Oroscopo di oggi 26 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 26 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 26 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei così emotiva mentre la luna attraversa il tuo segno. Sentire tutte le sensazioni può essere difficile. Alcuni individui (come Scorpione e Capricorno) possono scatenarti e far emergere il tuo lato focoso. Gioca bene e sappi che non devi abboccare.

Amore/Amicizia: con Venere nella tua zona di partnership che si oppone a Chirone ferito nel tuo segno, potresti avere dubbi sulle relazioni. Non importa quanto qualcuno cerchi di farti piacere, potresti comunque sentire che i tuoi desideri non sono stati adeguatamente soddisfatti. I single possono dubitare della loro amabilità e chiedersi se troveranno il loro partner ideale. Sia in coppia che in cerca, è una giornata difficile per le relazioni. Considera come potresti sabotare la tua stessa felicità.

Carriera/Finanza: sei sicuro di arrivare al fondo di un mistero legato al lavoro. Mentre l'astuto Mercurio e l'ossessivo Plutone si allineano nelle tue zone di lavoro, sarai motivato a scavare a fondo nella tua ricerca di informazioni. È un giorno eccellente per affrontare progetti che richiedono ricerche e indagini approfondite. Saprai quali domande porre per sbloccare le risposte di cui hai bisogno. Le conversazioni con colleghi e superiori possono essere fruttuose a condizione che tu non sia eccessivamente curioso. Sii rispettoso e attento ai confini.

Crescita personale/spiritualità: l' attuale allineamento Mercurio/Plutone influisce sul benessere. Quindi, potresti voler saperne di più su una dieta intrigante o una tendenza al fitness. La ricerca può aiutare a determinare se dovresti provarlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la Luna in Ariete transita nella dodicesima casa nascosta, il toro stanco del mondo ha bisogno di tempo in solitudine per decomprimersi. Non starà bene con qualcuno (come una Bilancia) che non sei a sua completa disposizione, ma meriti del tempo per te stesso.

Amore/Amicizia: con il potente Plutone che si scontra con Giunone nella tua zona di intimità, potresti pensare di essere persuasivo con una questione che riguarda l'amore o il sesso. Tuttavia, è più probabile che la tua atmosfera intensa diventi invadente o di controllo. Sei in un territorio sensibile. Dovrebbe essere trattato con cura. Ascolta la vocina che ti avverte di non portare la questione troppo lontano. Lo stesso vale per le finanze. Adotta un approccio più delicato.

Carriera/Finanza: un progetto di squadra può essere complicato e difficile da organizzare quando gli strateghi Mercurio e Urano scontrano. Tu e i tuoi colleghi potreste non comprendere gli obiettivi dell'altro. Di conseguenza, può essere difficile raggiungere un accordo su come procedere con un incarico. Si può spendere così tanto tempo a elaborare i dettagli che si arriva in ritardo o perdere del tutto una finestra di opportunità. Se hai la possibilità di lavorare da solo, hai maggiori probabilità di portare a termine le cose.

Crescita personale/spiritualità: sei destinato a creare problemi quando utilizzi un approccio "a modo mio o in autostrada". Nessuno vuole avere a che fare con un toro ostinato. Fai attenzione a non spaventare gli estranei e allontanare i tuoi cari.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna incastrata tra Chirone ed Eris, ti chiederai se i tuoi amici ti supportano o ti fanno semplicemente innervosire e ti danno sui nervi. L'Ariete ti spingerà a crescere e potrebbe non essere un'esperienza piacevole. Per incoraggiamento, guarda un Leone.

Amore/Amicizia: non fare di un appuntamento l'inizio e la fine della tua felicità. È una richiesta che nemmeno la persona più attenta può soddisfare. Con Venere intitolata che si oppone a Chirone ferito nel tuo settore sociale, qualcuno potrebbe rimanere deluso quando un'interazione non riesce a soddisfare le sue aspettative. Lo stesso vale per gli amici. Aspettarsi troppo da un amico può rovinare il vostro tempo insieme. Potrebbe essere un buon giorno per farlo da solo.

Carriera/Finanza: l'ardente Luna Ariete che dà energia a un quadrato Plutone/Eris potrebbe scatenare la rabbia per una situazione finanziaria, in particolare se sei stato trattato ingiustamente. Riconosci i tuoi sentimenti, ma aspetta di essere calmo prima di affrontare il problema. È complicato e avrai bisogno di sangue freddo.

Crescita personale/spiritualità: un mistero familiare o infantile potrebbe essere presente nelle conversazioni di oggi. Con il tuo sovrano, Mercurio, in attesa di sondare Plutone nella tua casa dei segreti, puoi premere un membro della famiglia per rivelare informazioni che riguardano il passato. Questa è una curiosità oziosa? O queste informazioni ti aiuteranno in modo pratico? Nuove informazioni potrebbero alterare drasticamente la tua visione di una persona o di una situazione. Pensaci due volte prima di aprire il vaso di Pandora.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: va bene arrabbiarsi. Anche se perdere la calma in pubblico non è la strada da percorrere. Gli animi possono divampare quando la luna attiva un quadrato Plutone/Eros. Ariete e Capricorno, in particolare, possono essere difficili da affrontare. Cerca di evitare di bloccare i clacson.

Amore/Amicizia: una conversazione approfondita può aiutarti a capire cosa sta succedendo nella tua vita sentimentale. Il curioso Mercurio che si allinea con il sondaggio di Plutone nella tua zona di partnership può aiutarti ad arrivare al fondo delle cose. Se una relazione ha bisogno di una revisione, prova ad affrontare problemi difficili e a porre domande che normalmente eviteresti. In alcuni casi, potresti aver bisogno di un terapeuta o di un mediatore per aiutarti a navigare nelle parti più impegnative del processo.

Carriera/Finanza: ti senti bene con chi sei e cosa porti in tavola. Quindi, è deludente quando il mondo non riconosce i tuoi doni. È più probabile che le persone si concentrino sui tuoi difetti poiché Venere si oppone a Chirone ferito nella tua casa di carriera e reputazione. Non puoi controllare come sei percepito dagli altri. Anche se puoi assicurarti di non comportarti in un modo che conferma le idee sbagliate. Concediti l'approvazione che cerchi.

Crescita personale/spiritualità: "Non arrabbiarti, pareggia" potrebbe essere quello che ti viene in mente quando qualcuno ti fa arrabbiare. Meglio trattare gli altri come vorresti essere trattato tu. Cerca un modo gentile per risolvere un conflitto.