personale/Spiritualità: le pratiche spirituali daranno un pugno a causa dell'odierno allineamento Mercurio/Giove. È un momento potente per la preghiera, il canto e il rituale. Le tue parole avranno un potere enorme, quindi dovresti essere consapevole di ciò che invochi.