Oroscopo di oggi 24 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 24 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 24 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il denaro e il sesso saranno nella tua mente mentre la terrestre Luna in Toro contatta i pianeti nelle tue zone finanziarie e di intimità. Avrai voglia di esercitare il controllo e proteggere i tuoi interessi. Tuttavia, quando si ha a che fare con Toro e Scorpione, può essere un'impresa impossibile.

Amore/Amicizia: comprendere gli ideali di relazione del tuo interesse amoroso e gli insuccessi può essere difficile quando gli asteroidi Giunone e Pallade si scontrano. Può farti sentire come se fossi all'oscuro delle regole di ingaggio. Probabilmente è una buona idea non fare supposizioni. Una comunicazione aperta sarà essenziale per scoprire a che punto sono le cose. Se hai paura che fare domande possa scuotere la barca, potrebbe essere un segno che vuoi cose diverse.

Carriera/Finanza: con Vesta focalizzato sull'aspetto del Sole della Bilancia nella tua casa di risorse condivise, potresti essere ispirato a offrire a qualcuno la tua esperienza in materia finanziaria. Si accettano consigli non richiesti? O sarà meglio rimanere nella propria corsia? Se è un partner (in amore o in affari) che richiede assistenza, probabilmente dovresti intervenire. Dopotutto, il modo in cui gestiscono la loro situazione finanziaria può influire sui tuoi profitti.

Crescita personale/spiritualità: una meditazione serale o una passeggiata in un ambiente naturale tranquillo può essere un ottimo modo per rilassarsi. Fare silenzio può aiutarti a separare il rumore della vita quotidiana da ciò che è veramente importante. Prenditi un momento per ripristinare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non c'è modo di inchiodarti mentre la luna incontra il jolly Urano nel tuo segno e si oppone al tuo sovrano, Venere. La tua imprevedibilità può essere esasperante per gli altri, in particolare per gli Scorpioni. Non prendere impegni che non puoi portare a termine.

Amore/Amicizia: sforzati per quanto puoi, potresti trovare difficile decifrare i desideri del tuo partner mentre Pallade percettiva quadra Giunone nella tua casa di intimità. Potrebbero anche trovare ugualmente difficile capire cosa vuoi. I cavi possono incrociarsi, sia emotivamente che sessualmente, lasciando entrambi a chiedersi cosa sia cosa. È meglio non fare supposizioni su ciò di cui qualcuno ha bisogno. Fare domande sarà il modo migliore per ottenere chiarezza. Non essere timido nell'aprirti.

Carriera/Finanza: se la collaborazione è una nuova parte del tuo processo lavorativo, vorrai facilitarti. Puoi testare le acque del lavorare insieme mentre la Luna in Bilancia nel tuo settore lavorativo si allinea con Vesta focalizzata nella tua casa di partnership. Se di solito lavori in modo indipendente, potresti trarre vantaggio dalla consulenza di una persona esperta su un progetto a cui stai lavorando. Una conversazione può farti sapere se andare oltre.

Crescita personale/spiritualità: sentirsi abbastanza liberi da far sventolare la propria bandiera bizzarra è una cosa bellissima. È un giorno eccellente per celebrare la tua individualità ed esprimere la tua indipendenza. Può ispirare gli altri a essere i loro sé più autentici.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il riposo e il relax che brami possono essere difficili da ottenere quando la luna incontra l'elettrico Urano nella tua casa di riposo. Invece di preoccuparti, sii aperto all'esplorazione di modi non convenzionali per rilassarti. Un Toro lungimirante potrebbe avere alcune idee.

Amore/Amicizia: Pallade guerriera nel tuo settore professionale che si scontra con il coniuge rispettoso Giunone nella tua zona di partnership può innescare uno scontro tra ambizioni di carriera e desideri di relazione. In un mondo perfetto, potresti avere tutto. Sfortunatamente, devi fare una scelta. Perseguire con tutto il cuore le tue ambizioni professionali può significare che non c'è tempo per una relazione, mentre dare una partnership potrebbe richiedere il sacrificio del successo. Non c'è una risposta sbagliata. La scelta giusta è quella con cui puoi convivere.

Carriera/Finanza: man mano che il Sole della Bilancia si allinea con Vesta focalizzato nella tua zona di lavoro, sarai ispirato ad adottare un approccio più creativo a ciò che fai. A poco a poco, puoi iniziare a iniettare le tue idee uniche nel tuo lavoro e dare il tuo tocco alle cose. Metti alla prova le acque con un piccolo aggiustamento prima di andare all-in. Nelle prossime settimane, scoprirai se vale la pena andare oltre.

Crescita personale/spiritualità: portare a termine le cose non sarà facile quando la Luna in Toro incontra l'irrequieto Urano e si oppone all'indulgente Venere. Invece di tentare di farcela, concediti una pausa tanto necessaria.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: gli amici (in particolare il Toro) possono essere traballanti quando la luna incontra il jolly Urano nel tuo settore sociale. Oppure potrebbero non voler fare le stesse cose che vuoi fare tu. È bello. Fare le tue cose potrebbe essere più divertente di quanto immaginassi.

Amore/Amicizia: potresti sentire il bisogno di farti strada più facilmente nel romanticismo mentre il simpatico Sole della Bilancia si allinea con Vesta nella tua zona di vita amorosa. Forse sei fuori dal gioco degli appuntamenti da un po' e sei pronto a rimetterti in gioco? Prendi la temperatura dell'acqua. Entra e guarda come ci si sente. Man mano che ti abitui alla tua situazione, acquisirai la sicurezza necessaria per andare oltre.

Carriera/Finanza: la tua capacità di lavorare bene con i tuoi colleghi può essere compromessa quando Pallade si scontra con Giunone nel tuo settore lavorativo. Un'ossessione per il pensiero generale può impedirti di scendere al nocciolo della questione. Se sei un sognatore, potresti dover sacrificare un grande piano per portare a termine le cose. In alternativa, mantenere buoni rapporti può richiedere di mantenere una mente aperta su una grande idea e trovare un modo per farla funzionare.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere ispirato a tuffarti in profondità in un argomento di interesse mentre la tenace Luna in Toro si allinea con l'intellettuale Pallade. È un momento opportuno per aumentare di livello le tue conoscenze.