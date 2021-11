Oroscopo di oggi 26 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 26 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: uno schema semplice può essere sproporzionato con la vistosa Luna in Leone vuota, ovviamente, durante il giorno. Meno drammi e più attenzione ai dettagli possono aiutare le cose a progredire più agevolmente. Non lasciare che un Acquario entusiasta complichi i tuoi piani.

Amore/Amicizia: nella tua ricerca per divertirti, farai enormi richieste a te stesso e agli altri. Corri il rischio di aspettarti troppo poiché la Luna Leone nella tua casa di romanticismo e svago si allinea con Eris e Giove esagerato. Divertirsi non dovrebbe richiedere un piano stravagante. Qualcosa di discreto può essere altrettanto divertente. Non rendere i tuoi piani più complicati di quanto dovrebbero essere.

Carriera/Finanza: non lasciare che il desiderio di approvazione sia un ostacolo alla tua crescita. Con il nutrimento di Cerere che si oppone al sole nell'avventuroso Sagittario e alla tua casa di espansione, potresti essere riluttante a espanderti in una nuova direzione se la persona giusta non controfirma i tuoi piani. Desiderare i Mi piace sui social media può essere altrettanto fonte di distrazione. Cosa faresti se nessuno ascoltasse le tue idee o monitorasse le tue mosse? Troverai un modo per perseverare nel perseguimento dei tuoi obiettivi.

Crescita personale/spiritualità: Saturno saldo che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno segnala che possiedi la disciplina e la forza d'animo necessarie per trasformare una debolezza in una forza. Chiedi a un amico maturo di testimoniare il tuo impegno e di fornire supporto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nel socievole Leone e la tua casa di comunicazione, ti divertirai a incontrare amici, parenti e vicini. Ti fa sentire parte integrante della vita di tutti. Un'interazione con un Ariete può essere curativa.

Amore/Amicizia: durante una conversazione, potresti essere incline a intraprendere il percorso di minor resistenza. Soprattutto se sei preoccupato che qualcosa che dici possa scuotere la barca. Con l'espressivo Mercurio che si allinea con i nodi, sei incoraggiato a parlare e a far conoscere i tuoi pensieri. Non solo oggi, ma ogni volta che sei riluttante a essere onesto con gli altri. Non sottovalutare la tua intelligenza, le tue opinioni o i contributi che dai.

Carriera/Finanza: sei super coinvolto nel tuo destino con l'asteroide Pallade in cima alla tua mappa. Con la mente Plutone nella foto, può essere allettante ricorrere a tattiche subdole per raggiungere i tuoi obiettivi. Forse credi di non poter andare avanti se non fai un gioco sporco? Nonostante quello che potresti pensare, il fine non giustificherà i mezzi. Potresti perdere il rispetto delle persone influenti che contribuiscono al tuo successo. Attieniti al dritto e stretto.

Crescita personale/spiritualità: con il Nodo Nord sul tuo ascendente, vivi costantemente sul tuo limite di crescita. Rinunciare alla tua evoluzione significa che ti affidi automaticamente alle competenze degli altri. Continua a spingerti oltre i tuoi limiti. Hai questo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti pagare in eccesso e spendere troppo con il vuoto lunare, ovviamente, nel vistoso Leone e nella tua casa di beni. È meglio rimandare a domani gli acquisti non urgenti e le transazioni finanziarie importanti. Con un Acquario, potresti non ottenere un accordo equo.

Amore/Amicizia: non puoi essere tutto per tutte le persone, ma poiché la Luna in Leone che cerca l'attenzione si oppone a Giove esagerato, questo non ti impedirà di provarci. Oggi esagererai cercando di gestire le aspettative e soddisfare le richieste. Sapere quando dargli una pausa.

Carriera/Finanza: tutti di tanto in tanto fanno un passo falso con problemi di carriera o finanziari. Ciò che conta di più è che ti rialzi dopo una svolta sbagliata e ti dirigi nella direzione giusta. Quando il disciplinato Saturno e il guaritore ferito Chirone si allineano, avrai tutta la determinazione necessaria per tornare in carreggiata. Traccia una correzione di rotta con cui puoi restare. Se inizi oggi, è probabile che lo vedrai fino al completamento.

Crescita personale/spiritualità: poiché il Sole del Sagittario si oppone al nutrimento di Cerere, i tuoi bisogni personali potrebbero non essere riconosciuti mentre incanali il tuo tempo e le tue energie per portare a termine un lavoro. Se questo è diventato il tuo modus operandi, potresti scoprire di non essere in contatto con le tue esigenze. Di conseguenza, la tua salute potrebbe risentirne o potrebbe insorgere depressione. Prendi l'abitudine di ascoltare la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito. Lascia che ti dicano di cosa hanno bisogno.