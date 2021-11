Oroscopo di oggi 25 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 25 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'atmosfera è spensierata con la luna nel socievole Leone e la tua zona di espressione personale. È bello essere fiduciosi e sentire che non puoi sbagliare. Un incontro inaspettato con qualcuno (un Toro, forse) può farti dubitare delle tue mosse.

Amore/Amicizia: potresti scaldarti all'idea di presentarti come una cattura desiderabile mentre l'entusiasta Sole del Sagittario e Giunone attenta all'impegno si allineano. Giunone nella parte superiore del tuo grafico segnala che sei più ambizioso nell'afferrare un partner o nel migliorare una relazione esistente. Rifletti su ciò che speri di ottenere e su come potresti aver bisogno di modificare il tuo comportamento per ottenere ciò che desideri.

Carriera/Finanza: I più alti potrebbero chiedersi di chi rappresenti gli interessi come potenza Plutone nel tuo settore professionale si scontra con l'asteroide Pallade. Stai agendo nel migliore interesse della tua azienda o del tuo posto di lavoro? O sei impegnato a perseguire un'agenda personale? Alcuni individui prestano attenzione a come e dove usi il tuo potere. I mezzi non sempre giustificano i fini. Dovresti prenderti un momento per controllarti prima di rovinare la tua meritata reputazione.

Crescita personale/spiritualità: non è mai una buona idea aggrapparsi a idee o insegnamenti che non hanno più rilevanza per te. Mercurio intelligente in aspetto ai nodi lunari è un invito a far entrare nuove informazioni. Ascoltare punti di vista diversi è fondamentale per la tua crescita.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi aspettarti un sacco di chiamate, e-mail e messaggi con la luna che attraversa la tua casa di comunicazione. Poiché vuoi mantenerlo piacevole, potresti essere incline ad allungare la verità. Un Capricorno preferirà che tu glielo dia dritto.

Amore/Amicizia: attenzione a non fare promesse stravaganti. Non si può dire quale immagine pietosa dipingerai mentre la sentimentale Luna in Cancro si oppone a Venere sul tuo asse di comunicazione. L'angolo della luna rispetto a Marte nel tuo settore di partnership suggerisce che stai semplicemente cercando di fare breccia con il tuo partner. Tuttavia, dire ciò che pensi che vogliano sentire è il modo sbagliato di procedere. Allo stesso modo, dovresti discernere su ciò che ti sta a cuore.

Carriera/Finanza: un allineamento sole/nodi suggerisce che sei una persona naturale quando si tratta di gestire i soldi degli altri. Sei bravissimo ad aiutarli a escogitare grandi progetti per incassare. Faresti bene a interessarti di più alla tua prosperità. È un momento eccellente per ricercare idee e chiedere consiglio a persone finanziariamente esperte. Rimanere al passo con la tua situazione finanziaria può essere noioso, ma sarai sicuro che ne varrà la pena quando ne trarrai beneficio.

Crescita personale/spiritualità: l'atmosfera si fa nervosa stasera quando la sensibile Luna in Cancro quadra la petulante Eris. Quando senti che stanno per scoppiare i capricci, questo è il tuo segno che è ora di andare a dormire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel socievole Leone e la tua casa di comunicazione, ti divertirai a incontrare amici, parenti e vicini. Ti fa sentire parte integrante della vita di tutti. Un'interazione con un Ariete può essere curativa.

Amore/Amicizia: durante una conversazione, potresti essere incline a intraprendere il percorso di minor resistenza. Soprattutto se sei preoccupato che qualcosa che dici possa scuotere la barca. Con l'espressivo Mercurio che si allinea con i nodi, sei incoraggiato a parlare e a far conoscere i tuoi pensieri. Non solo oggi, ma ogni volta che sei riluttante a essere onesto con gli altri. Non sottovalutare la tua intelligenza, le tue opinioni o i contributi che dai.

Carriera/Finanza: sei super coinvolto nel tuo destino con l'asteroide Pallade in cima alla tua mappa. Con la mente Plutone nella foto, può essere allettante ricorrere a tattiche subdole per raggiungere i tuoi obiettivi. Forse credi di non poter andare avanti se non fai un gioco sporco? Nonostante quello che potresti pensare, il fine non giustificherà i mezzi. Potresti perdere il rispetto delle persone influenti che contribuiscono al tuo successo. Attieniti al dritto e stretto.

Crescita personale/spiritualità: con il Nodo Nord sul tuo ascendente, vivi costantemente sul tuo limite di crescita. Rinunciare alla tua evoluzione significa che ti affidi automaticamente alle competenze degli altri. Continua a spingerti oltre i tuoi limiti. Hai questo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei più emotivo del solito mentre la luna attraversa il tuo segno. Sei anche super impressionabile. Ecco perché vorrai circondarti di persone positive che elevino l'atmosfera. È un ruolo che uno Scorpione ad alta energia può ricoprire.

Amore/Amicizia: mi telefoni? O sarai motivato ad agire su una preoccupazione romantica? Nessuno può indovinare poiché la luna nel tuo segno si oppone a Venere nel tuo settore di partnership e si armonizza con Marte intraprendente nella tua zona di appuntamenti. Ciò che viene troppo facile potrebbe essere un po' noioso, quindi forse è una sfida che stai cercando? Ti piace quando qualcuno ti rende le cose difficili.

Carriera/Finanza: di questi tempi sei un'ape operaia diligente che eccelle nei compiti di routine. Il Sole Sagittario nel tuo settore lavorativo, allineato con i nodi lunari, suggerisce che sarà vantaggioso avventurarsi fuori dalla tua zona di comfort e imparare a svolgere lavori che ti intimidiscono. Sapere è potere. Segui un corso, fai ricerche online o parla con persone intelligenti che possiedono le abilità che ti mancano. Con un po' di informazioni sotto la cintura, ti sentirai meglio preparato a fare passi in una nuova direzione.

Crescita personale/spiritualità: sarai in uno stato d'animo sognante mentre la luna nel tuo segno si allinea con il mistico e fantasioso Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. I progetti creativi, gli studi spirituali e le ricerche metafisiche saranno soddisfacenti.

Crescita personale/spiritualità: datti una pacca sulla spalla per un lavoro ben fatto