Oroscopo di oggi 22 settembre 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 22 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: L'Equinozio d'Autunno mette in luce le tensioni che dovranno essere risolte nelle relazioni importanti da qui alla fine dell'anno. Andare d'accordo con Bilancia e Capricorno nella tua vita può essere una faccenda complicata. Riesci a trovare un modo per farlo funzionare?

Amore/Amicizia: con il sole che entra nella Bilancia amichevole nella tua casa degli altri, vorrai dare tutto te stesso agli individui che svolgono ruoli essenziali nella tua vita. Fino al 23 ottobre, sarai il meglio di te stesso quando sarai in coppia con persone che sono sulla tua lunghezza d'onda. In amore e negli affari, trarrai beneficio dall'avere un compagno lungo il viaggio. È un momento opportuno per entrare in una nuova partnership o riavviare la tua relazione attuale.

Carriera/Finanza: la collisione di Mercurio con l'imponente Plutone nel tuo settore professionale e la quadratura della spigolosa Eris nel tuo segno potrebbero stimolare un'intensa conversazione con i superiori o un contatto commerciale influente. Una parte potrebbe comportarsi in modo intimidatorio e tentare di costringere l'altra persona a fare qualcosa che non vuole fare. Non puoi controllare il comportamento degli altri, ma puoi essere consapevole di come reagisci. Rifiutati di giocare a giochi mentali e non cadere nella manipolazione.

Crescita personale/spiritualità: andare d'accordo con gli altri non è sempre facile. Con certi individui, potresti sentirti spinto al limite. Fai un respiro profondo e considera la posta in gioco prima di dire qualcosa di cui ti pentirai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'equinozio d'autunno può rivelare uno stress non riconosciuto, in particolare nella tua vita lavorativa. Tra ora e la fine dell'anno, sarà vantaggioso riconoscere i tuoi sentimenti e affrontare i problemi, in particolare che coinvolgono Ariete, Bilancia e Capricorno.

Amore/Amicizia: con Mercurio mentale che si scontra con l'imponente Plutone e la risentita Eris, puoi essere spietato quando qualcuno non rispetta le tue regole. Anche se la tua posizione è giustificata, non è bello essere prepotenti o scortesi. Se stai ricevendo parole dure o comportamenti manipolativi, rifiutati di giocare. La situazione potrebbe degenerare rapidamente e sfuggire di mano. Ritirati nel tuo angolo finché questa atmosfera tagliente non si attenua.

Carriera/Finanza: può volerci un po' di tempo per iniziare. Tuttavia, lavori sodo una volta trovato il tuo ritmo. Con il sole che entra in armoniosa Bilancia e la tua casa di lavoro, sarai al tuo meglio quando sarai produttivo. Fino al 23 ottobre, occuparsi degli affari sarà la priorità numero uno. Questo non è il momento per incarichi che cambiano carriera. Eccellerai quando lavorerai su attività di routine. Un cambio di lavoro potrebbe essere rinvigorente, anche se potrebbe essere una mossa laterale.

Crescita personale/spiritualità: con la Luna in Ariete nella tua casa di riposo, calmarti e trascorrere del tempo in solitudine può aiutarti a liberare i tuoi sentimenti. Potrebbe esserci qualcosa di cruciale a cui hai evitato di prestare attenzione. Riconoscere le tue emozioni può portare una liberazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'equinozio d'autunno può illuminare i problemi relativi alla comunicazione dei tuoi desideri. Tra ora e la fine di dicembre, trarrai beneficio dallo spacchettare la rabbia e il risentimento che a volte possono sabotare la tua felicità. Risolvere le differenze con Ariete, Bilancia e Capricorno avrà un ruolo nel programma.

Amore/Amicizia: la comunicazione può diventare un po' troppo nervosa quando Mercurio, Plutone ed Eris si scontrano. Ciò che viene trasmesso in una conversazione potrebbe rivelare che qualcuno ha un'ascia da macinare. Il sexting potrebbe essere inappropriato. Chiedi il permesso prima di inviare un messaggio audace. Potrebbe essere più intimo di quanto l'altra persona si senta a suo agio. O forse non è solo il loro genere? Se le avance di qualcuno ti spaventano, parla e fai sapere a questa persona che ha superato il limite.

Carriera/Finanza: con Vesta concentrato nella tua casa di lavoro fino a metà novembre, porterai un'enorme concentrazione, dedizione e meticolosità in tutto ciò che fai. È un periodo propizio per la ricerca e per i progetti che beneficeranno di ricevere la vostra totale attenzione.

Crescita personale/spiritualità: il sole in Bilancia fino al 23 ottobre stimolerà creatività, giocosità e romanticismo. Se accoppiati, dovresti pianificare appuntamenti divertenti o una vacanza emozionante. Godere del tempo di qualità insieme può riaccendere la scintilla. Se single, è un ottimo momento per perseguire l'amicizia e un nuovo amore. Essere coinvolti in attività che ti piacciono può rendere più facile entrare in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Hobby, giochi e sport saranno gratificanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: solo chi è veramente forte può dimostrare vulnerabilità. Mostrerai al mondo come si fa quando la coraggiosa Luna in Ariete incontra il guaritore ferito Chirone in cima al tuo tema. La tua resilienza può essere un'ispirazione e può incoraggiare un Gemelli che sta attraversando un periodo difficile.

Amore/Amicizia: potresti sentire una forte attrazione verso qualcuno nella tua orbita mentre Venere e Plutone si allineano. È il potere che emanano a cui sei attratto? Se è così, lascia che ti motivi a coltivare i tuoi punti di forza. Forse l'attrazione è romantica? Se è così, dovrai trovare un modo creativo per avvicinarti. Questo potrebbe non essere il tipo di persona o situazione in cui puoi fare un approccio diretto. Lascia che un sensitivo fidato ti aiuti a pianificare la tua grande mossa.

Carriera/Finanza: poiché nutrire Cerere si allinea con Chirone ferito nella tua zona di carriera, le vibrazioni premurose che porti alle questioni professionali possono essere un tonico per una cultura tossica. Essere di supporto e di aiuto dietro le quinte può elevare l'energia e rendere l'esperienza più piacevole. Che tu te ne renda conto o no, le persone dipendono dalla tua presenza per sollevarle quando il gioco si fa duro.

Crescita personale/spiritualità: hobby, progetti creativi, giochi e sport possono essere una sana ossessione. Va tutto bene se fornisce un modo piacevole per rilassarsi. Beneficerai di rendere il gioco una priorità.