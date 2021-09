Oroscopo di oggi 23 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 23 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: apprezzerai le vibrazioni radicate che porta la Luna in Toro. Può aiutarti a fare scelte sensate riguardo al denaro. Stanotte, quando la luna fa quadrare il pessimista Saturno, una persona oppositrice (un Acquario, forse) potrebbe farti dubitare delle tue scelte. Credi in te stesso.

Amore/Amicizia: la tua vita amorosa potrebbe prendere una svolta sorprendente poiché Venere nella tua zona di intimità si oppone al disgregatore Urano. Un'attrazione inaspettata potrebbe prenderti alla sprovvista. Oppure un gioco tra le lenzuola potrebbe rivelarsi una passeggiata sul lato selvaggio. Sei pronto per la sfida? O uno sviluppo imprevisto ti butterà fuori dal gioco? Una volta ripreso fiato, dovrai capire se questo è qualcosa che sei pronto ad affrontare.

Carriera/Finanza: le questioni finanziarie possono anche essere sconvolte dall'odierno allineamento Venere/Urano. I finanziamenti o le risorse che ti aspetti di ricevere potrebbero non essere disponibili quando ne hai bisogno. Anche se con Pallade strategico nella foto, sei obbligato a trovare un piano per compensare il deficit. Un appello segreto a una figura amichevole potrebbe andare a tuo vantaggio. Se offrono assistenza, è nel tuo interesse tenerlo al corrente.

Crescita personale/spiritualità: potresti iniziare a credere che sia possibile soddisfare i tuoi desideri di relazione mentre Venere e Giunone impegnata si allineano. Mantieni la fede e stai alla ricerca di segni che confermino la tua visione.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna transita nel tuo segno, ti senti a tuo agio nella tua pelle. Tendi a sentirti sicuro di te stesso anche quando sorgono sfide. Stanotte, una figura autorevole (un Acquario, forse) potrebbe cercare di abbatterti, ma non lasciargliela.

Amore/Amicizia: con Venere nella tua casa di coppia che si oppone all'anticonformista Urano nel tuo segno, colpi di scena inaspettati potrebbero turbare una relazione. Non puntare il dito contro il tuo partner. Probabilmente sei tu la colpa. Forse sei annoiato e stufo della solita routine relazionale? A meno che tu non stia mirando a una rottura, non dovresti impazzire troppo. Se single, un comportamento eccentrico e un'atmosfera selvaggia potessero essere una svolta per i tipi conservatori, ma molto allettanti per le persone spensierate e i liberi pensatori.

Carriera/Finanza: qual è la tua intuizione che ti dice sui soldi? Potresti ottenere un interessante colpo psichico mentre il mistico Nettuno si allinea con il Nodo Nord che promuove la crescita nella tua casa dei guadagni. Uno schema creativo per fare soldi potrebbe avere del potenziale. Il feedback di un amico sulla tua lunghezza d'onda può aiutarti a determinare se è un'idea che dovresti esplorare ulteriormente.

Crescita personale/spiritualità: coltivare buone relazioni richiede lavoro. Con Venere e lo stratega Pallade che si allineano nelle tue zone di persone, non ti dispiacerà fare uno sforzo per costruire connessioni. È un momento opportuno per lavorare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune. Collaborerai bene con le persone a cui sei affezionato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sotto i raggi della placida Luna in Toro, tutto ciò che vuoi veramente è rilassarti. Trascorrere del tempo da soli e dedicarsi ad attività rilassanti può essere rigenerante. Non importa cosa dice un Acquario oberato di lavoro, non è sempre necessario affrettarsi e macinare.

Amore/Amicizia: essere strategici nella tua vita amorosa potrebbe non sembrare romantico, ma poiché Venere e Pallade si allineano, è saggio avere un piano. Sapere a cosa stai mirando ti aiuta a sapere quali passi intraprendere per acquisire ciò che stai cercando. Non puoi sempre permetterti di lasciare la tua felicità al caso. Una chiacchierata con il tuo sensitivo preferito può rivelare cosa ti aspetta e aiutarti a pianificare i tuoi prossimi passi.

Carriera/Finanza: un progetto che ti appassiona potrebbe essere deragliato da uno sviluppo inaspettato. Con Venere nella tua zona di lavoro che si oppone al disgregatore Urano, l'Universo (o i tuoi colleghi) potrebbe avere un'idea diversa su come dovrebbero svolgersi le cose. Potrebbe non essere così male come sembra. Questa deviazione potrebbe portare il tuo lavoro in una direzione nuova ed eccitante. Diventare un ladro può creare caos con i colleghi, quindi portali a bordo prima di deviare dal piano.

Crescita personale/Spiritualità: un bizzarro allineamento Nettuno/Nodo Nord può fornire uno sguardo al tuo destino. Entrare in questo ruolo potrebbe richiedere uno sforzo maggiore per sviluppare i tuoi talenti e punti di forza unici. Fai attenzione agli indizi che indicano dove è richiesta la crescita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: passare del tempo con uno dei tuoi amici preferiti può essere gratificante mentre la luna viaggia attraverso il fedele Toro e il tuo settore dell'amicizia. Apprezzerai la presenza di una persona incoraggiante. Rimanda un incontro con una persona pessimista (un Acquario, forse) a una data successiva.

Amore/Amicizia: non c'è mai un momento di noia nella tua vita sociale. L'affascinante Venere che si oppone all'anticonformista Urano sta agitando le cose nella tua casa di amicizia e nella tua zona di vita amorosa. Un amico innamorato potrebbe interferire con una relazione, o sviluppi inaspettati nella tua vita sociale potrebbero minacciare di capovolgere una storia d'amore in erba. Non c'è turbamento che non possa essere affrontato a condizione che tu e il tuo interesse amoroso siate sulla stessa pagina. Anche se una fessura nell'armatura potrebbe far entrare il caos.

Carriera/Finanza: la tua motivazione potrebbe essere un po' bassa mentre la luna si fa strada attraverso il placido Toro e si scontra con il Sole della Bilancia e Marte. Potresti anche essere distratto da preoccupazioni personali. Se è così, è un buon giorno per concentrarsi su attività di routine che possono essere completate senza complicazioni. Organizzarsi per i compiti che dovrai completare nei giorni a venire può anche essere un buon uso del tuo tempo.

Crescita personale/spiritualità: è un momento opportuno per fare progetti per fare qualcosa di divertente e avventuroso. Con Venere nella tua zona ricreativa che aspetta lo stratega Pallade nella tua casa di esplorazione, sarai ispirato a sognare qualcosa di grande