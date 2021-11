Oroscopo di oggi 23 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 23 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 23 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: vorrai essere in spazi confortevoli e in compagnia di persone familiari mentre la sentimentale Luna in Cancro attraversa il tuo regno domestico. Un po' di nidificazione e riposo ti farà bene. Uscire con il tuo Cancro preferito sarà divertente.

Amore/Amicizia: si tratta di fare le proprie cose poiché la Luna in Cancro si oppone a Venere e si armonizza con il tuo sovrano, Marte. Le tue esigenze personali potrebbero sembrare particolarmente urgenti. Ecco perché ignorerai i desideri degli altri a favore di perseguire la tua agenda. Quando le persone intorno a te prendono una virata simile, non arrabbiarti. Quando la luna fa quadrare la petulante Eris nel tuo segno, puoi essere tentato di gridare allo scandalo quando ti viene somministrata una dose della tua stessa medicina.

Carriera/Finanza: un allineamento sole/nodi suggerisce che sei nella tua zona di comfort quando gestisci grandi progetti e grandi idee. È perché possiedi il coraggio e lo spirito necessari per fare cose che nessuno ha mai provato prima. È bello, ma i tuoi piani non decolleranno mai se non sei bravo a gestire i dettagli. Scendere al nocciolo è probabilmente qualcosa che trovi incredibilmente noioso. Tuttavia, è qui che hai più bisogno di migliorare le tue abilità.

Crescita personale/spiritualità: un nuovo viaggio spirituale potrebbe sembrare più una rivisitazione di un vecchio percorso. Va bene se vuoi ricostruire il vecchio terreno, ma potrebbe non fornire la crescita che stai cercando.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi aspettarti un sacco di chiamate, e-mail e messaggi con la luna che attraversa la tua casa di comunicazione. Poiché vuoi mantenerlo piacevole, potresti essere incline ad allungare la verità. Un Capricorno preferirà che tu glielo dia dritto.

Amore/Amicizia: attenzione a non fare promesse stravaganti. Non si può dire quale immagine pietosa dipingerai mentre la sentimentale Luna in Cancro si oppone a Venere sul tuo asse di comunicazione. L'angolo della luna rispetto a Marte nel tuo settore di partnership suggerisce che stai semplicemente cercando di fare breccia con il tuo partner. Tuttavia, dire ciò che pensi che vogliano sentire è il modo sbagliato di procedere. Allo stesso modo, dovresti discernere su ciò che ti sta a cuore.

Carriera/Finanza: un allineamento sole/nodi suggerisce che sei una persona naturale quando si tratta di gestire i soldi degli altri. Sei bravissimo ad aiutarli a escogitare grandi progetti per incassare. Faresti bene a interessarti di più alla tua prosperità. È un momento eccellente per ricercare idee e chiedere consiglio a persone finanziariamente esperte. Rimanere al passo con la tua situazione finanziaria può essere noioso, ma sarai sicuro che ne varrà la pena quando ne trarrai beneficio.

Crescita personale/spiritualità: l'atmosfera si fa nervosa stasera quando la sensibile Luna in Cancro quadra la petulante Eris. Quando senti che stanno per scoppiare i capricci, questo è il tuo segno che è ora di andare a dormire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: desidererai denaro e beni che possano fornire una sensazione di sicurezza mentre la Luna in Cancro attraversa il tuo regno materiale. Alcune cose potrebbero capitarti facilmente, mentre altre richiederanno uno sforzo extra. Uno Scorpione può aiutarti a raggiungere ciò che cerchi.

Amore/Amicizia: Che sia coppia o single, una relazione può sembrare l'inizio e la fine della tua felicità mentre il Sole Sagittario si allinea con i nodi della luna. Forse è perché sei nella tua zona di comfort con un compagno? Potresti essere in pericolo di perderti nel mix. La relazione che più ha bisogno di cure è la tua relazione con te stesso. Trascorrere del tempo di qualità da soli può essere vantaggioso. Anche affermarsi nelle relazioni sarà vantaggioso.

Carriera/Finanza: la voglia di sfoggiare può essere allettante quando la Luna in Cancro si oppone all'indulgente Venere sul tuo asse finanziario. Se esageri, ti affretterai a recuperare le tue spese mentre la luna e Marte si allineano. Potrebbe sembrare che sia possibile avere tutto ciò che desideri, ma solo se sei disposto a rimboccarti le maniche e fare il lavoro.

Crescita personale/spiritualità: ogni grande traguardo inizia con un sogno. Cosa aspiri a raggiungere? È un momento opportuno per mettere a fuoco la tua visione e agire per portarla alla manifestazione. Va bene se non sei preparato a fare un salto. I piccoli passi ti porteranno lì.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei più emotivo del solito mentre la luna attraversa il tuo segno. Sei anche super impressionabile. Ecco perché vorrai circondarti di persone positive che elevino l'atmosfera. È un ruolo che uno Scorpione ad alta energia può ricoprire.

Amore/Amicizia: mi telefoni? O sarai motivato ad agire su una preoccupazione romantica? Nessuno può indovinare poiché la luna nel tuo segno si oppone a Venere nel tuo settore di partnership e si armonizza con Marte intraprendente nella tua zona di appuntamenti. Ciò che viene troppo facile potrebbe essere un po' noioso, quindi forse è una sfida che stai cercando? Ti piace quando qualcuno ti rende le cose difficili.

Carriera/Finanza: di questi tempi sei un'ape operaia diligente che eccelle nei compiti di routine. Il Sole Sagittario nel tuo settore lavorativo, allineato con i nodi lunari, suggerisce che sarà vantaggioso avventurarsi fuori dalla tua zona di comfort e imparare a svolgere lavori che ti intimidiscono. Sapere è potere. Segui un corso, fai ricerche online o parla con persone intelligenti che possiedono le abilità che ti mancano. Con un po' di informazioni sotto la cintura, ti sentirai meglio preparato a fare passi in una nuova direzione.

Crescita personale/spiritualità: sarai in uno stato d'animo sognante mentre la luna nel tuo segno si allinea con il mistico e fantasioso Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. I progetti creativi, gli studi spirituali e le ricerche metafisiche saranno soddisfacenti.

Crescita personale/spiritualità: datti una pacca sulla spalla per un lavoro ben fatto