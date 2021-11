Oroscopo di oggi 22 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 22 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 22 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna emotiva in Cancro fa quadrare i tuoi pianeti natali in Ariete, creando tensione interna e forse qualche dramma sul fronte interno mentre si muove attraverso la tua quarta casa. La luna calante crea una meravigliosa opportunità per lasciar andare tutto ciò che non ti serve più. Fai spazio al nuovo giusto in tempo perché le vacanze arrivino in città. Uno Scorpione vorrebbe darti una mano con questo progetto.

Amore/Amicizia: Chirone in Ariete nella tua prima casa del sé quadra la Luna in Cancro, quindi se ti ritrovi a ripensare a precedenti esperienze dolorose, questo è probabilmente il motivo. Come ti senti su di te si riflette nelle tue relazioni. Usa questo transito per liberare vecchi risentimenti e guarire vecchie ferite.

Carriera/Finanza: Urano nel Toro terrestre attiva la tua seconda casa del denaro, triangolando la Luna in Cancro. La tua intuizione è super forte oggi. Nuove idee, lampi di intuizione e scorci del futuro sono tutti possibili con questo transito, quindi presta attenzione a in che modo soffiano i venti finanziari.

Crescita personale/spiritualità: per aumentare la tua prosperità finanziaria, cerca opportunità per servire gli altri. L'Universo legge e premia il tuo cuore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi aspettarti un sacco di chiamate, e-mail e messaggi con la luna che attraversa la tua casa di comunicazione. Poiché vuoi mantenerlo piacevole, potresti essere incline ad allungare la verità. Un Capricorno preferirà che tu glielo dia dritto.

Amore/Amicizia: attenzione a non fare promesse stravaganti. Non si può dire quale immagine pietosa dipingerai mentre la sentimentale Luna in Cancro si oppone a Venere sul tuo asse di comunicazione. L'angolo della luna rispetto a Marte nel tuo settore di partnership suggerisce che stai semplicemente cercando di fare breccia con il tuo partner. Tuttavia, dire ciò che pensi che vogliano sentire è il modo sbagliato di procedere. Allo stesso modo, dovresti discernere su ciò che ti sta a cuore.

Carriera/Finanza: un allineamento sole/nodi suggerisce che sei una persona naturale quando si tratta di gestire i soldi degli altri. Sei bravissimo ad aiutarli a escogitare grandi progetti per incassare. Faresti bene a interessarti di più alla tua prosperità. È un momento eccellente per ricercare idee e chiedere consiglio a persone finanziariamente esperte. Rimanere al passo con la tua situazione finanziaria può essere noioso, ma sarai sicuro che ne varrà la pena quando ne trarrai beneficio.

Crescita personale/spiritualità: l'atmosfera si fa nervosa stasera quando la sensibile Luna in Cancro quadra la petulante Eris. Quando senti che stanno per scoppiare i capricci, questo è il tuo segno che è ora di andare a dormire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Cancro porta la tua attenzione alla sicurezza e alle finanze personali, illuminando la tua seconda casa degli affari materiali. Sebbene la sicurezza sia un lavoro interno, ci sono cose che puoi fare per aiutarti a sentirti meglio riguardo alle scelte che stai facendo. La luna è nella sua fase calante, il che rende facile rilasciare ciò che non ti serve più, portare a termine i progetti che volevi completare, prepararti a muoverti in nuove direzioni ed espandere i tuoi orizzonti. Se hai bisogno di aiuto con le scartoffie, i dettagli o le minuzie del calcolo fiscale, una Vergine è pronta a farsi avanti e servire.

Amore/Amicizia: Vesta in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di associazione, armonizzandoti con Giunone, preparandoti ad approfondire il tuo impegno e fare il passo successivo con il tuo partner. Qualunque cosa sembri, questo è il momento ideale per portare avanti le cose.

Carriera/Finanza: Pallade in Pesci attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo, triturando la Luna in Cancro nella tua seconda casa del denaro, aumentando la connessione tra il tuo intelletto e le emozioni e approfondendo la tua conoscenza intuitiva. Potrebbe non avere senso logico per nessun altro, ma sai nelle tue ossa cosa devi fare per portare avanti la tua vita professionale.

Crescita personale/spiritualità: fai i passi necessari per aumentare la pace e l'armonia nella tua vita. Quindi rilassati e lasciati crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna calante è nel tuo segno oggi, splende nella tua prima casa di autostima e illumina il modo in cui cammini nel mondo. Se hai bisogno di lasciar andare certi comportamenti, pensieri o approcci a come vivi la tua vita, questo è il momento ideale per farlo. Qualunque cosa tu rilasci fa spazio a nuovi semi da piantare, quindi sii liberale nel tuo diserbo. Una Vergine può offrire informazioni che potresti non essere in grado di vedere chiaramente.

Amore/Amicizia: Giunone mette in evidenza la tua settima casa di associazione, armonizzandosi con Vesta e approfondendo il tuo impegno con la persona amata. Hai una visione di come vuoi che la tua partnership appaia e si senta e questo transito ti supporta nel manifestare quella visione. Sei in grado di fondere magnificamente gli aspetti spirituali della partnership con gli aspetti sessuali, portando grande gioia e appagamento alla tua unione.

Carriera/Finanza: Chirone in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e successo, quadrando la luna in Cancro nella tua prima casa del sé. Vecchie ferite e problemi irrisolti che bloccano la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi emergono oggi per la guarigione. Affrontarli ora in modo da non dover continuare a ballare con loro nel tempo.

Crescita personale/spiritualità: datti una pacca sulla spalla per un lavoro ben fatto