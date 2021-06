Oroscopo di oggi 22 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 22 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 22 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le posizioni del sole e della luna indicano che sarai stimolato dalle persone con cui interagisci. Ecco perché vorrai essere circondato da individui intelligenti (come un Leone) che ti ispirano a portare il tuo A-game. Non sono ammessi fannulloni.

Amore/Amicizia: con la Luna in Bilancia nella tua zona di partnership allineata con i nodi, otterrai molto dalle connessioni uno contro uno. Che tu stia trascorrendo del tempo con il tuo partner o conoscendo qualcuno di nuovo, dare loro la tua totale attenzione sarà fruttuoso. Non devi fare niente di speciale. Una conversazione significativa può essere molto gratificante. Raddoppierai il tuo piacere quando ti ritroverai per un caffè o un drink.

Carriera/Finanza: non è sempre facile essere pazienti e aspettare con questioni che riguardano denaro o beni. Con il Sole Gemelli nella tua zona di comunicazione in disaccordo con Urano irregolare nella tua casa di risorse, potresti essere tentato di dire qualcosa che scuoterà le cose. Non sei qui per causare problemi. Vuoi semplicemente spostare le cose. Probabilmente non conviene essere impazienti. Te ne pentirai se quello che dici metterà in difficoltà i lavori.

Crescita personale/spiritualità: la tua atmosfera competitiva entra in funzione quando la luna si allinea con Marte intraprendente nella tua casa di auto-espressione. Che tu stia affrontando un avversario o cercando di superare il tuo record personale, sei pronto per vincerlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sarai un'ape operaia prolifica mentre la luna attraversa la tua sesta casa produttiva. Oggi riconoscerai il valore nel portare a termine le cose e nel cancellare le attività dalla tua lista di cose da fare. Se ti accorgi di essere in ritardo, chiedi assistenza a una Bilancia.

Amore/Amicizia: Non sei un pazzo. Anche se potresti venire fuori in quel modo se esprimi idee che sono un po' là fuori. Puoi incolpare il loquace Gemelli Sole in contrasto con l'eccentrico Urano nel tuo segno. Tuttavia, devi assumerti la responsabilità delle tue parole. Forse questo è il tuo modo di mettere alla prova il tuo interesse amoroso. Forse vuoi scoprire esattamente quanta follia sono disposti a sopportare? Continua così e lo scoprirai presto!

Carriera/Finanza: l' attuale allineamento Sole/Urano potrebbe portare a comportamenti estremi riguardo al denaro o ai beni. Non puoi seguire il piano e fare ciò che ci si aspetta da te. Troverai sicuramente un modo per scuotere le cose. Tutto può succedere quando sei di umore così provocatorio, ma fai attenzione a non minare i tuoi interessi. Non è da te fare scelte sciocche con questioni materiali. Spero che ci sia un metodo dietro la tua follia.

Crescita personale/spiritualità: la Luna in Bilancia che si allinea con il Nodo Nord potrebbe ispirarti a riflettere sui tuoi valori. Sapere cosa è importante e dove si trovano le tue priorità ti aiuta a rimanere sulla strada giusta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo spirito, giocosità e atteggiamento allegro porteranno gioia a quasi tutti quelli che ti circondano. Oggi ti occupi di elevare l'atmosfera. È facile rallegrare un Sagittario. Tuttavia, con un Gemelli, potresti fare un piccolo sforzo in più.

Amore/Amicizia: non avrai problemi ad affermare te stesso e a far sapere a una persona chi sei poiché la Luna della Bilancia nella tua casa di romanticismo e autoespressione si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Questo potrebbe essere un appuntamento dolce in cui ti senti completamente a tuo agio con il tuo interesse amoroso. Potrebbe essere piacevole fare qualcosa di divertente con i tuoi figli. Oppure potresti divertirti a tuffarti in un'attività da solista preferita.

Carriera/Finanza: poiché il sole nel tuo segno si allinea con l'eccentrico Urano, potresti essere incline a rivelare cose su di te che gli altri potrebbero trovare scioccanti. Non hai intenzione di creare un putiferio. È probabile che tu sia completamente inconsapevole che le tue parole o azioni stanno atterrando in un modo così estremo. Se hai intenzione di giocare al provocatore, faresti meglio a trovare un modo per farlo girare a tuo vantaggio. Questa potrebbe essere la tua occasione per presentare ai tuoi colleghi un concetto lungimirante.

Crescita personale/spiritualità: le cose che impari su te stesso a volte possono coglierti di sorpresa. Sei più sfaccettato di quanto pensi. Non si può dire cosa potrebbe sorgere quando inizi a rimuovere gli strati.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai a casa con la luna che attraversa il tuo regno domestico. Nidificare, riposare e gustare i tuoi cibi preferiti sono la soluzione giusta per te. Condividere i piaceri casalinghi con la tua Bilancia preferita sarà incredibilmente gratificante.

Amore/Amicizia: con il Sole Gemelli nella tua dodicesima casa nascosta che si allinea con il risvegliatore Urano nella tua casa dell'amicizia, potresti essere completamente inconsapevole di come le tue parole o il tuo comportamento influenzano un amico. Potrebbero essere scioccati dalle tue buffonate. Oppure potrebbe fornire la scossa di cui hanno bisogno per uscire da un solco o affrontare ciò che sta accadendo nella loro vita. Tuttavia, non puoi affermare di non sapere cosa stavi facendo, soprattutto se hai causato un turbamento. Possiedi le tue azioni.

Carriera/Finanza: un progetto di squadra può anche essere influenzato dall'attuale allineamento Sole/Urano. Piuttosto che essere davanti e al centro, ti accontenterai di effettuare il cambiamento da dietro le quinte. Anche se lo stai suonando in tono basso, potresti comunque scuotere le cose. Invece di fare quello contro, sii una forza per un cambiamento positivo. Potrebbe essere vantaggioso per te sostenere un'idea lungimirante.

Crescita personale/spiritualità: la Luna in Bilancia nel tuo regno domestico allineandosi con il Nodo Nord potrebbe ispirare una conversazione intima con qualcuno a cui sei vicino. Con una persona fidata, ti sentirai a tuo agio nel discutere di qualcosa che normalmente terresti per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: stare al passo con i tuoi amici, vicini e parenti ti farà sentire parte integrante della loro vita. Con la luna nella tua zona di comunicazione, un sacco di chiamate e messaggi ti arriveranno. Una Bilancia può avere notizie importanti.

Amore/Amicizia: prima di saltare sul carro, dovresti dare uno sguardo più approfondito a ciò per cui i tuoi amici si stanno agitando così tanto. Con il Sole Gemelli in contrasto con il disgregatore Urano nella tua reputazione e zona di status, unirti alla causa potrebbe attirare un'attenzione eccessiva sulla tua strada. Anche se, nel tuo caso, essere visto come una persona che scuote le cose potrebbe essere esattamente ciò che cerchi. Sarai ancora più provocatorio del solito quando la tua squadra ti istruisce. Lascia volare la tua strana bandiera.

Carriera/Finanza: le tue idee creative possono spianare la strada alla prosperità. Anche se prima di poter incassare la tua brillantezza, dovrai provare a sconvolgere lo status quo. Alcune persone potrebbero essere scioccate dalle tue idee. Dopotutto, sono in anticipo sui tempi. Tuttavia, è esattamente ciò che i tuoi colleghi si aspettano che tu porti in tavola. Il tuo compito è introdurre il cambiamento facendo credere ai superiori che sia stata un'idea loro.

Crescita personale/spiritualità: mentre l'ariosa Luna della Bilancia si allinea con il Nodo Nord, le idee fluiranno liberamente quando fai brainstorming con un gruppo. Imparerai da persone intelligenti e darai preziosi contributi alla conversazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei in sintonia con tutto ciò che accade dentro e intorno a te. La tua sensibilità può rendere difficile non prendere le cose sul personale. Non lasciare che un Pesci ti indebolisca. Ormai dovresti essere abituato alle loro vibrazioni approssimative.

Amore/Amicizia: la tua immagine pubblica potrebbe subire un duro colpo se gestisci male le cose con il tuo interesse amoroso o i tuoi figli. Il Sole Gemelli nella tua zona di reputazione in contrasto con il prepotente Plutone potrebbe farti sembrare un maniaco del controllo o uno zerbino. Probabilmente la tensione sta crescendo da un po', quindi è inevitabile che qualcuno perda la calma. Contemplare le potenziali conseguenze può aiutarti a determinare il modo migliore per gestire una situazione stressante.

Carriera/Finanza: tra pochi giorni, il sole si sposterà dalla tua zona di carriera. Ciò significa che non c'è un momento da perdere. È fondamentale dare il meglio di sé in ciò che fai e fare una buona impressione. A causa del primo quarto di luna nel tuo segno, potresti essere distratto da un problema personale. Se non è urgente (e probabilmente non lo è), rimani concentrato sul compito da svolgere. Alcuni individui stanno osservando ogni tua mossa.

Crescita personale/spiritualità: puoi essere un po' troppo autocritico mentre la luna si fonde con Vesta nel tuo segno. Sei solo umano. Non è necessario o utile mantenere se stessi o gli altri a standard impossibili.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: quando la luna transita nel tuo segno, ti sembra di camminare con il cuore in mano. Potresti sentirti sentimentale e super sensibile. Tuttavia, alcuni individui (come un Leone adorante) potrebbero trovarti più dolce ed emotivamente disponibile del solito. La tenerezza è una buona cosa.

Amore/Amicizia: una conversazione sulle tue inclinazioni sessuali potrebbe scioccare il tuo ascoltatore mentre il loquace Gemini Sun si scontra con Urano nella tua casa di intimità. Perché vuoi essere visto come un essere sessualmente liberato le cui opinioni sono in anticipo sui tempi, non sarai timido nel lasciare sventolare la tua bandiera bizzarra. Non devi lavorare così duramente per essere diverso e dimostrare di essere davanti al gruppo. Sei già un fuoriclasse.

Carriera/Finanza: anche l' attuale allineamento Sole/Urano ha un impatto sulle risorse condivise. Una richiesta di sostegno potrebbe sorprendere qualcuno. La cosa per cui stai cercando denaro o sostegno può sembrare un po' folle a un potenziale benefattore. Prima di perorare la tua causa, faresti meglio a rivedere il tuo discorso e renderlo sensato. Non puoi aspettarti di ottenere supporto per un piano stravagante che sembra qualcosa che hai escogitato al volo.

Crescita personale/spiritualità: il mondo sembra pieno di possibilità intriganti mentre il curioso Sole dei Gemelli e il Mercurio mentale transitano nella tua ampia nona casa. Perché non impegnarsi a perseguire una grande avventura o imparare qualcosa di nuovo?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: ti divertirai ad avere del tempo per te stesso mentre la luna transita nella tua solitaria dodicesima casa. È il momento perfetto per rilassarsi e dedicarsi ad attività rigeneranti. Tuttavia, potresti trovare difficile resistere all'invito di un Leone amante del divertimento.

Amore/Amicizia: puoi essere terribilmente birichino mentre il giocoso Gemini Sun si scontra con il disgregatore Urano nella tua zona di partnership. Non lasciare che la noia o la curiosità su come qualcuno potrebbe reagire ti costringano a creare problemi. Rafforza solo il brutto colpo che faresti bene a dissipare. In alternativa, potresti essere turbato se il tuo partner o qualcuno a cui sei vicino si comporta in un modo fuori dal suo carattere. Lascia che serva a ricordare che c'è di più in loro di quanto sembri.

Carriera/Finanza: nessuno deve essere al corrente di come fai quello che fai. Tutto quello che chiunque ha bisogno di vedere sono i risultati. Con la Luna in Bilancia nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con Marte guidato nella tua zona di carriera, puoi avere un impatto enorme mentre lavori tranquillamente dietro le quinte. Non vorrai rimanere anonimo per sempre. Tuttavia, per ora, ci sono vantaggi nel mantenere le cose al ribasso.

Crescita personale/spiritualità: esiste una cosa come troppo di una cosa buona? Potresti scoprirlo mentre la Luna in Bilancia è in contrasto con Giove esagerato. Calmati. Il tuo anno di divertimento è appena iniziato

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: l'atmosfera è socievole con la luna in transito nella tua casa dell'amicizia. Avrai voglia di trascorrere del tempo con la tua squadra e partecipare ad attività che ti permetteranno di incontrare nuove persone. Un individuo avventuroso (un Leone, forse) potrebbe piacerti.

Amore/Amicizia: ci sono enormi vantaggi nell'estendere te stesso agli amici e al tuo partner mentre la simpatica Luna Bilancia nel tuo settore sociale si allinea con il Nodo Nord. Oggi, queste persone possono aiutarti ad andare avanti lungo il tuo percorso di vita. Qualcosa che qualcuno dice, un'idea che ti fa venire in mente o una presentazione che fa potrebbe rivelarsi inestimabile. Col senno di poi, potresti renderti conto che ti ha avvicinato di un passo al raggiungimento di un obiettivo importante.

Carriera/Finanza: con lo sfacciato Gemini Sun in contrasto con il turbatore Urano nella tua casa di lavoro, dovresti stare attento che le tue parole e azioni non suscitino una situazione già instabile. Probabilmente dovresti evitare di esprimerti con la schietta onestà per cui sei famoso. Anche un commento benevolo potrebbe essere dirompente. Prima di fare o dire qualcosa di discutibile, chiediti se è utile, necessario o gentile. Questo non è il momento per il male.

Crescita personale/spiritualità: ci vuole uno sforzo continuo per superare le abitudini e spingersi oltre la propria zona di comfort. Anche un tipo avventuroso come te

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: il primo quarto di luna in Vergine e la tua zona di esplorazione potrebbero spingerti a partire alla ricerca dell'avventura prima di essere completamente preparato. Tutti i segnali indicano che stai appena iniziando a mettere in fila le tue anatre. Non lasciare che una Vergine affretti il ​​processo.

Amore/Amicizia: una discussione a tarda notte può diventare piuttosto contorta quando l'esigente Luna della Vergine e il losco Nettuno si scontrano nelle tue zone di comunicazione, specialmente se sei stanco. Qualcuno potrebbe essere un po' troppo critico o potrebbe leggere troppo nelle cose. Potresti andartene sentendoti incerto su qualcosa di cui eri sicuro in precedenza. Quando l'atmosfera diventa strana, taglia la conversazione.

Carriera/Finanza: quanto ti senti sicuro di quello che stai facendo? Un angolo disordinato tra il Sole Gemelli nella tua zona di lavoro e il potente Plutone nel tuo segno avverte che potresti giudicare male il tuo potere e fare la mossa sbagliata. O sopravvaluti la tua autorità e diventi super prepotente o non riesci a prendere il comando quando previsto. È confusionario. In particolare se hai un nuovo ruolo o stai affrontando un incarico sconosciuto. Non essere troppo orgoglioso per chiedere una guida.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Con esso che staziona nella tua casa di lavoro, trarrai beneficio dall'aumento di livello delle abilità pratiche e dall'aggiunta di nuovi talenti alla tua cintura degli attrezzi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non ti accontenterai di attenerti alla solita routine del martedì sera mentre la luna transita nella tua zona di esplorazione. Dovrai fare progetti con una persona avventurosa per fare qualcosa di divertente. Gemelli e Bilancia saranno i tuoi migliori compagni di gioco.

Amore/Amicizia: un allineamento luna/nodi segnala che è un momento fortuito per uscire con qualcuno di nuovo o per fare qualcosa con il tuo partner che non hai mai fatto prima. Uscire dagli schemi potrebbe cambiare la traiettoria della tua vita amorosa.

Carriera/Finanza: potresti essere indeciso sulla spesa mentre l'indecisa Luna Bilancia combatte lo stravagante Giove nel tuo settore finanziario. Una pazzia potrebbe sembrare incredibilmente indulgente, ma non riesci ancora a resistere alla tentazione di coccolarti. Potrebbe esserci un aumento delle tue finanze nei prossimi mesi. Starai bene a patto di non spendere tutti i tuoi soldi prima di farcela.

Crescita personale/spiritualità: con l'espressivo Sole Gemelli in contrasto con il tuo sovrano, Urano, nel tuo regno domestico, vorrai esprimere la tua individualità e distinguerti dal branco ancestrale. Non puoi negare che la tua famiglia e la tua educazione hanno un'enorme influenza su chi sei. Anche le parti più bizzarre della tua storia si aggiungono alla tua unicità e al tuo fascino. Quindi, è probabile che il ruolo di ribelle non sia unicamente tuo, ma qualcosa che hai ereditato da un parente a ruota libera che è venuto prima di te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: troverai facile leggere tra le righe mentre la luna transita nella tua enigmatica ottava casa. Richiederà il tipo di profonda immersione emotiva in cui eccelli. Varrà la pena di acquisire una migliore comprensione delle motivazioni di un Gemelli.

Amore/Amicizia: con il il sole in Gemelli n rivelatore in contrasto Urano nel tuo settore della comunicazione, sapere cosa dire e cosa non dire è cruciale. Sei noto per essere super compassionevole ed empatico. Non rovinare tutto sollevando un argomento controverso o dicendo qualcosa di insensibile e scortese. Le conversazioni con i membri della famiglia possono essere particolarmente stimolanti. Qualcuno nella tua tribù potrebbe essere impreparato a scoprire esattamente quanto sei tollerante e lungimirante.

Carriera/Finanza: l'allineamento Sole/Urano odierno potrebbe spingerti a condividere un'idea che speri ti farà distinguere dalla massa. Tutti i segnali indicano che potrebbe essere un po' troppo fuori per il consumo pubblico. Se non sei sicuro, affidati a un collega fidato che capisca come la pensi. Possono aiutarti a determinare se è probabile che tu riceva un'accoglienza calorosa o ti faccia partire dalla stanza.

Crescita personale/spiritualità: sei più energico del solito. Un allenamento vigoroso può essere incluso nell'agenda mentre la Luna in Bilancia e Marte si allineano. Farà bene alla tua mente e anche al tuo corpo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 22 giugno 2021, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani .