Oroscopo di oggi 23 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 23 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le posizioni del sole e della luna indicano che sarai stimolato dalle persone con cui interagisci. Ecco perché vorrai essere circondato da individui intelligenti (come un Leone) che ti ispirano a portare il tuo A-game. Non sono ammessi fannulloni.

Amore/Amicizia: con la Luna in Bilancia nella tua zona di partnership allineata con i nodi, otterrai molto dalle connessioni uno contro uno. Che tu stia trascorrendo del tempo con il tuo partner o conoscendo qualcuno di nuovo, dare loro la tua totale attenzione sarà fruttuoso. Non devi fare niente di speciale. Una conversazione significativa può essere molto gratificante. Raddoppierai il tuo piacere quando ti ritroverai per un caffè o un drink.

Carriera/Finanza: non è sempre facile essere pazienti e aspettare con questioni che riguardano denaro o beni. Con il Sole Gemelli nella tua zona di comunicazione in disaccordo con Urano irregolare nella tua casa di risorse, potresti essere tentato di dire qualcosa che scuoterà le cose. Non sei qui per causare problemi. Vuoi semplicemente spostare le cose. Probabilmente non conviene essere impazienti. Te ne pentirai se quello che dici metterà in difficoltà i lavori.

Crescita personale/spiritualità: la tua atmosfera competitiva entra in funzione quando la luna si allinea con Marte intraprendente nella tua casa di auto-espressione. Che tu stia affrontando un avversario o cercando di superare il tuo record personale, sei pronto per vincerlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con emozioni intense, sei nella tua zona di comfort. Tuttavia, i sentimenti esagerati non sono necessariamente un riflesso di ciò che è reale. Non prendere alla lettera i tuoi sentimenti per un Pesci o un Sagittario. Probabilmente non stai vedendo l'intera immagine.

Amore/Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso può essere venata di gelosia, possessività e ossessione poiché l'adorazione di Venere e il controllo di Plutone si scontrano nelle tue zone di comunicazione. Se ti senti eccitato, lascia riposare un messaggio riscaldato nella cartella delle bozze per un po' prima di premere "invia". Non c'è modo di ritirare le tue parole una volta che sono là fuori. Assicurati di essere pronto a sostenere ciò che dici. Non manipolare né lasciarti manipolare. Non preoccuparti di lasciar perdere la conversazione e andartene.

Carriera/Finanza: una collaborazione promette di andare a gonfie vele mentre il Sole in Cancro si allinea con il benevolo Giove nella tua zona di lavoro di squadra. Scoprirai che le tue idee generalmente ricevono un'accoglienza calorosa. Ti piacerà lavorare con persone intelligenti ed entusiaste che sono entusiaste del progetto in corso. Va tutto bene, a patto di non sopravvalutare ciò che può essere realizzato. Fai attenzione a non rendere i tuoi piani troppo elaborati né a fissare l'asticella troppo in alto.

Crescita personale/spiritualità: parli di un buon gioco di auto-cura, anche se potrebbe mancare l'effetto positivo poiché il Sole Cancro nella tua zona di comunicazione si scontra con Cerere nel tuo segno. Se non nutri te stesso, chi lo farà?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non c'è modo di evitare una stretta interazione con la luna che transita nella tua casa di coppia. Che siano vicini o lontani, sarai influenzato emotivamente dalle tue relazioni più importanti. Con un Pesci, ci sono alcune cose che dovrai capire.

Amore/Amicizia: l' amore e il denaro possono essere una combinazione pericolosa poiché Venere indulgente e il controllo di Plutone si scontrano nei tuoi settori finanziari. Una relazione può diventare disordinata quando qualcuno usa i soldi per comprare affetto o avere il sopravvento. La gelosia per il denaro o i beni può creare problemi tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. È una situazione di perdita quando gli oggetti materiali o i privilegi speciali vengono utilizzati in modo improprio in una relazione. Non manipolare né essere manipolato. Sii consapevole di ciò che è tuo e di ciò che è loro.

Carriera/Finanza: il Sole Cancro nella tua zona di guadagno si allinea con il buon auspicio Giove nella tua casa della carriera segnala che l'avanzamento è a portata di mano. Un passo che fai oggi potrebbe aprire la strada a un balzo in avanti nella tua carriera. Potresti semplicemente sederti e goderti una giornata rilassata, ma sarebbe sciocco non agire quando un potente allineamento planetario dà energia ai tuoi sforzi. Fai il primo passo.

Crescita personale/spiritualità: troverai facile dedicarti a qualcuno la cui visione della partnership (platonica, romantica o professionale) è in linea con la tua. Stai attento a una persona seria che condivide le tue opinioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con l'ottimista Luna in Sagittario in transito nella tua casa di lavoro, sei determinato a portare a termine le cose. Non rimanere bloccato solo perché non sei sicuro di come eseguire un'attività. Se non riesci a capirlo, chiedi aiuto a una Vergine piena di risorse.

Amore/Amicizia: non importa quanto tu sia dolce e amorevole, non sarà abbastanza per lenire un partner geloso o dispotico. Con Venere nel tuo segno opposto a Plutone nella tua zona di partnership, giocare a compiacere invita solo a più manipolazione. Non importa quale sia il problema, per il tango ci vogliono due. Non puoi controllare ciò che fa l'altra persona, ma puoi decidere se intraprendere o meno un comportamento che toglie potere a te o a loro. Se è un problema in corso, dovresti rivalutare la tua relazione.

Carriera/Finanza: l'allineamento Sole/Giove odierno aiuta a portare quello che fai al livello successivo. Potrebbe comportare portare un progetto o un prodotto a un pubblico molto più ampio. Sono favorite le attività che coinvolgono l'editoria, il marketing, l'istruzione e gli affari internazionali. Dove puoi crescere e quanto lontano puoi andare?

Crescita personale/spiritualità: sei entusiasta della vita e si vede. Il sole nel tuo segno che si allinea con il buon auspicio Giove ti ispira a esplorare le possibilità di vivere in un modo più grande e più audace. Viaggi, istruzione o spiritualità potrebbero avere un ruolo nei tuoi piani. Ti divertirai in attività che ti espongono a nuove idee e a immagini e suoni interessanti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna in transito nel regno che governa gli hobby, la creatività e l'intrattenimento, dedicarsi alle tue attività ricreative preferite sarà gratificante. Se qualcuno (un Gemelli, forse) rende difficile godere di ciò che ami, accontentati di giocare da solo.

Amore/Amicizia: Saturno saldo e Giunone devota che si allineano nelle zone di appuntamenti e di coppia segnalano che sei pronto a dare tutto per una relazione. I single possono incontrare una persona matura pronta a impegnarsi. Sii proattivo nella tua ricerca dell'amore.

Carriera/Finanza: la manipolazione o la gelosia repressa o il risentimento potrebbero minacciare di rovinare un rapporto di lavoro poiché Venere si oppone a Plutone nella tua casa di lavoro. Potresti essere all'oscuro dei tuoi veri sentimenti per un collega fino a quando una situazione di tensione non provoca una reazione. Che tu sia il leso o l'aggressore, è saggio non lasciare che le emozioni meschine dettino le tue azioni. Rifiutati di giocare a giochi psicologici. Non è una sorpresa che attiri il dramma. Tuttavia, puoi scegliere di non impegnarti.

Crescita personale/spiritualità: con un felice allineamento Sole/Giove in gioco, la tua fede nella bontà della vita aumenta di livello. Ciò non significa che chiuderai un occhio sui problemi, ma che sceglierai di concentrarti sul lato positivo. L'assistenza di un benefattore segreto potrebbe svolgere un ruolo nel riaffermare la tua fede. Se hai bisogno di chiedere un favore a qualcuno, ci sono buone probabilità che la tua richiesta venga accolta.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna in transito nel tuo regno domestico, il tuo cuore è sul fronte interno. Potresti scoprire che non puoi fare affidamento su altri (come un Gemelli o un Pesci) per prendersi cura di una pressante preoccupazione personale. Fortunatamente, sei attrezzato per gestirlo.

Amore/Amicizia: un'opposizione Venere/Plutone sull'asse amicizia/romanzo può suscitare gelosia, possessività e ossessione. Un amico potrebbe creare problemi nella tua relazione, o il tuo partner potrebbe rendere le cose imbarazzanti tra te e un amico. Allo stesso modo, una terza parte potrebbe minacciare il tuo legame con una persona a cui tieni. Non manipolare o controllare gli altri, né lasciare che qualcuno lo faccia a te. Non devi giocare né impegnarti in comportamenti depotenzianti.

Carriera/Finanza: con il premuroso Sole in Cancro e il buon auspicio Giove armoniosamente allineati nelle zone della tua gente, porterai calore ed entusiasmo alle interazioni uno a uno e alle collaborazioni di gruppo. Anche una persona nota per essere difficile non rovinerà il tuo umore. È un giorno eccellente per lavorare a stretto contatto con gli altri. Mettere in comune i tuoi talenti e le tue risorse con un collega o un team sarà un'esperienza reciprocamente vantaggiosa, a condizione che tu non sopravvaluti ciò che può essere realizzato.

Crescita personale/spiritualità: la cura di sé non riguarda solo la cura dei propri bisogni fisici. Anche il tuo cuore e la tua mente richiedono nutrimento. Mentre il Sole Cancro e Cerere si scontrano, dovrai combattere contro l'inerzia per dare al tuo spirito ciò di cui ha bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ci sono molte parti mobili da gestire mentre la Luna in Sagittario transita nella tua terza casa impegnata. Ci sono chiamate e messaggi a cui rispondere, commissioni da svolgere e riunioni a cui partecipare. Non lasciare che un Pesci confuso peggiori le cose.

Amore/Amicizia: quando non ricevi l'attenzione che desideri, possono sorgere gelosia, risentimento e altre vibrazioni preoccupanti. Con Venere che si oppone all'ossessivo Plutone, uno stato d'animo oscuro può colorare la tua prospettiva e avere un impatto negativo sulla tua relazione con il tuo partner o un amico. Allo stesso modo, potresti scoprire che qualcuno diventa possessivo e controllante quando ritiri il tuo affetto. Non hai bisogno di questo genere di drammi. Fai attenzione a non comportarti male, non importa ciò che il tuo cuore affamato ti dice di fare.

Carriera/Finanza: con un armonioso allineamento Sole/Giove che dà energia alle tue zone di lavoro, il tuo entusiasmo per quello che fai ti motiverà a fare il possibile. I tuoi sforzi possono fare un'impressione positiva che, a sua volta, potrebbe portare a vantaggi sul posto di lavoro. Forse avrai più ore (se le vuoi), un turno migliore o un incarico più prestigioso? È un ottimo momento per cercare una nuova posizione. Potresti ottenere qualcosa che soddisfi tutte le tue esigenze.

Crescita personale/spiritualità: cercare di capire da dove provengono le altre persone può creare confusione poiché la Luna in Sagittario si scontra con Mercurio e Nettuno. La cosa più importante da considerare è che potresti non condividere gli stessi valori.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: denaro e beni saranno nella tua mente mentre la luna attraverserà la tua casa dei beni. Dovrai pensare oltre le tue esigenze e priorità per far funzionare le cose. Negoziare con un Pesci richiederà un trattamento delicato.

Amore/Amicizia: la conversazione diventa un campo minato mentre la seducente Venere e il controllo di Plutone si scontrano nei tuoi settori di comunicazione. L'atmosfera può diventare sgradevole quando gelosia, risentimento e possessività sollevano le loro brutte teste. Non c'è modo di ritirare le parole distruttive una volta che sono là fuori, quindi sii consapevole di quello che dici. Se scrivi un'e-mail infuocata, salvala nella cartella delle bozze invece di inviarla subito. Una revisione successiva potrebbe farti riconsiderare le tue parole e scegliere un tono più civile.

Carriera/Finanza: sei la persona a cui rivolgerti per le grandi idee. Con il Sole in Cancro nella tua visionaria nona casa che si lancia con Giove nella tua zona di creatività, porterai qualcosa in più in tavola. Con questa atmosfera armoniosa in gioco, vedrai possibilità di ramificazione che potrebbero essere perse per i tuoi colleghi. Come puoi portare ciò che fai al livello successivo o raggiungere un pubblico più ampio? Esplora modi per salire di livello.

Crescita personale/spiritualità: fare qualcosa che ti piace può essere una vera fonte di stress. A poco a poco, stai guadagnando più tempo per seguire la tua felicità. È una buona cosa perché il gioco è una parte essenziale della cura di sé.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: l'atmosfera è socievole con la luna in transito nella tua casa dell'amicizia. Avrai voglia di trascorrere del tempo con la tua squadra e partecipare ad attività che ti permetteranno di incontrare nuove persone. Un individuo avventuroso (un Leone, forse) potrebbe piacerti.

Amore/Amicizia: ci sono enormi vantaggi nell'estendere te stesso agli amici e al tuo partner mentre la simpatica Luna Bilancia nel tuo settore sociale si allinea con il Nodo Nord. Oggi, queste persone possono aiutarti ad andare avanti lungo il tuo percorso di vita. Qualcosa che qualcuno dice, un'idea che ti fa venire in mente o una presentazione che fa potrebbe rivelarsi inestimabile. Col senno di poi, potresti renderti conto che ti ha avvicinato di un passo al raggiungimento di un obiettivo importante.

Carriera/Finanza: con lo sfacciato Gemini Sun in contrasto con il turbatore Urano nella tua casa di lavoro, dovresti stare attento che le tue parole e azioni non suscitino una situazione già instabile. Probabilmente dovresti evitare di esprimerti con la schietta onestà per cui sei famoso. Anche un commento benevolo potrebbe essere dirompente. Prima di fare o dire qualcosa di discutibile, chiediti se è utile, necessario o gentile. Questo non è il momento per il male.

Crescita personale/spiritualità: ci vuole uno sforzo continuo per superare le abitudini e spingersi oltre la propria zona di comfort. Anche un tipo avventuroso come te

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ritagliarsi del tempo per se stessi nel bel mezzo di una giornata impegnativa sarà essenziale per il proprio benessere emotivo. Con la luna in transito nella tua riposante dodicesima casa, non puoi rilassarti abbastanza. Evitare un Gemelli esigente ridurrà lo stress.

Amore/Amicizia: la gelosia e la possessività possono emergere quando Venere nella tua casa di coppia si oppone al controllo di Plutone nel tuo segno. Il cuore vuole ciò che vuole, e quando i suoi desideri non vengono soddisfatti, i guai sicuramente seguiranno. Non puoi costringere qualcuno a sentirsi in un certo modo per te e viceversa. Non assecondare l'impulso di comportarti male e non sopportare il comportamento ossessivo degli altri. Fai tutto il necessario per elevarti al di sopra del dramma. Sarai felice di averlo fatto.

Carriera/Finanza: il Sole in Cancro che si allinea con il buon auspicio Giove ispira calore, generosità e buona volontà. È probabile che trarrai beneficio dalla tua associazione con clienti e importanti alleati professionali. Quando collabori con un collega, sarai sincronizzato. Spinto dall'entusiasmo, potresti promettere più di quello che puoi mantenere, quindi fai attenzione a ciò a cui ti impegni. È un momento eccellente per attività che coinvolgono la scrittura, l'editoria, il marketing, l'istruzione, il governo, i viaggi e gli affari internazionali.

Crescita personale/spiritualità: che tu abbia a che fare con bambini o adulti, coccolarti e tenerti per mano non fa per te quando il Sole in Cancro e Cerere si scontrano. Dai, capra. Supera la tua resistenza a prenderti cura di qualcuno che ha bisogno di te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la tua atmosfera è super socievole con la gregaria Luna in Sagittario che transita nella tua casa dell'amicizia. Tuttavia, potresti scoprire che alcuni individui non sono così facili da connettere o capire, ad esempio Gemelli e Pesci.

Amore/Amicizia: la gelosia repressa o il risentimento possono creare problemi in una relazione o amicizia poiché Venere si oppone all'ossessivo Plutone nella tua dodicesima casa nascosta. Desiderare ciò che qualcuno ha o vedersi negare l'amore che desideri potrebbe essere l'innesco che scatena emozioni distruttive. Allo stesso modo, potresti non essere consapevole della gelosia o della possessività che stanno dietro i sentimenti di qualcuno per te. Affrontarlo non sarà un'esperienza piacevole. Forse dovresti lasciarlo per un altro giorno?

Carriera/Finanza: più lavoro può significare più soldi poiché il Sole in Cancro nella tua sesta casa produttiva si allinea con il buon auspicio Giove nella tua zona di denaro. Potresti non incassare oggi, anche se qualcosa che hai messo in moto potrebbe preparare il terreno per la prosperità futura. È un ottimo momento per cercare un nuovo lavoro o esplorare modi per guadagnare denaro. Potrebbe capitare un colpo di fortuna, ma non scommetterci sopra. Meglio essere proattivi che aspettare che succeda qualcosa.

Crescita personale/spiritualità: gli impegni che prendi con un amico o un gruppo sono scritti nella pietra poiché la devota Giunone si allinea con il saldo Saturno nel tuo segno. Quando dai la tua parola, è improbabile che qualcuno abbia motivo di dubitare di te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: abbagliare il pubblico previsto richiederà di portare qualcosa di diverso in tavola. Non puoi aspettarti di brillare sempre facendo la stessa vecchia cosa. Non arrabbiarti con un Gemelli che ti sfida a migliorare la tua routine.

Amore/Amicizia: Venere nella tua zona di vita amorosa opporsi al controllo di Plutone nella tua casa di amicizia può innescare complicazioni in queste aree della tua vita. Un amico potrebbe essere più coinvolto nella tua relazione di quanto dovrebbe (o viceversa). Oppure tu o il tuo interesse amoroso potreste essere risentiti per il tempo che l'altra persona trascorre con i propri amici. Queste meschine gelosie e drammi possono essere stressanti e mettere a rischio una relazione. Cerca di elevarti al di sopra.

Carriera/Finanza: Fare la giusta impressione può essere difficile poiché la Luna in Sagittario nel tuo settore professionale si scontra con Mercurio e Nettuno nel tuo segno. Sembra che tu sappia di cosa stai parlando non sarà facile. Assicurati di avere i fatti e le cifre in chiaro.

Crescita personale/spiritualità: la vita può sembrare piena di possibilità poiché il fiducioso Sole in Cancro si allinea con l'entusiasta Giove nel tuo segno. Quando sei così ottimista, sembra che non ci sia niente che non puoi fare. Il simile attira il simile. È probabile che il tuo calore, ottimismo e generosità attiri persone che desiderano trattarti con gentilezza e cure amorevoli. Sii la luce che vuoi vedere.