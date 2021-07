Oroscopo di oggi 22 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 22 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentirti vulnerabile mentre la critica Luna in Capricorno fa quadrato a Chirone ferito nel tuo segno. Non devi rispondere ai vecchi oppositori. Con Urano coinvolto nel cambiamento, hai il potere di capovolgere il copione. Un Toro può aiutarti a far salire di livello la narrativa.

Amore/Amicizia: vacanze, feste, appuntamenti e hobby sono evidenziati quando il sole entra nel Leone amante del divertimento. Fino al 22/08, sarai al tuo meglio quando sarai in compagnia di persone divertenti e facendo cose che ti portano gioia. Non sottovalutare il valore del gioco. È ciò che fornisce il carburante di cui hai bisogno per essere produttivo in attività meno eccitanti. Se sei single, è un ottimo momento per incontrare qualcuno che condivide i tuoi interessi. Fai della socializzazione una priorità.

Carriera/Finanza: la tua passione per un progetto importante potrebbe portarti a fare più del previsto. Venere appassionata nella tua zona di lavoro in opposizione a Giove ottimista suggerisce che la tua fiducia in te stesso potrebbe superare il tempo, le risorse o i talenti necessari per mantenere un impegno. Il tuo entusiasmo è ammirevole, ma non esagerare. Altrimenti, rischi di trasformare un incarico piacevole in un incubo totale. Allo stesso modo, dovresti moderare le aspettative dei colleghi e rifiutarti di permettere loro di aggiungere compiti estranei al tuo progetto.

Crescita personale/spiritualità: c'è una linea sottile tra assertivo e aggressivo quando il tuo sovrano, Marte, si scontra con il controllo di Plutone. Sii consapevole di come la tua energia e le tue azioni influiscono sugli altri. Rimani centrato sulla gentilezza e sul rispetto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la quadratura della luna Chirone frammentato segnala che non sai ciò che non sai. Con l'innovatore Urano nella foto, riempirai gli spazi vuoti in modo creativo. Potrebbe spingere un Capricorno autorevole a riconoscere il tuo genio.

Amore/Amicizia: hai fiducia nei tuoi poteri di attrazione, quindi non ti dispiacerà rischiare con l'amore. Con il tuo sovrano, Venere, nella tua zona romantica in aspetto a Giove esagerato, il tuo mantra è "Vai alla grande o vai a casa". Forse senti che una persona in particolare è destinata a svolgere un ruolo nel tuo futuro? Se è così, sarai ispirato a fare di tutto. Assicurati che sia davvero quello che vuoi prima di fare un gioco audace.

Carriera/Finanza: sarai alle prese con quanto dovresti essere forte quando esprimi le tue opinioni mentre i pesi massimi Marte e Plutone sono in disaccordo. Ricorda che puoi catturare più mosche con il miele che con l'aceto.

Crescita personale/spiritualità: ti sentirai a casa quando vivrai come la regina o il re del tuo castello ora che il sole è nel regale Leone e nel tuo regno domestico. Fino al 22/08, ti divertirai a tenere banco e a intrattenere la tua cerchia ristretta. Nidificazione e riposo calmeranno il toro stanco del mondo, quindi assicurati di programmare un po' di tempo libero tra le cene di famiglia e le riunioni amichevoli. I pasti fatti in casa e le serate trascorse a leggere o guardare in streaming i tuoi programmi preferiti sono solo il biglietto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: nonostante tu possa essere vicino, un amico (specialmente un Ariete) potrebbe non essere in grado di fornire la rassicurazione di cui hai bisogno. Ci sono poteri più grandi a portata di mano che ti supportano. Entra in contatto con il tuo sé superiore, lo Spirito, i tuoi antenati o qualsiasi altra forza sostenga la tua vita.

Amore/Amicizia: non sei molto attento allo status, anche se a volte ti diverti a fare colpo sui tuoi amici che lo sono. Con il sontuoso Venere nel tuo regno domestico che aspetta Giove esagerato nella tua zona di reputazione, vorrai che il tuo spazio vitale rifletta i tuoi risultati, il valore e il gusto. È un ottimo momento per acquistare mobili, opere d'arte o oggetti decorativi che abbelliranno il tuo spazio, a condizione di non esagerare. Discernere la differenza tra acquistare ciò che ami e semplicemente alimentare la tua ricerca per impressionare.

Carriera/Finanza: il gioco è iniziato quando il drammatico Leo Sun entra nel tuo settore della comunicazione. Fino al 22/08, sarai nella zona con progetti che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico. Questo può essere un periodo frenetico pieno di appuntamenti, commissioni e viaggi brevi, quindi fai del tuo meglio per rimanere organizzato. Anche gli incontri improvvisati con parenti e vicini e un flusso continuo di chiamate, messaggi ed e-mail ti terranno occupato.

Crescita personale/spiritualità: puoi diventare ossessivo e invadente mentre i pesi massimi Marte e Plutone si scontrano. Sei guidato da ciò che desideri o di cui hai bisogno? Comprendere la differenza può aiutarti a evitare problemi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il tuo partner o i tuoi superiori potrebbero non capire quanto ti senti vulnerabile quando tenti una mossa audace di carriera. Fortunatamente, hai amici (come un Toro) che possono rassicurarti e aiutarti a riformulare la tua narrativa in una luce più potente.

Amore/Amicizia: ci sono un sacco di chiacchiere, complotti e pianificazioni sulla tua vita amorosa e sui tuoi piani di viaggio. Con un'opposizione Venere/Giove in segni mutevoli, ci sono così tante opzioni da considerare che diventa difficile fare la scelta giusta. Attenersi a un piano semplice garantisce le tue possibilità di successo. Non prendere a cuore gli impegni, perché qualcuno potrebbe promettere più di quello che può mantenere. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che il tuo entusiasmo ti faccia mordere più di quanto tu possa masticare.

Carriera/Finanza: è tutta una questione di soldi, beni e cose a cui tieni con il sole che entra nell'orgoglioso Leone e nella tua casa di beni. Fino al 22/08, sarai attratto da attività che promettono di aumentare le tue entrate e finanziare lo stile di vita a cui aspiri. Spenderai soldi per cose che aumentano il tuo ego e dimostrano il tuo potere di spesa. È il momento perfetto per chiedere un aumento o lanciare un'attività secondaria.

Crescita personale/spiritualità: qualcuno potrebbe sentirsi vittima di bullismo da parte tua mentre l'invadente Marte e il controllo di Plutone si scontrano. Solo perché puoi usare denaro o influenza per convincere una persona a fare ciò che vuoi, non significa che dovresti.