Oroscopo di oggi 21 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 21 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il tuo cuore può essere molto tenero quando la luna incontra Chirone. È un invito a rallentare e a prendersi cura del proprio benessere emotivo. Una conversazione con una persona premurosa (un Gemelli, forse) può essere incredibilmente incoraggiante. Scoprirai che non sei solo.

Amore/Amicizia: non dormire sul potere delle parole gentili e del perdono. Possono essere un tonico per un mondo tossico poiché nutrire Cerere nel tuo settore delle comunicazioni si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Parlare con il tuo cuore a qualcuno a cui sei vicino può essere catartico e di guarigione reciproca. Se hai litigato con qualcuno, cogli l'opportunità di sanare la frattura. La vita è troppo breve e troppo dura per essere in disaccordo con una persona che ami.

Carriera/Finanza: Venere amichevole nella tua casa di risorse condivise può attirare persone generose nella tua vita. L'angolo di Venere rispetto al potente Plutone suggerisce che potresti avere un sostenitore nel tuo angolo. Potrebbe essere qualcuno con influenza nel tuo posto di lavoro o una figura notevole nella tua professione. Se hai bisogno di chiedere un favore, è un ottimo momento per farlo. Trattare questi individui con il dovuto rispetto può renderli più suscettibili alla tua causa.

Crescita personale/spiritualità: sei molto più sensibile di quanto la maggior parte delle persone creda. Sotto il tuo aspetto duro c'è un cuore tenero. Non aver paura di mostrarlo. Ti rende più socievole.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mentre la Luna in Ariete si connette con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di esilio, avrai bisogno di tempo da solo per elaborare le tue emozioni. La solitudine può essere curativa. Quando sei pronto per condividere i tuoi pensieri, rivolgiti a un premuroso Gemelli per incoraggiarlo.

Amore/Amicizia: sei dentro o fuori da una relazione? Può essere difficile da dire mentre il ribelle Urano nel tuo segno si scontra con Giunone impegnata. Desideri ardentemente la connessione profonda che una relazione può fornire, ma vuoi anche essere libero di fare le tue cose. Non puoi averlo in entrambi i modi. Essere in una relazione significa essere lì per il tuo partner anche quando è qualcosa che non sei dell'umore giusto per fare. Se sei single, non far penzolare la promessa di un impegno a meno che tu non lo pensi sul serio.

Carriera/Finanza: una persona esperta e influente potrebbe rivelarsi un potente alleato. L'amichevole Venere che si allinea con il magistrale Plutone rende il momento opportuno per fare breccia con qualcuno che può offrire la guida e il supporto che ti portano sulla strada giusta con la tua carriera. Che si tratti di un atto di assistenza una tantum o di un'esperienza di mentoring a lungo termine, trarrai vantaggio dall'essere connesso a qualcuno che sa.

Crescita personale/spiritualità: prima che il sole lasci la Vergine e la tua zona ricreativa, faresti meglio a far giocare il tuo bambino interiore. Andando avanti, l'atmosfera è tutta incentrata sul lavoro. Rendi la tua missione fare qualcosa di divertente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna che incontra Chirone nella tua casa dei piani futuri può farti temere di essere impreparato per quello che ti aspetta. Una conversazione con un Ariete comprensivo può aiutarti a capire che è quello che fai oggi che determinerà come si svolgeranno le cose.

Amore/Amicizia: a volte, la passione può perdersi tra te e il tuo partner. Soprattutto quando entrambi avete una vita impegnata. La scintilla è ancora lì. E con un piccolo supporto da un allineamento creativo Venere/Plutone, puoi riaccendere la fiamma. Trova un modo per incorporare il trascorrere del tempo speciale insieme nella tua routine quotidiana. È un momento opportuno per i singoli Gemelli per aumentare di livello il loro gioco di bellezza e fitness. Quando ti senti sexy, anche le altre persone ti troveranno sexy.

Carriera/Finanza: lavorare con gli altri non è sempre facile. Con Chirone ferito nella tua casa di lavoro di squadra, è qualcosa che spesso può farti sentire insicuro. Un cenno al nutrimento di Cerere nel tuo segno suggerisce che le vibrazioni premurose e la gentilezza possono preparare il terreno per una collaborazione produttiva. Un collega potrebbe sentirsi ugualmente insicuro di se stesso. Le parole incoraggianti possono fare molto per creare armonia e renderla un'esperienza positiva per tutti i soggetti coinvolti.

Crescita personale/spiritualità: un bisogno non riconosciuto di indipendenza potrebbe portare a comportamenti irregolari quando Urano e Giunone si scontrano. È meglio dichiarare il tuo bisogno di spazio piuttosto che ignorare qualcuno che si prende cura di te e lasciarli a chiedersi cosa è andato storto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: solo chi è veramente forte può dimostrare vulnerabilità. Mostrerai al mondo come si fa quando la coraggiosa Luna in Ariete incontra il guaritore ferito Chirone in cima al tuo tema. La tua resilienza può essere un'ispirazione e può incoraggiare un Gemelli che sta attraversando un periodo difficile.

Amore/Amicizia: potresti sentire una forte attrazione verso qualcuno nella tua orbita mentre Venere e Plutone si allineano. È il potere che emanano a cui sei attratto? Se è così, lascia che ti motivi a coltivare i tuoi punti di forza. Forse l'attrazione è romantica? Se è così, dovrai trovare un modo creativo per avvicinarti. Questo potrebbe non essere il tipo di persona o situazione in cui puoi fare un approccio diretto. Lascia che un sensitivo fidato ti aiuti a pianificare la tua grande mossa.

Carriera/Finanza: poiché nutrire Cerere si allinea con Chirone ferito nella tua zona di carriera, le vibrazioni premurose che porti alle questioni professionali possono essere un tonico per una cultura tossica. Essere di supporto e di aiuto dietro le quinte può elevare l'energia e rendere l'esperienza più piacevole. Che tu te ne renda conto o no, le persone dipendono dalla tua presenza per sollevarle quando il gioco si fa duro.

Crescita personale/spiritualità: hobby, progetti creativi, giochi e sport possono essere una sana ossessione. Va tutto bene se fornisce un modo piacevole per rilassarsi. Beneficerai di rendere il gioco una priorità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la luna piena in Pesci emotivi è un invito a lasciar andare una persona o una situazione che si avvicina alla data di scadenza. Lasciare andare ciò che non ti serve più apre la strada a nuove ed eccitanti energie che risuoneranno più pienamente con te. Il supporto di un Capricorno può aiutarti a tagliare il cordone.

Amore/Amicizia: Marte assertivo che si allinea con il Nodo Nord ti invita a prendere l'iniziativa nel raggiungere una persona di interesse. Che l'attrazione sia personale o professionale, invitare questa persona nella tua cerchia potrebbe rivelarsi utile. In futuro, potrebbero collegarti ad altre persone che sarà importante per te conoscere. Non esitare. La tua finestra di opportunità potrebbe chiudersi prima di quanto pensi.

Carriera/Finanza: Mercurio nella tua casa di comunicazione allineato con il benevolo Giove denota relazioni positive e utili. Questa atmosfera fortuita lo rende un momento eccellente per collaborare a un incarico. Il brainstorming con un collega che è sulla tua lunghezza d'onda mentale può produrre una grande quantità di idee fantastiche. L'unica sfida sta nel restringere le opzioni. I progetti che coinvolgono la scrittura, la pubblicazione e i social media trarranno vantaggio dalla tua esperienza con le comunicazioni. Quando aumenti il ​​segnale su un progetto, raggiungerai un pubblico più ampio del solito.

Crescita personale/spiritualità: controlla dove potrebbe essere necessaria la pulizia emotiva della casa. Mettere in ordine il tuo cuore ti ringiovanisce.