Oroscopo di oggi 24 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 24 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, fino al tardo pomeriggio, potresti dover aumentare l'assunzione di caffeina per superare una mattinata confusa. Non vedrai le cose chiaramente e potresti essere ossessionato da una preoccupazione professionale. Cerca un Toro ragionevole per avere chiarezza.

Amore/Amicizia: l'atmosfera tra te e il tuo partner è super dolce poiché l'affettuosa Venere nella tua casa di coppia si allinea con la impegnata Giunone. Ti divertirai a discutere di spiritualità e argomenti filosofici e a scoprire di più sulle reciproche convinzioni. Concentrati su dove si intersecano i tuoi ideali piuttosto che attirare l'attenzione sulle tue differenze. Se sei single, potresti provare un legame d'amore con una persona che vede il mondo come te e condivide le tue convinzioni. Potresti incontrare un potenziale partner in un ambiente educativo o spirituale.

Carriera/Finanza: Mercurio mentale nella tua zona di lavoro che si oppone allo sfuggente Nettuno suggerisce che non vedrai l'intera immagine su una preoccupazione legata al lavoro. Non avere tutti i fatti significa che prenderai decisioni nell'oscurità. Attieniti a ciò che sai essere vero invece di cadere nelle voci e nelle mezze verità. Sii perspicace su ciò in cui credi. Non ci si può fidare di tutti per dire la verità.

Crescita personale/spiritualità: una fusione Cerere/Nodo Nord nella tua zona di comunicazione segnala che trarrai beneficio dalle conversazioni da cuore a cuore con i tuoi cari. Imposta una nuova tendenza all'interno della tua famiglia e della cerchia prescelta esprimendo apertamente i tuoi sentimenti

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente fino al tardo pomeriggio, può essere difficile capire da dove vengono le persone (specialmente i Pesci). I progetti di squadra possono anche essere incostanti. Le riunioni importanti sono meglio programmate alla fine della giornata lavorativa.

Amore/Amicizia: quando Venere transita nella tua casa di servizio, esprimi il tuo amore aiutando il tuo partner in modi pratici. Con Venere in aspetto, la devota Giunone, questi piccoli atti di gentilezza possono avvicinarti. Significa molto quando qualcuno fa uno sforzo extra in casa o dà una mano con una questione finanziaria. Allo stesso modo, dovresti essere attento alle piccole cose che il tuo interesse amoroso fa per supportarti. Fai sapere loro che apprezzi i loro sforzi.

Carriera/Finanza: sei incoraggiato a discutere apertamente di finanze e preoccupazioni materiali con i tuoi cari mentre Cerere che si prende cura di te incontra il Nodo Nord nella tua casa dei beni. È importante che tu mantenga le persone al corrente delle questioni che le coinvolgono. Queste conversazioni potrebbero fornire informazioni e suggerimenti utili che ti aiutano a gestire i tuoi affari. Può anche darti informazioni sui bisogni dell'altro e su come soddisfarli al meglio.

Crescita personale/spiritualità: come Mercurio mentale si oppone all'illusorio Nettuno; può essere difficile distinguere i fatti dalla finzione. Fidati del tuo istinto se pensi che qualcuno (come il tuo interesse amoroso, un amico o un figlio) non ti stia raccontando tutta la storia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente fino al tardo pomeriggio, le preoccupazioni professionali possono essere molto confuse. Può essere difficile capire cosa si aspettano da te alcuni individui (in particolare i Pesci). Torna indietro per maggiore chiarezza nel corso della giornata.

Amore/Amicizia: Venere e la devota Giunone che si allineano nel tuo settore degli appuntamenti e delle collaborazioni lo rendono uno dei giorni più promettenti dell'anno per la tua vita amorosa. L'atmosfera è giusta per il romanticismo e per impegnarsi in una relazione. Se sei in coppia, pianifica di trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner. Un appuntamento divertente può avvicinarti. Se single, potresti incontrare una persona che spunta tutte le loro scatole. Rendi la tua missione la socializzazione.

Carriera/Finanza: avere a che fare con una persona che non sa cosa vuole o cosa sta facendo potrebbe rimandarti al tavolo da disegno. Con Mercurio strategico che si oppone all'inafferrabile Nettuno nel tuo settore professionale, la comunicazione può diventare confusa. Tutta la preparazione del mondo non può salvarti se non hai una direttiva chiara dai superiori. La confusione o l'inganno potrebbero farti inciampare. Metti in pausa il tuo contributo finché non puoi verificare le informazioni e scoprire esattamente cosa ci si aspetta da te.

Crescita personale/spiritualità: nutrire Cerere che incontra il Nodo Nord nel tuo segno segnala che sarà vantaggioso far sapere ai tuoi cari quanto tieni a loro. Prendi l'iniziativa piuttosto che aspettare che qualcun altro ti contatti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, fino al tardo pomeriggio, corri il rischio di essere distratto da idee selvagge e schemi folli. Potresti dare la colpa a un Capricorno avvincente, ma sarai responsabile se ti distoglie dalle tue responsabilità.

Amore/Amicizia: la felicità domestica è a portata di mano mentre Venere nella tua casa e il regno familiare si allinea con la devota Giunone. È un momento opportuno per una cena speciale in famiglia o per del tempo di qualità trascorso con il tuo partner. L'atmosfera è tutta incentrata sul nidificazione e sulla buona compagnia nel comfort di casa tua. Questo tipo di incontro informale può rafforzare i legami con le persone a cui tieni. Rendi la tua missione connetterti con qualcuno che ami.

Carriera/Finanza: possono sorgere problemi nella comunicazione verbale e scritta poiché Mercurio e il losco Nettuno si scontrano nei settori della conversazione e dell'informazione. Una persona con cui hai a che fare potrebbe essere confusa, o potrebbe volerti ingannare deliberatamente. I contratti e altri documenti importanti devono essere trattati con la massima cura. Anche se pensi di comprendere i termini di un accordo, è saggio leggere tra le righe. Ciò che leggi e ascolti potrebbe non essere così chiaro come sembra.

Crescita personale/spiritualità: una conversazione privata con qualcuno che sta soffrendo può essere utile per entrambe le parti poiché la premurosa Cerere e il Nodo Nord si allineano. Il dono della tua totale attenzione può essere incredibilmente curativo.