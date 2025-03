Oroscopo di oggi 26 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 26 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

L'atmosfera è nervosa e la rabbia può essere facilmente scatenata quando il tuo sovrano, Marte, fa un terzo tentativo con il ferito Chirone nel tuo segno. Può essere difficile contenere le tue emozioni quando ti scontri con una persona a cui tieni. Anche se hai già vissuto questa esperienza più e più volte, non puoi fare a meno di sfogare la tua frustrazione. Meglio lasciar uscire i tuoi sentimenti che tenerli repressi. Tuttavia, sfogarti con gli altri, in particolare con qualcuno a cui sei vicino, non è la risposta. Affidati alla gentilezza e alla cura. Alcuni arieti potrebbero avere problemi con un amministratore di condominio o avere difficoltà a gestire una riparazione. Non è saggio irritare una persona di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

La frustrazione può sorgere quando Marte aggressivo fa un terzo tentativo con Chirone ferito nella tua casa dell'auto-distruzione. Non è il tuo primo rodeo, ma non puoi fare a meno di agitarti quando qualcosa scatena emozioni nervose. Senti i tuoi sentimenti, ma non assecondarli. Se ti abbandoni troppo alla rabbia, può degenerare in un crollo totale. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre cerchi di disfare le tue emozioni. Questa volta, potresti finalmente arrivare al nocciolo di ciò che ti preoccupa e capire come gestire le tue emozioni in futuro. Probabilmente individuerà qualcosa che ti sfugge.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Uno scontro su soldi, beni o valori può causare problemi tra te e un amico, mentre Marte ostile fa un terzo tentativo con Chirone ferito nel tuo settore sociale. Una ripetizione di un problema recente significa che non è stato completamente risolto. Prenditi un momento per pensare a cosa è successo negli ultimi mesi e impara dai tuoi errori. Prestare e prendere in prestito è un grande no-no. Qualcuno potrebbe pensare di essere la parte peggiore con questa atmosfera nervosa in gioco. Anche le dinamiche di gruppo possono essere complicate. Sia gli individui estremamente forti che quelli molto deboli possono essere incredibilmente difficili da gestire. Sappi quando rimanere fermo e quando piegarti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Uno sfogo di rabbia o una mossa aggressiva possono metterti in una posizione vulnerabile mentre Marte ostile fa un terzo tentativo con il frammentato Chirone nel tuo settore pubblico. Si spera che le esperienze recenti ti abbiano insegnato come mostrare grazia sotto pressione. Non importa chi sferra il primo colpo, potresti essere tu quello i cui interessi vengono compromessi se dici o fai qualcosa di minaccioso. Fai attenzione a non minare tutto ciò che hai realizzato finora. Se ti senti innescato, fai degli esercizi di respirazione profonda o fai una passeggiata intorno all'isolato. Sei una persona emotiva, quindi è difficile non reagire, ma non lasciare che il tuo carattere interferisca con il tuo destino. Sappi quando andartene.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Con così tanto caos nel mondo, non sorprende che tu voglia inveire e infuriarti per l'ingiustizia. Mentre il guerriero Marte nella tua casa dell'inconscio fa un terzo tentativo con il guaritore ferito Chirone, potresti essere innescato da un malcontento collettivo. La rabbia può essere incredibilmente utile se ti motiva a intraprendere azioni costruttive per apportare un cambiamento. Se non fai qualcosa, sarai semplicemente esaurito dal flusso costante di eventi dirompenti. Cerca un modo stimolante per rispondere a ciò che sta accadendo. Il cambiamento avviene quando gli individui fanno ciò che possono per migliorare le cose. Concentra la tua attenzione sulla coltivazione del futuro che desideri piuttosto che sprecare energia su ciò contro cui stai combattendo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

L'atmosfera può essere nervosa tra te e un amico, quando Marte ostile nel tuo settore sociale fa un terzo tentativo con il ferito Chirone. La tensione costante tra te e un amico non dovrebbe rimanere irrisolta. Prenditi un momento per capire cosa ti sta innescando e perché ti fa sentire in quel modo. Allo stesso modo, dovresti cercare di capire le cose dal punto di vista dell'altra persona. Le dinamiche di gruppo possono essere ugualmente controverse, in particolare se ti trovi in ​​un ambiente competitivo o ostile. Vale la pena esplorare perché sei così profondamente colpito da ciò che accade. Tuttavia, non dovresti dover sopportare comportamenti scortesi o violenti. Trova un modo gentile per far sapere a qualcuno che ha oltrepassato un limite.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Se c'è un problema nella tua carriera o nella tua vita personale, risolvilo a porte chiuse. Mentre l'aggressivo Marte nel tuo settore pubblico fa un terzo tentativo con il vulnerabile Chirone, lasciare che un dramma acceso si svolga in bella vista potrebbe dire agli spettatori più di quanto abbiano bisogno di sapere. Non puoi continuare a lavare i panni sporchi in pubblico. Rifletti sui modi in cui attirare troppa attenzione su te stesso ha avuto un impatto negativo. Può essere difficile interagire con gli altri mentre è in gioco questa atmosfera tesa. Se non sei dell'umore giusto per condividere il tuo spazio o tempo, dillo. Avere del tempo per te stesso è fondamentale, in particolare quando sei teso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre Marte frettoloso fa un terzo passaggio al Chirone fratturato nella tua casa del lavoro, la tensione può sorgere mentre lavori su un compito. Qualcuno (forse tu) potrebbe perdere la calma quando le linee guida non vengono seguite alla lettera e le cose non vanno secondo i piani. Non puoi continuare a esplodere quando le cose non vanno come vuoi senza subirne le conseguenze. Alcune persone potrebbero rifiutarsi di lavorare con te se non sai come andare d'accordo. Impara dai tuoi errori passati e adotta una strategia diversa. È importante essere flessibili e aperti a modi alternativi per fare le cose.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Potresti trovare difficile accettare un no come risposta quando l'aggressivo Marte sferra un terzo colpo al vulnerabile Chirone nella tua casa di svago e romanticismo. Se qualcuno respinge le tue avances, potresti essere tentato di scatenarti o di persistere stupidamente nella tua ricerca. Prima di peggiorare le cose, rifletti sulle tue esperienze recenti. Non puoi biasimare l'altra persona per averti ferito se continui a metterti in pericolo. Una persona che non ti vuole non vale la pena di combattere per o contro cui. In alternativa, potrebbe esserci tensione tra te e un bambino o un amico. Non agitarti per qualcosa di insignificante. Rilassati e segui la corrente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

L'atmosfera tra te e il tuo interesse amoroso o un membro della famiglia può essere passivo-aggressiva quando Marte ostile nella tua zona di partnership fa un terzo colpo al vulnerabile Chirone nella tua zona di casa. I sentimenti delicati possono essere feriti da comportamenti avventati o fastidiosi, quindi sii consapevole di come le tue azioni influenzano le persone intorno a te. Non puoi continuare a pestare i piedi. Rifletti sulle tue esperienze passate e determina dove potresti aver bisogno di apportare un cambiamento. Se qualcuno ti sta dando sui nervi, hai una scelta su come reagire. Non ti servirà a nulla reagire in modo eccessivo ogni volta che una persona fa qualcosa di fastidioso. È tempo di cambiare rotta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Qualcosa che qualcuno dice o fa potrebbe farti venire i brividi quando l'aggressivo Marte sferra un terzo colpo al vulnerabile Chirone. Potresti non apprezzare il modo in cui svolgono un compito e potresti perdere la calma quando non fanno le cose a modo tuo. Non puoi continuare a reagire in modo esagerato quando le cose non vanno come pensi che dovrebbero andare. Rifletti su ciò che è accaduto negli ultimi mesi, in particolare sul posto di lavoro, e determina in che modo puoi trarre beneficio dal gestire le cose in modo diverso. Forse il tuo modo di fare le cose è obsoleto e hai bisogno di fare un passo avanti?

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Mentre Marte frettoloso nella tua zona di svago e romanticismo dà un terzo colpo al Chirone frammentato nella tua casa dei guadagni, "gioca prima e paga dopo" potrebbe essere il tuo modus operandi. Se ti trovi su un terreno finanziario traballante, è saggio essere consapevole di quanto spendi. Rifletti su cosa è successo l'ultima volta che hai speso soldi che non hai ancora guadagnato. Se sei in difficoltà, non scavarti ancora più in profondità. Piuttosto, cogli l'opportunità di fare una scelta diversa. Un'opzione economica può essere divertente tanto quanto un appuntamento sfarzoso o una serata costosa con gli amici. Si tratta di chi sei e non di dove vai o cosa fai.