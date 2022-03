Oroscopo di oggi 24 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 24 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 24 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con l'allegra Luna Sagittaria in sestile con Saturno in Acquario nelle prime ore del mattino, creando un'atmosfera pratica e completa mentre la giornata inizia. Il quadrato tra Nettuno e Mercurio in Pesci e la luna questa mattina può rendere la comunicazione oscura e stimolante. Potrebbe essere necessario prendere una pillola di "pazienza" in più per aiutare ad affrontare la frustrazione che deriva da questi transiti. La luna ovviamente si svuota questa mattina, rimanendo lì fino al tardo pomeriggio quando si sposta nel Capricorno terroso. Lascia che qualcun altro si occupi di quel difficile Cancro; ne hai già abbastanza nel piatto.

Amore/Amicizia: Con cinque pianeti dell'Acquario nella tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo, le tue lezioni sulle relazioni sono molte, varie e arrivano una dopo l'altra. Ricorda, hai il potere di cambiare o cambiare te stesso, ma non chiunque altro. Cercare di costringere qualcun altro a cambiare è una perdita di tempo ed energia.

Carriera/Finanza: il sestile mattutino tra Saturno e la luna mette in evidenza il tuo senso degli affari, mentre la Luna Capricorno questo pomeriggio attiva la tua decima casa di carriera e successo. Pensa a oggi come a una spedizione di ricognizione in cui ottieni la configurazione del terreno. Mappa il tuo territorio in modo da poter vedere quali passi fare dopo.

Crescita personale/Spiritualità: un guerriero spirituale sa sempre quando combattere, quando mettere in pausa la battaglia e quando ritirarsi. Credi in te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La gioviale Luna Sagittaria inizia la giornata con un produttivo sestile a Saturno in Acquario nelle prime ore del mattino, dando un tono serio e anche stabilizzante. Ciò torna utile più tardi questa mattina quando la luna quadra sia Nettuno che Mercurio in Pesci, rendendo la comunicazione torbida e difficile. E poi, la ciliegina su questa torta sfida è ovviamente una luna vuota fino al tardo pomeriggio, quando la luna si sposta finalmente nel Capricorno terroso, in armonia con la tua energia del Toro. Se riesci a seguire la marea oggi, sarai in grado di mantenere la tua sanità mentale, anche di fronte alle richieste irragionevoli di un Leone instabile.

Amore/Amicizia: il quadrato tra la Luna Sagittaria e Nettuno e Mercurio in Pesci rende oggi difficile la connessione e la comunicazione. Le emozioni travolgono le parole e la capacità di vedere scompare nella nebbia dell'incertezza nettuniana. Decidi di essere gentile, qualunque cosa accada e aspetta un momento migliore per avere conversazioni importanti.

Carriera/Finanza: cinque pianeti dell'Acquario riempiono la tua decima casa della carriera, culminando con Saturno orientato al business che oggi fa sestile alla luna. Sfrutta questa energia pratica e usala per tracciare professionalmente i tuoi prossimi passi. Non c'è bisogno di agire ora, ma è un buon giorno per pianificare.

Crescita personale/Spiritualità: c'è un tempo per l'umiltà e un tempo per suonare il proprio corno. È ora di iniziare a suonare!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna del Sagittario ti invita a saltare nel giorno ben organizzato e preparato, poiché la luna fa sestile a Saturno nelle primissime ore del mattino. Meno male che hai tutte le tue anatre di fila presto, perché la luna presto quadra Nettuno e il tuo pianeta dominante, Mercurio, lanciando una chiave inglese nella comunicazione e nella percezione. Naturalmente segue rapidamente una luna vuota, che potrebbe sembrare come se qualcuno avesse fatto uscire l'aria dalle tue gomme! La luna si sposta nel Capricorno nel tardo pomeriggio e le cose ricominciano ad andare avanti. Fino a quando non lo fanno, non lasciare che una Vergine ti spinga ad avviare un progetto. Aspetta di essere pronto.

Amore/Amicizia: il quadrato tra Mercurio in Pesci e la luna nella tua settima casa di partnership può rendere il collegamento con la persona amata oggi una sfida. Sono probabili incomprensioni e comunicazioni errate. Sii paziente, sii gentile, chiedi al tuo amato di essere lo stesso e scivolerai attraverso questo e vivrai per amare un altro giorno.

Carriera/Finanza: Nettuno in Pesci attiva la tua decima casa della carriera e dei risultati, quadrando la luna del Sagittario, rendendo difficile vedere esattamente con cosa hai a che fare. L'inganno è possibile con questo transito, quindi leggi la stampa in piccolo, quindi controlla due o tre volte qualsiasi cosa prima di firmare.

Crescita personale/spiritualità: è una sfida per te percorrere una via di mezzo e rimanere in equilibrio poiché ami gli estremi, ma il risultato vale lo sforzo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna del Sagittario fa sestile a Saturno in Acquario nelle prime ore del mattino, dando un tono pratico e organizzato per la giornata. Ciò è utile quando la luna quadra sia Nettuno che Mercurio in Pesci questa mattina, seguita da una luna ovviamente vuota fino al tardo pomeriggio. Piuttosto che girare le ruote per la frustrazione, riduci un po' la tua energia; considera la possibilità di rimandare compiti grandi o importanti fino a questo pomeriggio, quando la luna si sposta finalmente in Capricorno. È allettante arrabbiarsi con un Ariete, ma non farà bene a te o a loro.

Amore/Amicizia: la luna del Capricorno illumina la tua settima casa di coppia questa sera, aprendo una porta per la conversazione e la connessione. Una serata tranquilla semplicemente godendosi la reciproca compagnia è del tutto possibile. Potrebbe non essere particolarmente romantico, ma è certamente amorevole.

Carriera/Finanza: tra la luna vuota nel tuo settore di lavoro e la quadratura della luna con Nettuno e Mercurio, il progresso potrebbe fermarsi. Se puoi prenderti il ​​giorno libero, fallo! In caso contrario, prenditi cura del minimo indispensabile, ricontrolla attentamente il tuo lavoro, prenditi il ​​tuo tempo e goditi una lunga pausa pranzo.

Crescita personale/Spiritualità: la bellezza nutre l'anima. Non è uno spreco e non è superfluo. È una necessità se vuoi prosperare. Ogni atto che fai che accresce la bellezza nella tua vita ti solleva e sostiene la tua gioia.