Oroscopo di oggi 27 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 27 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 27 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sarai eccitato quando la luna incontra Nettuno in Pesci empatici. Dovrai fare il possibile per aiutare qualcuno che sta attraversando un momento difficile. Va bene, a patto che tu non li getti come vittima e te stesso come loro salvatore.

Amore/Amicizia: Avrai un talento per il drammatico con il comunicatore Mercurio che entra in scena in Leone e nella tua espressiva quinta casa. Fino all'11 agosto, il tuo umorismo e le tue battute spiritose convinceranno la tua attuale cotta che vale la pena conoscerla. Se accoppiato, la tua atmosfera allegra rende la comunicazione rilassata con il tuo partner, ma non fare tutto su di te. Sarai entusiasta quando si tratta di saperne di più sulle attività che ti piacciono e di condividerle con gli altri.

Carriera/Finanza: non parlerai solo di quanto tieni a qualcuno. Potresti esprimere il tuo affetto in modo tangibile mentre Mercurio si allinea con il nutrimento di Cerere nella tua casa di denaro e beni. Questo potrebbe significare fornire supporto finanziario o altre risorse. Forse darai una mano con le bollette o rifornirai il loro frigorifero di cibo. Anche comunicare le proprie esigenze è importante. Alcuni potrebbero essere a disposizione per soddisfarli.

Crescita personale/spiritualità: quando parli di qualcuno che ha bisogno, potresti chiederti quanto della sua storia dovresti rivelare. Sotto uno scontro Mercurio/Giove, dirai troppo o troppo poco per ottenere il supporto di cui hanno bisogno. Non tradire la fiducia di una persona.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti sentire una connessione speciale con un amico o qualcuno nella tua cerchia sociale più ampia mentre la luna incontra l'empatico Nettuno nella tua casa dell'amicizia. Non è una sorpresa se quella persona è un Pesci. Tu e Pesci siete in genere sincronizzati.

Amore/Amicizia: non rilascerai alcuna dichiarazione pubblica, sebbene, con il comunicatore Mercurio in Leone drammatico e il tuo regno domestico, sarai piuttosto esplicito nelle tue conversazioni con la famiglia, i coinquilini e coloro che compongono la tua cerchia ristretta. Fino all'11 agosto sarai impegnato a scoprire cosa c'è da sapere sulle questioni familiari e a fare progetti per la tua vita domestica. Gli elementi del passato possono influenzare ciò che fai in futuro. Devi sapere da dove vieni per vedere dove sei diretto.

Carriera/Finanza: alle persone piace lavorare con te non solo per la tua solida etica del lavoro. Ma anche perché tieni molto a quello che fai. Con il comunicatore Mercurio in aspetto Cerere nei tuoi segni, la tua vibrazione nutriente può essere incredibilmente rassicurante. Non devi essere un personaggio spietato per avere successo. È più probabile che raggiungi i tuoi obiettivi quando sei gentile e mostri sincera preoccupazione per i tuoi colleghi.

Crescita personale/spiritualità: è emozionante incontrare nuove persone. Ti chiederai se dovresti mostrare il tuo entusiasmo o giocare alla grande mentre il chiacchierone Mercurio e l'amplificatore Giove si allineano. La migliore linea d'azione è essere te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non devi essere ossessionato dalla tua immagine per sapere che il modo in cui vieni percepito è importante. Quindi, vale la pena tenere traccia di ciò che le tue azioni dicono di te. La tua creatività e le vibrazioni premurose fanno un'impressione positiva su un Pesci o uno Scorpione.

Amore/Amicizia: esprimere il proprio affetto per qualcuno che sta soffrendo può essere difficile quando il comunicatore Mercurio e la nutrice Cerere si allineano. Quello che stanno vivendo potrebbe innescare i tuoi ricordi dolorosi del passato. Tuttavia, vorrai fare il possibile per supportarli. Aiutare con denaro o beni o fare un contributo di beneficenza potrebbe essere un ottimo modo per offrire assistenza. Ci sono molti modi diversi per presentarsi.

Carriera/Finanza: sarai nel tuo elemento mentre il tuo sovrano, Mercurio, naviga attraverso il Leone creativo e la tua casa di comunicazione. Fino all'11 agosto eccellerai nella scrittura di progetti, negli impegni di conversazione, nell'istruzione e nella conversazione quotidiana. Sarai ancora più curioso del solito e avrai un enorme interesse per le cose ordinarie che ti incuriosiscono o ti insegnano qualcosa di nuovo. Pertanto, trascorrerai molto tempo a parlare con le persone, a leggere e a navigare in Internet. Con così tanti interessi, questo può essere un periodo impegnativo.

Crescita personale/spiritualità: a volte, devi fare un po' di rumore per attirare l'attenzione. Anche se mentre Mercurio e Giove si allineano, potresti esagerare e suonare il clacson troppo forte. Trova il punto debole tra la sana autopromozione e l'essere presuntuoso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di esplorazione, sarai eccitato da nuove esperienze e concetti intriganti che ti sfidano a crescere. Un Pesci che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale o creativa potrebbe avere qualcosa di super eccitante da condividere.

Amore/Amicizia: con il comunicatore Mercurio nel tuo segno che aspetta la badante Cerere nella tua casa dell'amicizia, saprai esattamente le parole giuste da dire per rallegrare qualcuno. La tua atmosfera amorevole è leggendaria. Nutrire gli altri è ciò per cui sei nato. Anche se non sei esattamente un tipo materno, non puoi fare a meno di preoccuparti del benessere degli altri. Vai avanti e diffondi le tue vibrazioni premurose. È ciò di cui tutti hanno bisogno.

Carriera/Finanza: inizia a fare i compiti in materia di soldi. Con il venditore Mercurio che entra nel leone coraggioso e nella tua casa di beni, c'è la ruota e la trattativa avanti. Fino all'11 agosto, la negoziazione di un aumento o la contrattazione per ottenere il prezzo giusto su un grande acquisto potrebbe essere inclusa nei tuoi piani. È un momento eccellente per consultare un professionista finanziario per una guida. In una nota leggermente diversa, potresti dover spiegare i tuoi valori a qualcuno in modo che capisca cosa è importante per te.

Crescita personale/Spiritualità: Sia che tu adori all'altare dello Spirito, della natura, degli accademici o dell'arte, sarai sollevato quando ti imbatterai nella tua fonte di scelta. Può riaccendere il tuo scopo e aiutarti a dare un senso al mondo che ti circonda.